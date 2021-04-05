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Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2021

05.04.2021 10:20

Подготовлен релиз дистрибутива TeX Live 2021, созданного в 1996 году на базе проекта teTeX. TeX Live является наиболее простым способом развертывания инфраструктуры для подготовки научной документации, независимо от используемой операционной системы. Для загрузки сформирована DVD-сборка (4.4 ГБ) TeX Live 2021, которая содержит рабочее Live-окружение, полный набор установочных файлов для различных операционных систем, копию репозитория CTAN (Comprehensive TeX Archive Network), подборку документации на разных языках (включая русский).

Из новшеств можно отметить:

  • В TeX и Metafont включены изменения, предложенные Дональдом Кнутом и нацеленные на решение некоторых малоизвестных проблем, связанных с обработкой '\tracinglostchars' и '\tracingmacros'.
  • В LuaTeX интерпретатор Lua обновлён до версии 5.3.6.
  • В интерпретаторе языка логического описания графических объектов MetaPost добавлена переменная окружения SOURCE_DATE_EPOCH для обеспечения повторяемых сборок.
  • В pdfTeX реализованы новые примитивы "\pdfrunninglinkoff" и "\pdfrunninglinkon" для отключения генерации ссылок и нижних колонтитулов. Прекращена поддержка библиотеки poppler - в pdfTeX теперь всегда используется libs/xpdf.
  • В Dvipdfmx по умолчанию включён режим безопасного (dvipdfmx-unsafe.cfg) запуска Ghostscript


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/c...)
  2. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2020
  3. OpenNews: MetaPost-пакет для оформления рисунков для учебных пособий по физике
  4. OpenNews: Выход текстового процессора LyX 2.3.0
  5. OpenNews: Выпуск LaTeX2HTML 2018
  6. OpenNews: Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2020
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54899-tex
Ключевые слова: tex, latex
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:34, 05/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:58, 05/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.18, Аноним (2), 11:06, 05/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Аноним (3), 10:39, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Концепция хрупких команд всё ещё существует в этом кадавре?
     
  • 1.4, Аноним (-), 10:39, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Просто не понимаю зачем 4.4 гига. Нельзя его как-то урезать до вменяемых размеров ?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там есть сетевой установщик
     
  • 2.20, Козлетто (?), 11:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поэтому я пользуюсь AbiWord. А что, у моего Пентиум 2 всего 8.4 Гб диск, ваш разжиревший TeXlive не влезает!
     
  • 2.29, SinoptikUF (?), 12:12, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ребята, а есть ли минимастические дистры в 200-300 Мб с поддержкой кириллицы и популярных пакетов для LaTeX, xeTeX? Или простые и доходчивые маны, чтобы легко и просто можно было собрать свой мини-дистр со всем мне нужным для Windows/macOS/Linux?
     
     
  • 3.36, Gefest (?), 13:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://miktex.org/
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:43, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Известны ли использующие это?

    Есть несколько знакомых с учёными степенями, все обходятся офисными пакетами. Потому и вопрос. Да, выборка маленькая, только снг.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Известны. Все знакомые математики и физики его используют.
     
  • 2.7, Ю.Т. (?), 10:51, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    "Обходятся", потому что статью в журнал, да, "можно в ворде".
    Но если делать объёмный научный текст, то, кроме теха, вариантов маловато. Даже просто нет, де-факто.
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 10:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    мой сарказмометр негодуе
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "можно в ворде"

    Ага, а потом тётенька в издательстве нажимает кнопочку "в PDF", и всё это тихо уходит на ТеХ-машинку.

     
     
  • 4.22, пох. (?), 11:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в виндовый рип оно уходит (который первым делом конвертирует этот pdf обратно в нормальный ps). Нет уже двадцать лет никаких других, сказочники вы наши.

     
  • 4.31, SinoptikUF (?), 12:37, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    TeX и PS - разные вещи. Даже больше скажу, твой любимый Word не умеет хорошо отображать/выравнивать сложные мат. формулы, хотя с каждым релизом улучшается и простые формулы, почти такие, как после TeX'а. Так что кривая после ворда формула будет что PDF, что в PS, что на бумаге. Офисные пакеты больше для бизнеса заточены, для документов малой, средней сложности. Думаю, при грамотном набивании курсача ты тоже встречался со сложностями правильной рубрикации, ссылок, библиографии и т.д. Тут TeX пока далеко впереди.
     
  • 3.24, Lex (??), 11:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Но если делать объёмный научный текст, то, кроме теха, вариантов маловато. Даже просто нет, де-факто.

    Из разряда сказок типа «яблоко для работы а не для ваших игор».

