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Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2020

13.08.2020 09:09

Доступен новый выпуск дистрибутива CAELinux 2020, построенного на пакетной базе Xubuntu 18.04 и отличающегося расширенной подборкой специализированных приложений, нацеленных на автоматизацию выполнения инженерных задач, математическое моделирование и научную деятельность. Размер загрузочного iso-образа, способного работать в Live-режиме, - 5.8 Гб (x86_64).

Некоторые из входящих в поставку приложений:

  1. Главная ссылка к новости (https://www.caelinux.com/CMS3/...)
  2. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2018
  3. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.19
  4. OpenNews: Выпуск SciPy 1.5.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
  5. OpenNews: Выпуск AIMS Desktop 2017.1, дистрибутива с подборкой математического и научного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53540-caelinux
Ключевые слова: caelinux
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  • 1.2, Аноним (2), 09:17, 13/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ого! Где почитать про все эти программные пакеты? Почему я большинство названий впервые вижу вообще? Они пригодны уже для решения реальных задач или это какие-то новые поделки Поповых?
     
     
  • 2.6, m.makhno (ok), 10:02, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вроде вот http://caelinux.org/wiki/index.php/Doc:CAETutorials, но вики устаревшая по всей видимости
     

  • 1.3, m.makhno (ok), 09:25, 13/08/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Размер загрузочного iso-образа, способного работать в Live-режиме, - 5.8 Гб (x86_64)

    Цена концепции всё-из-коробки (:

    А вообще, круто что дистр живёт аж с 2005 года — стало быть, вещь нужная. Поглядел на старые скриншоты с третьими кедами и пустил скупую мужскую...

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:51, 13/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    почему это нельзя оформить отдельной репой, аля deb-multimedia.org ??? под разные дистрибутивы и их версии.

    делали бы сборки пакетов stable и night, цены бы не было

    курой пользуюсь на дебиане, слив app файл, "тепло, светло и мухи не кусают"

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:15, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему это нельзя оформить отдельной репой, аля deb-multimedia.org ??? под разные дистрибутивы
    > и их версии.
    > делали бы сборки пакетов stable и night, цены бы не было
    > курой пользуюсь на дебиане, слив app файл, "тепло, светло и мухи не
    > кусают"

    Наверное потому что не хотят разгребать дистроспецифичные затыки, в случае чего, если официально собирать отдельный дистрибутив, то всё проще, а может быть там свои оптимизации, кто знает, например как в kxstudio относительно аудиософта, причин может быть несколько, но суть одна: меньше вариантов - меньше возможных проблем!

    И да, deb-multimedia некорректное сравнение, т.к. он не под разные дистрибутивы, это такой ауро-ппа для Debian.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:28, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это такой ауро-ппа для Debian

    Сравнение не совсем корректное, т.к. AUR и PPA обычно не заменяют системные компоненты, а deb-multimedia заменяет некоторые: ffmpeg, его shared либы и внешние кодеры типа x264, x265, а также mpv, libass https://deb-multimedia.org/dists/buster/main/binary-amd64
    Причем, если ставишь mpv, то автоматически приезжает python из-за промежуточной зависимости.
    Впрочем, LXDE крепко привязан к питону.
    Непонятно, почему в deb'ах нет Avidemux. Чем прога провинилась, помимо глючности?

     

  • 1.8, Аноним (7), 10:17, 13/08/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохо, что на бунтах, ведь Debian теперь тоже 5 лет поддерживают, а система стабильней.
     

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