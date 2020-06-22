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Выпуск SciPy 1.5.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов

22.06.2020 11:13

Состоялся релиз библиотеки для научных, математических и инженерных расчётов SciPy 1.5.0. SciPy предоставляет большую коллекцию модулей для таких задач, как вычисление интегралов, решение дифференциальных уравнений, обработка изображений, статистический анализ, интерполяция, применение преобразований Фурье, поиск экстремума функции, векторные операции, преобразование аналоговых сигналов, работа с разреженными матрицами и т.д. Код проекта распространяется под лицензией BSD и использует высокопроизводительную реализацию многомерных массивов от проекта NumPy.

В SciPy 1.5 в прослойку scipy.linalg.lapack добавлена поддержка новых подпрограмм пакета линейной алгебры LAPACK (Linear Algebra PACKage). Улучшено использование 64-разрядных целочисленных типов в бэкендах линейной алгебры. Для критерия однородности Колмогорова-Смирнова реализована поддержка сложения распределения вероятностей. Внесены улучшения в модули scipy.cluster, scipy.fft, scipy.io, scipy.linalg, scipy.optimize, scipy.signal, scipy.sparse, scipy.spatial, scipy.special и scipy.stats. Повышены требования к зависимоятям, для работы теперь требуется Python 3.6+ и NumPy 1.14.5 или PyPy3 6.0+ и NumPy 1.15.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2018
  3. OpenNews: Выпуск SciPy 1.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
  4. OpenNews: Выпуск Pyston 0.5.1, реализации языка Python с JIT-компилятором
  5. OpenNews: Релиз JPype 0.7.2, библиотеки для доступа к Java-классам из Python
  6. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53210-scipy
Ключевые слова: scipy, python
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, corvuscor (ok), 11:22, 22/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Штука, конечно, крайне полезная.

    Жаль только, что они integrate.ode внезапно перевели в легаси и теперь продвигают solve_ivp, которая только через два выпуска(!) обзавелась поддержкой аргументов. Пришлось свои велосипеды городить.

    Ох уж это желание постоянно все переделывать...

     
  • 2, Аноним (2), 11:41, 22/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Когда они успевают все это пилить?
     
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