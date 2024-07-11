В многопользовательском редакторе кода Zed обеспечена поддержка Linux

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|2.3, Аноним (-), 11:21, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> И конечно же не работает без Vulkan.
Разумеется.
Разве еще остались видяхи, не поддерживающие вулкан?
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|2.41, Аноним (-), 12:36, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У нвидии вулкан поддерживается начиная с Maxwell 1: gtx 745/750, это на минуточку февраль 2014 года. (может и раньше, но я не спец в зеленых видяхах)
А вот АМД поддерживает вулкан с HD 7000, а это январь 2012 года!
Так что просто выкинь свой недокомп в мусорку и поищи на помойке что-то более современное.
Ну или... просто не пользуйся, это же так просто!
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|4.70, Аноним (-), 13:11, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я в этих версиях не разбираюсь, но у меня стоит древняя Radeon HD 7770 и на ней Zed работает.
Точнее, он отрисовывается ок. Де факто не юзабелен, потому что в command palette отсутствуют команды редактирования почему-то, я после установки тут же споткнулся что мне не сделать upcase на выделение, а при ближайшем рассмотрении выяснилось что там вовсе нет команд редактирования. Но я из сорцов с git'а ставил, может что-то пошло не так. Попробую на выходных потестить готовую сборку. Но суть в том, что интерфейс он рисует, текст, контролы все, всё ок.
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|3.91, Аноним (91), 14:08, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Lenovo G780, i7-3632QM 2.20GHz 8 core, 16Gb DDR3, 2Tb, Intel HD Graphics 4000 + NVIDIA GeForce GT 635M. 2014 года - за глаза хватает для работы и кино.
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|1.2, Аноним (2), 11:16, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Еще немного, и редактор догонит kate по возможностям, а лет через 10 и нынешний vscode
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|2.12, нах. (?), 11:44, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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если твой "текстовый редактор" требует GPU для своей работы, и ты еще шлепаешь губой о какой-то там "производительности" - тебе и должно быть больно. И после смерти тоже.
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|3.19, Аноним (19), 11:59, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты имеешь в виду "не требует"? Тогда согласен. Потому что жрать процессор и лагать это не то, что должен делать текстовый редактор. Со многими операциями видеокарты справляются куда эффективнее.
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|3.79, Аноним (-), 13:33, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Текстовые редакторы исторически полагались на видеокарту для отрисовки текста К... большой текст свёрнут, показать
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|2.14, leningrib (?), 11:46, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> больно
в статье буквально: "мы выбрали хруст ради кроссплатформенности, но оказалось, что никакой хруст-платформенности не существует, а в линуксе в отличие от мака поддерживать нужно больше одной видяхи мы такованиажыдали!!!!"
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|3.23, Аноним (23), 12:18, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> в линуксе в отличие от мака поддерживать нужно больше одной видяхи
В линуксе тебе нужно поддерживать кучу несовместимых поделий.
Тебе же расписали:
- support X11 or Wayland?
- Which audio server are you going to support to get audio calls working? PipeWire? Or still
PulseAudio?
- which desktop environment or window manager are you going to support? KDE or GNOME? Qt or GTK?
И это без всяких маргинальных DE.
А ведь это не кроссплатформа, это просто куча разнородного омна в рамках ОДНОЙ платформы.
Впрочем что еще ожидать от stable anything is nonsense
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|4.94, Аноним (19), 14:13, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё перечисленное забота тулкита или движка. В том числе, поддержка любых платформ. Qt, к примеру, хорошо с этим справляется. Электрон определённо хуже.
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|2.18, Аноним (18), 11:50, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там же не про дессктопный линукс, а про их вендорлокнутые велосипеды. Могли б не выпендриваться с рендерингом на GPU, отрисовка текста по большей части сводится к копированию байтов из текстурного атласа в буффер окна. Там упор в скорость памяти, а не в вычисления, даже если буковки перекрашивать на лету, так что от GPU польза не положительна. С этой задачей успешно справлялись на CPU ещё во времена 8086.
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|3.21, Аноним (21), 12:15, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С этой задачей успешно справлялись на CPU ещё во времена 8086.
Вот только ирония в том, что текст тогда рисовался как раз видеокартой.
