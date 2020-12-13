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Проект OpenBSD опубликовал NTP-сервер OpenNTPD 6.8p1

13.12.2020 11:02

Доступен релиз переносимой редакции системы синхронизации точного времени OpenNTPD 6.8p1, развиваемой проектом OpenBSD. OpenNTPD обеспечивает поддержку протокола NTP в соответствии с RFC 1305 (NTP, Network Time Protocol) и RFC 5905 (SNTP, Simple Network Time Protocol). Поддерживается как синхронизация локального времени с удалённым NTP-сервером, так и работа в роли NTP-сервера, который в том числе может получать точное время от специального оборудования через sensorsd(8). Настройка осуществляется через файл конфигурации ntpd.conf. Работа OpenNTPD проверена в Linux, FreeBSD, Solaris и macOS.

В отличие от остальных реализаций, OpenNTPD развивается с первичной оглядкой на обеспечение безопасности и обладает только самым необходимым набором возможностей (простой и понятный для аудита код). Для дополнительной защиты в OpenNTPD применяется механизм разделения привилегий, разделяющий работу непривилегированного кода обработки сетевых соединений от привилегированного кода установки времени. Демон ntpd запускается в отдельном изолированном chroot-окружении. Реализация кода определения имён через DNS работает в асинхронном режиме, т.е. определение имени будет выполнено даже если демон стартовал в момент, когда не было доступно сетевое соединение.

Основные изменения в OpenNTPD 6.8:

  • В фоновом процессе ntpd в процессе загрузки реализована безопасная установка и получение значения времени, даже на системах без автономного питания таймера.
  • Улучшена обработка DNS-запросов при запуске. Ненадёжные NTP-серверы теперь исключаются из пула, но попытки резолвинга в DNS продолжаются для добавления замены.
  • Повышена надёжность и безопасность TLS-проверок. Обеспечен поиск TLS-сертификатов в файле, указанном через переменную TLS_CA_CERT_FILE.
  • Улучшено отображение в логе информации о сбоях.
  • Добавлена проверка запуска нескольких экземпляров ntpd.
  • В настройках по умолчанию помимо проверки google.com добавлена проверка IP 9.9.9.9 и 2620:fe::fe.
  • Улучшена работа в несинхронизированном режиме, когда из-за проблем с сетевым соединением не получено ответов ни от одного NTP-сервера.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск NTP-серверов NTPsec 1.2.0 и Сhrony 4.0 с поддержкой защищённого протокола NTS
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз NTPsec, защищённого форка NTPD
  4. OpenNews: Проект OpenBSD опубликовал выпуски NTP-сервера OpenNTPD 6.1 и 6.2
  5. OpenNews: Представлен NTP-сервер Ntimed, который будет развиваться параллельно с NTPD
  6. OpenNews: Выпуск ntpd 4.2.8p9 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54249-openntpd
Ключевые слова: openntpd, ntp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:29, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Читая оригинал, видятся сишные дыры по всем пунктам. В переводе как-то не так очевидно. Очень рад за опенбсд, но продолжу пользоваться редхатовским chrony. Главный вопрос, зачем столько реализаций одного и того же?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:43, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Главный вопрос, зачем столько реализаций одного и того же?

    "В отличие от остальных реализаций, OpenNTPD развивается с первичной оглядкой на обеспечение безопасности и обладает только самым необходимым набором возможностей (простой и понятный для аудита код)." у редгадовского chrony, нет первичной оглядки еа обеспечение безопастности.

     
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это пустые слова, ни о чём. Скорее там где больше корпоративных пользователей, там и меньше возможностей для ошибок, и они быстрее находятся.

    Я бы не стал использовать ничего связанного с опенбсд все опенбсд, вед тамошние разработчики прямо заявляли, что ошибочное поведение их кода в прочих системах их не беспокоит.

     
     
  • 4.5, Аноним (5), 12:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так посмотрите в код и сделайте выводы. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, где overengineering, а где разумный для обычного компьютера или небольшой сети набор функций.
     
     
  • 5.7, Аноним (1), 12:50, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >https://chrony.tuxfamily.org/comparison.html#_security

    Тут написано что только на openbsd работает. Судя по фичам, chrony — это просто мастхэв, естественно что их поддержка потребует дополнительного кода (судя по размеру бинаря не так и много кода).

