Открыт редактор Zed, поддерживающий совместное написание кода

кстати да, обеими руками за, тем более что Lapce основан на ядре Xi у которого заявлена задержка в 16ms, да и в остальных параметрах он также доминирует ---------------------------------

Скорость реакции в миллисекундах

16(Lapce) vs 58(Zed) > нажатие клавиши в Zed оценивается в 58 мс, для сравнения в Sublime Text 4 этот показатель равен 75 мс, в CLion - 83 мс, а в VS Code - 97 мс.

> Incredibly high performance. All editing operations should commit and paint in under 16ms. The editor should never make you wait for anything. ---------------------------------

Время запуска в миллисекундах

5(Lapce) vs 338(Zed) > Время запуска Zed оценено в 338 мс, Sublime Text 4 - 381 мс, VS Code - 1444 мс, CLion - 3001 мс. $ time lapce

Executed in 4.87 millis fish external

usr time 1.71 millis 170.00 micros 1.53 millis

sys time 3.16 millis 94.00 micros 3.07 millis

Потребление памяти в МБ

216(Lapce) vs 257(Zed) > Потребление памяти Zed составило 257 МБ, Sublime Text 4 - 219 МБ, VS Code - 556 МБ, CLion - 1536 МБ. $ ps -o rss= $(pgrep lapce) | awk '{printf "%.0f

", $1 / 1024}'

216