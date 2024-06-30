Сообщество Eclipse представило интегрированную среду разработки Theia IDE

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|2.15, Аноним (1), 09:54, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Компания создала Vscode.
Сообществу не понравилось телеметрия, создан Vscodium.
Компании не устроил форк сообщества, нужно создать такой, же, снова контролируемый компаниями.
Не удивлюсь, если спустя время телеметрию включат. Ведь её не вырезали, а "отключили по умолчанию".
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|4.148, aaaaa (?), 15:22, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Vscodium та же телеметрия, что и в обыюном vscode.
These binaries are licensed under the MIT license. Telemetry is disabled.
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|1.2, Аноним (2), 09:38, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кто-то всерьез пользуется браузерными IDE? Какие юзкейсы вообще? Программировать с планшета?
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|2.35, Хрю (?), 10:38, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Кто-то всерьез пользуется браузерными IDE? Какие юзкейсы вообще?
Думается, это будут делать сотрудники этих
>IBM, Red Hat, Google, ARM, Broadcom, Huawei, Samsung, Ericsson, SAP
компаний.
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|2.45, Безос (?), 11:18, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- live coding сессии на собеседованиях
- встраиваемые редакторы уровня проекта (а не только файла) в хостингах кода (gitlab, gitea и т.д.)
- удалённая разработка без RDP/VNC в компаниях с усиленными требованиями безопасности
- тонких клиентов наставить только с браузером в школе/вузе
- платформы для обучения
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|3.113, Аноним (105), 13:19, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> > > live coding сессии на собеседованиях
Эта практика должна вымереть, вместе с практикующими её собеседующими.
> > > удалённая разработка без RDP/VNC в компаниях с усиленными требованиями безопасности
Аналогично, такие требования должны вымереть. Как правило, они появляются от того, что безопасникам тупо влом настраивать нормальные инструменты для разрабов, поэтому они просто их блочат. А взамен предлагают какую-то дичь типа вскода, в которой осилили разобраться.
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|4.165, Аноним (165), 17:30, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эта практика должна вымереть, вместе с практикующими её собеседующими.
Нет, это единственный формат который должен остаться. Только вот для него не нужно IDE, для него нужен multi-user блокнот без каких бы то ни было автодополнений.
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|2.53, Аноним (53), 11:25, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Юзкейсы - любой энтерпрайз-код код сложнее пионерского хеллоуворлда - на десятке языков и технологий.
Если в браузерах можно даже играть в realtime-игры. то какие проблемы писать там код?
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|3.116, Аноним (105), 13:23, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Энтерпрайз код в вскоде, серьёзно? :))) В реальности всё наоборот, эта поделка подходит только под хэлоуворлды, ни для чего более сложного она не годится.
Собственно, оно и не удивительно, это же просто текстовый редактор, пусть и с некоторыми IDE-фичами. Что меня больше удивляет, так это люди, пытающиеся доказать что вскод - это полноценная IDE и всем нужно срочно на него переходить с привычных инструментов.
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|3.163, Аноним (163), 16:37, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вёрстка html это застывшее безумие. Нормальные UI тулкиты гораздо удобнее для разработчика.
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|4.166, Аноним (165), 17:33, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну нет, HTML + CSS это как раз самое мощное для рисования интерфейсов что сейчас существует. До такой степени что в игровых движках уже инструменты максимально слизанные с css вводят (bevy). Уродство в вебе - это жаваскрипт. Уродский сам язык, абсолютно yблюдские экосистема и тулинг.
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|2.136, нейм (?), 14:42, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ямлик с конфой поправить - ок.
В гитлабе сначала был нормальный и относительно удобный редактор (переключение ветки, кнопка коммита и ссылка на пайп в одном месте практически), потом они заменили на б-гомерзкий вскод - теперь на пайп быстро не свичнуться, f5 открывает бесполезное окно дебага, а уж чтобы ветку создать-переключиться - теперь целый мышевозный квест
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|2.169, Александр (??), 17:45, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я чистотрпди фана запускал в android vscode. Северная часть в termux, клиентская в браузере. В целом, даже юзабелно. Единственное, процентов 30-50 плагинов не работают.
