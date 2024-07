В многопользовательском редакторе кода Zed обеспечена поддержка Linux

> в линуксе в отличие от мака поддерживать нужно больше одной видяхи В линуксе тебе нужно поддерживать кучу несовместимых поделий.

Тебе же расписали:

- support X11 or Wayland?

- Which audio server are you going to support to get audio calls working? PipeWire? Or still

PulseAudio?

- which desktop environment or window manager are you going to support? KDE or GNOME? Qt or GTK?

И это без всяких маргинальных DE. А ведь это не кроссплатформа, это просто куча разнородного омна в рамках ОДНОЙ платформы.

Впрочем что еще ожидать от stable anything is nonsense