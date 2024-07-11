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В многопользовательском редакторе кода Zed обеспечена поддержка Linux

11.07.2024 08:33

Команда разработчиков текстового редактора Zed объявила о реализации поддержки платформы Linux. Готовые сборки, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64, поддерживают работу в большинстве дистрибутивов Linux. Редактор примечателен наличием возможностей для совместной работы над кодом, высокой отзывчивостью интерфейса и выполнением растеризации окон на стороне GPU.

Проект развивается под руководством Натана Собо (Nathan Sobo), автора редактора Atom (основа VS Code) при участии команды бывших разработчиков редактора Atom, платформы Electron и библиотеки для разбора синтаксиса Tree-sitter. Исходные тексты серверной части, обеспечивающей координацию многопользовательского редактирования, открыты под лицензией AGPLv3, а самого редактора - под лицензией GPLv3. Для формирования интерфейса пользователя задействована собственная библиотека GPUI, открытая под лицензией Apache 2.0. Код проекта написан на языке Rust.

Zed совмещает в одном продукте легковесный текстовый редактор и функциональность современных интегрированных сред разработки. При разработке учтён опыт создания Atom и предпринята попытка воплотить некоторые идеи о том, как должен выглядеть идеальный редактор для программиста. Большое внимание уделяется производительности и отзывчивости интерфейса - по задумке создателей проекта все действия при редактировании должны выполняться мгновенно, а задачи кодирования решаться наиболее эффективным способом. Высокая производительность Zed достигается благодаря активному использованию многопоточности с задействованием всех доступных ядер CPU и вовлечению GPU в процесс отрисовки.

Основные возможности Zed:

  • Совместная навигация по коду и редактирование кода одновременно несколькими разработчиками в одном общем рабочем пространстве.
  • Встроенная возможность предоставления другим участникам проекта доступа к своему экрану.
  • Средства для совместного обсуждения и планирования работ в команде. Поддержка ведения задач, создания заметок и отслеживания проектов, текстовый и голосовой чат.
  • Возможность подключения к работе с внешним проектом с любого компьютера, без привязки к данным на локальной системе. Работа с внешними проектами осуществляется по аналогии с работой с кодом, размещённым на локальном компьютере.
  • Учёт полного синтаксического дерева различных языков программирования для корректной подсветки синтаксиса, автоформатирования, структурного выделения и контекстного поиска;
  • Поддержка обращения к серверам LSP (Language Server Protocol) для автодополнения, навигации по коду, диагностики ошибок и рефакторинга.
  • Всплывающий диалог "Палитра команд" для быстрого доступа к поддерживаемым командам и изучения способов вызова команд по клавиатурным комбинациям.
  • Всплывающие подсказки для просмотра диагностических сообщений во время работы с кодом.
  • Настраиваемое размещение и прикрепление панелей.
  • Возможность использования сразу нескольких курсоров и выделенных блоков для одновременного набора в нескольких местах или манипуляций с типовыми блоками кода.
  • Панель для быстрой навигации по всем файлам проекта.
  • Возможность поиска внутри всех файлов проекта.
  • Инструменты для рефакторинга и переименования переменных, объектов, методов и функций с автоматической заменой во всех файлах проекта.
  • Поддержка подключения и изменения тем оформления. Наличие светлых и тёмных тем.
  • Использование по умолчанию клавиатурных комбинаций VS Code. Опциональный режим совместимости с клавиатурными комбинациями и командами Vim.
  • Поддержка интеграции с GitHub Copilot для помощи в написании и рефакторинге кода.
  • Интегрированный эмулятор терминала.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Открыт редактор Zed, поддерживающий совместное написание кода
  3. OpenNews: Опубликован редактор документов LyX 2.4.0
  4. OpenNews: Сообщество Eclipse представило интегрированную среду разработки Theia IDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61524-zed
Ключевые слова: zed
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И конечно же не работает без Vulkan.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 11:21, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > И конечно же не работает без Vulkan.

    Разумеется.
    Разве еще остались видяхи, не поддерживающие вулкан?