    «Бздю делали очень серьёзные люди, академики. Не то что этот ваш линукс»

    «Для редактирования текста с табличками и вставки туда отдельных формул кроме теха аналоговнет»

    Потом правда окажется, что в ворде весьма неплохой редактор формул. Учитывая, что помимо формул требуется-таки текст со сложным форматированием и таблицы.. это выглядит как идеальная задача для ворда или его аналогов.
    Хотя не удивлюсь, если все равно это преобразуется в пдф и уже это идёт на печать.

     
     
  • 4.26, Аноним (11), 11:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > весьма неплохой редактор формул

    ...для клоунов в цирке.

     
  • 4.28, Аноним (17), 11:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Потом правда окажется

    сколько еще ждать этого потом?

    > требуется-таки текст со сложным форматированием и таблицы.

    текст со сложным форматированием таблицами

     
  • 4.35, SinoptikUF (?), 13:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, а в Word 2019 даже разметку TeX'а  добавили и даже исправили много багов кривоватости отображения мат. формул. Ну, набери, а потом сопровожай/редактируй свои хотябы 100 сложных многоэтажных формул с одинаковым размером символов, стилем, хорошим выравниванием, и т.д.
    > Хотя не удивлюсь, если все равно это преобразуется в пдф и уже это идёт на печать.

    Прежде, чем очередную х...ню свою писать и что-то утверждать, разберись для чего doc, pdf/ps, tex  предназначены, и уж лучше, для избавления от страданий на долгих щаплывах, не поленись, конец-концов, выучить LaTeX!

     
     
  • 5.42, пох. (?), 14:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты лучше найди ошибку в своей 96й формуле.

    Если найдешь - садись, снова два, потому что это означает что формула ерундовая и быстрее было в ворде набрать. В сложной - ничего ты не найдешь, пока не посмотришь на уже отпечатанную. А потом еще с лупой будешь высматривать, в каком же месте заклинания надо поправить.

    > Прежде, чем очередную х...ню свою писать и что-то утверждать, разберись для чего doc, pdf/ps, tex  предназначены

    прежде чем советовать - начни с себя.
    Например, зайди хоть в одно реальное, не нафантазированное тобой, издательство и посмотри, с чем там работают. И как (и окажется что предпочитают - pdf, потому что твой PS нечитаем рипом)

    > для избавления от страданий на долгих щаплывах, не поленись, конец-концов, выучить LaTeX!

    может лучше тебе наконец научиться пользоваться вордом?

    Судя по перепеванию тобой любимых фуфлосказочек - ты его никогда и не пытался использовать по назначению.

     
  • 4.44, пох. (?), 14:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя не удивлюсь, если все равно это преобразуется в пдф и уже это идёт на печать.

    так и есть. рипы, представь себе, ничего не знают ни о каких профессорах кислых щей и их достижениях семидесятых годов.
    При этом к ps у них слишком много требований (и стандарт черезмерно сложный и сами рипы даже то что в нем понимают, не всегда понимают верно), проще дать pdf (который внутри все равно превратится в ps, но единственноверный для этого рипа).

    > Учитывая, что помимо формул требуется-таки текст со сложным форматированием и таблицы..

    ты не поверишь, местные горе-учоные будут мешать форматирование с текстом, пихая его между буковок (как принято у теходpoчеров в принципе - достаточно попросить их написать типографическую версию названия их фетиша) - поэтому что в таблице разъелалась строка, увидят только в рецензии на уже опубликованную работу. Ну вчоные, голова большая, и в ней - ветер.

     
  • 2.8, Аноним (11), 10:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сунься в любое более-менее крупное научное издательство - там только латех.

    > Есть несколько знакомых с учёными степенями, все обходятся офисными пакетами.

    Публикуясь в Вестнике Усть-Зажопинского универа, могли бы и в блокноте набрать.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не скажите. Из редакций (проверено в 2-х центральных издательствах, работающих с научной литературов) верстка приходит исключительно в ворде. И все формулы велели в ворде перенабрать.
     
     
  • 4.45, пох. (?), 14:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот для разообразия и человек, реально работающий с научной литературой, а не враль опеннетный.

    Угу, именно так и есть. К счастью, для совсем больных, в ворде обещали запилить парсилку теховых заклинаний (благо это несложно, технологии-то 70х) - правда, придется заплатить за самый наираспоследний ворд (и не факт что один раз)

     
  • 3.16, Аноним (5), 11:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Публикуются не в рф. Потому и спросил.
     
     
  • 4.27, Аноним (11), 11:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Публикуются не в рф

    Больше половины шлака как раз на западе и публикуют.

     
  • 3.19, oshu (?), 11:10, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <могли бы и в блокноте>
    Да Вы, батенька, садист!
     
