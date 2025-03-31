Выпуск Phosh 0.46.0, GNOME-окружения для смартфонов

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|1.1, Нуину (?), 23:10, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Улучшен эффект обратной связи при нажатии клавиш.
Это как понимать?
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|1.2, Krtek (?), 23:18, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оно же сожрёт весь RAM на устройстве. Лучше бы сделали какой-нибудь IceWM Mobile.
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|2.7, Аноним (7), 23:52, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде что-то существует в виде порта(или скорее форк) DWM и прочего софта саклесс для мобилок.
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|1.5, Аноним (5), 23:37, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот она, настоящая свобода, жаль все эти линукс телефоны продукт не то что нишевый, а конкретно для юникс энтузиастов. Как жаль что гугл рептилоиды захватили наш мир и приходится кушать все что они дают.
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|2.6, Аноним (6), 23:51, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как жаль что гугл рептилоиды захватили наш мир и приходится кушать все что они дают.
А что мешало вам вступить в копротивление и помогать Аштару Шерану и другим существам высшего сознания против рептилоидов и прочей нечисти?
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|1.9, Аноним (9), 00:07, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чет стремное оно. Все какое-то не то и не так.
Сделали клавиатуру, нет чтоб посмотреть привычные раскладки на андроидах/айфонах - запилили свою, привычную для рептилоидов.
Спросили у разработчиков, можно ли как-то решить вопрос невлезания значков в верхнюю панель, они отвечают зря мы что ли ограничили количество системных значков, а уведомления от приложений вообще не поддерживаем?
Спрашивают нахрена показывать значки отключенного вайфая и блютуза - отвечают "а они не выключаются на самом деле, лезьте в консоль)))".
П. с. некоторые пункты в новости уже были реализованы несколькими версиями раньше, но оригинальные, уточняющие изменения описания, зачем-то сократили так, будто они реализованы впервые.
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