Предположу, что если кому-то очень надо на десктоп варианты андроидов или штуки, типа samsung dex, то в целом вполне себе решение
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|1.3, Аноним (3), 09:39, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Корпоративный мусор для тех, кому мало веба в других редакторах. А я использую neovim, и счастлив.
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|2.14, pr0.f1t (?), 09:52, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"использую neovim, и счастлив" там можно отклчить режимы и работать как в челвоеческом редакторе?
Или он в чём-то ином Neo?
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|2.18, Аноним (18), 10:03, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> neovim
Ты же в курсе да, что на клавиатурах уже появились клавиши Ctrl, Shift, Alt? А потому уже можно не мучиться с мультирежимностью. Допустим, удаление текущей строки в виме:
<Escape> (выходим из режима редактора, потому что мы были в процессе написания кода)
<d>
<d> (удалили текущую строку)
<i> (входим в режим редактора, потому что мы блджад в процессе написания кода)
Итого: четыре нажатия. А теперь посмотрим, как это делается по-современному без мультирежимности:
<Home> (ставим курсор в начало строки)
<Shift> + <Down> (выделяя, ставим курсор в начало следующей строки)
<Delete> (удаляем)
Вот и все. Но мне в целом понятно твое стремление попонтоваться -- сам был такой в школе.
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|3.19, pr0.f1t (?), 10:07, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О, первый в жизни адекватный пользователь ПК )
Подскажи, можно же визуальный отключить и кнопки переназначить на человеческие комбо, это не упрощает дело?
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|4.22, Ю.Т. (?), 10:18, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам искал когда-то, можно ли хоть один из *vi* перевести на немодальное управление. Увы.
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|5.42, Аноним (42), 11:04, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Емакс можно настроить полностью как любой нормальные редактор. Модно даже сделать управлкние как в виме.
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|5.72, pr0.f1t (?), 12:02, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Остановился как-то на textadept. С тех пор он у меня везде дефолтный текстовик. Главное осилить lua в настройках, я в своё время этот язык не совоил.
Автодополнение кода работает, настраивается во все стороны, мега лёгкий, гипер-кроссплатформ.
Альтернатива - говно мамонта типа emacs.
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|3.21, laindono (ok), 10:16, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Фишка режимов в том, что для работы с ними не требуется руки перемещать из основной позиции.
Ну и странный у тебя пример вима. В режим редактирования ты входишь только для редактирования, а потом сразу выходишь. То есть сидишь в нормальном режиме почти всё время. По той причине, что в основном читаешь код, а не пишешь его. Да и в процессе написания ты туда-сюда постоянно переключаешься.
Режимы вима хороши и удобны при наличии навыков слепой десятипальцевой печати. Без этого мало смысла конечно.
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|4.23, pr0.f1t (?), 10:22, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Предпочитаю больше думать, а не строчить. Без обид, но...
У меня задачи пограммиста: 3 недели думать, черновички от руки, у доски с маркером скакать, а в последнюю неделю писать неспешно код.
5к знаком в секунду мне ни к чему, я не романист.
Никак не пойму куда все спешат.
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|5.49, mister_0 (?), 11:23, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на собеседованиях надо быстро строчить, а так-то конечно, в нормальной работе быстро набивать и не надо никогда, а если где надо, то там лучше не работать.
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|5.63, Hck3r (?), 11:47, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видно что никогда не работал разработчиком))
Какие-то влажные мысли про доски и черновики на бумажках) лол
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|5.93, laindono (ok), 12:29, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Vim-кейбиндинги заточены на навигацию по коду. Базовый набор позволяет печатать исключительно на рефлексах, освобождая голову для чего-то другого. Я кстати вообще не говорил ничего про скорость. Речь только об удобстве и привычках.
> я не романист
Для печати литературы как раз таки vim не особо полезен. Там как раз обычный текстовый редактор будет лучше, а может даже текстовый процессор с продвинутым спелчеком.
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|4.25, pr0.f1t (?), 10:25, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нас в отеделе, в США, были ребята, которые 10 пальцами никогда и не печатали, и успешно решали сложные задачи, которых я избегал. А жить в 70-ых и понтоваться, ну.. это как-то странно уже.
