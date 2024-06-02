The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован редактор документов LyX 2.4.0

02.06.2024 13:07

После шести лет разработки опубликован значительный выпуск визуального редактора научных документов LyX 2.4.0, позволяющего создавать тексты с использованием разметки TeX/LaTeX, при этом наглядно редактируя макет документа в WYSIWYM-представлении. Итоговый документ сохраняется в формате LaTeX, но текст может быть импортирован и экспортирован в такие форматы, как PDF, Postscript, DVI, ASCII, HTML, OpenDocument, RTF, ODF, DOC и ePub. Бинарные сборки сформированы для Windows и macOS.

Важные изменения

  • Добавлена поддержка тёмной темы оформления.
  • По умолчанию задействована кодировка UTF-8. В настройках (Document→Settings...→Language) оставлена возможность использования традиционных кодировок. Старые кодировки также продолжат использоваться в уже существующих документах и шаблонах.
  • Полностью переписана реализация языка разметки документов DocBook. Добавлена поддержка спецификации DocBook 5 и возможность сохранения документов в форматах DocBook и ePub.
  • Реализована поддержка сохранения документов в формате HTML5 с использованием элементов <section> (ранее поддерживался только старый HTML 1).
  • Расширены возможности по визуальной компоновке таблиц. Добавлены стили таблиц, которые можно выбрать при вставке новой таблицы (Document→Settings...→Text Layout). Возможно создание собственных стилей. Добавлена поддержка использования слитных или раздельных горизонтальных разделителей для индикации группировки столбцов в таблице.
  • Предложен новый диалог для выбора шаблонов (File→New From Template...) и файлов с примерами (File→Open Example...), отображающий информацию в структурированном виде, а также показывающий примеры и шаблоны из каталога пользователя. Упрощён процесс сохранения собственных шаблонов в домашнем каталоге, используя меню "File→Save As Template...".
  • Переделан диалог для поиска и замены, который теперь может как прикрепляться в виде встроенной панели в нижней части, так и отсоединяться в отдельное окно. Добавлены режимы поиска по мере набора запроса и поиска/замены только в выделенной области текста.
  • Полностью переделан интерфейс для настройки свойств документа.
  • Изменён диалог с настройками Bib(la)TeX, в котором теперь в одном месте отображается как доступные, так и выбранные библиографические базы данных. Добавлена возможность выбора кодировки текста в привязке к отдельным файлам.
  • Переработан диалог выбора модулей (Document→Settings...→Modules). Обеспечен показ доступных модулей с разделением на категории. Добавлена функция быстрого поиска по имени модуля и имени файла.
  • Повышено удобство редактирования математических уравнений,
  • Добавлена возможность выбора различных форм вставки даты и времени.
  • Предоставлена возможность определения режима выравнивания для всего плавающего содержимого.
  • В панели инструментов для кнопок изменения свойств текста и вставки из буфера обмена реализован показ истории прошлых операций. Добавлена возможность выбора через панель инструментов собственных стилей символов.
  • Добавлена опция (Document→Settings→Numbering & TOC→Line numbering) для отображения номеров строк в документе.
  • Расширены возможности для отслеживания изменений в документе.
  • Добавлена возможность выбора для отдельных документов собственных словарей для проверки правописания. Реализована поддержка построения списка отдельных слов или фраз, игнорируемых при проверке правописания.
  • Расширен перечень поддерживаемых команд и шрифтов LaTeX. При использовании пакета многоязычной вёрстки LaTeX-документов Polyglossia реализована поддержка русского языка.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.lyx.org/News...)
  2. OpenNews: Выход текстового процессора LyX 2.3.0
  3. OpenNews: Релиз визуального редактора LaTeX-документов LyX 2.0.0
  4. OpenNews: Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2023 и пакета a2ps 4.15
  5. OpenNews: Завершена публикация каталога пакетов LaTeX
  6. OpenNews: Выпуск LaTeX2HTML 2018
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61293-lyx
Ключевые слова: lyx, latex
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 13:16, 02/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не верю
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:17, 02/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >позволяющего создавать тексты с использованием разметки TeX/LaTeX

    Сколько не пытался понять что это за фромат, так и не смог. Сабж же нельзя использовать как полноценную замену MS  Word? Так зачем он тогда нужен?

     
     
  • 2.6, Денис Попов (?), 13:23, 02/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >MS  Word

    Тоже мне эталон. Формулы вводить там очень "удобно", а из органической химии - вообще ад.

     
  • 2.7, tcpip (??), 13:25, 02/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для написания электронных книг и научных статей.
     
     
  • 3.11, тоже Аноним (ok), 14:17, 02/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что книги делает обычно не автор, а издательство. Даже электронные. Корректура там, верстка, проверка ссылок и плагиата...

    А статьи уж точно публикует не автор, если, конечно, он заинтересован в публикациях в рецензируемых журналах. И как вы скормите те латексы какому-нибудь "индюку"?

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:38, 02/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И не надо. В сабже вообще смысла не вижу. Тем, кто пишет на латехе, визивиг не нужен - не для того им латех. А кому нужен визивиг - в гробу видали этот ваш латех, они на ворде сидят спокойно.
     

  • 1.8, Аноним (9), 13:34, 02/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Word уже можно удалять?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру