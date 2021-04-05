Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2021

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Известны. Все знакомые математики и физики его используют.

2.7 , Ю.Т. ( ? ), 10:51, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – "Обходятся", потому что статью в журнал, да, "можно в ворде".

Но если делать объёмный научный текст, то, кроме теха, вариантов маловато. Даже просто нет, де-факто.

3.9 , Аноним ( 2 ), 10:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – мой сарказмометр негодуе

3.11 , Аноним ( 11 ), 10:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "можно в ворде" Ага, а потом тётенька в издательстве нажимает кнопочку "в PDF", и всё это тихо уходит на ТеХ-машинку.

4.22 , пох. ( ? ), 11:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – в виндовый рип оно уходит (который первым делом конвертирует этот pdf обратно в нормальный ps). Нет уже двадцать лет никаких других, сказочники вы наши. 4.31 , SinoptikUF ( ? ), 12:37, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – TeX и PS - разные вещи. Даже больше скажу, твой любимый Word не умеет хорошо отображать/выравнивать сложные мат. формулы, хотя с каждым релизом улучшается и простые формулы, почти такие, как после TeX'а. Так что кривая после ворда формула будет что PDF, что в PS, что на бумаге. Офисные пакеты больше для бизнеса заточены, для документов малой, средней сложности. Думаю, при грамотном набивании курсача ты тоже встречался со сложностями правильной рубрикации, ссылок, библиографии и т.д. Тут TeX пока далеко впереди.

3.24 , Lex ( ?? ), 11:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – > Но если делать объёмный научный текст, то, кроме теха, вариантов маловато. Даже просто нет, де-факто. Из разряда сказок типа «яблоко для работы а не для ваших игор». «Бздю делали очень серьёзные люди, академики. Не то что этот ваш линукс» «Для редактирования текста с табличками и вставки туда отдельных формул кроме теха аналоговнет» Потом правда окажется, что в ворде весьма неплохой редактор формул. Учитывая, что помимо формул требуется-таки текст со сложным форматированием и таблицы.. это выглядит как идеальная задача для ворда или его аналогов.

Хотя не удивлюсь, если все равно это преобразуется в пдф и уже это идёт на печать.

4.26 , Аноним ( 11 ), 11:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > весьма неплохой редактор формул ...для клоунов в цирке.

4.28 , Аноним ( 17 ), 11:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Потом правда окажется сколько еще ждать этого потом? > требуется-таки текст со сложным форматированием и таблицы. текст со сложным форматированием таблицами

4.35 , SinoptikUF ( ? ), 13:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ага, а в Word 2019 даже разметку TeX'а добавили и даже исправили много багов кривоватости отображения мат. формул. Ну, набери, а потом сопровожай/редактируй свои хотябы 100 сложных многоэтажных формул с одинаковым размером символов, стилем, хорошим выравниванием, и т.д.

> Хотя не удивлюсь, если все равно это преобразуется в пдф и уже это идёт на печать. Прежде, чем очередную х...ню свою писать и что-то утверждать, разберись для чего doc, pdf/ps, tex предназначены, и уж лучше, для избавления от страданий на долгих щаплывах, не поленись, конец-концов, выучить LaTeX!

5.42 , пох. ( ? ), 14:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты лучше найди ошибку в своей 96й формуле. Если найдешь - садись, снова два, потому что это означает что формула ерундовая и быстрее было в ворде набрать. В сложной - ничего ты не найдешь, пока не посмотришь на уже отпечатанную. А потом еще с лупой будешь высматривать, в каком же месте заклинания надо поправить. > Прежде, чем очередную х...ню свою писать и что-то утверждать, разберись для чего doc, pdf/ps, tex предназначены прежде чем советовать - начни с себя.

Например, зайди хоть в одно реальное, не нафантазированное тобой, издательство и посмотри, с чем там работают. И как (и окажется что предпочитают - pdf, потому что твой PS нечитаем рипом) > для избавления от страданий на долгих щаплывах, не поленись, конец-концов, выучить LaTeX! может лучше тебе наконец научиться пользоваться вордом? Судя по перепеванию тобой любимых фуфлосказочек - ты его никогда и не пытался использовать по назначению. 4.44 , пох. ( ? ), 14:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хотя не удивлюсь, если все равно это преобразуется в пдф и уже это идёт на печать. так и есть. рипы, представь себе, ничего не знают ни о каких профессорах кислых щей и их достижениях семидесятых годов.

При этом к ps у них слишком много требований (и стандарт черезмерно сложный и сами рипы даже то что в нем понимают, не всегда понимают верно), проще дать pdf (который внутри все равно превратится в ps, но единственноверный для этого рипа). > Учитывая, что помимо формул требуется-таки текст со сложным форматированием и таблицы.. ты не поверишь, местные горе-учоные будут мешать форматирование с текстом, пихая его между буковок (как принято у теходpoчеров в принципе - достаточно попросить их написать типографическую версию названия их фетиша) - поэтому что в таблице разъелалась строка, увидят только в рецензии на уже опубликованную работу. Ну вчоные, голова большая, и в ней - ветер. 2.8 , Аноним ( 11 ), 10:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Сунься в любое более-менее крупное научное издательство - там только латех. > Есть несколько знакомых с учёными степенями, все обходятся офисными пакетами. Публикуясь в Вестнике Усть-Зажопинского универа, могли бы и в блокноте набрать.

3.14 , Аноним ( 14 ), 11:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну не скажите. Из редакций (проверено в 2-х центральных издательствах, работающих с научной литературов) верстка приходит исключительно в ворде. И все формулы велели в ворде перенабрать.

4.45 , пох. ( ? ), 14:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот для разообразия и человек, реально работающий с научной литературой, а не враль опеннетный. Угу, именно так и есть. К счастью, для совсем больных, в ворде обещали запилить парсилку теховых заклинаний (благо это несложно, технологии-то 70х) - правда, придется заплатить за самый наираспоследний ворд (и не факт что один раз) 3.16 , Аноним ( 5 ), 11:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Публикуются не в рф. Потому и спросил.

4.27 , Аноним ( 11 ), 11:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Публикуются не в рф Больше половины шлака как раз на западе и публикуют.

3.19 , oshu ( ? ), 11:10, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – <могли бы и в блокноте>

Да Вы, батенька, садист!

3.21 , пох. ( ? ), 11:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Сказочки впопеннета, том тритыщишашнадцатый. > Публикуясь в Вестнике Усть-Зажопинского универа, могли бы и в блокноте набрать. наоборот - только в твоем зажопинском универе и остались теходр-ры.

Другие давным-давно ушли на более удобные технологии чем придуманные в 72м году и кое-как переделанные под современные 96му году железки и компьютеры. Где-то еще и принимают, по инерции, и даже может сохранили в требованиях не редактировавшихся с того 96го года, в latex, но все одно конвертируют в pdf. 4.34 , SinoptikUF ( ? ), 13:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сначала, чем очердную х...ню писать, потрудись немного в науке, напиши несколько полезных докладов, подай статьи в иностранные универы, например, в Венский технический, узнаешь, что там статьи в LaTeX очень популярны.

5.40 , пох. ( ? ), 13:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где можно ознакомиться со списком твоих трудов в науке? А, нигде. Воображаемый список воображаемых трудов. 2.13 , nomad__ ( ok ), 11:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Всё дело в том, что большинство журналов требуют doc/docx для публикаций. Но есть и такие, которые принимают латех.

По мне так латех намного удобнее и проще MS Office, LibreOffice и всех остальных офисов. По крайней мере для написания документации по ЕСПД и статей с формулами и листингами.

3.23 , пох. ( ? ), 11:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ну разумеется же, для любителей др-ва очень ведь удобно и просто набирать километры заклинаний и потом искать в них опечатку. Вместо того чтобы сосредоточиться на содержании документа, оставив его рисование - рисовалке. 4.25 , nomad__ ( ok ), 11:45, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну разумеется же, для любителей др-ва очень ведь удобно и просто набирать

> километры заклинаний и потом искать в них опечатку.

> Вместо того чтобы сосредоточиться на содержании документа, оставив его рисование - рисовалке. да мне пох, что ты думаешь, пох. Я только знаю, что у меня попытки написать документы по ГОСТ 19.401-78 и ГОСТ 19.402-78 в LibreOffice закончились таким матом, что у пьяного докера уши бы в трубочку свернулись. А в латехе все получилось просто замечательно. И главное, быстро. 5.32 , Аноним ( 14 ), 12:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > по ГОСТ 19.401-78 и ГОСТ 19.402-78 Неудивительно. Тогда еще даже Искры-1030 не было. Ориентировано исключительно на конструктора с карандашом.

3.33 , SinoptikUF ( ? ), 12:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ответственные журналы, которые принимают LaTeX, как правило, дают свой шаблон и маленькую справку-методичку для него. С освоением, в статьях сосредотачиваешься на содержимом, как и должно быть, а не и на вёрстке, как постоянно в Word.

4.37 , пох. ( ? ), 13:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вранье впопеннетчиковое, рулон да кто их считал... > дают свой шаблон и маленькую справку-методичку для него что мешает дать свой шаблон для ворда? > С освоением, в статьях сосредотачиваешься на содержимом, как и должно быть должно быть - содержимое, а не "освоение" ненужного ненужно. И осваивать его тебе потому и приходится, что "сосредоточиться на содержимом" перемешанном с форматированием не получится. В ворде ни о какой "верстке" никто не думает, кроме больных на голову врунишек впопеннета - просто набирают содержимое.

