Открыт редактор Zed, поддерживающий совместное написание кода

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|1.2, Andrei Yankovich (?), 11:13, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда дизайнеры с фигмы пошли в программирование ...
Видимо они не шарят за стабильность.
Но для собесов и уроков должно подойти, так как там этого всегда не хватало.
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|2.31, Карлос Сношайтилис (ok), 12:03, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эти "дизайнеры с фигмы" написали один из самых популярных редакторов. Оценили расширяемость, но полностью разочаровались в производительности.
И написали новый, бестрее и меньше большинства аналогов. Но эксперт с опеннета, конечно, может научить их программировать как надо и пояснить за стабильность.
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|3.56, Avator (ok), 12:24, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну вот тут интересный тезис, потому что Atom был жутко тормозным, а VS Code почти летает.
Но оба проекта построены на одной и той же платформе. Может быть не так уж и хороша была команда Atom?
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|4.65, Аноним (65), 12:40, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее Microsoft может позволить себе больше ресурсов разработки. Они VSCode не на голом электроне лепят, а достаточно крепко костылят, чтобы верхнеуровненвые элементы редактора шустрее шевелились. Лейаутились и рисовались напрямую, а не через все кишки хрома. Например, плагинам, которым не хватает захардкоженных возможностей редактора, приходится работать через WebView, и оно заметно тормозит.
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|5.110, uchiya (ok), 14:54, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая-то глупая цепочка. В любом случаи Atom как конечный продукт, требовал не меньших ресурсов, чем vscode. Здесь именно вопрос в "качестве" и навыках. Собственно сам сабж опровергает такую теорию, ведь в итоге они этими "малыми ресурсами" смогли сделать "лучше", и сами признаются "на основе опыта atom". Были бы они такие "про", сделали бы сразу "хорошо", но не осилили, поднакопили "навыки" и выкатили "получше".
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|2.11, Аноним (-), 11:30, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А она разве умеет
> Совместная навигация по коду и редактирование кода одновременно несколькими разработчиками в одном общем рабочем пространстве
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|3.23, Витюшка (?), 11:43, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это никому нафиг не нужно. Фича придуманная из пальца, видимо от безысходности как монетизироват.
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|3.116, _kp (ok), 15:15, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато Geany запускается реально мгновенно. И как редактор по F4 для файл-менеджеров вполне годно.
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|2.14, Аноним (14), 11:33, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Где он хороший? Он же тормозной электрон. Был бы на Qt или GTK - был бы хорошим.
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|3.15, Нон (?), 11:35, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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На Qt или GTK есть хотя бы один редактор, работающий быстрее VSCode или Atom? Всё, что я пробовал, на минимально больших файлах вставало колом, а при открытии десятка файлов хотя бы начинало тормозить.
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|4.70, Аноним (70), 12:58, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чел, у тебя электроноподелие работает быстрее всего. Ты из какой-то альтернативной реальности.
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|3.39, Карлос Сношайтилис (ok), 12:08, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как вы умудряетесь новости читать?
Ну ладно на сайт сходить, это сложно да, там ещё и на другом языке написано, что вообще +100500 к сложности восприятия. Но в новости жеж всё написано!
Это не электрон. На электроне был Atom, он давно аторами не поддерживается, им занимается сообщество. Этот редактор написан с нуля. Написано вообще вообще всё с нуля, включая растеризацию текста.
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|2.126, _kp (ok), 15:29, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>но жрёт много.
Вы его запускали вообще? ;)
А я из любопытства запустил на минике 2012, доживающим свой век в качестве ТВ приставки. И.. хорошо, интересно.
И замечу, хоть на нём и вполне работает, столь старое железо для разработки никто использовать все равно не будет.
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|3.111, OpenEcho (?), 15:01, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А виндовый блокнот
Это последний то, который начал активно перевоплощаться?
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|4.128, Аноним (127), 15:31, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удалил его к чертям и поставил notepad++. Весит всего 4 МБ, а возможностей в разы больше.
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|1.13, Аноним (13), 11:32, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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эти васяны собирались не использовать электрон, а в этоге очередной виэскод.
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|2.20, nonon (?), 11:37, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для формирования интерфейса пользователя задействована собственная библиотека GPUI
Это вроде не электрон
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|1.19, Аноним (19), 11:37, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> …как должен выглядеть идеальный редактор для программиста.
Emacs и vim уже существуют. В этот раз забороть их тоже не получилось.
