The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.19

21.06.2020 10:21

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.19, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В NumPy 1.19 прекращена поддержки Python 3.5 и удаленён код для обеспечения работы с Python 2 (прослойка numpy.compat пока оставлена). В качестве поддерживаемых версий заявлены Python 3.6, 3.7 и 3.8. Продолжено развитие модуля numpy.random для работы со случайными выборками. Улучшена поддержка wheel-пакетов NumPy на архитектуре Aarch64 и при использовании реализации Python PyPy. Расширена функциональность numpy.frompyfunc, np.str_, numpy.copy, numpy.linalg.multi_dot, numpy.count_nonzero и numpy.array_equal. Улучшено определение возможностей CPU, таких как поддержка AVX. Добавлена работающая 5-7 раз быстрее реализация np.exp на базе AVX512, применяемая для входных данных с типом np.float64.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.18
  3. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  4. OpenNews: Релиз PyPy 7.1, реализации Python, написанной на языке Python
  5. OpenNews: Выпуск SciPy 1.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53203-numpy
Ключевые слова: numpy, math, matrix, array, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:15, 21/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Нужно.
     
  • 2, Аноним (2), 11:21, 21/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Так то на оборот код написан на языке Си с приминением Python для писсимизации.
     
  • 3, anonymous (??), 11:22, 21/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Интересно какие конкретно фичи из 3.5 помешали? Вроде же их только добавляли в последних версиях
     
  • 4, Аноним (4), 11:27, 21/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Это скорее C-библиотека с обёрткой в виде Python.
     
     
  • 5, Аноним (5), 12:17, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага а python это чекер отступов к набору макросов на C.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру