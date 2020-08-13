Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2020

|
|1.2, Аноним (2), 09:17, 13/08/2020 [ответить]
|+/–
|
Ого! Где почитать про все эти программные пакеты? Почему я большинство названий впервые вижу вообще? Они пригодны уже для решения реальных задач или это какие-то новые поделки Поповых?
|
|1.3, m.makhno (ok), 09:25, 13/08/2020 [ответить]
|+1 +/–
|
> Размер загрузочного iso-образа, способного работать в Live-режиме, - 5.8 Гб (x86_64)
Цена концепции всё-из-коробки (:
А вообще, круто что дистр живёт аж с 2005 года — стало быть, вещь нужная. Поглядел на старые скриншоты с третьими кедами и пустил скупую мужскую...
|
|1.4, Аноним (4), 09:51, 13/08/2020 [ответить]
|+/–
|
почему это нельзя оформить отдельной репой, аля deb-multimedia.org ??? под разные дистрибутивы и их версии.
делали бы сборки пакетов stable и night, цены бы не было
курой пользуюсь на дебиане, слив app файл, "тепло, светло и мухи не кусают"
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 10:15, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> почему это нельзя оформить отдельной репой, аля deb-multimedia.org ??? под разные дистрибутивы
> и их версии.
> делали бы сборки пакетов stable и night, цены бы не было
> курой пользуюсь на дебиане, слив app файл, "тепло, светло и мухи не
> кусают"
Наверное потому что не хотят разгребать дистроспецифичные затыки, в случае чего, если официально собирать отдельный дистрибутив, то всё проще, а может быть там свои оптимизации, кто знает, например как в kxstudio относительно аудиософта, причин может быть несколько, но суть одна: меньше вариантов - меньше возможных проблем!
И да, deb-multimedia некорректное сравнение, т.к. он не под разные дистрибутивы, это такой ауро-ппа для Debian.
|
|
|
|3.9, Аноним (9), 10:28, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это такой ауро-ппа для Debian
Сравнение не совсем корректное, т.к. AUR и PPA обычно не заменяют системные компоненты, а deb-multimedia заменяет некоторые: ffmpeg, его shared либы и внешние кодеры типа x264, x265, а также mpv, libass https://deb-multimedia.org/dists/buster/main/binary-amd64
Причем, если ставишь mpv, то автоматически приезжает python из-за промежуточной зависимости.
Впрочем, LXDE крепко привязан к питону.
Непонятно, почему в deb'ах нет Avidemux. Чем прога провинилась, помимо глючности?
|
|1.8, Аноним (7), 10:17, 13/08/2020 [ответить]
|+1 +/–
|
Плохо, что на бунтах, ведь Debian теперь тоже 5 лет поддерживают, а система стабильней.
|