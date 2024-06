Сообщество Eclipse представило интегрированную среду разработки Theia IDE

2.14 , pr0.f1t ( ? ), 09:52, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "использую neovim, и счастлив" там можно отклчить режимы и работать как в челвоеческом редакторе?

Или он в чём-то ином Neo?

3.48 , Аноним ( 3 ), 11:21, 30/06/2024
neo он в том, что использует lua вместо vimscript.

2.18 , Аноним ( 18 ), 10:03, 30/06/2024
> neovim Ты же в курсе да, что на клавиатурах уже появились клавиши Ctrl, Shift, Alt? А потому уже можно не мучиться с мультирежимностью. Допустим, удаление текущей строки в виме: <Escape> (выходим из режима редактора, потому что мы были в процессе написания кода)

<d>

<d> (удалили текущую строку)

<i> (входим в режим редактора, потому что мы блджад в процессе написания кода) Итого: четыре нажатия. А теперь посмотрим, как это делается по-современному без мультирежимности: <Home> (ставим курсор в начало строки)

<Shift> + <Down> (выделяя, ставим курсор в начало следующей строки)

<Delete> (удаляем) Вот и все. Но мне в целом понятно твое стремление попонтоваться -- сам был такой в школе.

3.19 , pr0.f1t ( ? ), 10:07, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – О, первый в жизни адекватный пользователь ПК )

Подскажи, можно же визуальный отключить и кнопки переназначить на человеческие комбо, это не упрощает дело?

4.22 , Ю.Т. ( ? ), 10:18, 30/06/2024
Сам искал когда-то, можно ли хоть один из *vi* перевести на немодальное управление. Увы.

5.42 , Аноним ( 42 ), 11:04, 30/06/2024
Емакс можно настроить полностью как любой нормальные редактор. Модно даже сделать управлкние как в виме.

5.72 , pr0.f1t ( ? ), 12:02, 30/06/2024
Остановился как-то на textadept. С тех пор он у меня везде дефолтный текстовик. Главное осилить lua в настройках, я в своё время этот язык не совоил.
Автодополнение кода работает, настраивается во все стороны, мега лёгкий, гипер-кроссплатформ. Альтернатива - говно мамонта типа emacs.

Автодополнение кода работает, настраивается во все стороны, мега лёгкий, гипер-кроссплатформ. Альтернатива - говно мамонта типа emacs.

3.21 , laindono ( ok ), 10:16, 30/06/2024
Фишка режимов в том, что для работы с ними не требуется руки перемещать из основной позиции. Ну и странный у тебя пример вима. В режим редактирования ты входишь только для редактирования, а потом сразу выходишь. То есть сидишь в нормальном режиме почти всё время. По той причине, что в основном читаешь код, а не пишешь его. Да и в процессе написания ты туда-сюда постоянно переключаешься. Режимы вима хороши и удобны при наличии навыков слепой десятипальцевой печати. Без этого мало смысла конечно.

4.23 , pr0.f1t ( ? ), 10:22, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Предпочитаю больше думать, а не строчить. Без обид, но...

У меня задачи пограммиста: 3 недели думать, черновички от руки, у доски с маркером скакать, а в последнюю неделю писать неспешно код.

5к знаком в секунду мне ни к чему, я не романист. Никак не пойму куда все спешат.

5.49 , mister_0 ( ? ), 11:23, 30/06/2024
на собеседованиях надо быстро строчить, а так-то конечно, в нормальной работе быстро набивать и не надо никогда, а если где надо, то там лучше не работать.

5.63 , Hck3r ( ? ), 11:47, 30/06/2024
Видно что никогда не работал разработчиком))
Какие-то влажные мысли про доски и черновики на бумажках) лол

Какие-то влажные мысли про доски и черновики на бумажках) лол

5.93 , laindono ( ok ), 12:29, 30/06/2024
Vim-кейбиндинги заточены на навигацию по коду. Базовый набор позволяет печатать исключительно на рефлексах, освобождая голову для чего-то другого. Я кстати вообще не говорил ничего про скорость. Речь только об удобстве и привычках. > я не романист Для печати литературы как раз таки vim не особо полезен. Там как раз обычный текстовый редактор будет лучше, а может даже текстовый процессор с продвинутым спелчеком.