     
  • 2.7, Слава Линуксу (?), 11:25, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Хватит сидеть на 9500 gt
     
     
  • 3.28, iPony129412 (?), 12:20, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут 700-ая нужна
     
  • 2.41, Аноним (-), 12:36, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У нвидии вулкан поддерживается начиная с Maxwell 1: gtx 745/750, это на минуточку февраль 2014 года. (может и раньше, но я не спец в зеленых видяхах)

    А вот АМД поддерживает вулкан с HD 7000, а это январь 2012 года!

    Так что просто выкинь свой недокомп в мусорку и поищи на помойке что-то более современное.
    Ну или... просто не пользуйся, это же так просто!

     
     
  • 3.47, iPony129412 (?), 12:44, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут таки Vulkan 1.3 нужен
    Поновее железки
     
     
  • 4.70, Аноним (-), 13:11, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в этих версиях не разбираюсь, но у меня стоит древняя Radeon HD 7770 и на ней Zed работает.

    Точнее, он отрисовывается ок. Де факто не юзабелен, потому что в command palette отсутствуют команды редактирования почему-то, я после установки тут же споткнулся что мне не сделать upcase на выделение, а при ближайшем рассмотрении выяснилось что там вовсе нет команд редактирования. Но я из сорцов с git'а ставил, может что-то пошло не так. Попробую на выходных потестить готовую сборку. Но суть в том, что интерфейс он рисует, текст, контролы все, всё ок.

     
  • 3.91, Аноним (91), 14:08, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lenovo G780, i7-3632QM 2.20GHz 8 core, 16Gb DDR3, 2Tb, Intel HD Graphics 4000 + NVIDIA GeForce GT 635M. 2014 года - за глаза хватает для работы и кино.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:16, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Еще немного, и редактор догонит kate по возможностям, а лет через 10 и нынешний vscode
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:22, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал. Вернулся на JetBrains.
     

  • 1.5, iPony129412 (?), 11:23, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Неплохая статья о том, как больно делать десктопный приложения под линукс
    https://zed.dev/blog/zed-decoded-linux-when
     
     
  • 2.12, нах. (?), 11:44, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    если твой "текстовый редактор" требует GPU для своей работы, и ты еще шлепаешь губой о какой-то там "производительности" - тебе и должно быть больно. И после смерти тоже.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:59, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты имеешь в виду "не требует"? Тогда согласен. Потому что жрать процессор и лагать это не то, что должен делать текстовый редактор. Со многими операциями видеокарты справляются куда эффективнее.
     
     
  • 4.25, нах. (?), 12:19, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +6 +/
     
     
  • 5.36, Аноним (-), 12:27, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.38, нах. (?), 12:33, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.45, Аноним (-), 12:42, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.37, Аноним (19), 12:31, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 6.40, нах. (?), 12:36, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 7.48, Аноним (-), 12:45, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.79, Аноним (-), 13:33, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текстовые редакторы исторически полагались на видеокарту для отрисовки текста К... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.14, leningrib (?), 11:46, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > больно

    в статье буквально: "мы выбрали хруст ради кроссплатформенности, но оказалось, что никакой хруст-платформенности не существует, а в линуксе в отличие от мака поддерживать нужно больше одной видяхи мы такованиажыдали!!!!"

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:18, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > в линуксе в отличие от мака поддерживать нужно больше одной видяхи

    В линуксе тебе нужно поддерживать кучу несовместимых поделий.
    Тебе же расписали:
    - support X11 or Wayland?
    - Which audio server are you going to support to get audio calls working? PipeWire? Or still
    PulseAudio?
    - which desktop environment or window manager are you going to support? KDE or GNOME? Qt or GTK?
    И это без всяких маргинальных DE.

