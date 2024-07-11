В многопользовательском редакторе кода Zed обеспечена поддержка Linux

3.21 , Аноним ( 21 ), 12:15, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С этой задачей успешно справлялись на CPU ещё во времена 8086. Вот только ирония в том, что текст тогда рисовался как раз видеокартой.

4.27 , Аноним ( 18 ), 12:20, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тогдашние "видеокарты" даже 2+2 не могли посчитать, это совсем не то же самое, что сейчас. Сейчас у меня пучарм при банальном скролле грузит видяху вычислениями так что дросселя свистят.

5.46 , Аноним ( 21 ), 12:42, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы утверждаете, что хватало CPU. Много было редакторов, работающих в графическом режиме? Все работали в текстовом, а там вывести один символ — буквально два байта переслать (а можно обойтись и одним).

6.89 , Аноним ( 18 ), 14:05, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, написал не то, что имел ввиду. Знакогенератор использовался. Но при желании и без него проц бы справился с такой задачей, памяти только мало было для графики.

5.83 , Аноним ( - ), 13:40, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сейчас у меня пучарм при банальном скролле грузит видяху вычислениями так что дросселя свистят. Конечно. Лучше грузить шину передавая рендер каждого кадра в видеокарту. /s Если у тебя видеокарта свистит от того, что ей надо отрисовать несколько тысяч текстурированных прямоугольников, то я б рекомендовал проверить что с ней. Может купить новую. То есть можно старую, в смысле выпущенную десять лет назад, но новую, то есть не заезженную долгим использованием. > Тогдашние "видеокарты" даже 2+2 не могли посчитать Ну это как сказать. Я думаю, что на VGA можно было исхитриться и сложить 2+2. Если побитовую логику задействовать, то там был xor точно, и это полдела для сложения int'ов, останется только как-то с переносами между разрядами разобраться.

6.88 , Аноним ( 18 ), 13:59, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Конечно. Лучше грузить шину передавая рендер каждого кадра в видеокарту. В родной среде для этого редактора, на макбуке, как и во многих ноутах, память одна для CPU и GPU. Ну а шина это просто провода, ничего страшного в её загрузке нет, она для этого и есть. > Если у тебя видеокарта свистит от того, что ей надо отрисовать несколько тысяч текстурированных прямоугольников Свистит она от того, что это здоровенный кирпич с 3 вентиляторами, потреблящий 200 Вт когда её грузят вычислениями, пусть и на миллисекунды. Мне не жалко 200 Вт на редактор текста, просто рукожопо это как-то, подключать / отключать такую силовую нагрузку ради простого копирования кусочка текстурки. А ещё вместо пердолинга с различными графическими апи они могли бы какие-то полезные фичи сделать, но не сделали.

7.92 , Аноним ( - ), 14:08, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Шина -- это узкое место, процессор по шине общается не только с видеокартой Сов... 8.100 , Аноним ( 18 ), 14:26, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Достаточно широкое, чтобы пересылка окошек ни на что не влияла К тому же популя...