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Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.18

23.12.2019 12:22

Состоялся релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.18, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Выпуск NumPy 1.18 примечателен определением и документированием C-API numpy.random для работы со случайными выборками, предоставлением инфраструктуры для связывания с 64-разрядными библиотеками BLAS и LAPACK, переработкой документации и прекращением поддержки некоторых возможностей, которые очень давно были объявлены устаревшими. NumPy 1.18 является последним выпуском с поддержкой Python 3.5 (рекомендуется перейти на Python 3.6, 3.7 и 3.8).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.17.0
  3. OpenNews: Доступен NumPy 1.16, последний релиз с поддержкой Python 2
  4. OpenNews: Опубликован план прекращения поддержки Python 2 в NumPy
  5. OpenNews: Выпуск SciPy 1.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: numpy, math, python
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, сжв (?), 12:23, 23/12/2019 Скрыто модератором
    		• +7 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:42, 23/12/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:44, 23/12/2019 Скрыто модератором
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  • 3.6, Аноним (6), 13:20, 23/12/2019 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.4, corvuscor (ok), 12:56, 23/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот от чистого сердца огромный респект разрабам!
    Я уже не представляю, как жил бы без этой либы.
    Один раз попробуешь - и уже не захочешь без него писать.
     
  • 1.7, economist (?), 13:54, 23/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    В реальной работе с данными - 95% методов закрывает Pandas (надстройка над NumPy). Но 5% все-таки остается. Хорошо что продукт который уже стал повсеместным в DS - развивается.  
     

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