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|4.27, Аноним (18), 12:20, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогдашние "видеокарты" даже 2+2 не могли посчитать, это совсем не то же самое, что сейчас. Сейчас у меня пучарм при банальном скролле грузит видяху вычислениями так что дросселя свистят.
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|5.46, Аноним (21), 12:42, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы утверждаете, что хватало CPU. Много было редакторов, работающих в графическом режиме? Все работали в текстовом, а там вывести один символ — буквально два байта переслать (а можно обойтись и одним).
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|6.89, Аноним (18), 14:05, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, написал не то, что имел ввиду. Знакогенератор использовался. Но при желании и без него проц бы справился с такой задачей, памяти только мало было для графики.
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|5.83, Аноним (-), 13:40, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сейчас у меня пучарм при банальном скролле грузит видяху вычислениями так что дросселя свистят.
Конечно. Лучше грузить шину передавая рендер каждого кадра в видеокарту. /s
Если у тебя видеокарта свистит от того, что ей надо отрисовать несколько тысяч текстурированных прямоугольников, то я б рекомендовал проверить что с ней. Может купить новую. То есть можно старую, в смысле выпущенную десять лет назад, но новую, то есть не заезженную долгим использованием.
> Тогдашние "видеокарты" даже 2+2 не могли посчитать
Ну это как сказать. Я думаю, что на VGA можно было исхитриться и сложить 2+2. Если побитовую логику задействовать, то там был xor точно, и это полдела для сложения int'ов, останется только как-то с переносами между разрядами разобраться.
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|6.88, Аноним (18), 13:59, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Конечно. Лучше грузить шину передавая рендер каждого кадра в видеокарту.
В родной среде для этого редактора, на макбуке, как и во многих ноутах, память одна для CPU и GPU. Ну а шина это просто провода, ничего страшного в её загрузке нет, она для этого и есть.
> Если у тебя видеокарта свистит от того, что ей надо отрисовать несколько тысяч текстурированных прямоугольников
Свистит она от того, что это здоровенный кирпич с 3 вентиляторами, потреблящий 200 Вт когда её грузят вычислениями, пусть и на миллисекунды. Мне не жалко 200 Вт на редактор текста, просто рукожопо это как-то, подключать / отключать такую силовую нагрузку ради простого копирования кусочка текстурки. А ещё вместо пердолинга с различными графическими апи они могли бы какие-то полезные фичи сделать, но не сделали.
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|7.92, Аноним (-), 14:08, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Шина -- это узкое место, процессор по шине общается не только с видеокартой Сов... большой текст свёрнут, показать
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|2.59, Хрю (?), 12:58, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну если делать через ж и на новомодном язычке, то да больно. Но, есть мнение, что для них боль это радость и без боли они не могут. Если б у них было желание написать быстро, кроссплатформенно и без боли, то взяли какой-нить qt, но повторю без боли это не их путь.
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|2.90, Аноним (90), 14:08, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол, прогеры настолько отупели, что для отрисовки букв процессора им уже не достаточно. Скоро NPU потребуется, а то другое как-то не модно уже.
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|2.29, Аноним 80_уровня (ok), 12:21, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зашёл ради этого комментария.
Интересно, у них там "Zed" не вызывает столь очевидных ассоциаций, или они сознательно так обозвались?
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|3.80, A.Stahl (ok), 13:34, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>очевидных ассоциаций
А тут вызывает? Я не имею ни малейшего понятия к чему это отсылка.
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|5.85, A.Stahl (ok), 13:44, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Видимо молод и не смотрел "Криминальное чтиво"
Я видел это кино. Но даже сейчас, когда ты сказал что именно вспоминать, я не помню никаких Зедов.
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|4.86, Аноним (-), 13:44, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня ассоциация с презабавнейшей досовой игрой Zed[1] про войны роботов, которые в видеозаставках бухают машинное масло и несут какую-то пургу. Возможно где-то промеж этой пурги была фраза про мёртвого Zed. Может нет, давно это было, я не помню.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Z_(video_game)
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|1.10, Аноним (10), 11:36, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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эм... Вообще я собирал его под линукс пару недель назад. Из-за того что оно на расте, директория "легкого редактора" после релиз-сборки БЕЗ дебагинфы раздулась до десяти гигабайт. С точки зрения функционала - он работал вполне нормально под линуксом. Если вдруг кто спрашивает - из-за раздутых билд директорий при сборке и телеметрии - не рекоммендую.