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|2.28, Аноним (-), 11:51, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как говорится в теоретме г-на Эскобара что то не идеальный, что этот.
Бесполезные проекты для стариков времен терминалов на 300бод.
Зато дают ощущение ылитарности - они же осилили выучить 100500 команд "как переместить курсор на 3 строки вверх + 5 слов влево" (что делается мышкой в 1 клик)
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|3.33, YetAnotherOnanym (ok), 12:03, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поверь старику, дёргать рукой туда-сюда от клавы к мышке и обратно - утомляет. Ловить глазами курсор от мышки на экране, а потом снова искать глазами место, где стоит курсор ввода, тоже утомляет. Все, кто работают много, рано или поздно приходят к клавиатурным комбинациям. Ты тоже, может быть, когда-нибудь до этого дорастёшь.
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|4.55, Аноним (-), 12:23, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Конечно поверю старику Я знаю кучу примеров когда старперов утомляют современны... большой текст свёрнут, показать
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|5.73, Аноним (73), 13:02, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "полет на луну"
А вот если бы они использовали vim - всё бы вышло иначе, а не отказ тормозных двигателей.
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|5.115, OpenEcho (?), 15:13, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я знаю кучу примеров когда старперов утомляют современные технологии
Дело вовсе не в старперстрве, а в людях. Есть люди которые в свои 70 засунут щенков легко за пояс по новшеству, а есть 25 летние "гении", который также как "старперы" в свое время зациклили на одном и том же что выучили раз и берегут по жизни, но только из нового хайпа.
Если ты и правда работал с теми кто на луну, то заметил бы что там есть старперы, которые знают значительно больше нового чем джуны и далеко не сопротивляются новшеству, а наоборот, иследуют, учат, сопостовляют и базируясь на банальной логике, выберают то, что самое надежное и сопровождаемое, а не на молодежном хайпе
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|6.132, Аноним (-), 15:35, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Именно так Там были пожилые люди, которые мне в дедушки годятся Которые интере... большой текст свёрнут, показать
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|1.21, Шарп (ok), 11:38, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зонд. Я не хочу, чтобы следили как я пишу код и мешались под ногами^Wкурсором.
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|4.84, нах. (?), 13:22, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мне че - самому, как диды? ВСЕ БУКОВЫ набирать?!
Совсем уже что ли?
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|5.142, Аноним (-), 15:44, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты уже отключил у себя автодополнение?
Ну и сниппеты в vim'е, vs-code'е, емаксе или в чем ты там пишешь? (если вообще пишешь)
Нужно же как диды каждую буковку набирать!
Только тогда Бог-Машина возрадуется и благословит код, и он будет работать верно.
Реально "здесь мерилом работы считают усталость" /_-
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|2.50, Аноним (50), 12:18, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поправил.
> Зонд. Я не хочу, чтобы следили как я пишу код и смеялись.
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|4.117, OpenEcho (?), 15:17, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> веб-обезьянки ничего не смогут без stackoverflow
И при этом умудрились загнать большинство из цифрового стада в загон облаков
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|4.135, Пряник (?), 15:38, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Было бы крайне глупо не воспользоваться чужим интеллектуальным трудом. Как говорится, не изобретай велосипед.
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|1.24, Пряник (?), 11:44, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> по задумке создателей проекта все действия при редактировании должны выполняться мгновенно
Это уже давно сделали создатели Monaco. Благодаря переходу на него vscode стал в десятки раз быстрее atom и наконец таки юзабельным (как же я плевался с atom...). Быстрее только lacpe.
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|1.25, Аноним (89), 11:44, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вспомнилась практически классика:
Ху из зед? Зед дэд бэйби, зед дэд.
В новости слова: раст, виндавс - это индикаторы.
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|3.32, Аноним (32), 12:03, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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если вы не знаете классики ... ну может вы не в том обществе находитесь )))
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|2.42, Аноним (38), 12:12, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фильмы Тарантино это не классика. потому что показывают ЖИЗНЬ СБРОДА. Наркоманов (дилера играл Тарантино), бандюков, боссов бандюков, проституток и содержанок, рабов.
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|3.48, Аноним (32), 12:16, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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используя такую классификацию можно что угодно из классики выбросить )))
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|4.71, Аноним (71), 13:00, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, в хороших фильмах - герои приличны. "Гражданин Кейн". А вот фильмы Люка Бессона - про бандитов.
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|5.94, Аноним (89), 13:58, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Нет, в хороших фильмах - герои приличны. "Гражданин Кейн".
Гордыня, эгоизм, флешбеки. Был товарищ, стал гражданин.
Вот так я кратко охарактеризовал бы указанную Вами картину.
Чем данный набор качеств отличает героев "приличных" от "неприличных"? Положение, статус? Только и всего?
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|3.91, Аноним (89), 13:48, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вам бы немного в абстракцию уйти.
Стесняюсь поинтересоваться, а что Вы могли бы сказать о "палата номер 6" Антона Палыча.
Там вроде тоже не жизнь институток описывают. Тоже не классика получается?
Вы часом не из тех, кто создает информационную повестку? Сейчас это явление стали называть: когнитивная война.
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|3.101, User (??), 14:28, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В этот момент автор "На дне" аж прям перекувыркнулся, да и Федор Михайлович с боку-на-бок перекатился...
Зато Константин Евгеньевич с его "Где воспитательный фактор? Где вера в светлую даль?!" порадовался )))
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|2.51, Аноним (51), 12:20, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он поддерживает lsp. Этого достаточно чтобы прикрутить любой язык
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|1.36, Аноним (38), 12:04, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"В проведённых тестах время реакции на нажатие клавиши в Zed оценивается в 58 мс," Когда я тестирую CudaText, то на plain text время рисования кадра - 15-20мс, то менее чем у Зед. Но при раскраске кода, прога рисует разные цветовые фрагменты и это уже сильно медленее. И тогда время рисовки - например 35-50 мс, что более чем у Зед.
В CudaText может время меняться! Например если на экран влезло много "токенов" (разного цвета) то все медленее. Если мало токенов - все быстрее.
Так что тест от авторов Зед - липа.
Это еще зависит от размера окна! Если окно больше то больше строк рисовать.
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|3.131, Аноним (127), 15:34, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Питонохейтер - это какой-то странный термин. У питона нет хейторов. Может быть плюсохейтер, растохейтер.
А "питонохейтер" - это всё равно что "щитхейтер"
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|3.76, Аноним (71), 13:03, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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CudaText не сравним с Zed. Разные ниши. Но с gedit, Kate, Notepad++, Sublime сравним.
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|4.138, _kp (ok), 15:40, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каtе - только для небольших файлов, на средних уже не комфортно, а на больших люто тормозит.
Notepad++ - не тормозит.
Но это просто редакторы с подсветкой, без какой либо навигации по исходнику.
А в Geany, в качестве редактора "по F4" есть хоть какая то навигация по исходнику, и он так же очень быстрый.
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|2.78, Аноним (-), 13:06, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда я тестирую CudaText
Конечно же мы все верим тебе на слово!
Мы анонимы друг друга не обманываем!
> Так что тест от авторов Зед - липа.
Ты бы хоть свой тест выложил, и тестовые условия.
А то пока это выглядит как выделение метана без каких либо пруфов.
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|1.37, YetAnotherOnanym (ok), 12:06, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> под руководством Натана Собо (Nathan Sobo), автора проекта Atom (основа VS Code) при участии команды бывших разработчиков редактора Atom, платформы Electron
> Код проекта развивается на языке Rust
JS для них уже недостаточно модный
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|1.46, th3m3 (ok), 12:15, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тот случай, когда первый блин комом - Atom/VScode. А теперь исправились и сделали нормальный текстовый редактор. Ждём версии для других платформ.
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|1.49, Витюшка (?), 12:16, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Удивляет другое. Разница от VS Code буквально всего в 2 раза. Если учитывать здесь Rust, а там JavaScript однопоточный это "ни о чём". Как так-то? Я ожидал 5-6х минимум разницу.
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|2.53, Аноним (104), 12:22, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Совершенно неожиданно на расте фиговый и тормозной код пишется так же непринуждённо как на любом другом ЯП, какой бы ылиткой писаки себя не считали
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|2.54, Аноним (-), 12:23, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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VS Code просто очень хорошо оптимизировали.
Можно бездумно гнать на JS, но если к нему подходить с умом, то получается довольно быстрый код, а не в 100500 раз медленней как у местных анонов.
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|3.83, th3m3 (ok), 13:17, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кaкaшка vscode - шевелится не благодаря js, а они там делали оптимизации на C/C++. Без этого бы, тормозило ещё больше.
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|2.61, Аноним (-), 12:34, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая что оно от авторов Atom, который тормозил как не в себя по сравнению с VSCode, которая на том же JS...