    А ведь это не кроссплатформа, это просто куча разнородного омна в рамках ОДНОЙ платформы.
    Впрочем что еще ожидать от stable anything is nonsense

     
     
  • 4.94, Аноним (19), 14:13, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё перечисленное забота тулкита или движка. В том числе, поддержка любых платформ. Qt, к примеру, хорошо с этим справляется. Электрон определённо хуже.
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:50, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там же не про дессктопный линукс, а про их вендорлокнутые велосипеды. Могли б не выпендриваться с рендерингом на GPU, отрисовка текста по большей части сводится к копированию байтов из текстурного атласа в буффер окна. Там упор в скорость памяти, а не в вычисления, даже если буковки перекрашивать на лету, так что от GPU польза не положительна. С этой задачей успешно справлялись на CPU ещё во времена 8086.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:15, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С этой задачей успешно справлялись на CPU ещё во времена 8086.

    Вот только ирония в  том, что текст тогда рисовался как раз видеокартой.

     
     
  • 4.27, Аноним (18), 12:20, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогдашние "видеокарты" даже 2+2 не могли посчитать, это совсем не то же самое, что сейчас. Сейчас у меня пучарм при банальном скролле грузит видяху вычислениями так что дросселя свистят.
     
     
  • 5.46, Аноним (21), 12:42, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы утверждаете, что хватало CPU. Много было редакторов, работающих в графическом режиме? Все работали в текстовом, а там вывести один символ — буквально два байта переслать (а можно обойтись и одним).
     
     
  • 6.89, Аноним (18), 14:05, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, написал не то, что имел ввиду. Знакогенератор использовался. Но при желании и без него проц бы справился с такой задачей, памяти только мало было для графики.
     
  • 5.83, Аноним (-), 13:40, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас у меня пучарм при банальном скролле грузит видяху вычислениями так что дросселя свистят.

    Конечно. Лучше грузить шину передавая рендер каждого кадра в видеокарту. /s

    Если у тебя видеокарта свистит от того, что ей надо отрисовать несколько тысяч текстурированных прямоугольников, то я б рекомендовал проверить что с ней. Может купить новую. То есть можно старую, в смысле выпущенную десять лет назад, но новую, то есть не заезженную долгим использованием.

    > Тогдашние "видеокарты" даже 2+2 не могли посчитать

    Ну это как сказать. Я думаю, что на VGA можно было исхитриться и сложить 2+2. Если побитовую логику задействовать, то там был xor точно, и это полдела для сложения int'ов, останется только как-то с переносами между разрядами разобраться.

     
     
  • 6.88, Аноним (18), 13:59, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Конечно. Лучше грузить шину передавая рендер каждого кадра в видеокарту.

    В родной среде для этого редактора, на макбуке, как и во многих ноутах, память одна для CPU и GPU. Ну а шина это просто провода, ничего страшного в её загрузке нет, она для этого и есть.

    > Если у тебя видеокарта свистит от того, что ей надо отрисовать несколько тысяч текстурированных прямоугольников

    Свистит она от того, что это здоровенный кирпич с 3 вентиляторами, потреблящий 200 Вт когда её грузят вычислениями, пусть и на миллисекунды. Мне не жалко 200 Вт на редактор текста, просто рукожопо это как-то, подключать / отключать такую силовую нагрузку ради простого копирования кусочка текстурки. А ещё вместо пердолинга с различными графическими апи они могли бы какие-то полезные фичи сделать, но не сделали.

     
     
  • 7.92, Аноним (-), 14:08, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шина -- это узкое место, процессор по шине общается не только с видеокартой Сов... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.100, Аноним (18), 14:26, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно широкое, чтобы пересылка окошек ни на что не влияла К тому же популя... текст свёрнут, показать
     
  • 2.59, Хрю (?), 12:58, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если делать через ж и на новомодном язычке, то да больно. Но, есть мнение, что для них боль это радость и без боли они не могут. Если б у них было желание написать быстро, кроссплатформенно и без боли, то взяли какой-нить qt, но повторю без боли это не их путь.
     
  • 2.90, Аноним (90), 14:08, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, прогеры настолько отупели, что для отрисовки букв процессора им уже не достаточно. Скоро NPU потребуется, а то другое как-то не модно уже.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:29, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    - Who's Zed?
    - Zed's de*d, baby. Zed's de*d
     
     
  • 2.29, Аноним 80_уровня (ok), 12:21, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашёл ради этого комментария.

