Выпуск Phosh 0.46.0, GNOME-окружения для смартфонов

Сделали клавиатуру, нет чтоб посмотреть привычные раскладки на андроидах/айфонах - запилили свою, привычную для рептилоидов.

Спросили у разработчиков, можно ли как-то решить вопрос невлезания значков в верхнюю панель, они отвечают зря мы что ли ограничили количество системных значков, а уведомления от приложений вообще не поддерживаем?

Спрашивают нахрена показывать значки отключенного вайфая и блютуза - отвечают "а они не выключаются на самом деле, лезьте в консоль)))".

П. с. некоторые пункты в новости уже были реализованы несколькими версиями раньше, но оригинальные, уточняющие изменения описания, зачем-то сократили так, будто они реализованы впервые.

