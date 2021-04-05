Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2021

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|1.4, Аноним (-), 10:39, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Просто не понимаю зачем 4.4 гига. Нельзя его как-то урезать до вменяемых размеров ?
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|2.20, Козлетто (?), 11:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поэтому я пользуюсь AbiWord. А что, у моего Пентиум 2 всего 8.4 Гб диск, ваш разжиревший TeXlive не влезает!
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|2.29, SinoptikUF (?), 12:12, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ребята, а есть ли минимастические дистры в 200-300 Мб с поддержкой кириллицы и популярных пакетов для LaTeX, xeTeX? Или простые и доходчивые маны, чтобы легко и просто можно было собрать свой мини-дистр со всем мне нужным для Windows/macOS/Linux?
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|1.5, Аноним (5), 10:43, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Известны ли использующие это?
Есть несколько знакомых с учёными степенями, все обходятся офисными пакетами. Потому и вопрос. Да, выборка маленькая, только снг.
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|2.6, Аноним (6), 10:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Известны. Все знакомые математики и физики его используют.
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|2.7, Ю.Т. (?), 10:51, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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"Обходятся", потому что статью в журнал, да, "можно в ворде".
Но если делать объёмный научный текст, то, кроме теха, вариантов маловато. Даже просто нет, де-факто.
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|3.11, Аноним (11), 10:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "можно в ворде"
Ага, а потом тётенька в издательстве нажимает кнопочку "в PDF", и всё это тихо уходит на ТеХ-машинку.
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|4.22, пох. (?), 11:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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в виндовый рип оно уходит (который первым делом конвертирует этот pdf обратно в нормальный ps). Нет уже двадцать лет никаких других, сказочники вы наши.
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|4.31, SinoptikUF (?), 12:37, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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TeX и PS - разные вещи. Даже больше скажу, твой любимый Word не умеет хорошо отображать/выравнивать сложные мат. формулы, хотя с каждым релизом улучшается и простые формулы, почти такие, как после TeX'а. Так что кривая после ворда формула будет что PDF, что в PS, что на бумаге. Офисные пакеты больше для бизнеса заточены, для документов малой, средней сложности. Думаю, при грамотном набивании курсача ты тоже встречался со сложностями правильной рубрикации, ссылок, библиографии и т.д. Тут TeX пока далеко впереди.
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|3.24, Lex (??), 11:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Но если делать объёмный научный текст, то, кроме теха, вариантов маловато. Даже просто нет, де-факто.
Из разряда сказок типа «яблоко для работы а не для ваших игор».
«Бздю делали очень серьёзные люди, академики. Не то что этот ваш линукс»
«Для редактирования текста с табличками и вставки туда отдельных формул кроме теха аналоговнет»
Потом правда окажется, что в ворде весьма неплохой редактор формул. Учитывая, что помимо формул требуется-таки текст со сложным форматированием и таблицы.. это выглядит как идеальная задача для ворда или его аналогов.
Хотя не удивлюсь, если все равно это преобразуется в пдф и уже это идёт на печать.
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|4.28, Аноним (17), 11:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Потом правда окажется
сколько еще ждать этого потом?
> требуется-таки текст со сложным форматированием и таблицы.
текст со сложным форматированием таблицами
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|4.35, SinoptikUF (?), 13:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, а в Word 2019 даже разметку TeX'а добавили и даже исправили много багов кривоватости отображения мат. формул. Ну, набери, а потом сопровожай/редактируй свои хотябы 100 сложных многоэтажных формул с одинаковым размером символов, стилем, хорошим выравниванием, и т.д.
> Хотя не удивлюсь, если все равно это преобразуется в пдф и уже это идёт на печать.
Прежде, чем очередную х...ню свою писать и что-то утверждать, разберись для чего doc, pdf/ps, tex предназначены, и уж лучше, для избавления от страданий на долгих щаплывах, не поленись, конец-концов, выучить LaTeX!
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|5.42, пох. (?), 14:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты лучше найди ошибку в своей 96й формуле.
Если найдешь - садись, снова два, потому что это означает что формула ерундовая и быстрее было в ворде набрать. В сложной - ничего ты не найдешь, пока не посмотришь на уже отпечатанную. А потом еще с лупой будешь высматривать, в каком же месте заклинания надо поправить.
> Прежде, чем очередную х...ню свою писать и что-то утверждать, разберись для чего doc, pdf/ps, tex предназначены
прежде чем советовать - начни с себя.
Например, зайди хоть в одно реальное, не нафантазированное тобой, издательство и посмотри, с чем там работают. И как (и окажется что предпочитают - pdf, потому что твой PS нечитаем рипом)
> для избавления от страданий на долгих щаплывах, не поленись, конец-концов, выучить LaTeX!
может лучше тебе наконец научиться пользоваться вордом?
Судя по перепеванию тобой любимых фуфлосказочек - ты его никогда и не пытался использовать по назначению.
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|4.44, пох. (?), 14:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя не удивлюсь, если все равно это преобразуется в пдф и уже это идёт на печать.
так и есть. рипы, представь себе, ничего не знают ни о каких профессорах кислых щей и их достижениях семидесятых годов.
При этом к ps у них слишком много требований (и стандарт черезмерно сложный и сами рипы даже то что в нем понимают, не всегда понимают верно), проще дать pdf (который внутри все равно превратится в ps, но единственноверный для этого рипа).
> Учитывая, что помимо формул требуется-таки текст со сложным форматированием и таблицы..
ты не поверишь, местные горе-учоные будут мешать форматирование с текстом, пихая его между буковок (как принято у теходpoчеров в принципе - достаточно попросить их написать типографическую версию названия их фетиша) - поэтому что в таблице разъелалась строка, увидят только в рецензии на уже опубликованную работу. Ну вчоные, голова большая, и в ней - ветер.
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|2.8, Аноним (11), 10:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Сунься в любое более-менее крупное научное издательство - там только латех.
> Есть несколько знакомых с учёными степенями, все обходятся офисными пакетами.
Публикуясь в Вестнике Усть-Зажопинского универа, могли бы и в блокноте набрать.
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|3.14, Аноним (14), 11:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну не скажите. Из редакций (проверено в 2-х центральных издательствах, работающих с научной литературов) верстка приходит исключительно в ворде. И все формулы велели в ворде перенабрать.
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|4.45, пох. (?), 14:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот для разообразия и человек, реально работающий с научной литературой, а не враль опеннетный.
Угу, именно так и есть. К счастью, для совсем больных, в ворде обещали запилить парсилку теховых заклинаний (благо это несложно, технологии-то 70х) - правда, придется заплатить за самый наираспоследний ворд (и не факт что один раз)
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|4.27, Аноним (11), 11:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Публикуются не в рф
Больше половины шлака как раз на западе и публикуют.
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|3.21, пох. (?), 11:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Сказочки впопеннета, том тритыщишашнадцатый.
> Публикуясь в Вестнике Усть-Зажопинского универа, могли бы и в блокноте набрать.
наоборот - только в твоем зажопинском универе и остались теходр-ры.
Другие давным-давно ушли на более удобные технологии чем придуманные в 72м году и кое-как переделанные под современные 96му году железки и компьютеры.
Где-то еще и принимают, по инерции, и даже может сохранили в требованиях не редактировавшихся с того 96го года, в latex, но все одно конвертируют в pdf.
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|4.34, SinoptikUF (?), 13:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сначала, чем очердную х...ню писать, потрудись немного в науке, напиши несколько полезных докладов, подай статьи в иностранные универы, например, в Венский технический, узнаешь, что там статьи в LaTeX очень популярны.
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|5.40, пох. (?), 13:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где можно ознакомиться со списком твоих трудов в науке? А, нигде. Воображаемый список воображаемых трудов.