    Интересно, у них там "Zed" не вызывает столь очевидных ассоциаций, или они сознательно так обозвались?

     
     
  • 3.80, A.Stahl (ok), 13:34, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >очевидных ассоциаций

    А тут вызывает? Я не имею ни малейшего понятия к чему это отсылка.

     
     
  • 4.84, Аноним (84), 13:41, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо молод и не смотрел "Криминальное чтиво"
     
     
  • 5.85, A.Stahl (ok), 13:44, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видимо молод и не смотрел "Криминальное чтиво"

    Я видел это кино. Но даже сейчас, когда ты сказал что именно вспоминать, я не помню никаких Зедов.

     
  • 4.86, Аноним (-), 13:44, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ассоциация с презабавнейшей досовой игрой Zed[1] про войны роботов, которые в видеозаставках бухают машинное масло и несут какую-то пургу. Возможно где-то промеж этой пурги была фраза про мёртвого Zed. Может нет, давно это было, я не помню.

    [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Z_(video_game)

     
  • 4.87, Аноним (87), 13:49, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=1EPU7xgx4To
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:27, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С языка снял
     

  • 1.9, Аноним (-), 11:31, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:36, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эм... Вообще я собирал его под линукс пару недель назад. Из-за того что оно на расте, директория "легкого редактора" после релиз-сборки БЕЗ дебагинфы раздулась до десяти гигабайт. С точки зрения функционала - он работал вполне нормально под линуксом. Если вдруг кто спрашивает - из-за раздутых билд директорий при сборке и телеметрии - не рекоммендую.
     
     
  • 2.33, Аноним (23), 12:24, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > из-за раздутых билд директорий при сборке

    А когда это стало проблемой? У тебя мало места на диске?
    Что мешает сделать рамдиск напр. гигов на 32 на время сборки, а потом его дропнуть? Будет и быстро, и чисто.

     
     
  • 3.53, Аноним (10), 12:50, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, у меня мало места на диске. А что если у меня аж два проекта а не один? А если взять мою систему в которой более тысячи пакетов и каждому позволить столько места занимать?. Я понимаю, что миллиардеры могут себе позволить бесконечную память и диски, но большинство из миллиардов землян себе такое позволить не могут.
     
     
  • 4.68, Аноним (23), 13:07, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, у меня мало места на диске. А что если у меня аж два проекта а не один?

    А очищать build folder после сборки ты не пробовал? Мало ли, может оно начне освобождать место?))

    Большинство из миллиардов землян себе не могут позволить есть нормальную еду и пить нормальную воду. Но они какбЭ не целевая аудитория єтого редактора. Как и ты.
    Поэтому возвращайся как купишь диск.

     
  • 2.44, НяшМяш (ok), 12:42, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > до десяти гигабайт

    Это в наше время много? Сейчас какой-нибудь react-todo-example своими node_modules занимает не меньше. А тут сложное десктопное кроссплатформенное приложение.

    С удивлением обнаружил, что его уже опакетили в arch extra. Занимает 118 мегабайт после установки.

     
     
  • 3.65, Хрю (?), 13:01, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Занимает 118 мегабайт после установки.

    феноменально, тестовый редактор, который мало чего умеет ... Туда чего всё статически линкуется?

     
     
  • 4.76, Аноним (-), 13:23, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало что умеет?
    Тебе целую статью написали про его умения, что он умеет все что делают IDE, кроме дебага.
    А теперь добавь коллаборацию - всякие совместные редактирования и тд.
    Ну и то, что он не выглядит как омно типа вима.

    Я бы сказал "занимает всего 118 мегабайт"

     

  • 1.11, th3m3 (ok), 11:42, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то нет желания запускать скрипт, где ещё rm есть. Буду ждать .deb-пакет.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:44, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть аналог key-promoter? Не хватает в vscode
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:48, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    If Vulkan is not using a GPU, which will make Zed run very slowly.

