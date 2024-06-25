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Let's Encrypt перешёл на NTP-сервер ntpd-rs, написанный на языке Rust

25.06.2024 09:18

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о переходе на использование NTP-сервера ntpd-rs, написанного на языке Rust с оглядкой на обеспечение безопасности и стабильности. Проект распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT, полностью поддерживает протоколы NTP и NTS (Network Time Security) на уровне клиента и сервера, и может использоваться в качестве замены NTP-серверам chrony, ntpd и NTPsec.

Пакет ntpd-rs разработан в рамках проекта Prossimo, развивающегося под эгидой организации ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует продвижению HTTPS и развитию технологий для повышения защищённости интернета. Помимо ntpd-rs проектом также ведётся разработка TLS-библиотеки Rustls, DNS-сервера Hickory, обратного прокси River, утилиты sudo-rs и компонентов для ядра Linux на языке Rust.

Предполагается, что использование ntpd-rs повысит защищённость инфраструктуры Let’s Encrypt и снизит вероятность появления уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью. Кроме того, безопасность и надёжность системы синхронизации точного времени важна так как манипуляции злоумышленников с установкой неверного времени могут использоваться для нарушения безопасности протоколов, учитывающих время, таких как TLS. Например, изменение времени может привести к неверной интерпретации данных о действии TLS-сертификатов.

Удостоверяющий центр Let's Encrypt ежедневно генерирует более четырёх миллионов новых сертификатов. Число активных сертификатов составляет 372 млн (сертификат действует три месяца). Данные сертификаты охватывают более 128 млн зарегистрированных доменов и 428 млн полных доменных имён (FQDN). В апреле ntpd-rs был задействован в тестовом окружении Let's Encrypt, а теперь на него переведены основные рабочие системы. В дальнейшем Let’s Encrypt планирует продолжить внедрение систем на языке Rust, в частности планируется заменить OpenSSL на Rustls, в качестве DNS-сервера задействовать Hickory, Nginx заменить на River, а вместо sudo использовать sudo-rs.

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2024/0...)
  2. OpenNews: Рассматривается возможность перевода NTPsec на язык Rust или Go
  3. OpenNews: Представлен NTP-сервер Ntimed, который будет развиваться параллельно с NTPD
  4. OpenNews: Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust
  5. OpenNews: Проект OpenBSD опубликовал NTP-сервер OpenNTPD 6.8p1
  6. OpenNews: Выпуск NTP-серверов NTPsec 1.2.0 и Сhrony 4.0 с поддержкой защищённого протокола NTS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61435-ntpd-rs
Ключевые слова: ntpd-rs, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:57, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > заработан в рамках проекта Prossimo, развивающегося под эгидой организации ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt

    Вот вся суть новости. Там эти люди хотят всё навелосипедить, не только что-то ерундовое типа ntp-сервера.

     
     
  • 2.16, нах. (?), 10:49, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ntp-сервер не такая ерунда как тебе кажется. Но что-то мне подсказывает что случилась подмена понятий и ничего кроме клиента летсшиткрипт не использует.

    А сервер как обычно умеет ноль протоколов железок и не вполне совместим с обычными серверами.

     
     
  • 3.40, НяшМяш (ok), 12:02, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как всегда лучшая экспертиза от кекспертов опеннета. Хотя достаточно открыть официальную документацию и прочесть первый абзац.
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 12:06, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как всегда лучшая экспертиза от кекспертов опеннета. Хотя достаточно открыть официальную
    > документацию и прочесть первый абзац.

    Лол, ты думаешь кексперт будет что-то читать?
    Тут как в анекдоте "зачем думать - прыгать надо"

     
  • 2.27, Липкий Джонни (-), 11:24, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лично я считаю что раст отменный выбор с оглядкой на будущее
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:47, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В смысле для отмены.
     
     
  • 4.38, НяшМяш (ok), 12:00, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, дыряшечников отменяют - и это прекрасно.
     
     
  • 5.42, Аноним (-), 12:10, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с учетов лицензий вышеупомянутых проектов - ЖПЛ тоже)
    Будет забавно если из всего рако-кода в живих остантся ядро и то т.к переписывать лень
    Которое будет крутиться в виртуалке как с дровами для БСД.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:59, 25/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +12 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.11, Аноним (11), 10:16, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пусть systemd перепишут теперь
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:26, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нинини!
     