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|2.33, Аноним (23), 12:24, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> из-за раздутых билд директорий при сборке
А когда это стало проблемой? У тебя мало места на диске?
Что мешает сделать рамдиск напр. гигов на 32 на время сборки, а потом его дропнуть? Будет и быстро, и чисто.
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|3.53, Аноним (10), 12:50, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, у меня мало места на диске. А что если у меня аж два проекта а не один? А если взять мою систему в которой более тысячи пакетов и каждому позволить столько места занимать?. Я понимаю, что миллиардеры могут себе позволить бесконечную память и диски, но большинство из миллиардов землян себе такое позволить не могут.
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|4.68, Аноним (23), 13:07, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, у меня мало места на диске. А что если у меня аж два проекта а не один?
А очищать build folder после сборки ты не пробовал? Мало ли, может оно начне освобождать место?))
Большинство из миллиардов землян себе не могут позволить есть нормальную еду и пить нормальную воду. Но они какбЭ не целевая аудитория єтого редактора. Как и ты.
Поэтому возвращайся как купишь диск.
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|2.44, НяшМяш (ok), 12:42, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> до десяти гигабайт
Это в наше время много? Сейчас какой-нибудь react-todo-example своими node_modules занимает не меньше. А тут сложное десктопное кроссплатформенное приложение.
С удивлением обнаружил, что его уже опакетили в arch extra. Занимает 118 мегабайт после установки.
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|3.65, Хрю (?), 13:01, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Занимает 118 мегабайт после установки.
феноменально, тестовый редактор, который мало чего умеет ... Туда чего всё статически линкуется?
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|4.76, Аноним (-), 13:23, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мало что умеет?
Тебе целую статью написали про его умения, что он умеет все что делают IDE, кроме дебага.
А теперь добавь коллаборацию - всякие совместные редактирования и тд.
Ну и то, что он не выглядит как омно типа вима.
Я бы сказал "занимает всего 118 мегабайт"
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|1.11, th3m3 (ok), 11:42, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как-то нет желания запускать скрипт, где ещё rm есть. Буду ждать .deb-пакет.
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|1.15, Аноним (15), 11:48, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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If Vulkan is not using a GPU, which will make Zed run very slowly.
Обалдеть! Текстовый редактор с аппаратными требованиями к видео, как у навороченной игры.
Похоже, что после бума майнинга, производители GPU не знают как поддержать рынок сбыта.
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|2.20, iPony129412 (?), 12:13, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Обалдеть! Текстовый редактор с аппаратными требованиями к видео
Здрасьте, где были последние десять лет?
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|4.26, Аноним (23), 12:19, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Пользовался Vim
И вот только сейчас смог наконец-то выйти и очень удивился сколько всего изменилось?
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|5.74, Аноним (15), 13:15, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>вот только сейчас смог наконец-то выйти и очень удивился сколько всего изменилось?
Ужаснулся как увеличилось стадо баранов, которые ведутся на маркетинг, и вернулся обратно - мне там комфортно.
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|6.77, Аноним (-), 13:26, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рад за тебя.
Хорошо быть непритязательным человеком.
Таким и удобства на улице подходят, и кондишка не нужна, и вим вместо текстового редактора норм.
Я, к сожалению или счастью, не такой)
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|4.30, нах. (?), 12:21, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пользовался Vim
у тебя опечатка в слове visual studio (и, да, с-ко, не требует он навороченных видеокарт чтобы плейнтекст кода программы показывать - даже, о ужас, крашенный)
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|5.34, Аноним (-), 12:24, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и, да, с-ко, не требует он навороченных видеокарт чтобы плейнтекст кода программы показывать - даже, о ужас, крашенный
Дядя Петя, ты дурак? (с)
Посмотри в каком оду появился вулкан и на каких днищеских видяхах он работает.
Так что пук про "навороченных" был громкий, но в лужу.
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|2.31, Аноним (-), 12:21, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не нравится, не пользуйся.
Возможно ты не понимаешь, но многие задачи лучше делать на видяхе, а не на проце.
