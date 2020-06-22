Выпуск SciPy 1.5.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов

Состоялся релиз библиотеки для научных, математических и инженерных расчётов SciPy 1.5.0. SciPy предоставляет большую коллекцию модулей для таких задач, как вычисление интегралов, решение дифференциальных уравнений, обработка изображений, статистический анализ, интерполяция, применение преобразований Фурье, поиск экстремума функции, векторные операции, преобразование аналоговых сигналов, работа с разреженными матрицами и т.д. Код проекта распространяется под лицензией BSD и использует высокопроизводительную реализацию многомерных массивов от проекта NumPy.

В SciPy 1.5 в прослойку scipy.linalg.lapack добавлена поддержка новых подпрограмм пакета линейной алгебры LAPACK (Linear Algebra PACKage). Улучшено использование 64-разрядных целочисленных типов в бэкендах линейной алгебры. Для критерия однородности Колмогорова-Смирнова реализована поддержка сложения распределения вероятностей. Внесены улучшения в модули scipy.cluster, scipy.fft, scipy.io, scipy.linalg, scipy.optimize, scipy.signal, scipy.sparse, scipy.spatial, scipy.special и scipy.stats. Повышены требования к зависимоятям, для работы теперь требуется Python 3.6+ и NumPy 1.14.5 или PyPy3 6.0+ и NumPy 1.15.0.