6.104 , Аноним ( 101 ), 12:54, 30/06/2024
Скажи это Габриелю Гарсия Лоркесу, что зря оказывается он юзал vi

7.109 , laindono ( ok ), 13:04, 30/06/2024
> Скажи это Габриелю Гарсия Лоркесу Не могу, он умер уже.

4.25 , pr0.f1t ( ? ), 10:25, 30/06/2024
У нас в отеделе, в США, были ребята, которые 10 пальцами никогда и не печатали, и успешно решали сложные задачи, которых я избегал. А жить в 70-ых и понтоваться, ну.. это как-то странно уже.

5.27 , pr0.f1t ( ? ), 10:26, 30/06/2024
Т.е. какбуд-то из деревни все повылазили - переключаем режимы, может и клава из прошлого весом в килограм? Апофеоз абсурда на каждом углу.
Мартышку тоже можно многому научить, это не показатель, что научилась она лучшему.

Мартышку тоже можно многому научить, это не показатель, что научилась она лучшему.

6.31 , Аноним ( 42 ), 10:30, 30/06/2024
Просто бегло погугли про механические, в том числе кастомные, клавиатуры и зачем люди их используют. Такая может легко быть и два килограмма и ей ещё будут искать утяжелители.

6.64 , Герострат ( ? ), 11:48, 30/06/2024
У меня клава весом в килограмм. Vermilo называется.

7.77 , Аноним ( 77 ), 12:05, 30/06/2024
Дешёвый сток. В приличном обществе про такое стараются никому не говорить.

8.91 , KhabMan ( ok ), 12:27, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Нифига себе дешёвый Мне уже интересно, что для вас среднеценовой сегмент ... 8.94 , Fracta1L ( ok ), 12:37, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Да не рвись ты так ... 6.135 , Я ( ?? ), 14:41, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тяжёлые клавы как раз самые удобные

5.28 , Аноним ( 28 ), 10:27, 30/06/2024
В США все сто процентов выпускников школ обучены десятипальцевому методу. У них по нему экзамен. Применяют ли они его в жизни их дело, но умеют точно все.

6.32 , pr0.f1t ( ? ), 10:32, 30/06/2024
Абсурд. В Калифорнии туча народу которые как хотят так и строчат, нечто 10-пальцевого метода само за опытные года сформировалось и там НИКТО не проверяет НИКОГО и не требует. Расскажи мне еще.
Это не балет дружище, это код - у нас иные критерии качества.

Это не балет дружище, это код - у нас иные критерии качества.

7.34 , Аноним ( 42 ), 10:37, 30/06/2024
Они может и пальцем в носу ковыряются. Хотя в школе их учили так не делать. Главное что в школе пуля вылетела, а то что они думают что другим способом печатать якобы проще их психологическая проблема.

8.62 , Fracta1L ( ok ), 11:45, 30/06/2024
Зачем десятипальцевый метод кому-либо кроме секретуток У программиста на порядо...

4.52 , Аноним ( 52 ), 11:24, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Фишка режимов в том, что для работы с ними не требуется руки перемещать из основной позиции. Под онтопиком берешь keyd, под оффтопиком - ahk и делаешь удобную раскладку. Мне, например, для удобства в основном не хватает кнопок перемещения курсора, перехода в начало и в конец строки, удаления слова. И это работает без режимов и в любом приложении, а не только в текстовом редакторе.

Например:

- одиночное нажатие капслока - esc

- капслок+i/j/k/l - управление курсором с человеческим расположением треугольником, а не в ряд

- капслок+a/e/w - по аналогии с консольными хоткеями, пеперемещине в начало строки, конец и удаление слова

- одиночное нажатие на левый контрол - переключение на английский

- правый контрол - русский

4.115 , Аноним ( 115 ), 13:22, 30/06/2024
> не требуется руки перемещать из основной позиции Купи раздельную клавиатуру и не придется перемещать руки из основной позиции вне зависимости от используемого софта

3.46 , Аноним ( 46 ), 11:21, 30/06/2024
Так и у тебя 4 клавиши надо нажать

3.47 , Аноним ( 47 ), 11:21, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты же в курсе да, что на клавиатурах уже появились клавиши Ctrl, Shift, Alt? ...