  • 3.21, пох. (?), 11:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сказочки впопеннета, том тритыщишашнадцатый.

    > Публикуясь в Вестнике Усть-Зажопинского универа, могли бы и в блокноте набрать.

    наоборот - только в твоем зажопинском универе и остались теходр-ры.
    Другие давным-давно ушли на более удобные технологии чем придуманные в 72м году и кое-как переделанные под современные 96му году железки и компьютеры.

    Где-то еще и принимают, по инерции, и даже может сохранили в требованиях не редактировавшихся с того 96го года, в latex, но все одно конвертируют в pdf.

     
     
  • 4.34, SinoptikUF (?), 13:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сначала, чем очердную х...ню писать, потрудись немного в науке, напиши несколько полезных докладов, подай статьи в иностранные универы, например, в Венский технический, узнаешь, что там статьи в LaTeX очень популярны.
     
     
  • 5.40, пох. (?), 13:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где можно ознакомиться со списком твоих трудов в науке? А, нигде. Воображаемый список воображаемых трудов.

     
  • 2.13, nomad__ (ok), 11:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Всё дело в том, что большинство журналов требуют doc/docx для публикаций. Но есть и такие, которые принимают латех.
    По мне так латех намного удобнее и проще MS Office, LibreOffice и всех остальных офисов. По крайней мере для написания документации по ЕСПД и статей с формулами и листингами.
     
     
  • 3.23, пох. (?), 11:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну разумеется же, для любителей др-ва очень ведь удобно и просто набирать километры заклинаний и потом искать в них опечатку.

    Вместо того чтобы сосредоточиться на содержании документа, оставив его рисование - рисовалке.

     
     
  • 4.25, nomad__ (ok), 11:45, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну разумеется же, для любителей др-ва очень ведь удобно и просто набирать
    > километры заклинаний и потом искать в них опечатку.
    > Вместо того чтобы сосредоточиться на содержании документа, оставив его рисование - рисовалке.

    да мне пох, что ты думаешь, пох. Я только знаю, что у меня попытки написать документы по ГОСТ 19.401-78 и ГОСТ 19.402-78 в LibreOffice закончились таким матом, что у пьяного докера уши бы в трубочку свернулись. А в латехе все получилось просто замечательно. И главное, быстро.

     
     
  • 5.32, Аноним (14), 12:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > по ГОСТ 19.401-78 и ГОСТ 19.402-78

    Неудивительно. Тогда еще даже Искры-1030 не было. Ориентировано исключительно на конструктора с карандашом.

     
  • 3.33, SinoptikUF (?), 12:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответственные журналы, которые принимают LaTeX, как правило, дают свой шаблон и маленькую справку-методичку для него. С освоением, в статьях сосредотачиваешься на содержимом, как и должно быть, а не и на вёрстке, как постоянно в Word.
     
     
  • 4.37, пох. (?), 13:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вранье впопеннетчиковое, рулон да кто их считал...

    > дают свой шаблон и маленькую справку-методичку для него

    что мешает дать свой шаблон для ворда?

    >  С освоением, в статьях сосредотачиваешься на содержимом, как и должно быть

    должно быть - содержимое, а не "освоение" ненужного ненужно.

    И осваивать его тебе потому и приходится, что "сосредоточиться на содержимом" перемешанном с форматированием не получится.

    В ворде ни о какой "верстке" никто не думает, кроме больных на голову врунишек впопеннета - просто набирают содержимое.
    Верстает верстальщик. При этом он видит, как оно примерно будет выглядеть на бумаге - а не гадает что "ну как-то будет, а там посмотрим, что шибкоумная программа наверстала".

     
     
  • 5.41, Аноним (17), 14:01, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что мешает дать свой шаблон для ворда?

    то, что

    > В ворде ни о какой "верстке" никто не думает

    интересно, шаблоны ворда совместимы между версиями?

     
     
  • 6.47, пох. (?), 14:16, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В ворде ни о какой "верстке" никто не думает

    ворду все же надо как-то подсказать, что вон то у нас - заголовок, а вот это цитата.
    Но для этого не нужно запоминать муреные заклинания, разные для каждого васян-шаблона резиновых изделий, и пихать их между букв, достаточно просто выбрать мышкой из списка подходящий элемент, в первый раз тот список увидев.

    > интересно, шаблоны ворда совместимы между версиями?

    в разумных пределах - совместимы.
    Несовместимое верстальщик потом поправит именно в шаблоне, а не в тексте, ему несложно, он умеет.

    Но для ноучных журналов вряд ли потребуется - там никаких шедевров дизайна нет.

