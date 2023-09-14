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JetBrains представил IDE RustRover и прекратил разработку открытого плагина intellij-rust

14.09.2023 09:36

Компания JetBrains представила новую интегрированную среду разработку RustRover, ориентированную на написание приложений на языке Rust. Среда RustRover нацелена на повышение эффективности разработки на языке Rust, удовлетворение потребностей связанной с Rust экосистемы и первичную поддержку данного языка. Проект будет развиваться как коммерческий продукт, но похожее окружение можно сформировать на основе бесплатной community-версии среды IntelliJ IDEA с плагином intellij-rust. В настоящее время для тестирования без ограничений доступен пререлиз RustRover, сборки которого подготовлены для Linux, macOS и Windows. Первый стабильный релиз RustRover планируют опубликовать до сентября 2024 года.

Разработка базируется на существующем открытом плагине intellij-rust, добавляющем поддержу языка Rust в IDE CLion и IntelliJ IDEA. Кроме обособленной поставки, RustRover тоже может быть установлен в виде плагина к IntelliJ IDEA Ultimate. На стадии предварительного тестирования продукта дополнительно будет предоставлена возможность использования RustRover в качестве плагина к IDE CLion. На текущей стадии развития функциональность предложенной среды разработки близка к конфигурации IDE CLion с плагином для поддержки Rust, но в дальнейшем обещают существенно расширить имеющуюся функциональность.

Что касается открытого плагина для CLion и IntelliJ IDEA, то после анонса проекта RustRover он переведён в разряд устаревших (Deprecated) и не будет официально поддерживаться компанией JetBrains. При этом в код плагина продолжат вносить исправления, обеспечивающие его совместимость с актуальными кодовыми базами CLion и IntelliJ IDEA, но изменения, связанные с исправлением ошибок или добавлением новых возможностей больше добавляться не будут. Старый плагин остаётся открытым и к его разработке могут подключиться энтузиасты, но основные усилия сотрудников JetBrains теперь сосредоточены на развитии закрытого продукта.

Из возможностей RustRover можно отметить средства для работы с пакетами Cargo, наличие отладчика, профилировщика, системы запуска тестов, анализатора памяти, механизма выявления дубликатов. В редакторе кода поддерживается подсветка синтаксиса, вывод информации о типах, быстрый доступ к документации, автодополнение языковых конструкций, генерация кода, анализ корректности кода, режим умного рефакторинга, live-шаблоны для вставки типовых конструкций. В процессе написания кода IDE выявляет и предлагает для заполнения пропущенные поля, библиотеки и методы, а также автоматически выявляет типовые ошибки и выдаёт рекомендации по их исправлению. Кроме того, RustRover поддерживает все общие возможности среды IntelliJ IDEA, включая средства для командой работы и интеграцию с системами управления версиями.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jetbrains.com/rus...)
  2. OpenNews: Компания JetBrains анонсировала поддержку Wayland в IDE IntelliJ и OpenJDK
  3. OpenNews: Выпуск uutils 0.0.19, варианта GNU Coreutils на языке Rust
  4. OpenNews: Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии
  5. OpenNews: Выпуск Rust 1.72. Поставка пакета serde_derive только в скомпилированном виде
  6. OpenNews: Выпуск RustPython 0.3, реализации интерпретатора Python на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59754-rustrover
Ключевые слова: rustrover, jetbrains, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ниасилили написать IDE на расте.
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 12:34, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто не было чего-то готового на Сишке, чтоб можно было переписать на Расте.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:56, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь вы довольны, опеннетовцы?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:34, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все, кому нужно, давно используют rust-analyzer вместе с любым LSP-клиентом. Проблема только в том, что связка LSP-сервер и LSP-клиент нерационально использует память, не говоря уже об оверхедах на сериализацию и работу с диском. В этом виноваты:

    * Microsoft, придумавшие неудачное решение с разделением по процессам и общению по сети
    * создатели LSP-клиентов и серверов, поддержавшие неудачный протокол вместо создания консорциума, который оптимизирует LSP, устранив оверхеды. Такой LSP будет несовместим с оригинальным LSP, ибо потребует другой модели взаимодействия клиента и сервера.

     
     
  • 3.36, YetAnotherOnanym (ok), 11:32, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > неудачный протокол вместо создания консорциума, который оптимизирует

    Преизобильно примеров, когда стартап выкатывал технически далёкий от идеала протокол и захватывал рынок, пока консорциум жевал сопли с оптимизацией. Такова селяви.