> <Home> (ставим курсор в начало строки)

> <Shift> + <Down> (выделяя, ставим курсор в начало следующей строки)

> <Delete> (удаляем) Классно и наверное очень "удобно", особенно на современных ноутбучных клавах, где home/delete задвинуты мелкими кнопочками кудато в верхний ряд. И то ли дело дедовский ё-макс:

Ctrl+A (начало строки)

4.58 , Аноним ( 52 ), 11:32, 30/06/2024
> И то ли дело дедовский ё-макс Во всех современных текстовых редакторах, хоть немного заточенных под написание кода, Ctrl+x без выделения вырезает текущую строку, Ctrl+Shift+k (в разных редакторах может быть другое сочетание, надо смотреть) удаляет текущую строку.

5.65 , Аноним ( 47 ), 11:51, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> И то ли дело дедовский ё-макс

> Во всех современных текстовых редакторах, хоть немного заточенных под написание кода, Ctrl+x без выделения вырезает текущую строку, Ну т.е. ни geany, ни kate не заточены. > Ctrl+Shift+k (в разных редакторах может быть другое сочетание, надо смотреть) удаляет текущую строку. Ctrl+A+K так же ее удаляет (т.е. нажатием трех кнопок), только смотреть нигде не надо, оно везде, где доступен "emacs-like keybindings" (или выствлен по умолчанию, как в распространенных шеллах типа баш) одинковое.

6.68 , Аноним ( 68 ), 11:58, 30/06/2024
> kate не заточены https://

7.70 , Аноним ( 52 ), 11:59, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Картинка скорее всего не работает. Короче, в Кейт это в настройках включается.

6.85 , Абывыгда ( ok ), 12:20, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > kate не заточены Короче, не поленился, зашел в настройки kwrite и заскрнили тебе.

https://i.postimg.cc/mr7KDSV7/image.png > Ctrl+A+K так же ее удаляет (т.е. нажатием трех кнопок), только смотреть нигде не надо, оно везде, где доступен "emacs-like keybindings" (или выствлен по умолчанию, как в распространенных шеллах типа баш) одинковое. Нажал - удалился весь текст в kwrite, а не одна строка. В kwrite - ctrl+k удаляет строку.

7.103 , Аноним ( 47 ), 12:54, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Короче, не поленился, зашел в настройки kwrite и заскрнили тебе.

> https://i.postimg.cc/mr7KDSV7/image.png Ну да, очень интуитивно-дефолтная настройка.

Молодец, возьми с полки пирожок. > Нажал - удалился весь текст в kwrite, а не одна строка. В kwrite - ctrl+k удаляет строку. И чего непонятного в "emacs-like bindings", интересно?

А вот разучивать отдельные биндинги для каждого редактора - ну, такое.

4.123 , Аноним ( - ), 13:50, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Именно поэтому я не работаю с ноутбуков Когда иначе никак, я подключаю свою кла... 5.144 , Аноним ( 47 ), 14:57, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Всё думаю, как бы так минимумом боли сделать так, чтобы раскладки на стороне

> клавиатуры переключать и всякие интересные символы типа λ или ø или

> ö набирать по мною установленным правилам, а не следуя десятку разных Разве что какая-нибудь (полностью, на стороне клавы) программируемая клавиатура.

Но с всякими "интересными" хоткеями в приложениях-тулкитах оно тоже вряд ли сильно поможет - без переконфигурации самого приложения. 3.50 , Аноним ( 3 ), 11:23, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ого, вот это да! Вот это прогресс, спасибо! Это ведь так удобно, нажимать те же 4 кнопки, только разнесённые по всей клавиатуре! Нет уж, спасибо. Я в виме команды ввожу машинально, не ища никакие кнопки. Смотрю на код и думаю о коде, а не о кнопках.

3.51 , mister_0 ( ? ), 11:23, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ctrl+o

dd https://stackoverflow.com/questions/48159335/vim-delete-line-in-insert-mode не надо тупить

3.57 , Орк ( ? ), 11:31, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Shift + v s же!

3.90 , penetrator ( ? ), 12:26, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вот и выросло поколение тех, "кто не застрял в 2000-х" и не знает как одним хоткеем строку удалить )))

3.139 , нейм ( ? ), 14:44, 30/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так у тебя ж тоже четыре нажатия