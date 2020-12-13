Проект OpenBSD опубликовал NTP-сервер OpenNTPD 6.8p1

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:43, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Главный вопрос, зачем столько реализаций одного и того же? "В отличие от остальных реализаций, OpenNTPD развивается с первичной оглядкой на обеспечение безопасности и обладает только самым необходимым набором возможностей (простой и понятный для аудита код)." у редгадовского chrony, нет первичной оглядки еа обеспечение безопастности.

3.4 , Аноним ( 1 ), 11:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это пустые слова, ни о чём. Скорее там где больше корпоративных пользователей, там и меньше возможностей для ошибок, и они быстрее находятся. Я бы не стал использовать ничего связанного с опенбсд все опенбсд, вед тамошние разработчики прямо заявляли, что ошибочное поведение их кода в прочих системах их не беспокоит.

4.5 , Аноним ( 5 ), 12:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так посмотрите в код и сделайте выводы. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, где overengineering, а где разумный для обычного компьютера или небольшой сети набор функций.

5.7 , Аноним ( 1 ), 12:50, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >https://chrony.tuxfamily.org/comparison.html#_security Тут написано что только на openbsd работает. Судя по фичам, chrony — это просто мастхэв, естественно что их поддержка потребует дополнительного кода (судя по размеру бинаря не так и много кода).

5.12 , Аноним ( 12 ), 13:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, где overengineering, а где разумный для обычного компьютера или небольшой сети набор функций. Дайте угадаю, > В фоновом процессе ntpd в процессе загрузки реализована безопасная установка и получение значения времени, даже на системах без автономного питания таймера. до еще вчера дня был overengineering, но сегодня внезапно перешел в "разумный набор функций". Типичное оправдание для NIH-синдрома:

— Я тут сделал велосипед, но не сделал регулировку седла по высоте, потому что это вредная и ненужная фича"!!!1

…Two years later…

— Смотрите, я прикрутил регулировку седла по высоте! Но регулировка руля пока еще вредная и ненужная фича!!!1

4.11 , YMM ( ? ), 13:01, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда я ещё пытался использовать линукс в качестве десктопа, пользовался этой штукой на различных дистрах, проблем не было.

4.14 , funny.falcon ( ? ), 13:36, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. ты не используешь OpenSSH?

5.15 , Аноним ( 1 ), 13:56, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Т.е. ты не используешь OpenSSH? Использую. Какой у меня выбор, putty? Клиент, допустим. Сервер lsh никуда не годится. А подождите, есть же dropbear, он повсюду! Я и забыл. Sftp не поддерживает, что ещё? Получается, можно и заменить при желании.

4.19 , Аноним ( 19 ), 15:17, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удачи отуазаться от OpenSSH и OpenSSL.

5.20 , Аноним ( 1 ), 15:19, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Наоборот же, мы отказываемся от дырявой опенбсдшной либрессл в пользу опенссл.

5.21 , Аноним ( 1 ), 15:22, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Удачи отуазаться от OpenSSH и OpenSSL. Опенсш предпочтительнее путти в качестве клиента, но дропбеар это не только сервер но и клиент. Я не использовал на клиенте если честно.

3.10 , Аноним ( 12 ), 12:57, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > "В отличие от остальных реализаций, OpenNTPD развивается с первичной оглядкой на обеспечение безопасности и обладает только самым необходимым набором возможностей (простой и понятный для аудита код)." Типичная лапша на уши от Тео и Ко. Как показали не очень давние новости, дыры там встречаются достаточно эпичные, просто работает эффект неуловимого Джо.

4.13 , Аноним ( 13 ), 13:16, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > дыры Почему ты пишешь о ней во множественном числе?

https://www.cvedetails.com/vulnerability-search.php?f=1&product=openntpd > достаточно эпичные score 4.3 Для сравнения:

https://www.cvedetails.com/vulnerability-search.php?f=1&product=chrony

5.16 , Аноним ( 1 ), 13:59, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я настолько разочаровался в этих базах CVE, что могу только горько усмехнуться, когда кто-то всерьёз в очередной раз что-то там сравнивает по ним. Клоунада чистой воды.

6.17 , Аноним ( 13 ), 14:10, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Научи нас, как правильно сравнивать, о великий гуру! Вот два проекта. Что делать, как понять, какой дырявее?

7.18 , Аноним ( 1 ), 14:16, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Никак ты не сравнишь, это всё пустое. Там, где больше исправлений, там дыр потенциально меньше. Или же код совсем плох, можно посмотреть на критичность проблем. Однако, в популярный софт злоумышленники пропихивают свои бэкдоры, это обратная сторона, но есть вероятность, что заметят раньше. Принцип Неуловимого Джо работает до тех пор, пока ты, или используемое тобой ПО, кого-нибудь да не заинтересует.