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|2.13, nomad__ (ok), 11:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Всё дело в том, что большинство журналов требуют doc/docx для публикаций. Но есть и такие, которые принимают латех.
По мне так латех намного удобнее и проще MS Office, LibreOffice и всех остальных офисов. По крайней мере для написания документации по ЕСПД и статей с формулами и листингами.
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|3.23, пох. (?), 11:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну разумеется же, для любителей др-ва очень ведь удобно и просто набирать километры заклинаний и потом искать в них опечатку.
Вместо того чтобы сосредоточиться на содержании документа, оставив его рисование - рисовалке.
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|4.25, nomad__ (ok), 11:45, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну разумеется же, для любителей др-ва очень ведь удобно и просто набирать
> километры заклинаний и потом искать в них опечатку.
> Вместо того чтобы сосредоточиться на содержании документа, оставив его рисование - рисовалке.
да мне пох, что ты думаешь, пох. Я только знаю, что у меня попытки написать документы по ГОСТ 19.401-78 и ГОСТ 19.402-78 в LibreOffice закончились таким матом, что у пьяного докера уши бы в трубочку свернулись. А в латехе все получилось просто замечательно. И главное, быстро.
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|5.32, Аноним (14), 12:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> по ГОСТ 19.401-78 и ГОСТ 19.402-78
Неудивительно. Тогда еще даже Искры-1030 не было. Ориентировано исключительно на конструктора с карандашом.
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|3.33, SinoptikUF (?), 12:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ответственные журналы, которые принимают LaTeX, как правило, дают свой шаблон и маленькую справку-методичку для него. С освоением, в статьях сосредотачиваешься на содержимом, как и должно быть, а не и на вёрстке, как постоянно в Word.
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|4.37, пох. (?), 13:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вранье впопеннетчиковое, рулон да кто их считал...
> дают свой шаблон и маленькую справку-методичку для него
что мешает дать свой шаблон для ворда?
> С освоением, в статьях сосредотачиваешься на содержимом, как и должно быть
должно быть - содержимое, а не "освоение" ненужного ненужно.
И осваивать его тебе потому и приходится, что "сосредоточиться на содержимом" перемешанном с форматированием не получится.
В ворде ни о какой "верстке" никто не думает, кроме больных на голову врунишек впопеннета - просто набирают содержимое.
Верстает верстальщик. При этом он видит, как оно примерно будет выглядеть на бумаге - а не гадает что "ну как-то будет, а там посмотрим, что шибкоумная программа наверстала".
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|5.41, Аноним (17), 14:01, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что мешает дать свой шаблон для ворда?
то, что
> В ворде ни о какой "верстке" никто не думает
интересно, шаблоны ворда совместимы между версиями?
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|6.47, пох. (?), 14:16, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В ворде ни о какой "верстке" никто не думает
ворду все же надо как-то подсказать, что вон то у нас - заголовок, а вот это цитата.
Но для этого не нужно запоминать муреные заклинания, разные для каждого васян-шаблона резиновых изделий, и пихать их между букв, достаточно просто выбрать мышкой из списка подходящий элемент, в первый раз тот список увидев.
> интересно, шаблоны ворда совместимы между версиями?
в разумных пределах - совместимы.
Несовместимое верстальщик потом поправит именно в шаблоне, а не в тексте, ему несложно, он умеет.
Но для ноучных журналов вряд ли потребуется - там никаких шедевров дизайна нет.
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|5.46, SinoptikUF (?), 14:12, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что мешает дать свой шаблон для ворда?
Тебе много изданий свой dotx-шаблон давало? Для LaTeX дают. И даже, если пишешь диссер, тоже есть с короткой справкой что к чему.
> Правильно, потому ты сначала напиши сложную, многостраничную работу, например, диссертацию, и узнаешь нужность и ненужность.
