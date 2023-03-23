Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2023 и пакета a2ps 4.15

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:23, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Две докторские степени по боршеведенью.

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:06, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А причём тут руководящие документы интернета и латекс, который "a high-quality typesetting system; it includes features designed for the production of technical and scientific documentation"?

3.10 , пох. ( ? ), 10:34, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – То есть интернетовские стандарты не являются technical and scientific documentation. Вот ноучный труд о количестве ангелов, умещающихся на острие иглы - это другое. Спасибо, все ясно с фанатиками никому ненужной древности. 4.33 , Аноним ( 33 ), 13:48, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Те стандарты писала, не научная организация. А какое-то сборище менеджеров вместе с маркетологами. Им можно в чем угодно писать.

2.7 , BeLord ( ok ), 10:07, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Документы сделанные в этом пакете в 2012 выглядят точно также в 2023 году, с точностью до расположения запятой, собираются без изменений. Всякие ворды и Co на это не способны. Документы а) по ГОСТ б) порядка 100 листов одной математики и листов 200 таблиц и графиков.

3.8 , пох. ( ? ), 10:31, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Сказочники опеннета. А почему моя документация того же примерно года прекрасно поддается редактированию в ворде? Листиков там - около пятиста, с кучей громадных визиошных схем. А, наверное потому что она не по госту! (Не хотелось бы тебя огорчать - но за пределами одичалии и даже внутри нее но не работающим на м-ков - всем на этот гост плевать с верхней полочки и твои неописуемые страдания втиснуть в него свои шаблоны никому были не нужны)

4.16 , Admino ( ok ), 11:32, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А почему моя документация того же примерно года прекрасно поддается редактированию в ворде? Потому что ты молодец. Но не все молодцы. Большинство документов, которые у меня есть из тех лет, открываются абы как. С техом такого не происходит.

4.25 , Аноним ( 1 ), 11:57, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя в доках ни одной формулы. Ты же сисадмин.

5.30 , InuYasha ( ?? ), 13:22, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Окей, и тут пришёл я. В моём диссере горы меток, ссылок, вставки ActiveX matchCAD, MathType, Visio и даже VBA. И - да - это открывается только в MSO с 2003. OOo, LO, Goolag, OO - всё пролетает мимо.

Коллега делал диссер в техе со вставками векторных графиков на чём-то из xml, всё это валялось горой из сотен файлов и смотреть было страшно. Но работало. Но у него и ни одного рисунка цветного типа визио. Если кто сможет без потерь конвертнуть док в тех и потом в пдф со всеми градиентами, альфа-каналами, шрифтами, формулами и сохранить редактируемость - ООН выпишет чек на памятник из золота.

6.43 , Аноним ( 43 ), 19:40, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для графиков есть gnuplot

5.36 , пох. ( ? ), 14:07, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда тот док писали - я еще был инженер. Но да, не теоритичная физика, equation тот еще, древний, справился. 4.31 , DESKTOP3HBS8ID ( ? ), 13:28, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В Ворде и ему подобных системах формулы добавлены просто чтоб были. Эффективно работать со сложными формулами очень сложно, в ряде случаев нереально. Об удобстве я просто молчу. В ТеХе качество жизни, скажем так, просто нереально выше.

5.38 , Вован ( ?? ), 14:27, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самое смешное, что в последних версиях ворда добавили возможность ввода формул как в ТеХе. (естественно работает криво и косо, как и положено микрософт, но сам факт 😁)

4.45 , Аноним ( 45 ), 20:03, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с химическими формулами поработай в ворде.

5.48 , пох. ( ? ), 21:40, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > с химическими формулами поработай в ворде. э... какими? Если обычными - то что, прости, такого суперского в всего-лишь буквах латинского алфавита и индексах? Если структурными - то это картинка, для нее нужен рисователь картинок - который в этот самый ворд и эмбеднется без проблемы. Как дети прямо... Я понимаю какую-нибудь ФТТ с миллиардом греческих или вообще каких-то месопотамских закорючек в шесть этажей, ее хоть в чем рисуй везде плохо будет. Но с химией-то что тебе не так, она ж совершенно примитивная. 6.58 , Аноним ( 58 ), 21:09, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так хочется не просто в рисователе картинок примитивном, а удобной тулзе типа https://perkinelmerinformatics.com/products/research/chemdraw делать. И чтобы это редактировалось. А у ворда же нынче даже OLE вроде нет? Ну или он ограничен жестко (как минимум при сохранении в .odt для переносимости).