    Обалдеть! Текстовый редактор с аппаратными требованиями к видео, как у навороченной игры.
    Похоже, что после бума майнинга, производители GPU не знают как поддержать рынок сбыта.

     
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 12:13, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обалдеть! Текстовый редактор с аппаратными требованиями к видео

    Здрасьте, где были последние десять лет?

     
     
  • 3.22, Аноним (15), 12:16, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользовался Vim
     
     
  • 4.26, Аноним (23), 12:19, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >  Пользовался Vim

    И вот только сейчас смог наконец-то выйти и очень удивился сколько всего изменилось?

     
     
  • 5.74, Аноним (15), 13:15, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вот только сейчас смог наконец-то выйти и очень удивился сколько всего изменилось?

    Ужаснулся как увеличилось стадо баранов, которые ведутся на маркетинг, и вернулся обратно - мне там комфортно.

     
     
  • 6.77, Аноним (-), 13:26, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рад за тебя.
    Хорошо быть непритязательным человеком.
    Таким и удобства на улице подходят, и кондишка не нужна, и вим вместо текстового редактора норм.
    Я, к сожалению или счастью, не такой)
     
     
  • 7.97, ы (?), 14:17, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.30, нах. (?), 12:21, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользовался Vim

    у тебя опечатка в слове visual studio (и, да, с-ко, не требует он навороченных видеокарт чтобы плейнтекст кода программы показывать - даже, о ужас, крашенный)


     
     
  • 5.34, Аноним (-), 12:24, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и, да, с-ко, не требует он навороченных видеокарт чтобы плейнтекст кода программы показывать - даже, о ужас, крашенный

    Дядя Петя, ты дурак? (с)
    Посмотри в каком оду появился вулкан и на каких днищеских видяхах он работает.
    Так что пук про "навороченных" был громкий, но в лужу.

     
  • 3.96, Аноним (96), 14:15, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Данбил бабмас.
     
  • 2.31, Аноним (-), 12:21, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не нравится, не пользуйся.
    Возможно ты не понимаешь, но многие задачи лучше делать на видяхе, а не на проце.
    И те кому это норм - будут пользоваться удобным редактором.
    Благо видяхи есть в каждом десктопе.
     

  • 1.17, Аноним (13), 11:50, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть аналог key-promoter? Не хватает в vscode
     
  • 1.24, Аноним (96), 12:18, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как он по производительности в сравнении с vscode?
     
     
  • 2.49, НяшМяш (ok), 12:46, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как редактор - просто летает. Как IDE - всё зависит от производительности используемого LSP. Но VSCode всё ещё удобнее из-за наличия кучи расширений.
     
  • 2.58, Аноним (58), 12:57, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё что угодно, будет быстрее vscode.
     
  • 2.62, verh010m (ok), 12:59, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скачал, запустил. Написал строчку на питоне. Увидел как оно дергается на машине с 48гб озу. Закрыл. Удалил
     
     
  • 3.93, Аноним (90), 14:11, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так 48 не трендово в 2к24, надо минимум 512, а то чё, как лох.
     

  • 1.39, Аноним (39), 12:33, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Современные текстовые редакторы переусложнены чуть менее чем полностью. А ведь для кодинга более чем достаточно было бы какого-нибудь vim. Линус написал свою ОС вообще в vi 😆
     
     
  • 2.43, нах. (?), 12:41, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Современные текстовые редакторы переусложнены чуть менее чем полностью. А ведь для кодинга
    > более чем достаточно было бы какого-нибудь vim. Линус написал свою ОС
    > вообще в vi 😆

    вот поэтому такая фигня и вышла. Все же в большом проекте надо ковыряться не плейнтекстовым редактором, а чем-то, что примерно понимает структуру кода. И желательно интегрировано с отладчиком (и причем отладчики нынче - удаленные)
    ide изобрели задолго до Линуса и его фигни. Но эта хрень ведь даже не ide!


