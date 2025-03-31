The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Phosh 0.46.0, GNOME-окружения для смартфонов

31.03.2025 23:00

Опубликован релиз Phosh 0.46, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • Предоставлена возможность показа фонового изображения при блокировке экрана.
  • Добавлена анимация при смахивании уведомлений экранным жестом.
  • В мультимедийном проигрывателе обеспечена загрузка обложек музыкальных альбомов.
  • В области индикаторов реализована обработка пустот, в которых размещена передняя камера.
  • Обеспечена единообразная обратная связь для всех событий, связанных с нажатиями.
  • В выпадающий панели с быстрыми настройками появилась индикация поиска беспроводных сетей.
  • Упрощены файлы с макетами интерфейса и выполнена подготовка к переходу на GTK4.
  • В композитном сервере Phoc добавлена поддержка Wayland-протоколов ext-foreign-toplevel-info и alpha-modifier-v1. Реализована анимация процесса выполнения операции (вращающийся спиннер). Разрешена прозрачность в окнах приложений, использующих X11.
  • В конфигуратор добавлен интерфейс выбора обоев для экрана блокировки. Реализована настройка силы тактильной обратной связи. Разрешено использования звуковых файлов в формате oga.
  • В gmobile, обработчиках для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка кнопки включения (выхода из спящего режима) на устройствах Google Pixel 3a, SHIFT6mq, Samsung Galaxy A5 и Xioami Mi A2 Lite. Добавлена поддержка дисплейных панелей смартфонов Furilabs FLX1 и Nothing Phone 1.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.18.2, GNOME 47, Calls 48, feedbackd 0.8.1, feedbackd-device-themes 0.8.1, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12, mmsd-tng 2.6.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.45.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов
  5. OpenNews: Прогресс в создании варианта GNOME Shell для мобильных устройств
  6. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62992-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Нуину (?), 23:10, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Улучшен эффект обратной связи при нажатии клавиш.

    Это как понимать?

     
     
  • 2.10, Василий (??), 00:19, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    feedbackd подрубили в некоторые кнопочки
     

  • 1.2, Krtek (?), 23:18, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно же сожрёт весь RAM на устройстве. Лучше бы сделали какой-нибудь IceWM Mobile.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:22, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он X11-only
     
  • 2.4, Ефрщ (?), 23:34, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы сделали

    Тебе надо ты и делай

     
  • 2.7, Аноним (7), 23:52, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде что-то существует в виде порта(или скорее форк) DWM и прочего софта саклесс для мобилок.
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:01, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть же Sxmo
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:37, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот она, настоящая свобода, жаль все эти линукс телефоны продукт не то что нишевый, а конкретно для юникс энтузиастов. Как жаль что гугл рептилоиды захватили наш мир и приходится кушать все что они дают.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:51, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как жаль что гугл рептилоиды захватили наш мир и приходится кушать все что они дают.

    А что мешало вам вступить в копротивление и помогать Аштару Шерану и другим существам высшего сознания против рептилоидов и прочей нечисти?

     

  • 1.9, Аноним (9), 00:07, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чет стремное оно. Все какое-то не то и не так.

    Сделали клавиатуру, нет чтоб посмотреть привычные раскладки на андроидах/айфонах - запилили свою, привычную для рептилоидов.

    Спросили у разработчиков, можно ли как-то решить вопрос невлезания значков в верхнюю панель, они отвечают зря мы что ли ограничили количество системных значков, а уведомления от приложений вообще не поддерживаем?

    Спрашивают нахрена показывать значки отключенного вайфая и блютуза - отвечают "а они не выключаются на самом деле, лезьте в консоль)))".

    П. с. некоторые пункты в новости уже были реализованы несколькими версиями раньше, но оригинальные, уточняющие изменения описания, зачем-то сократили так, будто они реализованы впервые.

     
  • 1.11, Василий (??), 00:21, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он разве ещё не на gtk4? Откуда тогда акцентные цвета?
     
     
  • 2.12, Василий (??), 00:22, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и обложки музыки у меня отображались с 23 года точно
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру