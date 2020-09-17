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Библиотеки сжатия LZHAM и Crunch переведены в общественное достояние

17.09.2020 20:11

Рич Гелдрих (Rich Geldreich) перевёл библиотеки с реализацией разработанных им библиотек сжатия LZHAM и Crunch в категорию общественного достояния (Public Domain), т.е. полностью отказался от авторских прав и предоставил возможность распространения и использования в любой форме всеми без ограничений. Ранее проекты распространялись под лицензиями MIT и ZLIB.

Библиотека Crunch предоставляет средства для сжатия и перекодирования текстур без потери качества с использованием алгоритмов DXTn. Crunch поддерживает форматы текстур DXT1/5/N и 3DC и может сохранять результат в форматы DDS, CRN и KTX.

LZHAM предоставляет алгоритм сжатия, оптимизированный для упаковки ресурсов, поставляемых в составе игровых приложений. Поддерживается API, совместимый с Zlib. Из особенностей LZHAM отмечается возможность использования таблиц сопоставления (размером до 64 Кб), словарей (до 500 Мб), распараллеливание операций в несколько потоков и применение delta-изменений, позволяющих распространять изменения без перепаковки уже сжатых файлов.

По уровню сжатия и скорости упаковки реализация LZHAM сравнима с LZMA, но по скорости распаковки опережает LZMA в 1.5-8 раз (но медленнее zlib). При сравнении с ZSTD, LZHAM опережает данный алгоритм по эффективности сжатия, но почти на порядок отстаёт по скорости кодирования и немного отстаёт по скорости декодирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://richg42.blogspot.com/2...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки сжатия LZHAM 1.0, нацеленной на создание более быстрой альтернативы LZMA
  3. OpenNews: Развитие открытых графических форматов ограничено патентной угрозой
  4. OpenNews: Dropbox опубликовал реализацию алгоритма сжатия изображений Lepton
  5. OpenNews: Facebook опубликовал реализацию алгоритма сжатия Zstandard 1.0
  6. OpenNews: Google и Binomial открыли код системы сжатия текстур Basis Universal
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53733-lzham
Ключевые слова: lzham, crunch
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:15, 17/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > полностью отказался от авторских прав и предоставил возможность распространения и использования в любой форме всеми без ограничений

    Ну и очень зря. Public domain во многих юрисдикциях не работает.

     
     
  • 2, Аноним (2), 20:25, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня всё работает.
     
  • 3, Arcade (ok), 20:28, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну эт как-бы повод этим юрисдикциям задуматься о необходимости своего существования.

    Вы скорее всего путаете с требованием некоторых юрисдикций явной регистрации авторского права любого кода для возможности его использования. Это не недостатки public domain, это особенности существования IT-отрасли в странах третьего мира.

     
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