Может они и на расте писать не сильно умеют))
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|2.74, Аноним (65), 13:02, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Разницу в чём В задержке между нажатием клавиш и появлением символов Оно, к со... большой текст свёрнут, показать
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|3.81, Аноним (-), 13:13, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но что-то очередь за коммодорами и элт мониками не наблюдается)
Возможно такая скорость реакции вполне удовлетовряет 99% народу.
(А тем кто много работает тач экранами будет норм и 200-300 мс)
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|4.88, Аноним (65), 13:35, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это какбы и подразумевалось. Либо пользоваться удобствами интерфейсов (программных и аппаратных, а не пользовательских) цивилизации. Либо прибить всё ко всему гвоздями, и переделавать всё с нуля при необходимости внести малейшие изменения.
> (А тем кто много работает тач экранами будет норм и 200-300 мс)
Вот тут категорически не согласен. При перемещении стилуса лаг ещё сильнее заметен, чем при движении мыши (прямой ввод вместо относительного). Чтобы визуально события на экране происходили "мгновенно" нужны задержки меньше милисекунды.
https://www.youtube.com/watch?v=vOvQCPLkPt4
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|1.79, Аноним (79), 13:10, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пробовал месяц назад, понравилась как работает подсветка синтасиса, по ощущениям даже лучше чем neovim + tree-sitter (для Elixir по крайней мере) и в целом хорошая отзывчивость, всё отрабатывало плавно. А так системы плагинов нет, внешний вид почти не поддаётся кастомизации, совместное написание кода мне не нужно, интеграции с GitHub Copilot тоже бесполезная вещь (Copilot кусок тупого говна ИМХО) и на тот момент был закрытый код, поэтому я решил отложить его на потом
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|2.85, Витюшка (?), 13:23, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это нативный VS Code или GUI neovim? Какая у него ЦА?
Я так и не понял, выглядит что он ориентирован на тыкание мышкой.
И чем он лучше/отличается от VS Code?
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|3.87, Аноним (79), 13:35, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это VS Code на расте, рассчитан на пользоталей VS Code, там даже горячие клавиши по дефолту из VS Code. Vim mode был на стадии разработки, по отзывам он ещё сырой, сам я не стал пробовать
Для меня он лучше только подсветкой синтасиса, а так без плагинов и кастомизации он вообще не конкурент VS Code
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|1.80, Аноним (80), 13:12, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Zed collects anonymous telemetry data to help us understand how people are using the app. For more information, see our documentation.
фтопку zed!
лучше уж lapce.dev
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|2.90, Пользователь планеты Земля (?), 13:47, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кстати да, обеими руками за, тем более что Lapce основан на ядре Xi у которого заявлена задержка в 16ms, да и в остальных параметрах он также доминирует
---------------------------------
Скорость реакции в миллисекундах
16(Lapce) vs 58(Zed)
> нажатие клавиши в Zed оценивается в 58 мс, для сравнения в Sublime Text 4 этот показатель равен 75 мс, в CLion - 83 мс, а в VS Code - 97 мс.
> Incredibly high performance. All editing operations should commit and paint in under 16ms. The editor should never make you wait for anything.
---------------------------------
Время запуска в миллисекундах
5(Lapce) vs 338(Zed)
> Время запуска Zed оценено в 338 мс, Sublime Text 4 - 381 мс, VS Code - 1444 мс, CLion - 3001 мс.
$ time lapce
________________________________________________________
Executed in 4.87 millis fish external
usr time 1.71 millis 170.00 micros 1.53 millis
sys time 3.16 millis 94.00 micros 3.07 millis
---------------------------------
Потребление памяти в МБ
216(Lapce) vs 257(Zed)
> Потребление памяти Zed составило 257 МБ, Sublime Text 4 - 219 МБ, VS Code - 556 МБ, CLion - 1536 МБ.
$ ps -o rss= $(pgrep lapce) | awk '{printf "%.0f\n", $1 / 1024}'
216
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|3.98, Аноним (62), 14:24, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кто за Lapce? Lapce - сырой!
Убунту:
1. нет иконки в панели задач.
2. диалог "выбрать папку" не дает выбрать никакую папку а только заходит в нее пока не выбереш ФАЙЛ.
3. кликнул пару раз на окно и окно пропало! иконка в панели задач есть (пустое место без картинки). рестарт не помог. окно скрыто!
4. lapce - один файл в 60М ! почему такой жирный файл?
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|4.109, Пользователь планеты Земля (?), 14:53, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто за Lapce? Lapce - сырой!
