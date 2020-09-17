Библиотеки сжатия LZHAM и Crunch переведены в общественное достояние

Рич Гелдрих (Rich Geldreich) перевёл библиотеки с реализацией разработанных им библиотек сжатия LZHAM и Crunch в категорию общественного достояния (Public Domain), т.е. полностью отказался от авторских прав и предоставил возможность распространения и использования в любой форме всеми без ограничений. Ранее проекты распространялись под лицензиями MIT и ZLIB.

Библиотека Crunch предоставляет средства для сжатия и перекодирования текстур без потери качества с использованием алгоритмов DXTn. Crunch поддерживает форматы текстур DXT1/5/N и 3DC и может сохранять результат в форматы DDS, CRN и KTX.

LZHAM предоставляет алгоритм сжатия, оптимизированный для упаковки ресурсов, поставляемых в составе игровых приложений. Поддерживается API, совместимый с Zlib. Из особенностей LZHAM отмечается возможность использования таблиц сопоставления (размером до 64 Кб), словарей (до 500 Мб), распараллеливание операций в несколько потоков и применение delta-изменений, позволяющих распространять изменения без перепаковки уже сжатых файлов.

По уровню сжатия и скорости упаковки реализация LZHAM сравнима с LZMA, но по скорости распаковки опережает LZMA в 1.5-8 раз (но медленнее zlib). При сравнении с ZSTD, LZHAM опережает данный алгоритм по эффективности сжатия, но почти на порядок отстаёт по скорости кодирования и немного отстаёт по скорости декодирования.