     
  • 3.35, Аноним (33), 11:49, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, мы подождём сколько потребуется.
     
  • 2.32, iCat (ok), 11:37, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пусть systemd перепишут теперь

    Гениально!!!

     

  • 1.13, Аноним (13), 10:31, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > OpenSSL на Rustls

    v0.23.10

    > задействовать Hickory

    v0.24.1

    > Nginx заменить на River

    v0.2.1

    > использовать sudo-rs

    v0.2.2

    Алло, да, деплойте это всё в проде. Да, прямо на сервер, генерирующий 4 миллиона сертификатов в день.

     
     
  • 2.17, нах. (?), 10:49, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    што, што может тут пойти не так?!

     
  • 2.24, Аноним (24), 11:12, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    О, ты наверное из тех кто любит наяривать на циферки?
    Надо было сразу начинать с версии v10.0.1 чтобы было солидно?

    Если они деплоят в прод, наверное надежнеости им хватает.
    Если они нафакапили - то будут разгребать последствия.

     
  • 2.37, Аноним (37), 12:00, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да как-то пользовались в свое время nginx версий 0.x.x и всё было хорошо. Вообще никакой разницы не было после смены версионирования на 1.х.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:32, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джиттер увеличился.
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:45, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем? Есть же erlang.
     
     
  • 2.18, нах. (?), 10:50, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чатгопота не может в эрланг. Потому что на стековерфлове про него ничего нету.

     
     
  • 3.28, Аноним (-), 11:25, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дед, ты опять забыл выпить таблетки?
    Эрланг был 'никому нинужностю' еще до появления чат жпт
    и думаю до появления стековерфлов.

    Нишевый язычок, который отлично подходит для серваков и коммуникаторов для всяких эриксонов, но в других нишах как-то популярности не набрал.
    Возможно по причине того, что ковыряться в функциональщине желающих мало)

     
  • 2.19, Аноним (-), 10:57, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Зачем? Есть же erlang.

    А зачем нужен erlang?
    Он так и не взлетел, оставшись в узкой нише телекомов.
    Где искать на него разрабов?

     
     
  • 3.20, жявамэн (ok), 11:06, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы пошел но работы нет
    потому сижу пилю гексагональные микросурвисы на жявке
     

  • 1.21, жявамэн (ok), 11:08, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше бы они ривер этот свой пилили
    а потом запилили образ с ингрес балансером полностью на хрусте
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:08, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >планируется заменить OpenSSL на Rustls

    Когда Let's Encrypt в проде перейдет на Rustls, это наконец будет реальным шагом для закапывания OpenSSL. Во всем FOSS хуже OpenSSL только BIND и sendmail

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:33, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Во всем FOSS хуже OpenSSL только BIND и sendmail

    напишешь лучше любой из них?

     
     
  • 3.31, Аноним (22), 11:35, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >напишешь лучше любой из них?

    Из того, что я назвал мазню Васи Пупкина мазней, совсем не следует, что я сам художник.

     
  • 3.43, Аноним (-), 12:18, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качество продукта оценивает пользователь.
    Даже если внутри ты написал идеальные конструкции и абстракции, но оно тупит и падает, то вердикт будет - "овно!!1"
    Думаю после эпичнешего побсера Heartbleed вопросы остались "лишь мало у кого" (с).
     

  • 1.26, Аноним (24), 11:17, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость!
    Реализации на сишке (все упомянутые) с gpl-раком (chrony) заменяют на раст со свободной лицензией!
    Причем те, на ком половина инета держится. Вот настоящее признание.
    А не 'ценные мнения' всяких админов-локалхостников-подкроватников.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:47, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Джва года ждал! Видимо совсем народ задолбался разгребать конюшни фсф.
     

  • 1.30, Daniel Vasilev (?), 11:35, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно. BIND задолбал, а заменить его по сути не чем.
     
  • 1.36, Анонимусс (-), 11:49, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "На расте никто ничего не пишет!"
    "Раст никто в проде не использует!"
    "Раст никому не нужен!"

    Ну, где вы, диванные аналитики, которые пишут такое в каждой новости про раст?
    Чего язычок засунули туда, где солнце не светит?

     

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