Проект OpenBSD опубликовал NTP-сервер OpenNTPD 6.8p1

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|1.1, Аноним (1), 11:29, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Читая оригинал, видятся сишные дыры по всем пунктам. В переводе как-то не так очевидно. Очень рад за опенбсд, но продолжу пользоваться редхатовским chrony. Главный вопрос, зачем столько реализаций одного и того же?
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|2.3, Аноним (3), 11:43, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Главный вопрос, зачем столько реализаций одного и того же?
"В отличие от остальных реализаций, OpenNTPD развивается с первичной оглядкой на обеспечение безопасности и обладает только самым необходимым набором возможностей (простой и понятный для аудита код)." у редгадовского chrony, нет первичной оглядки еа обеспечение безопастности.
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|3.4, Аноним (1), 11:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это пустые слова, ни о чём. Скорее там где больше корпоративных пользователей, там и меньше возможностей для ошибок, и они быстрее находятся.
Я бы не стал использовать ничего связанного с опенбсд все опенбсд, вед тамошние разработчики прямо заявляли, что ошибочное поведение их кода в прочих системах их не беспокоит.
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|4.5, Аноним (5), 12:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так посмотрите в код и сделайте выводы. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, где overengineering, а где разумный для обычного компьютера или небольшой сети набор функций.
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|5.12, Аноним (12), 13:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, где overengineering, а где разумный для обычного компьютера или небольшой сети набор функций.
Дайте угадаю,
> В фоновом процессе ntpd в процессе загрузки реализована безопасная установка и получение значения времени, даже на системах без автономного питания таймера.
до еще вчера дня был overengineering, но сегодня внезапно перешел в "разумный набор функций".
Типичное оправдание для NIH-синдрома:
— Я тут сделал велосипед, но не сделал регулировку седла по высоте, потому что это вредная и ненужная фича"!!!1
…Two years later…
— Смотрите, я прикрутил регулировку седла по высоте! Но регулировка руля пока еще вредная и ненужная фича!!!1
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|4.11, YMM (?), 13:01, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда я ещё пытался использовать линукс в качестве десктопа, пользовался этой штукой на различных дистрах, проблем не было.
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|5.15, Аноним (1), 13:56, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е. ты не используешь OpenSSH?
Использую. Какой у меня выбор, putty? Клиент, допустим. Сервер lsh никуда не годится. А подождите, есть же dropbear, он повсюду! Я и забыл. Sftp не поддерживает, что ещё? Получается, можно и заменить при желании.
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|5.20, Аноним (1), 15:19, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наоборот же, мы отказываемся от дырявой опенбсдшной либрессл в пользу опенссл.
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|5.21, Аноним (1), 15:22, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Удачи отуазаться от OpenSSH и OpenSSL.
Опенсш предпочтительнее путти в качестве клиента, но дропбеар это не только сервер но и клиент. Я не использовал на клиенте если честно.
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|3.10, Аноним (12), 12:57, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> "В отличие от остальных реализаций, OpenNTPD развивается с первичной оглядкой на обеспечение безопасности и обладает только самым необходимым набором возможностей (простой и понятный для аудита код)."
Типичная лапша на уши от Тео и Ко. Как показали не очень давние новости, дыры там встречаются достаточно эпичные, просто работает эффект неуловимого Джо.
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|5.16, Аноним (1), 13:59, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я настолько разочаровался в этих базах CVE, что могу только горько усмехнуться, когда кто-то всерьёз в очередной раз что-то там сравнивает по ним. Клоунада чистой воды.
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|6.17, Аноним (13), 14:10, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Научи нас, как правильно сравнивать, о великий гуру! Вот два проекта. Что делать, как понять, какой дырявее?
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|7.18, Аноним (1), 14:16, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никак ты не сравнишь, это всё пустое. Там, где больше исправлений, там дыр потенциально меньше. Или же код совсем плох, можно посмотреть на критичность проблем. Однако, в популярный софт злоумышленники пропихивают свои бэкдоры, это обратная сторона, но есть вероятность, что заметят раньше. Принцип Неуловимого Джо работает до тех пор, пока ты, или используемое тобой ПО, кого-нибудь да не заинтересует.
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|3.8, Аноним (12), 12:55, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линус на эту тему выразился более метко, но менее политкорректно.
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|1.22, YMM (?), 16:25, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Везде, по возможности, использую OpenBSDишный софт. Изящно спроектированный, элементарный в настройке, супер стабильный и безопасный.
Безусловно, один из самых значимых проектов.
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