Let's Encrypt перешёл на NTP-сервер ntpd-rs, написанный на языке Rust

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|1.1, Аноним (1), 09:57, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> заработан в рамках проекта Prossimo, развивающегося под эгидой организации ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt
Вот вся суть новости. Там эти люди хотят всё навелосипедить, не только что-то ерундовое типа ntp-сервера.
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|2.16, нах. (?), 10:49, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ntp-сервер не такая ерунда как тебе кажется. Но что-то мне подсказывает что случилась подмена понятий и ничего кроме клиента летсшиткрипт не использует.
А сервер как обычно умеет ноль протоколов железок и не вполне совместим с обычными серверами.
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|3.40, НяшМяш (ok), 12:02, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как всегда лучшая экспертиза от кекспертов опеннета. Хотя достаточно открыть официальную документацию и прочесть первый абзац.
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|4.41, Аноним (-), 12:06, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как всегда лучшая экспертиза от кекспертов опеннета. Хотя достаточно открыть официальную
> документацию и прочесть первый абзац.
Лол, ты думаешь кексперт будет что-то читать?
Тут как в анекдоте "зачем думать - прыгать надо"
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|5.42, Аноним (-), 12:10, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А с учетов лицензий вышеупомянутых проектов - ЖПЛ тоже)
Будет забавно если из всего рако-кода в живих остантся ядро и то т.к переписывать лень
Которое будет крутиться в виртуалке как с дровами для БСД.
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|1.13, Аноним (13), 10:31, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> OpenSSL на Rustls
v0.23.10
> задействовать Hickory
v0.24.1
> Nginx заменить на River
v0.2.1
> использовать sudo-rs
v0.2.2
Алло, да, деплойте это всё в проде. Да, прямо на сервер, генерирующий 4 миллиона сертификатов в день.
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|2.24, Аноним (24), 11:12, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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О, ты наверное из тех кто любит наяривать на циферки?
Надо было сразу начинать с версии v10.0.1 чтобы было солидно?
Если они деплоят в прод, наверное надежнеости им хватает.
Если они нафакапили - то будут разгребать последствия.
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|2.37, Аноним (37), 12:00, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да как-то пользовались в свое время nginx версий 0.x.x и всё было хорошо. Вообще никакой разницы не было после смены версионирования на 1.х.
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|2.18, нах. (?), 10:50, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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чатгопота не может в эрланг. Потому что на стековерфлове про него ничего нету.
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|3.28, Аноним (-), 11:25, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дед, ты опять забыл выпить таблетки?
Эрланг был 'никому нинужностю' еще до появления чат жпт
и думаю до появления стековерфлов.
Нишевый язычок, который отлично подходит для серваков и коммуникаторов для всяких эриксонов, но в других нишах как-то популярности не набрал.
Возможно по причине того, что ковыряться в функциональщине желающих мало)
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|2.19, Аноним (-), 10:57, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Зачем? Есть же erlang.
А зачем нужен erlang?
Он так и не взлетел, оставшись в узкой нише телекомов.
Где искать на него разрабов?
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|3.20, жявамэн (ok), 11:06, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я бы пошел но работы нет
потому сижу пилю гексагональные микросурвисы на жявке
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|1.21, жявамэн (ok), 11:08, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лучше бы они ривер этот свой пилили
а потом запилили образ с ингрес балансером полностью на хрусте
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|1.22, Аноним (22), 11:08, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>планируется заменить OpenSSL на Rustls
Когда Let's Encrypt в проде перейдет на Rustls, это наконец будет реальным шагом для закапывания OpenSSL. Во всем FOSS хуже OpenSSL только BIND и sendmail
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|2.29, Аноним (29), 11:33, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Во всем FOSS хуже OpenSSL только BIND и sendmail
напишешь лучше любой из них?
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|3.31, Аноним (22), 11:35, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>напишешь лучше любой из них?
Из того, что я назвал мазню Васи Пупкина мазней, совсем не следует, что я сам художник.
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|3.43, Аноним (-), 12:18, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Качество продукта оценивает пользователь.
Даже если внутри ты написал идеальные конструкции и абстракции, но оно тупит и падает, то вердикт будет - "овно!!1"
Думаю после эпичнешего побсера Heartbleed вопросы остались "лишь мало у кого" (с).
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|1.26, Аноним (24), 11:17, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличная новость!
Реализации на сишке (все упомянутые) с gpl-раком (chrony) заменяют на раст со свободной лицензией!
Причем те, на ком половина инета держится. Вот настоящее признание.
А не 'ценные мнения' всяких админов-локалхостников-подкроватников.
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|2.34, Аноним (34), 11:47, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Джва года ждал! Видимо совсем народ задолбался разгребать конюшни фсф.
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|1.36, Анонимусс (-), 11:49, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"На расте никто ничего не пишет!"
"Раст никто в проде не использует!"
"Раст никому не нужен!"
Ну, где вы, диванные аналитики, которые пишут такое в каждой новости про раст?
Чего язычок засунули туда, где солнце не светит?
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