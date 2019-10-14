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Релиз PyPy 7.2, реализации Python, написанной на языке Python

14.10.2019 22:32

Увидел свет релиз проекта PyPy 7.2, в рамках которого развивается реализации языка Python, написанной на языке Python (используется статически типизированное подмножество RPython, Restricted Python). Выпуск подготовлен одновременно для веток PyPy2.7 и PyPy3.6, обеспечивающих поддержку синтаксиса Python 2.7 и Python 3.6. Выпуск доступен для Linux (x86, x86_64, PPC64, s390x, Aarch64, ARMv6 или ARMv7 с VFPv3), macOS (x86_64), OpenBSD, FreeBSD и Windows (x86).

Особенностью PyPy является использование JIT-компилятора, на лету транслирующего некоторые элементы в машинный код, что позволяет обеспечить высокий уровень производительности - при выполнении некоторых операций PyPy в несколько раз обгоняет классическую реализацию Python на языке Си (CPython). Ценой высокой производительности и использования JIT-компиляции является более высокое потребление памяти - общее потребление памяти в сложных и длительно работающих процессах (например, при трансляции PyPy силами самого PyPy) превышает потребление CPython в полтора-два раза.

Новый выпуск примечателен стабилизацией поддержки Python 3.6, которая ранее имела статус бета-версии, и реализацией JIT для архитектуры Aarch64 (ARM64). Также добавлен новый декодировщик JSON, который значительно быстрее, использует меньше памяти и оптимизирован для JIT. Обновлён модуль CFFI 1.13 (C Foreign Function Interface) с реализацией интерфейса для вызова функций, написанных на языках Си и C++. CFFI рекомендован для взаимодействия с кодом на Си, в то время как cppyy для кода на C++. В ветку PyPy2.7 бэкпортирован модуль _ssl на базе CFFI. На использование CFFI переведены модули _hashlib и _crypt.

  1. Главная ссылка к новости (https://morepypy.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.17.0
  3. OpenNews: Намечена большая чистка стандартной библиотеки Python
  4. OpenNews: Релиз PyPy 7.1, реализации Python, написанной на языке Python
  5. OpenNews: Увидел свет язык программирования Python 3.7
  6. OpenNews: Утверждена новая модель управления разработкой Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pypy, python
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:36, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, быстрее си всё равно не получается, а си ограничен всё теми же сетью и io.
     
     
  • 2, corvuscor (ok), 22:53, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответь - зачем ему быть быстрее си?
     
     
  • 3, Аноним (1), 22:57, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаба же шмогла (да, я в курсе, какое она тормозилово).
     

  • 4, Аноним (1), 22:59, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    И кстати, что благородные господа думают вот по этому поводу? https://instagram-engineering.com/dismissing-python-garbage-collection-at-inst
     
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