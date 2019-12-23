Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.18

Состоялся релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.18, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Выпуск NumPy 1.18 примечателен определением и документированием C-API numpy.random для работы со случайными выборками, предоставлением инфраструктуры для связывания с 64-разрядными библиотеками BLAS и LAPACK, переработкой документации и прекращением поддержки некоторых возможностей, которые очень давно были объявлены устаревшими. NumPy 1.18 является последним выпуском с поддержкой Python 3.5 (рекомендуется перейти на Python 3.6, 3.7 и 3.8).



