Дистрибутив Serpent OS перешёл на стадию альфа-тестирвания

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|1.1, Аноним (1), 22:36, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хотел написать, какой приятный UI, а потом увидел, что это интерфейс Steam.
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|1.7, 12yoexpert (ok), 23:14, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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что вообще нужно делать, чтобы сломать что-то в /usr?
и зачем тратить диск, раму и цпу на раст, когда можно не тратить?
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|2.15, Аноним (15), 00:00, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что-то вроде NixOS, но с традиционным подходом. Пакеты ставятся как в мейнстримовых дистрах, при этом состояние системы всё равно регистрируется.
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|3.22, Аноним (22), 00:48, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это примерно как трезвый, но выпивает раз в день. Подход как в nixos невозможен методологически без использования функционального программирования. Чисто математически невозможен. Это как "щас мы посчитаем гравитацию и черные дыры по формулам Ньютона. Будет похоже, но расхождение плюс минус порядок" )))
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|3.23, cheburnator9000 (ok), 00:50, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого существует btrfs и утилита snapper из дистрибутива opensuse. Создаются снапшоты раздела root до установки пакетов. И это можно прикрутить даже к debian, да хоть к ubuntu.
Просто еще один atomic дистрибутив, где пользователь не свободен в своей системе. Идут путем RedHat/IBM, навязывают своим потенциальным клиентам (лол) вендорлок и рабство.
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|2.20, cheburnator9000 (ok), 00:46, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Абсолютно ни в чем. Просто одному человеку (бывшему автору емнип Solus) захотелось написать свой пакетный менеджер и систему сборки этих пакетов. Год или два пердел над реализацией на языке D, потом год или два переписывал все на Rust.
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|1.13, Аноним (13), 23:49, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Свой пакетный менеджер, свои пакеты, не хватает еще своего DE, чтобы очередной дистрибутив умен спустя 2 релиза. Вместо того, что инвестировать в экосистему в целом, люди тешат свое ЧСВ и делают очередной велосипед.
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|1.17, Аноним (17), 00:13, 26/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Сборки формируются для архитектуры x86_64-v2
Всё, что надо знать о разрабах и сопровождающих этого дистра. Сразу ффтопку такой дистр.
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|2.18, Аноним (18), 00:16, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У бедного владельца коры дуба не поддерживается. Вот разработчики гады
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|3.19, НяшМяш (ok), 00:45, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не заработал человек с 2008 года на новый процессор, а на помойке порыться гордость не даёт. Вот и ругается на мимо него проходящий прогресс.
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|2.21, Аноним (-), 00:48, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё, что надо знать о разрабах и сопровождающих этого дистра. Сразу ффтопку такой дистр.
Полностью поддерживаю!
Собирали для каких-то луддитов и нищуков!
Где x86-64-v4 и Zen4/5?? Где хотя бы x86-64-v3?
v3 это, между прочим, дремучие Haswell и угрёбищный Excavator из далекого 2013 года!
Приходится под свой 9950X пересобирать самые нагруженные софтины. Благо он быстро компилит.
А все потому что ленивые сопровождающие ориентируются на каких-то 6omжей!
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