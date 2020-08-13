Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2020

1.2 , Аноним ( 2 ), 09:17, 13/08/2020 [ответить] + / – Ого! Где почитать про все эти программные пакеты? Почему я большинство названий впервые вижу вообще? Они пригодны уже для решения реальных задач или это какие-то новые поделки Поповых?

2.6 , m.makhno ( ok ), 10:02, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – вроде вот http://caelinux.org/wiki/index.php/Doc:CAETutorials, но вики устаревшая по всей видимости



1.3 , m.makhno ( ok ), 09:25, 13/08/2020 [ответить] +1 + / – > Размер загрузочного iso-образа, способного работать в Live-режиме, - 5.8 Гб (x86_64) Цена концепции всё-из-коробки (: А вообще, круто что дистр живёт аж с 2005 года — стало быть, вещь нужная. Поглядел на старые скриншоты с третьими кедами и пустил скупую мужскую...

1.4 , Аноним ( 4 ), 09:51, 13/08/2020 [ответить] + / – почему это нельзя оформить отдельной репой, аля deb-multimedia.org ??? под разные дистрибутивы и их версии. делали бы сборки пакетов stable и night, цены бы не было курой пользуюсь на дебиане, слив app файл, "тепло, светло и мухи не кусают"

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:15, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > почему это нельзя оформить отдельной репой, аля deb-multimedia.org ??? под разные дистрибутивы

> и их версии.

> делали бы сборки пакетов stable и night, цены бы не было

> курой пользуюсь на дебиане, слив app файл, "тепло, светло и мухи не

> кусают" Наверное потому что не хотят разгребать дистроспецифичные затыки, в случае чего, если официально собирать отдельный дистрибутив, то всё проще, а может быть там свои оптимизации, кто знает, например как в kxstudio относительно аудиософта, причин может быть несколько, но суть одна: меньше вариантов - меньше возможных проблем! И да, deb-multimedia некорректное сравнение, т.к. он не под разные дистрибутивы, это такой ауро-ппа для Debian.

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:28, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это такой ауро-ппа для Debian Сравнение не совсем корректное, т.к. AUR и PPA обычно не заменяют системные компоненты, а deb-multimedia заменяет некоторые: ffmpeg, его shared либы и внешние кодеры типа x264, x265, а также mpv, libass https://deb-multimedia.org/dists/buster/main/binary-amd64

Причем, если ставишь mpv, то автоматически приезжает python из-за промежуточной зависимости.

Впрочем, LXDE крепко привязан к питону.

Непонятно, почему в deb'ах нет Avidemux. Чем прога провинилась, помимо глючности?



1.8 , Аноним ( 7 ), 10:17, 13/08/2020 [ответить] +1 + / – Плохо, что на бунтах, ведь Debian теперь тоже 5 лет поддерживают, а система стабильней.



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