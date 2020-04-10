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Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2020

10.04.2020 11:17

Подготовлен релиз дистрибутива TeX Live 2020, созданного в 1996 году на базе проекта teTeX. TeX Live является наиболее простым способом развертывания инфраструктуры для подготовки научной документации, независимо от используемой операционной системы. Для загрузки сформирована DVD-сборка (3.5 ГБ) TeX Live 2020, которая содержит рабочее Live-окружение, полный набор установочных файлов для различных операционных систем, копию репозитория CTAN (Comprehensive TeX Archive Network), подборку документации на разных языках (включая русский).

Из новшеств можно отметить:

  • Возможность использования во всех движках TeX групповых разделителей ({...}) для указания имён файлов дополнений в примитиве \input (ранее подобные разделители поддерживались только в LuaTeX).
  • В kpsewhich, tex, mf и все остальные движки добавлена опция "--cnf-line" для передачи произвольных настроек в командной строке.
  • В epTeX и eupTeX реализованы новые примитивы \Uchar, \Ucharcat, \current(x)spacingmode, \ifincsname.
  • В LuaTeX интегрирована библиотека HarfBuzz, доступная в форме новых движков luahbtex и luajithbtex. Добавлены новые примитивы \eTeXgluestretchorder и \eTeXglueshrinkorder.
  • В pdfTeX добавлен новый примитив \pdfmajorversion. Реализована возможность поиска изображений при помощи примитива \pdfximage, работающего по аналогии с \openin.
  • В pTeX, epTeX, upTeX, eupTeX реализованы новые примитивы \ifjfont и \iftfont.
  • В Dvips обеспечен вывод кодировок для растровых шрифтов.
  • В MacTeX до 10.13 (High Sierra, Mojave, Catalina) повышены минимальные требования к версии macOS. В x86_64-darwinlegacy обеспечена поддержка версий 10.6+.
  • Обеспечена автоматическая попытка повторной загрузки в случае сбоя загрузки пакета.
  • Добавлена команда "tlmgr check texmfdbs" для проверки корректности файлов ls-R и спецификаций "!!".
  • Обеспечено версионированное размещение имён файлов в пакетах (tlnet/archive/pkgname.rNNN.tar.xz), упрощающее их использование в дистрибутивах.


  1. Главная ссылка к новости (http://tug.org/texlive/...)
  2. OpenNews: Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2019
  3. OpenNews: Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2018
  4. OpenNews: Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2017
  5. OpenNews: Выпуск LaTeX2HTML 2018
  6. OpenNews: Доступен пакет GNU Texinfo 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52711-texlive
Ключевые слова: texlive, tex, latex
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:25, 10/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Почему лайв установщики до сих пор распространяют в виде образов для дисков? Почему бы сразу не распространять сразу как образ для записи на флешку (требуется полное форматирование). Вот вам программа для записи флешки для любой ос вот вам img который мы специально для этого приготовили берите пишите и можете использовать на своем ноутбука, на котором уже тысячу лет нет никаких приводов для дисков.
     
     
  • 2.3, Anonymus (?), 11:32, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А iso на флешку так трудно записать? Те же программы используются.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 11:42, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не сложно, а вот кому-то например некоему абстрактному ученому трудно. Почему бы эту самую программу не разместить на сайте и там же не написать туториал что делать. Я конечно понимаю что забота о клиенте это маркетинговые пережитки корпарастов. Но можно же что-то сделать на минималках хотя бы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:31, 10/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    > DVD-сборка (3.5 ГБ)

    MS Office уже переплюнули или ещё нет?

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:35, 10/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    ну так бери и записывай
     
  • 1.5, Sw00p aka Jerom (?), 11:35, 10/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    ЧтО зА вЫрВиГлАз?
     
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