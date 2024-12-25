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Дистрибутив Serpent OS перешёл на стадию альфа-тестирвания

25.12.2024 21:34

Представлен первый альфа-выпуск дистрибутива SerpentOS, использующего собственный пакетный менеджер moss и атомарную модель обновления системы. Разработчики преподносят Serpent OS как следующий этап в эволюции дистрибутивов Linux. Проект разрабатывается старой командой разработчиков дистрибутива Solus, в число которых входят Айки Доэрти (Ikey Doherty) - создатель Solus и Джошуа Стробл (Joshua Strobl) - ключевой разработчик среды рабочего стола Budgie. Сборки формируются для архитектуры x86_64-v2 и поставляются с рабочими столами GNOME и COSMIC.

Пакетный менеджер moss использует собственный формат пакетов Stone и предоставляет инструменты для управления состоянием системы. Обновление производится в атомарном режиме с заменой содержимого раздела /usr. Дистрибутив гарантирует целостность системы - в случае сбоя во время установки обновления, система откатывается на прошлое рабочее состояние. За исключением ядра и некоторых системных компонентов изменения применяются на лету, без необходимости перезагрузки. Для экономии дискового пространства при хранении нескольких версий пакетов применяется дедупликация на основе жёстких ссылок.

Проектом также развиваются инсталлятор Lichen, система сборки boulder, панель управления summit, менеджер загрузки blsforme и система контейнеров moss-container. Пакетный менеджер и низкоуровневые утилиты написаны на языке Rust. Большая часть пакетов, включая ядро Linux, собрана при помощи компилятора Clang. В качестве стандартной библиотеки для приложений на С++ используется libc++ от проекта LLVM.

Особенности альфа-версии Serpent OS:

  • Добавлены дополнительные патчи для устройств ASUS и Microsoft Surfac. В репозитории добавлен драйвер для GPU NVIDIA (пересобраны модули open-gpu-kernel-modules).
  • Добавлен пакет для установки клиента сервиса доставки игр Steam и предложены драйверы mesa-32bit и nvidia-graphics-driver-32bit для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении.
  • По возможности задействованы системные компоненты на языке Rust: утилиты GNU coreutils заменены на uutils, программа sudo заменена на sudo-rs, вместо процесса для синхронизации точного времени задействован ntpd-rs, утилита curl собрана с библиотекой rustls и HTTP-бэкендом hyper (поддержка hyper на днях была прекращена проектом Curl из-за отсутствия интереса со стороны разработчиков).
  • В сборке с рабочим столом GNOME по умолчанию задействовано приглашение командной строки starship. В состав включены: редактор кода zed, профилировщик loupe и интерфейс для отслеживания состояния системы resources.
  • В инструментарии moss для обхода ограничения ФС ext4 в 65 тысяч жёстких ссылок на каждую inode обеспечено создание новых inode для пустых файлов. Для предотвращения исчерпания свободного места на загрузочном разделе (ENOSPC) реализована автоматическая чистка старых файлов с ядрами и initrd.
  • В загрузочном менеджере blsforme обеспечена работа в автоматическом режиме, позволяющем обслуживать EFI System Partition и загрузочные записи без ручного вмешательства. Упрощена настройка параметров командной строки ядра. Добавлена возможность формирования нескольких образов initrd.
  • В инсталляторе lichen переработан интерфейс пользователя. Добавлена возможность выбора файловой системы для корневого раздела - xfs, ext4 или f2fs.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.12.6, Firefox 133.0.3, LLVM 18.1.8, GNOME 47.2, COSMIC 1.0.0_alpha4.


  1. Главная ссылка к новости (https://serpentos.com/blog/202...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Solus 4.6
  3. OpenNews: Serpent OS переходит на применение языков Rust, TypeScript и Go в инструментарии и инфраструктуре
  4. OpenNews: Проект разработки документации для Serpent OS
  5. OpenNews: Дистрибутив Solus 5 будет построен на технологиях SerpentOS
  6. OpenNews: Запуск пакетной инфраструктуры SerpentOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62468-serpentos
Ключевые слова: serpentos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:36, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотел написать, какой приятный UI, а потом увидел, что это интерфейс Steam.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:28, 25/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше тогда сразу официальную SteamOS 3 накатить)
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:08, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >официальную SteamOS

    По статистике стима, у 96.56% пользователей винда:
    https://store.steampowered.com/hwsurvey/

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:51, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кто все эти люди? )
     
  • 1.7, 12yoexpert (ok), 23:14, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    что вообще нужно делать, чтобы сломать что-то в /usr?

    и зачем тратить диск, раму и цпу на раст, когда можно не тратить?

     
  • 1.8, Аноним (11), 23:23, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В чём уникальность дистрибутива, чтобы люди его ставили?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:00, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что-то вроде NixOS, но с традиционным подходом. Пакеты ставятся как в мейнстримовых дистрах, при этом состояние системы всё равно регистрируется.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:48, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это примерно как трезвый, но выпивает раз в день. Подход как в nixos невозможен методологически без использования функционального программирования. Чисто математически невозможен. Это как "щас мы посчитаем гравитацию и черные дыры по формулам Ньютона. Будет похоже, но расхождение плюс минус порядок" )))
     
  • 3.23, cheburnator9000 (ok), 00:50, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого существует btrfs и утилита snapper из дистрибутива opensuse. Создаются снапшоты раздела root до установки пакетов. И это можно прикрутить даже к debian, да хоть к ubuntu.

    Просто еще один atomic дистрибутив, где пользователь не свободен в своей системе. Идут путем RedHat/IBM, навязывают своим потенциальным клиентам (лол) вендорлок и рабство.

     
  • 2.20, cheburnator9000 (ok), 00:46, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно ни в чем. Просто одному человеку (бывшему автору емнип Solus) захотелось написать свой пакетный менеджер и систему сборки этих пакетов. Год или два пердел над реализацией на языке D, потом год или два переписывал все на Rust.
     

  • 1.12, Аноним (11), 23:33, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользовался, 4К HDR экран поддерживает?
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:49, 25/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Свой пакетный менеджер, свои пакеты, не хватает еще своего DE, чтобы очередной дистрибутив умен спустя 2 релиза. Вместо того, что инвестировать в экосистему в целом, люди тешат свое ЧСВ и делают очередной велосипед.
     
  • 1.14, Аноним (-), 23:58, 25/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:13, 26/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Сборки формируются для архитектуры x86_64-v2

    Всё, что надо знать о разрабах и сопровождающих этого дистра. Сразу ффтопку такой дистр.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:16, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У бедного владельца коры дуба не поддерживается. Вот разработчики гады
     
     
  • 3.19, НяшМяш (ok), 00:45, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не заработал человек с 2008 года на новый процессор, а на помойке порыться гордость не даёт. Вот и ругается на мимо него проходящий прогресс.
     
  • 2.21, Аноним (-), 00:48, 26/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё, что надо знать о разрабах и сопровождающих этого дистра. Сразу ффтопку такой дистр.

    Полностью поддерживаю!
    Собирали для каких-то луддитов и нищуков!
    Где x86-64-v4 и Zen4/5?? Где хотя бы x86-64-v3?
    v3 это, между прочим, дремучие Haswell и угрёбищный Excavator из далекого 2013 года!

    Приходится под свой 9950X пересобирать самые нагруженные софтины. Благо он быстро компилит.
    А все потому что ленивые сопровождающие ориентируются на каких-то 6omжей!

     

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