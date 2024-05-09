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В Rustls обеспечена совместимость с OpenSSL и nginx

09.05.2024 09:56

Организация ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует развитию технологий для повышения защищённости интернета, объявила о публикации прослойки rustls-openssl-compat, позволяющей использовать библиотеку Rustls в качестве прозрачной замены OpenSSL. В настоящее время проектом предоставлена реализация rustls-libssl, обеспечивающая совместимость с libssl, а в разработке находится реализация libcrypto.

Присутствующей в прослойке функциональности достаточно чтобы обеспечить работу nginx на базе Rustls. Для перевода nginx на Rustls следует просто заменить библиотеки, без необходимости пересборки или изменения nginx. Из ближайших планов по развитию Rustls отмечается проведение оптимизации производительности в областях, в которых Rustls пока отстаёт от OpenSSL, и обеспечение поддержки RFC 8879 для сжатия сертификатов. Кроме того, в анонсе упомянут план перевода элементов инфраструктуры удостоверяющего цента Let's Encrypt с OpenSSL на Rustls.

Проект Rustls развивает клиентскую и серверную реализацию протоколов TLS1.2 и TLS1.3 для использования в приложениях на языке Rust. Rustls не предоставляет собственную реализацию криптографических примитивов, а использует подключаемые провайдеры криптографических функций (поддерживаются алгоритмы ECDSA, Ed25519, RSA, ChaCha20-Poly1305, AES128-GCM и AES256-GCM). По умолчанию в Rustls используется криптопровайдер на базе библиотеки aws-lc-rs, которая развивается компанией Amazon и базируется на С++ коде BoringSSL, сопровождаемого Google форка OpenSSL. В качестве криптопровайдера также может использоваться библиотека ring, частично основанная на BoringSSL и комбинирующая код на ассемблере, С++ и Rust.

Примечательно, что nginx имеет встроенную поддержку сборки с BoringSSL, что позволяет использовать данную библиотеку напрямую без лишних прослоек. При этом кроме встроенной в Rustls поддержки библиотек aws-lc-rs и ring, основанных на коде BoringSSL, для Rustls также развивается несколько сторонних криптопровайдеров, позволяющих использовать библиотеки mbedtls (код на Си), BoringSSL (C++) и RustCrypto (Rust).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.memorysafety.org/b...)
  2. OpenNews: Amazon опубликовал открытую криптографическую библиотеку для языка Rust
  3. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust
  5. OpenNews: Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск rPGP 0.10, реализации OpenPGP на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61141-rustls
Ключевые слова: rustls, rust, tls, crypt, nginx, openssl
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.3, тыквенное латте (?), 10:19, 09/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Продакшн реди:
    github.com/rustls/rustls-openssl-compat/blob/main/rustls-libssl/MATRIX.md

    впрочем, ожидаемо.

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:23, 09/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Первое что пришло в голову после прочтения заголовка - форк OpenSSL с поддержкой ГОСТ. Rus от Russia.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:36, 09/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то из спецслужб форсит внедрение rust. Непонятно кто именно: то ли NSA, толи CIA. Спецы явно NDA подписали, молчат как рыбы.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:49, 09/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся надежда на тебя.
     

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