ну так это еще "Pre-alpha Stage" что неудивительно, плюс они в 0.3 перешли на другой UI что много чего сломало и еще чинится.
> lapce - один файл в 60М ! почему такой жирный файл?
это наверное уже установленный так как сам "установщик" весит порядка 20мб, и кстати в том же Zed вес установщика перевалили уже за 110 мб
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|1.86, Витюшка (?), 13:28, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже патчик прилетел с поддержкой Zig. Конечно, комьюнити у Zig крутое. Могут ребята, умеют.
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|2.108, Аноним (-), 14:52, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, ну да, сам себя не похвалишь - никто не похвалит))
Впрочем, то что его не было из коробки - в отличие от TypeScript и Python - прекрасный показатель нужности.
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|3.137, Витюшка (?), 15:40, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы хвалил себя если бы написал этот патчик сам.
Просто подметил реальность.
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|1.92, Аноним (92), 13:53, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С какими-то ноунеймами сравнили, а с божественным вимом не сравнили, потому что он их одной левой.
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|1.96, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:05, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тормозит сильно под линем, притом вскод летает. Видимо дело в расте и его поклонниках.
Интерфейс также выглядит чужеродным, в том же саблайме все летает и выглядит ок.
Короче не получилось ржавого чуда.
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|2.105, 12yoexpert (ok), 14:45, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> притом вскод летает
ну да, ну да, майкрософтское говноподелие на электроне летает, ага...
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|1.103, Аноним (103), 14:38, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В проведённых тестах время реакции на нажатие клавиши в Zed оценивается в 58 мс
Долго, очень долго. Unreal Engine целый мир за 1/144 секунды перерисовывает, а тут всего лишь одну буковку за 1/16 сек добавляют, используя то же количество ресурсов. Старайтесь лучше, растофилы.
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|2.112, Пользователь планеты Земля (?), 15:03, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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скорость реакции редактора на нажатие клавиши и перерисовка "мира" это малость разные вещи, да и причем здесь растофилы непонятно если в других редакторах написанных на православных языках всё еще хуже.
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|3.144, Пользователь планеты Земля (?), 15:49, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для минусующих
перерисовать заранее "общитанную" сцену это не то же самое что "ядро" программы успевает нужным образом отреагировать на некое внешнее воздействие(ввод с клавиатуры). Кстати, для понимания, реакция тех же топовых кибер-игроков составляет порядка 200 миллисекунд.
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|1.114, Аноним (113), 15:12, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оффтоп.
Почему лазарус до сих пор выглядит как отрыжка 90х?
Неужто в таком огромном cumunity некому переделать интерфейсы?
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|2.124, Аноним (38), 15:28, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ложное целеполагание. Лазурус _не должен_ круто выглядеть. Это IDE.
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|2.125, Аноним (127), 15:28, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что Delphi остался в нулевых, и пользователи этой IDE застряли там же.
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|1.123, OpenEcho (?), 15:25, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А я смотрю здесь почти все маководы, - прочитали новость, грузнули, проверили и с "полезными" фидбэками вернулись
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|2.130, Аноним (-), 15:32, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пффф, ты недооцениваешь местных анонимов...
Им чтобы дать фидбек - даже на оффсайт или гит аппы заходить не нужно!
Просто берешь и сразу вываливаешь фидбек в комменты. Как те аноны выше, которые пишут что оно на электроне.
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|1.133, Аноним (133), 15:36, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гриша, а не хотите ли высо мной совместно написать код? А что будем использовать? Зад, ой зэд!
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|1.136, Tron is Whistling (?), 15:40, 25/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- легковесный редактор
- активному использованию многопоточности с задейстованием всех доступных ядер CPU
- выполнению растеризации окон на стороне GPU
Плджад, легковесТный ныне у смузиков - это что-то из требований в районе 7950X/64G/7900XTX?
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|2.146, Аноним (-), 15:55, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> - легковесный редактор
Не только про код, но и про дизайн
> - активному использованию многопоточности с задейстованием всех доступных ядер CPU
какой ужас, нужно как вим все прдячить в один поток, а потом при запуске плагина, смотреть как оно лагает
> - выполнению растеризации окон на стороне GPU
конечно лучше пусть рендер идет силами проца, а не gpu который для этого был создан
> Плджад, легковесТный ныне у смузиков - это что-то из требований в районе 7950X/64G/7900XTX?
Настолько тупое утверждение, что я даже не удивлен)
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