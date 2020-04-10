Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2020

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:25, 10/04/2020 [ответить] + / – Почему лайв установщики до сих пор распространяют в виде образов для дисков? Почему бы сразу не распространять сразу как образ для записи на флешку (требуется полное форматирование). Вот вам программа для записи флешки для любой ос вот вам img который мы специально для этого приготовили берите пишите и можете использовать на своем ноутбука, на котором уже тысячу лет нет никаких приводов для дисков.

2.3 , Anonymus ( ? ), 11:32, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А iso на флешку так трудно записать? Те же программы используются.

3.6 , Аноним ( 1 ), 11:42, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне не сложно, а вот кому-то например некоему абстрактному ученому трудно. Почему бы эту самую программу не разместить на сайте и там же не написать туториал что делать. Я конечно понимаю что забота о клиенте это маркетинговые пережитки корпарастов. Но можно же что-то сделать на минималках хотя бы.



1.2 , Аноним ( 2 ), 11:31, 10/04/2020 [ответить] + / – > DVD-сборка (3.5 ГБ) MS Office уже переплюнули или ещё нет?

1.4 , Аноним ( 4 ), 11:35, 10/04/2020 [ответить] + / – ну так бери и записывай

1.5 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 11:35, 10/04/2020 [ответить] + / – ЧтО зА вЫрВиГлАз?