И те кому это норм - будут пользоваться удобным редактором.
Благо видяхи есть в каждом десктопе.
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|2.49, НяшМяш (ok), 12:46, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как редактор - просто летает. Как IDE - всё зависит от производительности используемого LSP. Но VSCode всё ещё удобнее из-за наличия кучи расширений.
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|2.62, verh010m (ok), 12:59, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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скачал, запустил. Написал строчку на питоне. Увидел как оно дергается на машине с 48гб озу. Закрыл. Удалил
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|3.93, Аноним (90), 14:11, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так 48 не трендово в 2к24, надо минимум 512, а то чё, как лох.
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|1.39, Аноним (39), 12:33, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Современные текстовые редакторы переусложнены чуть менее чем полностью. А ведь для кодинга более чем достаточно было бы какого-нибудь vim. Линус написал свою ОС вообще в vi 😆
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|2.43, нах. (?), 12:41, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Современные текстовые редакторы переусложнены чуть менее чем полностью. А ведь для кодинга
> более чем достаточно было бы какого-нибудь vim. Линус написал свою ОС
> вообще в vi 😆
вот поэтому такая фигня и вышла. Все же в большом проекте надо ковыряться не плейнтекстовым редактором, а чем-то, что примерно понимает структуру кода. И желательно интегрировано с отладчиком (и причем отладчики нынче - удаленные)
ide изобрели задолго до Линуса и его фигни. Но эта хрень ведь даже не ide!
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|3.55, Аноним (-), 12:51, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эээ?
"Учёт полного синтаксического дерева различных языков программирования для корректной подсветки синтаксиса, автоформатирования, структурного выделения и контекстного поиска"
"Поддержка обращения к серверам LSP"
"Всплывающие подсказки для просмотра диагностических сообщений во время работы с кодом"
Не вижу только дебага. Возможно они добавят, возможно нет.
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|3.57, n00by (ok), 12:56, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Отладчик можно и отдельно от редактора запустить. А вот что они ковыряют в редакторах без LSP, это весьма любопытно... один раскололся и объяснил, что ему от редактора в основном требуется, что бы можно было в него отправить выхлоп консольной утилиты.
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|4.105, нах. (?), 14:32, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отладчик можно и отдельно от редактора запустить.
ну и пердолиться потом с угадавом - это та же самая строка, или похожая...ой, нет, это вообще в другом файлике.
> А вот что они ковыряют в редакторах без LSP, это весьма любопытно...
может просто в слепой набор умеют? Я вот не уверен что мне от этих помогаек польза а не вред один.
> что ему от редактора в основном требуется, что бы можно было
> в него отправить выхлоп консольной утилиты.
а с кодингом это как связано?
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|3.60, Аноним (60), 12:58, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где теперь те ide, где продукты написанные в них, а где Линус и его "фигня"?
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|3.99, Казацький ватажок (?), 14:25, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вот поэтому такая фигня и вышла.
Такая "фигня", что аж на каждом смартфоне, в каждом авто и прочей встройке используется? То что десктопа из xdg\linux не получилось, то это проблема xdg. В google захотели и сделали шикарнейший chrome os.
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|4.103, нах. (?), 14:30, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Такая "фигня", что аж на каждом смартфоне, в каждом авто и прочей встройке используется?
лишь бы денег никому не заплатить. Что-то удивляет?
> В google захотели и сделали шикарнейший chrome os.
оставив при этом от linoops искалеченное ядро с полутора драйверами в качестве запускалки собственной ос.
И кстати - что-то не рады. То фикцию какую внедрить пытаются, то еще какую чушь. Но побеждает все равно халява.
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|1.50, zeecape (ok), 12:48, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не очередной "революционный" редактор кода на электроне и пресвятых веб-технологиях?! Наконец-то хоть какая-то натившина! (Пусть пока не ясно, нужен ли очередной редактор, но конкуренция - всегда хорошо!)
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|1.51, Аноним (51), 12:49, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это исключительно для поклонников Раста? Неужели оно лучше во много раз, чем тот же Kate или Geany, что аж видеокарту для вычислений требует?
