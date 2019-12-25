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Релиз PyPy 7.3, реализации Python, написанной на языке Python

25.12.2019 11:04

Сформирован релиз проекта PyPy 7.3, в рамках которого развивается реализации языка Python, написанной на языке Python (используется статически типизированное подмножество RPython, Restricted Python). Выпуск подготовлен одновременно для веток PyPy2.7 и PyPy3.6, обеспечивающих поддержку синтаксиса Python 2.7 и Python 3.6. Выпуск доступен для Linux (x86, x86_64, PPC64, s390x, Aarch64, ARMv6 или ARMv7 с VFPv3), macOS (x86_64), OpenBSD, FreeBSD и Windows (x86).

Особенностью PyPy является использование JIT-компилятора, на лету транслирующего некоторые элементы в машинный код, что позволяет обеспечить высокий уровень производительности - при выполнении некоторых операций PyPy в несколько раз обгоняет классическую реализацию Python на языке Си (CPython). Ценой высокой производительности и использования JIT-компиляции является более высокое потребление памяти - общее потребление памяти в сложных и длительно работающих процессах (например, при трансляции PyPy силами самого PyPy) превышает потребление CPython в полтора-два раза.

Из изменений в новом выпуске отмечается обновление модулей CFFI 1.13.1 (C Foreign Function Interface) и cppyy 1.10.6 с реализацией интерфейса для вызова функций, написанных на языках Си и C++ (CFFI рекомендован для взаимодействия с кодом на Си, а cppyy для кода на C++). В состав включена новая версия пакета pyrepl с интерактивной оболочкой REPL. Проведена оптимизация производительности кода, отвечающего за обработку строк и манипуляции с Unicode. Для платформы Windows добавлена поддержка кодирования и декодирования разных текстовых кодировок. Реализована поддержка OpenSSL 1.1 и TLS 1.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://morepypy.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.8
  3. OpenNews: Python переходит на новый цикл формирования значительных выпусков
  4. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  5. OpenNews: Релиз PyPy 7.2, реализации Python, написанной на языке Python
  6. OpenNews: Проект RustPython развивает реализацию интерпретатора Python на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pypy, python
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