> И осваивать его тебе потому и приходится, что "сосредоточиться на содержимом"...
Я его раз освоил и больше особо не напрягаюсь, а не так, как у тебя глаза вытекают, проверяя тонны содержимого на форматирование, и каждый раз держа в уме стандарты.
> В ворде ни о какой "верстке" никто не думает, кроме больных на голову врунишек впопеннета - просто набирают содержимое.
Ты оскорбляешь студентов-троешников, которым, наверно, и являешься,если такой бред пишешь.
> Верстает верстальщик. При этом он видит...
Не будь лентяем, выучи LaTeX!!!
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|6.49, пох. (?), 14:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не будь лентяем, выучи LaTeX!!!
Спасибо, мне неинтересно превращать документы в нечитаемую и нередактируемую мешанину закорючек.
У меня там формулы если и попадаются, с ними вполне справится equation, и я сразу вижу, если что-то пропустил или перепутал.
А картинки и схемы я предпочитаю видеть, картинками и схемами. А не "в списке замеченных опечаток схема 3.12.54.53215 перепутана с 5.2.4123.22".
Прохвессор мог бы, кстати, и догадаться в свое время, что перемешивание компьютеронабираемого текста, типографики и структуры документа в одном - не самая удачная идея.
Его можно понять и простить, во времена мониторов 24x80 других вариантов не было. Глупых фанатиков, исступленно разбивающих себе лоб в молитве давно мертвым идолам - нельзя.
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|2.15, Аноним (5), 11:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Известны. Все знакомые математики и физики его используют.
Спасибо.
>> "Обходятся", потому что статью в журнал, да, "можно в ворде".
Но если делать объёмный научный текст, то, кроме теха, вариантов маловато. Даже просто нет, де-факто.
Да, в основном статьи за хирш.
Спасибо.
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|2.30, SinoptikUF (?), 12:24, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Математику, физику, химию просто зат...ешься делать дисер в офисных пакетах - очень утомляет, нервов, сил много уходит на ненужное! Дистры на TeX'е тут очень вручают, намного проще. Сам попробуй 100500 конских многоэтажных формул набивать /редактировать в офисном пакете! Не говоря уже о вёрстке, которая в офисных пакетах просто отвратительная, особенно для поддержки больших документов.
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|3.38, пох. (?), 13:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно же гораздо удобнее конскую многоэтажную формулу написать пачкой нечитабельных заклинаний - а потом, когда оно уже ушло в печать, обнаружить что пару буковок перепутал или вообще отвлекся и забыл дописать хвост (поскольку нихрена ты в процессе написания ее не видишь, а видишь набор бессмысленных заклинаний на пол-экрана. Причем чем больше и сложнее формула, тем меньше ты ее воспринимаешь в таком виде)
> Не говоря уже о вёрстке, которая в офисных пакетах просто отвратительная, особенно для поддержки
> больших документов.
вранье впопеннетчиков, рулоны на вес
что ты там все "верстаешь", лжеученый? Научному журналу нах не нужен твой гост 71го года.
Нужен просто текст.
Про большие документы ври где-нибудь в другом месте, там может поверят. 500 страниц - достаточно для тебя большой? Все с ним нормально, в ворде. Да, неудобно, но можно работать. В отличие от технологий каменного века.
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|4.43, Аноним (17), 14:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> поскольку нихрена ты в процессе написания ее не видишь, а видишь набор бессмысленных заклинаний на пол-экрана
лет 7 назад предпросмотр уже в редакторах был. В т.ч. в виде всплывающих эскизов при наведении курсора на формулу
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|1.48, Аноним (5), 14:20, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот за это русскоговорящее сообщество и считают токсичным.
Спросил: "использует ли кто в реальной жизни?".
Небыло ни сарказма, ни издёвки.
Получил два ответа на вопрос, сказал спасибо. Реально спасибо.
Но почему на ровном месте разводится срач за вкусовщину с личными оскорблениями?
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