Верстает верстальщик. При этом он видит, как оно примерно будет выглядеть на бумаге - а не гадает что "ну как-то будет, а там посмотрим, что шибкоумная программа наверстала". 5.41 , Аноним ( 17 ), 14:01, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что мешает дать свой шаблон для ворда? то, что > В ворде ни о какой "верстке" никто не думает интересно, шаблоны ворда совместимы между версиями?

6.47 , пох. ( ? ), 14:16, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В ворде ни о какой "верстке" никто не думает ворду все же надо как-то подсказать, что вон то у нас - заголовок, а вот это цитата.

Но для этого не нужно запоминать муреные заклинания, разные для каждого васян-шаблона резиновых изделий, и пихать их между букв, достаточно просто выбрать мышкой из списка подходящий элемент, в первый раз тот список увидев. > интересно, шаблоны ворда совместимы между версиями? в разумных пределах - совместимы.

Несовместимое верстальщик потом поправит именно в шаблоне, а не в тексте, ему несложно, он умеет. Но для ноучных журналов вряд ли потребуется - там никаких шедевров дизайна нет.

5.46 , SinoptikUF ( ? ), 14:12, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что мешает дать свой шаблон для ворда? Тебе много изданий свой dotx-шаблон давало? Для LaTeX дают. И даже, если пишешь диссер, тоже есть с короткой справкой что к чему.

> Правильно, потому ты сначала напиши сложную, многостраничную работу, например, диссертацию, и узнаешь нужность и ненужность.

> И осваивать его тебе потому и приходится, что "сосредоточиться на содержимом"... Я его раз освоил и больше особо не напрягаюсь, а не так, как у тебя глаза вытекают, проверяя тонны содержимого на форматирование, и каждый раз держа в уме стандарты.

> В ворде ни о какой "верстке" никто не думает, кроме больных на голову врунишек впопеннета - просто набирают содержимое. Ты оскорбляешь студентов-троешников, которым, наверно, и являешься,если такой бред пишешь.

> Верстает верстальщик. При этом он видит... Не будь лентяем, выучи LaTeX!!!

6.49 , пох. ( ? ), 14:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не будь лентяем, выучи LaTeX!!! Спасибо, мне неинтересно превращать документы в нечитаемую и нередактируемую мешанину закорючек. У меня там формулы если и попадаются, с ними вполне справится equation, и я сразу вижу, если что-то пропустил или перепутал.

А картинки и схемы я предпочитаю видеть, картинками и схемами. А не "в списке замеченных опечаток схема 3.12.54.53215 перепутана с 5.2.4123.22". Прохвессор мог бы, кстати, и догадаться в свое время, что перемешивание компьютеронабираемого текста, типографики и структуры документа в одном - не самая удачная идея. Его можно понять и простить, во времена мониторов 24x80 других вариантов не было. Глупых фанатиков, исступленно разбивающих себе лоб в молитве давно мертвым идолам - нельзя. 2.15 , Аноним ( 5 ), 11:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Известны. Все знакомые математики и физики его используют. Спасибо. >> "Обходятся", потому что статью в журнал, да, "можно в ворде". Но если делать объёмный научный текст, то, кроме теха, вариантов маловато. Даже просто нет, де-факто. Да, в основном статьи за хирш.

Спасибо.

2.30 , SinoptikUF ( ? ), 12:24, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Математику, физику, химию просто зат...ешься делать дисер в офисных пакетах - очень утомляет, нервов, сил много уходит на ненужное! Дистры на TeX'е тут очень вручают, намного проще. Сам попробуй 100500 конских многоэтажных формул набивать /редактировать в офисном пакете! Не говоря уже о вёрстке, которая в офисных пакетах просто отвратительная, особенно для поддержки больших документов.

3.38 , пох. ( ? ), 13:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно же гораздо удобнее конскую многоэтажную формулу написать пачкой нечитабельных заклинаний - а потом, когда оно уже ушло в печать, обнаружить что пару буковок перепутал или вообще отвлекся и забыл дописать хвост (поскольку нихрена ты в процессе написания ее не видишь, а видишь набор бессмысленных заклинаний на пол-экрана. Причем чем больше и сложнее формула, тем меньше ты ее воспринимаешь в таком виде) > Не говоря уже о вёрстке, которая в офисных пакетах просто отвратительная, особенно для поддержки

> больших документов. вранье впопеннетчиков, рулоны на вес что ты там все "верстаешь", лжеученый? Научному журналу нах не нужен твой гост 71го года.

Нужен просто текст. Про большие документы ври где-нибудь в другом месте, там может поверят. 500 страниц - достаточно для тебя большой? Все с ним нормально, в ворде. Да, неудобно, но можно работать. В отличие от технологий каменного века. 4.43 , Аноним ( 17 ), 14:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > поскольку нихрена ты в процессе написания ее не видишь, а видишь набор бессмысленных заклинаний на пол-экрана лет 7 назад предпросмотр уже в редакторах был. В т.ч. в виде всплывающих эскизов при наведении курсора на формулу

