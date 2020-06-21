Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.19

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.19, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В NumPy 1.19 прекращена поддержки Python 3.5 и удаленён код для обеспечения работы с Python 2 (прослойка numpy.compat пока оставлена). В качестве поддерживаемых версий заявлены Python 3.6, 3.7 и 3.8. Продолжено развитие модуля numpy.random для работы со случайными выборками. Улучшена поддержка wheel-пакетов NumPy на архитектуре Aarch64 и при использовании реализации Python PyPy. Расширена функциональность numpy.frompyfunc, np.str_, numpy.copy, numpy.linalg.multi_dot, numpy.count_nonzero и numpy.array_equal. Улучшено определение возможностей CPU, таких как поддержка AVX. Добавлена работающая 5-7 раз быстрее реализация np.exp на базе AVX512, применяемая для входных данных с типом np.float64.