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|5.27, pr0.f1t (?), 10:26, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Т.е. какбуд-то из деревни все повылазили - переключаем режимы, может и клава из прошлого весом в килограм? Апофеоз абсурда на каждом углу.
Мартышку тоже можно многому научить, это не показатель, что научилась она лучшему.
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|6.31, Аноним (42), 10:30, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто бегло погугли про механические, в том числе кастомные, клавиатуры и зачем люди их используют. Такая может легко быть и два килограмма и ей ещё будут искать утяжелители.
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|7.77, Аноним (77), 12:05, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дешёвый сток. В приличном обществе про такое стараются никому не говорить.
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|5.28, Аноним (28), 10:27, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В США все сто процентов выпускников школ обучены десятипальцевому методу. У них по нему экзамен. Применяют ли они его в жизни их дело, но умеют точно все.
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|6.32, pr0.f1t (?), 10:32, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абсурд. В Калифорнии туча народу которые как хотят так и строчат, нечто 10-пальцевого метода само за опытные года сформировалось и там НИКТО не проверяет НИКОГО и не требует. Расскажи мне еще.
Это не балет дружище, это код - у нас иные критерии качества.
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|7.34, Аноним (42), 10:37, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они может и пальцем в носу ковыряются. Хотя в школе их учили так не делать. Главное что в школе пуля вылетела, а то что они думают что другим способом печатать якобы проще их психологическая проблема.
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|9.75, Аноним (77), 12:05, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что-то из разряда зачем нам носить одежду ведь природа создала нас голыми Тем ... текст свёрнут, показать
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|6.138, Аноним (120), 14:44, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "В США все сто процентов выпускников школ обучены десятипальцевому методу."
Там где у каждого штата есть свои законы, где полно коммерческих школ, неожиданно появился ГОСТ для школ?
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|4.52, Аноним (52), 11:24, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фишка режимов в том, что для работы с ними не требуется руки перемещать из основной позиции.
Под онтопиком берешь keyd, под оффтопиком - ahk и делаешь удобную раскладку. Мне, например, для удобства в основном не хватает кнопок перемещения курсора, перехода в начало и в конец строки, удаления слова. И это работает без режимов и в любом приложении, а не только в текстовом редакторе.
Например:
- одиночное нажатие капслока - esc
- капслок+i/j/k/l - управление курсором с человеческим расположением треугольником, а не в ряд
- капслок+a/e/w - по аналогии с консольными хоткеями, пеперемещине в начало строки, конец и удаление слова
- одиночное нажатие на левый контрол - переключение на английский
- правый контрол - русский
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|4.115, Аноним (115), 13:22, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не требуется руки перемещать из основной позиции
Купи раздельную клавиатуру и не придется перемещать руки из основной позиции вне зависимости от используемого софта
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|3.47, Аноним (47), 11:21, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты же в курсе да, что на клавиатурах уже появились клавиши Ctrl, Shift, Alt?
...
> <Home> (ставим курсор в начало строки)
> <Shift> + <Down> (выделяя, ставим курсор в начало следующей строки)
> <Delete> (удаляем)
Классно и наверное очень "удобно", особенно на современных ноутбучных клавах, где home/delete задвинуты мелкими кнопочками кудато в верхний ряд.
И то ли дело дедовский ё-макс:
Ctrl+A (начало строки)
Ctrl+K (kill)
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|4.58, Аноним (52), 11:32, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И то ли дело дедовский ё-макс
Во всех современных текстовых редакторах, хоть немного заточенных под написание кода, Ctrl+x без выделения вырезает текущую строку, Ctrl+Shift+k (в разных редакторах может быть другое сочетание, надо смотреть) удаляет текущую строку.
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|5.65, Аноним (47), 11:51, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> И то ли дело дедовский ё-макс
> Во всех современных текстовых редакторах, хоть немного заточенных под написание кода, Ctrl+x без выделения вырезает текущую строку,
Ну т.е. ни geany, ни kate не заточены.