     
  • 5.46, SinoptikUF (?), 14:12, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что мешает дать свой шаблон для ворда?

    Тебе много изданий свой dotx-шаблон давало? Для LaTeX дают. И даже, если пишешь диссер, тоже есть с короткой справкой что к чему.
    > Правильно, потому ты сначала напиши сложную, многостраничную работу, например, диссертацию, и узнаешь нужность и ненужность.
    > И осваивать его тебе потому и приходится, что "сосредоточиться на содержимом"...

    Я его раз освоил и больше особо не напрягаюсь, а не так, как у тебя глаза вытекают, проверяя тонны содержимого на форматирование, и каждый раз держа в уме стандарты.
    > В ворде ни о какой "верстке" никто не думает, кроме больных на голову врунишек впопеннета - просто набирают содержимое.

    Ты оскорбляешь студентов-троешников, которым, наверно, и являешься,если такой бред пишешь.
    > Верстает верстальщик. При этом он видит...

    Не будь лентяем, выучи LaTeX!!!

     
     
  • 6.49, пох. (?), 14:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не будь лентяем, выучи LaTeX!!!

    Спасибо, мне неинтересно превращать документы в нечитаемую и нередактируемую мешанину закорючек.

    У меня там формулы если и попадаются, с ними вполне справится equation, и я сразу вижу, если что-то пропустил или перепутал.
    А картинки и схемы я предпочитаю видеть, картинками и схемами. А не "в списке замеченных опечаток схема 3.12.54.53215 перепутана с 5.2.4123.22".

    Прохвессор мог бы, кстати, и догадаться в свое время, что перемешивание компьютеронабираемого текста, типографики и структуры документа в одном - не самая удачная идея.

    Его можно понять и простить, во времена мониторов 24x80 других вариантов не было. Глупых фанатиков, исступленно разбивающих себе лоб в молитве давно мертвым идолам - нельзя.

     
  • 2.15, Аноним (5), 11:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Известны. Все знакомые математики и физики его используют.

    Спасибо.

    >> "Обходятся", потому что статью в журнал, да, "можно в ворде".

    Но если делать объёмный научный текст, то, кроме теха, вариантов маловато. Даже просто нет, де-факто.

    Да, в основном статьи за хирш.
    Спасибо.

     
  • 2.30, SinoptikUF (?), 12:24, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Математику, физику, химию просто зат...ешься делать дисер в офисных пакетах - очень утомляет, нервов, сил много уходит на ненужное! Дистры на TeX'е тут очень вручают, намного проще. Сам попробуй 100500 конских многоэтажных формул набивать /редактировать в офисном пакете! Не говоря уже о вёрстке, которая в офисных пакетах просто отвратительная, особенно для поддержки больших документов.
     
     
  • 3.38, пох. (?), 13:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же гораздо удобнее конскую многоэтажную формулу написать пачкой нечитабельных заклинаний - а потом, когда оно уже ушло в печать, обнаружить что пару буковок перепутал или вообще отвлекся и забыл дописать хвост (поскольку нихрена ты в процессе написания ее не видишь, а видишь набор бессмысленных заклинаний на пол-экрана. Причем чем больше и сложнее формула, тем меньше ты ее воспринимаешь в таком виде)

    > Не говоря уже о вёрстке, которая в офисных пакетах просто отвратительная, особенно для поддержки
    > больших документов.

    вранье впопеннетчиков, рулоны на вес

    что ты там все "верстаешь", лжеученый? Научному журналу нах не нужен твой гост 71го года.
    Нужен просто текст.

    Про большие документы ври где-нибудь в другом месте, там может поверят. 500 страниц - достаточно для тебя большой? Все с ним нормально, в ворде. Да, неудобно, но можно работать. В отличие от технологий каменного века.

     
     
  • 4.43, Аноним (17), 14:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поскольку нихрена ты в процессе написания ее не видишь, а видишь набор бессмысленных заклинаний на пол-экрана

    лет 7 назад предпросмотр уже в редакторах был. В т.ч. в виде всплывающих эскизов при наведении курсора на формулу

     

  • 1.12, nomad__ (ok), 11:00, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто! Латех - вещь.
     
     
  • 2.39, пох. (?), 13:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "г-ндоны надувает, и лопает об гвоздь!"

     

  • 1.48, Аноним (5), 14:20, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот за это русскоговорящее сообщество и считают токсичным.

    Спросил: "использует ли кто в реальной жизни?".
    Небыло ни сарказма, ни издёвки.
    Получил два ответа на вопрос, сказал спасибо. Реально спасибо.

    Но почему на ровном месте разводится срач за вкусовщину с личными оскорблениями?

     

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