     
     
  • 3.55, Аноним (-), 12:51, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ?
    "Учёт полного синтаксического дерева различных языков программирования для корректной подсветки синтаксиса, автоформатирования, структурного выделения и контекстного поиска"
    "Поддержка обращения к серверам LSP"
    "Всплывающие подсказки для просмотра диагностических сообщений во время работы с кодом"

    Не вижу только дебага. Возможно они добавят, возможно нет.

     
  • 3.57, n00by (ok), 12:56, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Отладчик можно и отдельно от редактора запустить. А вот что они ковыряют в редакторах без LSP, это весьма любопытно... один раскололся и объяснил, что ему от редактора в основном требуется, что бы можно было в него отправить выхлоп консольной утилиты.
     
     
  • 4.105, нах. (?), 14:32, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отладчик можно и отдельно от редактора запустить.

    ну и пердолиться потом с угадавом - это та же самая строка, или похожая...ой, нет, это вообще в другом файлике.

    > А вот что они ковыряют в редакторах без LSP, это весьма любопытно...

    может просто в слепой набор умеют? Я вот не уверен что мне от этих помогаек польза а не вред один.

    > что ему от редактора в основном требуется, что бы можно было
    > в него отправить выхлоп консольной утилиты.

    а с кодингом это как связано?

     
  • 3.60, Аноним (60), 12:58, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где теперь те ide, где продукты написанные в них, а где Линус и его "фигня"?
     
     
  • 4.78, Аноним (-), 13:28, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.99, Казацький ватажок (?), 14:25, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот поэтому такая фигня и вышла.

    Такая "фигня", что аж на каждом смартфоне, в каждом авто и прочей встройке используется? То что десктопа из xdg\linux не получилось, то это проблема xdg. В google захотели и сделали шикарнейший chrome os.

     
     
  • 4.103, нах. (?), 14:30, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Такая "фигня", что аж на каждом смартфоне, в каждом авто и прочей встройке используется?

    лишь бы денег никому не заплатить. Что-то удивляет?

    > В google захотели и сделали шикарнейший chrome os.

    оставив при этом от linoops искалеченное ядро с полутора драйверами в качестве запускалки собственной ос.

    И кстати - что-то не рады. То фикцию какую внедрить пытаются, то еще какую чушь. Но побеждает все равно халява.

     
  • 2.54, Аноним (54), 12:50, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Линус написал свою ОС вообще в vi 😆

    https://github.com/torvalds/uemacs

     

  • 1.50, zeecape (ok), 12:48, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не очередной "революционный" редактор кода на электроне и пресвятых веб-технологиях?! Наконец-то хоть какая-то натившина! (Пусть пока не ясно, нужен ли очередной редактор, но конкуренция - всегда хорошо!)
     
  • 1.51, Аноним (51), 12:49, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это исключительно для поклонников Раста? Неужели оно лучше во много раз, чем тот же Kate или Geany, что аж видеокарту для вычислений требует?
     
     
  • 2.56, zeecape (ok), 12:54, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему народ рассуждает так, словно для запуска этого редактора необходима видюха уровня RTX 4090? Сойдёт любая с поддержкой Vulkan и этот редактор будет летать что на самой мощной дискретке, что на самой слабой интегрированной, а вулкан есть во всех видюхах начиная с 2014 года
     
     
  • 3.66, n00by (ok), 13:01, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Потому что они пишут свои программы при помощи grep и sed.
     
  • 3.71, Аноним (-), 13:12, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что народ хочет быть недовольным)
    И он уж точно найдет повод.
    Например для макоси нужна macOS Catalina, а это аж 2019 год, но тк маководов мало, то и батхерта тоже.

    Для винды, как и для линукса, нужен вулкан 1.3, а это уже более новые видяхи.
    Видно виндузятников на форуме много, вот они и возмущаются))

    И это никто не открывал вкладку Телеметрии
    zed.dev/docs/telemetry
    Тогда бы местные 🤡 вообще бы от гнева укакались.