> Ctrl+Shift+k (в разных редакторах может быть другое сочетание, надо смотреть) удаляет текущую строку.
Ctrl+A+K так же ее удаляет (т.е. нажатием трех кнопок), только смотреть нигде не надо, оно везде, где доступен "emacs-like keybindings" (или выствлен по умолчанию, как в распространенных шеллах типа баш) одинковое.
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|7.70, Аноним (52), 11:59, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Картинка скорее всего не работает. Короче, в Кейт это в настройках включается.
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|6.85, Абывыгда (ok), 12:20, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> kate не заточены
Короче, не поленился, зашел в настройки kwrite и заскрнили тебе.
https://i.postimg.cc/mr7KDSV7/image.png
> Ctrl+A+K так же ее удаляет (т.е. нажатием трех кнопок), только смотреть нигде не надо, оно везде, где доступен "emacs-like keybindings" (или выствлен по умолчанию, как в распространенных шеллах типа баш) одинковое.
Нажал - удалился весь текст в kwrite, а не одна строка. В kwrite - ctrl+k удаляет строку.
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|7.103, Аноним (47), 12:54, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Короче, не поленился, зашел в настройки kwrite и заскрнили тебе.
> https://i.postimg.cc/mr7KDSV7/image.png
Ну да, очень интуитивно-дефолтная настройка.
Молодец, возьми с полки пирожок.
> Нажал - удалился весь текст в kwrite, а не одна строка. В kwrite - ctrl+k удаляет строку.
И чего непонятного в "emacs-like bindings", интересно?
А вот разучивать отдельные биндинги для каждого редактора - ну, такое.
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|4.123, Аноним (-), 13:50, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Именно поэтому я не работаю с ноутбуков Когда иначе никак, я подключаю свою кла... большой текст свёрнут, показать
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|5.144, Аноним (47), 14:57, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё думаю, как бы так минимумом боли сделать так, чтобы раскладки на стороне
> клавиатуры переключать и всякие интересные символы типа λ или ø или
> ö набирать по мною установленным правилам, а не следуя десятку разных
Разве что какая-нибудь (полностью, на стороне клавы) программируемая клавиатура.
Но с всякими "интересными" хоткеями в приложениях-тулкитах оно тоже вряд ли сильно поможет - без переконфигурации самого приложения.
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|3.50, Аноним (3), 11:23, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ого, вот это да! Вот это прогресс, спасибо! Это ведь так удобно, нажимать те же 4 кнопки, только разнесённые по всей клавиатуре! Нет уж, спасибо. Я в виме команды ввожу машинально, не ища никакие кнопки. Смотрю на код и думаю о коде, а не о кнопках.
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|3.90, penetrator (?), 12:26, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот и выросло поколение тех, "кто не застрял в 2000-х" и не знает как одним хоткеем строку удалить )))
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|1.9, pr0.f1t (?), 09:46, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Emacs, Vim, Textadept, Codelite.... Node.js + Electron
Моцарт, Бах, Шопен, Штраус... Моргенштерн + Били Айлиш
Притормозите, я честно не успеваю
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|2.167, Аноним (165), 17:36, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вам на свалку истории, никто ради вас тормозить не будет. И нет, node.js + electron это не текстовые редакторы как слева. И нет, vim не такая бесполезная устаревшая древность как шопен.
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|1.10, Bottle (?), 09:47, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если честно, непонятно, в чём фича этого IDE. Оно не компактное (а очередной JS хлам), каких-то фич, упрощающих разработку, в новости не указано.
Зачем? Ради чего?
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|2.38, Хрю (?), 10:43, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корпорации скинулись по 10$ и написали для себя платформу, чтоб развивать что им надо и идти куда им надо. Полный аналог эклипса, только современный молодёжный. Почему нет.
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|3.119, Аноним (105), 13:28, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Судя по скрину, это полный аналог вскода, а не эклипса. Т.е. ниразу не IDE.
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|2.71, nox. (?), 12:01, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы понять, нужно скачать и посмотреть. Сейчас скачаю appimage и посмотрю.
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|3.98, Аноним (98), 12:48, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотрел. Ничего такого, с чем не может справиться Qt. Иметь несколько IDE на компьютере нет необходимости.
