Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2023 и пакета a2ps 4.15

Какой вы восхитительный тролль :). Очень тонко. Цитата с вашей ссылке: On Windows versions 8 and later, you can open an ISO by double-clicking it in Explorer. On Windows 7, you'll need a third-party tool such as WinCDEmu. You'll find the Windows installer file ‘install-tl-windows.bat’ in the root of the virtual DVD. Нет там "дистрибутива Linux".