     
     
  • 4.75, Аноним (-), 13:19, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например для макоси нужна macOS Catalina, а это аж 2019 год,
    > но тк маководов мало, то и батхерта тоже.

    Ей уже пять лет!
    Все уважающие себя маководы обновились до Сономы еще пару месяцев назад.
    Плюс большинство софтостроителей на маке поддерживают 3 актуальные версии. Так что тут наоборот можно сказать спасибо, что поддерживают пять версий аж до Каталины.

     
  • 3.81, Stanislav (??), 13:34, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лично у меня подозрения в том, что тут гпу - чисто ради "а ещё мы можем через такое место!" и на самом деле с использованием чего-нибудь более стандартного было бы быстрее и легче разрабатывать.
     
     
  • 4.107, нах. (?), 14:36, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лично у меня подозрения в том, что тут гпу - чисто ради
    > "а ещё мы можем через такое место!"

    поскольку это хрустеры - скорее уж "а такого требует первым найденый нами на помойке crate"

    > и на самом деле
    > с использованием чего-нибудь более стандартного было бы быстрее и легче разрабатывать.

    а там у них есть что-то стандартное помимо квадратноколесатых велосипедов?

     
  • 3.102, Казацький ватажок (?), 14:30, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему народ рассуждает так, словно для запуска этого редактора необходима видюха уровня RTX 4090?

    А не смущает что для запуска текстового (!) редактора вообще нужна видяха с поддержкой каких-то там стандартов ускорения? По идее любой редактор кода должен летать и на S3 Trio.

     
  • 2.61, Алексей (??), 12:58, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мерзкие разработчики, решили сделать свой редактор быстрее остальных редакторов, что аж нужна видеокарта, какой ужас, я ведь собирался запускать его на тостере
     

  • 1.52, n00by (ok), 12:50, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не очень понятно, почему так недовольны выбором Vulkan для отображения графического интерфейса под GNU/Linux. Vulkan есть практически везде и перспективы с ним достаточно ясны, в отличие от неизвестно какой версии Qt/GTK+; а для Gdi32 требуется установка Wine, что не всегда приемлемо.
     
     
  • 2.106, Соль земли (?), 14:34, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому же рабочие столы уже давно требуют GPU.
     

  • 1.64, Аноним (84), 13:00, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Для совместной работы над кодом нужен git или на худой конец svn, но никак не "блокнот" где каждый пихает строчки куда попало.
    Видимо не дошел до меня такой вид прогреса.
     
     
  • 2.73, Аноним (23), 13:14, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > навигация по коду и редактирование кода одновременно несколькими разработчиками в одном общем рабочем пространстве
    > Для совместной работы над кодом нужен git или на худой конец svn

    А как тебе они помогут для realtime работы с кодом?
    И как это исключает использование систем контроля версий?
    Мне кажется ты вообще не понимаешь о чем пишешь...

     
     
  • 3.82, Аноним (84), 13:36, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Are collaboration sessions hosted on a server?
    Yes. All interactions between collaborators are proxied through our servers.

    Ну да, а еще им надо светить сам код и файлы проекта, т.к. работает это на подобии Google Docs.

     

  • 1.69, Ося Бендер (?), 13:10, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Высокая производительность Zed достигается благодаря активному использованию многопоточности с задействованием всех доступных ядер CPU и вовлечению GPU в процесс отрисовки

    Я понял, это еще один могильщик компутера после хромого...

     
  • 1.72, Нищеброд на древнем маке (?), 13:12, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На макпук про 2012 года с интел хд4000 глючит в отличии от божественного вскоде.
     
     
  • 2.101, Казацький ватажок (?), 14:27, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хд4000

    Неудивительно. Странно шо оно вообще запустилось.

     

  • 1.95, Аноним (95), 14:15, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Код проекта написан на языке Rust

    Выкидывайте это всё и переписывайте на дельфе, желательно 5, как диды завещали

     
     
  • 2.104, Казацький ватажок (?), 14:31, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На чём бы ты не писал, это превращается в машинный код. Язык программирования это исключительно вкусовщина.
     

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