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|4.117, Аноним (77), 13:24, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твой кутэ не может работать в браузере. Ты не можешь редачить код на сайте как в том же гитхабе.
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|1.17, Аноним (1), 09:58, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Честно говоря, не смотря на то, что vscodium на веб технологиях и жрёт из-за этого, какой-нибудь eclipse жрёт ещё больше и интерфейс выглядит перегруженным. Vscodium – промежуточный вариант между монстрами-тяжеловесами и лёгкими решениями типа emacs или neovim.
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|2.29, Аноним (29), 10:28, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тогда уж VSCode. VSCodium без расширений умеет разве что подсветку синтаксиса. Большая часть функционала залочена под проприетарными расширениями, которые отказываются работать в vscode-oss и его открытых форках.
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|4.106, Аноним (101), 13:02, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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vscodium телеметричит так же как и vscode, поэтому зачем париться?
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|2.147, Bottle (?), 15:12, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Jetbrains вообще тяжёлый неповоротливый монстр, но его анализ кода на ходу - это must-have.
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|3.164, Аноним (163), 16:41, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лажает постоянно при банальном переименовании переменной. Ищет по всему проекту при переименованнии переменной внутри функции, которая очевидно за пределами функции никак не доступна. Бесит эта тупизна, использую только из-за удобной работы с git.
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|2.76, n00by (ok), 12:05, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так это идёт, а Eclipse IDE уже никуда не идёт. Даже дополнение для раскраски текста заброшено, что показательно.
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|4.149, n00by (ok), 15:24, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, это моя проблема, что пишу недостаточно понятно. Попробую ещё раз.
Если одно из самых популярных дополнений некому поддерживать, значит происходит отток пользователей. Если Eclipce это видит и ничего не предпринимает, значит вкладывает больше в новый продукт, а со старым что будет, то будет.
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|1.41, Аноним (42), 11:00, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Напишу отдельным комментом. Люди что с вами не так вскод у вас ест ресурсы это кошмар, кошмар. Но при этом емаксом и вимом вы пользоваться не хотите хотя они ресурсов едят с чайную ложку. Что с вами не так у вас все в порядке с головой?
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|2.43, Fracta1L (ok), 11:09, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что люди выбирают по совокупности факторов, а не по одному. Емакс и вим созданы чудилами для чудил. Лучше уж полноценную IDE освоить.
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|3.54, Аноним (77), 11:26, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты пытаешься натянуть сову. Тебе же сразу скажут что твоя IDE жрет ресурсы что джетбрейнз что эклипс что вскод. И это кошмар.
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|4.121, Аноним (105), 13:32, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Джетбрейнз хотя бы работает. Большую часть времени. Иногда там странные баги стреляют, да, но фичастость перекрывает недостатки. А вскоды, вимы, имаксы - все убоги до неюзабельности.
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|3.56, Аноним (3), 11:29, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Emacs и vim созданы программистами для программистов. А eclipse и прочие веб-ide -- вебмaкаками для вебмaкак. Кушайте, не обляпайтесь!
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|4.59, Fracta1L (ok), 11:36, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Emacs и vim созданы программистами для программистов.
Да да, вон в камментах выше уже началась вимовская шизофрения. Программисты программируют, а не маются какой-то дуростью.
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|2.84, BrainFucker (ok), 12:19, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Люди что с вами не так вскод у вас ест ресурсы это кошмар, кошмар. Но при этом емаксом и вимом вы пользоваться не хотите хотя они ресурсов едят с чайную ложку. Что с вами не так у вас все в порядке с головой?
Вскодоподобное, IDE на java, вим и емакс это разные крайности. Я вот например пользуюсь Kdevelop. Или часто вообще Kate, если проект мне уже хорошо знаком и я в нём сам хорошо ориентируюсь.
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|1.44, beck (??), 11:13, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Насколько я понимаю, эту штуку написали для себя, чтобы можно было одновременно править один код, при этом использовать всю базу плагинов vscode.
Неплохая вещь для например техписов, аналитиков, и прочих.
