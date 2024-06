Опубликован редактор документов LyX 2.4.0

После шести лет разработки опубликован значительный выпуск визуального редактора научных документов LyX 2.4.0, позволяющего создавать тексты с использованием разметки TeX/LaTeX, при этом наглядно редактируя макет документа в WYSIWYM-представлении. Итоговый документ сохраняется в формате LaTeX, но текст может быть импортирован и экспортирован в такие форматы, как PDF, Postscript, DVI, ASCII, HTML, OpenDocument, RTF, ODF, DOC и ePub. Бинарные сборки сформированы для Windows и macOS. Важные изменения Добавлена поддержка тёмной темы оформления.

По умолчанию задействована кодировка UTF-8. В настройках (Document→Settings...→Language) оставлена возможность использования традиционных кодировок. Старые кодировки также продолжат использоваться в уже существующих документах и шаблонах.

Полностью переписана реализация языка разметки документов DocBook. Добавлена поддержка спецификации DocBook 5 и возможность сохранения документов в форматах DocBook и ePub.

Реализована поддержка сохранения документов в формате HTML5 с использованием элементов <section> (ранее поддерживался только старый HTML 1).

Расширены возможности по визуальной компоновке таблиц. Добавлены стили таблиц, которые можно выбрать при вставке новой таблицы (Document→Settings...→Text Layout). Возможно создание собственных стилей. Добавлена поддержка использования слитных или раздельных горизонтальных разделителей для индикации группировки столбцов в таблице.

Предложен новый диалог для выбора шаблонов (File→New From Template...) и файлов с примерами (File→Open Example...), отображающий информацию в структурированном виде, а также показывающий примеры и шаблоны из каталога пользователя. Упрощён процесс сохранения собственных шаблонов в домашнем каталоге, используя меню "File→Save As Template...".

Переделан диалог для поиска и замены, который теперь может как прикрепляться в виде встроенной панели в нижней части, так и отсоединяться в отдельное окно. Добавлены режимы поиска по мере набора запроса и поиска/замены только в выделенной области текста.

Полностью переделан интерфейс для настройки свойств документа.

Изменён диалог с настройками Bib(la)TeX, в котором теперь в одном месте отображается как доступные, так и выбранные библиографические базы данных. Добавлена возможность выбора кодировки текста в привязке к отдельным файлам.

Переработан диалог выбора модулей (Document→Settings...→Modules). Обеспечен показ доступных модулей с разделением на категории. Добавлена функция быстрого поиска по имени модуля и имени файла.

Повышено удобство редактирования математических уравнений,

Добавлена возможность выбора различных форм вставки даты и времени.

Предоставлена возможность определения режима выравнивания для всего плавающего содержимого.

В панели инструментов для кнопок изменения свойств текста и вставки из буфера обмена реализован показ истории прошлых операций. Добавлена возможность выбора через панель инструментов собственных стилей символов.

Добавлена опция (Document→Settings→Numbering & TOC→Line numbering) для отображения номеров строк в документе.

Расширены возможности для отслеживания изменений в документе.

Добавлена возможность выбора для отдельных документов собственных словарей для проверки правописания. Реализована поддержка построения списка отдельных слов или фраз, игнорируемых при проверке правописания.

Расширен перечень поддерживаемых команд и шрифтов LaTeX. При использовании пакета многоязычной вёрстки LaTeX-документов Polyglossia реализована поддержка русского языка.