     
  • 5.12, Аноним (12), 13:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, где overengineering, а где разумный для обычного компьютера или небольшой сети набор функций.

    Дайте угадаю,

    >  В фоновом процессе ntpd в процессе загрузки реализована безопасная установка и получение значения времени, даже на системах без автономного питания таймера.

    до еще вчера дня был overengineering, но сегодня внезапно перешел в "разумный набор функций".

    Типичное оправдание для NIH-синдрома:
    — Я тут сделал велосипед, но не сделал регулировку седла по высоте, потому что это вредная и ненужная фича"!!!1
    …Two years later…
    — Смотрите, я прикрутил регулировку седла по высоте! Но регулировка руля пока еще вредная и ненужная фича!!!1

     
  • 4.11, YMM (?), 13:01, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я ещё пытался использовать линукс в качестве десктопа, пользовался этой штукой на различных дистрах, проблем не было.
     
  • 4.14, funny.falcon (?), 13:36, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ты не используешь OpenSSH?
     
     
  • 5.15, Аноним (1), 13:56, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. ты не используешь OpenSSH?

    Использую. Какой у меня выбор, putty? Клиент, допустим. Сервер lsh никуда не годится. А подождите, есть же dropbear, он повсюду! Я и забыл. Sftp не поддерживает, что ещё? Получается, можно и заменить при желании.

     
  • 4.19, Аноним (19), 15:17, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи отуазаться от OpenSSH и OpenSSL.
     
     
  • 5.20, Аноним (1), 15:19, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наоборот же, мы отказываемся от дырявой опенбсдшной либрессл в пользу опенссл.
     
  • 5.21, Аноним (1), 15:22, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удачи отуазаться от OpenSSH и OpenSSL.

    Опенсш предпочтительнее путти в качестве клиента, но дропбеар это не только сервер но и клиент. Я не использовал на клиенте если честно.

     
  • 3.10, Аноним (12), 12:57, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > "В отличие от остальных реализаций, OpenNTPD развивается с первичной оглядкой на обеспечение безопасности и обладает только самым необходимым набором возможностей (простой и понятный для аудита код)."

    Типичная лапша на уши от Тео и Ко. Как показали не очень давние новости, дыры там встречаются достаточно эпичные, просто работает эффект неуловимого Джо.

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:16, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дыры

    Почему ты пишешь о ней во множественном числе?
    https://www.cvedetails.com/vulnerability-search.php?f=1&product=openntpd

    > достаточно эпичные

    score 4.3

    Для сравнения:
    https://www.cvedetails.com/vulnerability-search.php?f=1&product=chrony

     
     
  • 5.16, Аноним (1), 13:59, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я настолько разочаровался в этих базах CVE, что могу только горько усмехнуться, когда кто-то всерьёз в очередной раз что-то там сравнивает по ним. Клоунада чистой воды.
     
     
  • 6.17, Аноним (13), 14:10, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научи нас, как правильно сравнивать, о великий гуру! Вот два проекта. Что делать, как понять, какой дырявее?
     
     
  • 7.18, Аноним (1), 14:16, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никак ты не сравнишь, это всё пустое. Там, где больше исправлений, там дыр потенциально меньше. Или же код совсем плох, можно посмотреть на критичность проблем. Однако, в популярный софт злоумышленники пропихивают свои бэкдоры, это обратная сторона, но есть вероятность, что заметят раньше. Принцип Неуловимого Джо работает до тех пор, пока ты, или используемое тобой ПО, кого-нибудь да не заинтересует.
     

  • 1.2, Аноним (3), 11:40, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Тео - вождь.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:19, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вождь крacноглазых.
     
     
  • 3.8, Аноним (12), 12:55, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус на эту тему выразился более метко, но менее политкорректно.
     
  • 3.9, YMM (?), 12:57, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Вождь крacноглазых.

    Торвальдс же.

     

  • 1.22, YMM (?), 16:25, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Везде, по возможности, использую OpenBSDишный софт. Изящно спроектированный, элементарный в настройке, супер стабильный и безопасный.

    Безусловно, один из самых значимых проектов.

     
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