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|2.55, Аноним (77), 11:29, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для совместного редактирования есть штатный live share в вскоде. Веб версия для этого ненужна или костыль.
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|1.67, Швондик (?), 11:54, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребята подскажите, на какой IDE лучше всего программировать на ассемблере под Винду?
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|3.74, nox. (?), 12:03, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сильно нужно, можно попробовать ассемблерные вставки в коде на С. Только я этим "баловался" лет 25 назад.
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|2.78, n00by (ok), 12:09, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"IDE" там всего одна была, это RadAsm. Есть ещё Fresh, если fasm. Другое дело, зачем это вообще надо? Скорее всего, асм используется не по назначению.
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|4.151, n00by (ok), 15:37, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>зачем это вообще надо?
> для обучения, изучения
Если не требуются окошки, то под Linux проще будет, как по мне. Если нужны не кнопочки, а графика (2D), то опять проще получается под Wayland прицепить буфер. основная проблема с заголовочными файлами (константы, структурки для API), но и в Windows их приходилось зачастую делать самому, поскольку нужное не всегда есть.
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|2.134, Аноним (134), 14:36, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое лучшее для ассемблера что я видел это emu8086, отладчик там просто божественный , лучшее что было придумано людьми из всего что я видел, но он, как видно из названия, поддерживает только 16 бит. А аналога под 32/64 бита такого же уровня я не знаю .
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|3.154, n00by (ok), 15:46, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А для обучения асму нужен отладчик? Это когда "я сам не понял, что написал"?
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|1.108, nox. (?), 13:03, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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При первом запуске appimage потребовало прав root для создания чего-то там - отказ. После удаления сабжа исчезли иконки всех приложений в папке, куда я складываю все appimage. Правда после следующего запуска thunar иконки восстановились. Диагноз - не нужно засорять компьютер сомнительными программами от сомнительных разработчиков.
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|1.125, АНОН (?), 13:56, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Набежало пердоликов с vim и емакс, но ни на обоих писать spring+java невозможно. С/С++ ну такое себе. О JS/HTML/CSS можно забыть. А уж если это надо это все - что вим что емакс отпадают. И емакс жрёт ресурсов, как не в себя вполне на уровне того же vscode.
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|1.126, Аноним (120), 14:04, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Веб технологии это будущее! Но пердолики будут возиться с VIM на dos и клавиатурой.
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|1.127, Аноним (134), 14:13, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуюсь нано. Я не профессионал, уже старый, а для хеллоуворлдов на пару сотен строк этого более чем.
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|1.130, Аноним (120), 14:27, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жить в 90-ых и понтоваться, ну.. это как-то странно уже... За вэб технологиями будущее!
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|1.137, Аноним (137), 14:43, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня на прошлой работе начальник насильно пересаживал нубов на вскод.
Посмотрел на процент популярности, на то, что в каждом первом скиллбоксе безальтернативно навязывают его и думаю: вот бы кто его подвинул, пофиг кто. Идиоты всегда выбирают монополию. Идиоты вдвойне - тулинг от корпораций. Так мы и скатываемся к десятиэтажным собесам по голангу и java. И так же мы и приходим к насильному пересаживанию на вскод.
Сам использую, конечно, емакс, рассказывал нубам за geany, его самого, code::blocks и anjuta.
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|1.162, Аноним (162), 16:23, 30/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скачал, запустил, это действительно аналог VSCode.
Но непонятно почему в названии фигурирует IDE - это редактор с плагинами, никакой поддержки работы с проектами там нет или работы из коробки с чем либо, плагины каких то неизвестных авторов так же надо скачивать из магазина приложений - оно не автономно по умолчанию, без инета не работает.
IDE в названии это маркетинговый bullshit.
До полноценной IDE уровня Eclipse, Eclipse CDT, Qt Creator как до луны пешком, а про MS Visual Studio вообще можно не упоминать - это недосягаемая технология вроде монолита.
Вообще непонятно о чем народ выше рассуждает, попробуйте открыть ну какой либо небольших размеров проект тысяч на 10..20 C++ .cpp .h файлов с кучей сторонних библиотек и поработать с этим вот в таких вот помоях.
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