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|2.56, zeecape (ok), 12:54, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему народ рассуждает так, словно для запуска этого редактора необходима видюха уровня RTX 4090? Сойдёт любая с поддержкой Vulkan и этот редактор будет летать что на самой мощной дискретке, что на самой слабой интегрированной, а вулкан есть во всех видюхах начиная с 2014 года
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|3.66, n00by (ok), 13:01, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Потому что они пишут свои программы при помощи grep и sed.
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|3.71, Аноним (-), 13:12, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что народ хочет быть недовольным)
И он уж точно найдет повод.
Например для макоси нужна macOS Catalina, а это аж 2019 год, но тк маководов мало, то и батхерта тоже.
Для винды, как и для линукса, нужен вулкан 1.3, а это уже более новые видяхи.
Видно виндузятников на форуме много, вот они и возмущаются))
И это никто не открывал вкладку Телеметрии
zed.dev/docs/telemetry
Тогда бы местные 🤡 вообще бы от гнева укакались.
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|4.75, Аноним (-), 13:19, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например для макоси нужна macOS Catalina, а это аж 2019 год,
> но тк маководов мало, то и батхерта тоже.
Ей уже пять лет!
Все уважающие себя маководы обновились до Сономы еще пару месяцев назад.
Плюс большинство софтостроителей на маке поддерживают 3 актуальные версии. Так что тут наоборот можно сказать спасибо, что поддерживают пять версий аж до Каталины.
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|3.81, Stanislav (??), 13:34, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лично у меня подозрения в том, что тут гпу - чисто ради "а ещё мы можем через такое место!" и на самом деле с использованием чего-нибудь более стандартного было бы быстрее и легче разрабатывать.
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|4.107, нах. (?), 14:36, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лично у меня подозрения в том, что тут гпу - чисто ради
> "а ещё мы можем через такое место!"
поскольку это хрустеры - скорее уж "а такого требует первым найденый нами на помойке crate"
> и на самом деле
> с использованием чего-нибудь более стандартного было бы быстрее и легче разрабатывать.
а там у них есть что-то стандартное помимо квадратноколесатых велосипедов?
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|3.102, Казацький ватажок (?), 14:30, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Почему народ рассуждает так, словно для запуска этого редактора необходима видюха уровня RTX 4090?
А не смущает что для запуска текстового (!) редактора вообще нужна видяха с поддержкой каких-то там стандартов ускорения? По идее любой редактор кода должен летать и на S3 Trio.
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|2.61, Алексей (??), 12:58, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мерзкие разработчики, решили сделать свой редактор быстрее остальных редакторов, что аж нужна видеокарта, какой ужас, я ведь собирался запускать его на тостере
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|1.52, n00by (ok), 12:50, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не очень понятно, почему так недовольны выбором Vulkan для отображения графического интерфейса под GNU/Linux. Vulkan есть практически везде и перспективы с ним достаточно ясны, в отличие от неизвестно какой версии Qt/GTK+; а для Gdi32 требуется установка Wine, что не всегда приемлемо.
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|1.64, Аноним (84), 13:00, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Для совместной работы над кодом нужен git или на худой конец svn, но никак не "блокнот" где каждый пихает строчки куда попало.
Видимо не дошел до меня такой вид прогреса.
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|2.73, Аноним (23), 13:14, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> навигация по коду и редактирование кода одновременно несколькими разработчиками в одном общем рабочем пространстве
> Для совместной работы над кодом нужен git или на худой конец svn
А как тебе они помогут для realtime работы с кодом?
И как это исключает использование систем контроля версий?
Мне кажется ты вообще не понимаешь о чем пишешь...
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|3.82, Аноним (84), 13:36, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Are collaboration sessions hosted on a server?
Yes. All interactions between collaborators are proxied through our servers.
Ну да, а еще им надо светить сам код и файлы проекта, т.к. работает это на подобии Google Docs.
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|1.69, Ося Бендер (?), 13:10, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Высокая производительность Zed достигается благодаря активному использованию многопоточности с задействованием всех доступных ядер CPU и вовлечению GPU в процесс отрисовки
Я понял, это еще один могильщик компутера после хромого...
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|1.95, Аноним (95), 14:15, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Код проекта написан на языке Rust
Выкидывайте это всё и переписывайте на дельфе, желательно 5, как диды завещали
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