3.28 , Аноним ( 28 ), 12:53, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Документы сделанные в этом пакете в 2012 выглядят точно также в 2023 году, с точностью до расположения запятой, собираются без изменений. Датычо, аноним, да неужели! ТеХ не гарантирует переносимости не то что между годами, или релизами, но даже внутри одного релиза. Ты можешь, например, системные шрифты обновить, в luatex или xelatex что-нибудь отвалится, и у тебя половина пакетов сломается.

4.35 , пох. ( ? ), 14:06, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так а с чего ты взял что он обновлял ? ;-) Дохтурам наук некогда обновляться, оне ноуку движуть. Прям с того самого 386 4 косые на котором молодой аспирант начинал свой ноучный путь.

Ну а мы, жалкие приземленные создания - так не можем, где я тебе вот сейчас найду тот самый mso12 ? 16й есть, и на том спасибо (с лицензиями как мы все понимаем, настали тяжелые времена). Возможно даже, о ужас, какая-нибудь запятая в том моем любимом документе в нем даже и подвинулась на три миллиметра. Но, уверяю тебя, НИКТО этого не заметит и не узнает. P.S. кстати о сроке жизни шрифтов. л@п4@тые по сей день используют полуворованные шрифты мс. Прикинь, сколько лет этим экзешникам! 5.57 , Anonymoustus ( ok ), 20:07, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > л@п4@тые по сей день используют полуворованные шрифты мс Своих-то рисовать не умеют.

4.40 , Аноним ( 40 ), 18:13, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если удалить шрифты, то они не смогут быть использованы. Вот уж удивительное дело!

3.49 , maximnik0 ( ? ), 22:48, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Документы сделанные в этом пакете в 2012 выглядят точно также в 2023 году, с точностью до расположения запятой, собираются без изменений. Это офигенный плюс+++ .А то уже сталкивался с проблемой - rtf файлы сделанные в 00 годах современный софт в большенстве случаев криво открывает.Хотя это стандарт был открытый.А вот то что кроме плагинов к некоторым редакторам этот формат хрен чем откроеш -.Как и то что не стандартизирован ,по край не мере в Сша -для госорганизаций и библиотек нету в рекомендациях:

https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/RFS%202022-2023.pdf

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:33, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не академик, но д.ф.-м.н. Да, ТеХ вовсю используется и нужен.

3.26 , Аноним ( 9 ), 12:09, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каждый месяц я рецензирую несколько статей из ведущих мировых журналов преимущественно нерусских авторов, которые никогда не слышали про Столярова (ну слышали про Кнута). Подавляющее большинство из них в ТеХе. А от, тех что не в ТеХе хочется блевать (от того, как word их оформляет). Естественно и сам пишу в ТеХе. Математическое сообщество на 95% использует ТеХ. Да чем дальше от математики (чистой или прикладной), тем больше ворда. Но и в физике ТеХа немало. Например, предпочтительный формат статей в журналах American Physical Society — TeX.

2.17 , Admino ( ok ), 11:33, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чтобы статью написать Книгу. Написать, сверстать и издать. > 4 Гб чтобы Из которых половина — это фирмварь.

2.23 , Sindzicat ( ? ), 11:53, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По-моему, это если качать вообще всё подряд, включая файлы справки к пакетам и всевозможные локализации. Помню, когда отключал это, размер значительно уменьшался.

3.37 , пох. ( ? ), 14:12, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А признайся, мужык - ты ведь не на охоту сюда ходишь? Тебе вот вместо того чтоб писать свою ноучную статью - очень-очень надо потратить дохрена времени на выяснение что тут подряд, что не подряд, что вроде бы казалось ненужным только потом ой, документ не собирается? А не просто скачать пакет и запустить, чтоб поменьше времени тратить на повторение работы других людей? 4.46 , Аноним ( 45 ), 20:13, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, все пользователи теха, прежде чем что-то в нём верстать, досконально изучают все 4 гига содержимого пакета. Прямо глазами читают. Сверхлюди, не иначе. У любого пользователя ТехЛайфа всё собирается сразу изкоробочно. А у левого пользователя с техом всегда будут проблемы, потому как постижение доков силами ясновидения как-то не особо популярно среди современных юзеров.

Потому как тех -- язык, а не какой-то там интерфейс.

2.52 , faa ( ? ), 08:44, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если не устанавливать разные ep- и luaTeXи, поддержки китайского и многих других языков, то сильно меньше будет.

2.53 , pashev.ru ( ? ), 09:10, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Написано в Латехе. Хтмл, пдф: https://pashev.ru/m

