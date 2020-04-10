Выпуск TeX-дистрибутива TeX Live 2020

|
Подготовлен релиз дистрибутива TeX Live 2020, созданного в 1996 году на базе проекта teTeX. TeX Live является наиболее простым способом развертывания инфраструктуры для подготовки научной документации, независимо от используемой операционной системы. Для загрузки сформирована DVD-сборка (3.5 ГБ) TeX Live 2020, которая содержит рабочее Live-окружение, полный набор установочных файлов для различных операционных систем, копию репозитория CTAN (Comprehensive TeX Archive Network), подборку документации на разных языках (включая русский).
Из новшеств можно отметить:
- Возможность использования во всех движках TeX групповых разделителей ({...}) для указания имён файлов дополнений в примитиве \input (ранее подобные разделители поддерживались только в LuaTeX).
- В kpsewhich, tex, mf и все остальные движки добавлена опция "--cnf-line" для передачи произвольных настроек в командной строке.
- В epTeX и eupTeX реализованы новые примитивы \Uchar, \Ucharcat, \current(x)spacingmode, \ifincsname.
- В LuaTeX интегрирована библиотека HarfBuzz, доступная в форме новых движков luahbtex и luajithbtex. Добавлены новые примитивы \eTeXgluestretchorder и \eTeXglueshrinkorder.
- В pdfTeX добавлен новый примитив \pdfmajorversion. Реализована возможность поиска изображений при помощи примитива \pdfximage, работающего по аналогии с \openin.
- В pTeX, epTeX, upTeX, eupTeX реализованы новые примитивы \ifjfont и \iftfont.
- В Dvips обеспечен вывод кодировок для растровых шрифтов.
- В MacTeX до 10.13 (High Sierra, Mojave, Catalina) повышены минимальные требования к версии macOS. В x86_64-darwinlegacy обеспечена поддержка версий 10.6+.
- Обеспечена автоматическая попытка повторной загрузки в случае сбоя загрузки пакета.
- Добавлена команда "tlmgr check texmfdbs" для проверки корректности файлов ls-R и спецификаций "!!".
- Обеспечено версионированное размещение имён файлов в пакетах (tlnet/archive/pkgname.rNNN.tar.xz), упрощающее их использование в дистрибутивах.