     
  • 3.37, Аноним (1), 11:35, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Этот оверхед по памяти у LSP ничто по сравнению с любым продуктом джетбрейнсов.
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 12:50, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я полностью согласен с этим утверждением. Но тем не менее от этого оверхэда у LSP мне с 2 гигами памяти (на которых Visual Studio 2013 с Resharper летала, Qt Creator без LSP еле ползал, а Qt Creator с clangd LSP вообще не работает даже на 8гиговой рабочей машине, не говоря уже о моей личной 2хгиговой) очень больно. Сам rust-analyser на 8 гиговой машине компилировался довольно долго и жрал кучу памяти, зачастую краша сесию XOrg и сам жрал дофига памяти и жутко тормозил. Но это уже претензии к rust analyzer во многом и к расту - его бинарник сам занимал, если верно помню, около 200 мегабайт, с огромным деревом зависимостей из всякого говна, которое LSP-серверу вообще ни к чему, но прописано в зависимостях какой-нибудь зависимости.
     
  • 2.58, User (??), 13:08, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще "да" - на "настоящий" язык похож стал, даже вот IDE появилась...
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:00, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Блин, народ годы ждёт не вот это, а когда они в востребованных IDE баги пофиксят, типа проблем с рендером на нескольких мониторах (когда к ноуту со скейлом 125% подключается обычный монитор) и прочее это вот из багтрекера вместо ответа бота аля "спасибо, мы сейчас очень заняты, ответим вам никогда-нибудь"
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:36, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем фиксить то, что не уменьшает клиентскую базу? Потратить бюджет, чтобы порадовать юзеров? Пффф
     
  • 2.35, eugener (ok), 11:30, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > типа проблем с рендером на нескольких мониторах (когда к ноуту со скейлом 125% подключается обычный монитор)

    Как я понимаю они это пофиксить и не могут, у них же GUI на Java, это надо джаву фиксить.
    Хотя тут была новость что они таки фиксят - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59691 (см. последний абзац).

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 12:13, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже очень давно таскают свой форк openjdk вместе со своими IDE.

    Баги в экзотичных конфигурациях известны, но их править не будут, поскольку есть миллион более приоритетных багов, которые проявляются не у двух человек, а у тысяч.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:00, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В обсуждениях до этого часто всплывали вопросы, что будет с официальным ростовским плагином, который можно было установить на тот же бесплатный PyCharm и не иметь проблем.
    Теперь же всё стало очевидно — халява кончилась. Хочешь писать на расте, значит плати.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:19, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растоманы настолько фанатичные, что даже в тексте вакансии можо увидеть: "Хочешь работать у нас и писать на Rust'е? Плати!"
     
     
  • 3.10, пох. (?), 10:25, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А неплохая бизнес-идея...
     
  • 3.16, Ф1 (?), 10:35, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rust-analyzer бесплатный, цепляется к любому редактору или ide через lsp (vscode например) во многом лучше идеевского плагина.
     
  • 3.38, YetAnotherOnanym (ok), 11:38, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наниматели сборщиков авторучек и составителей мозаик смотрят на тебя с иронией.
     
  • 2.31, Бывалый смузихлёб (?), 11:18, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Именно поэтому настрадавшиеся сидят на VS Code или его подобиях и забот не знают
    Реинкарнация Блокнот++, которую мы заслужили. Бесплатная с огромным обилием плагинов и уютной работой от джавы, жс, веба и вплоть до написания прошивок под esp32 с esp-idf

    Ладно, раньше интеллиджу аналогов не было, но последние годы уже далеко не так

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:04, 14/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.13, Аноним (18), 10:32, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.21, Аноним (6), 10:42, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.27, Аноним (18), 10:54, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.29, animechaos (ok), 11:03, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:40, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:47, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.32, Аноним (19), 11:19, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.34, Аноним (24), 11:28, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:04, 14/09/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.7, Аноним (7), 10:04, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Если программировать на vscode, то ничего платить не надо кстати. (Тип комментария: Информация к размышлению, пища для ума)
     
     
  • 2.42, FF (?), 11:43, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    особенно когда JB запилили интерфейс как в VSC
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:21, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если программировать на helix, то ничего платить не надо кстати. (Тип комментария: Информация к размышлению, пища для ума)
     
     
  • 2.45, leap42 (ok), 11:58, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если программировать на helix, то ничего платить не надо кстати. (Тип комментария: Информация к размышлению, пища для ума)

    А чем оно лучше neovim с учётом того, что последний есть в репе, а ради helix надо держать какую-то мерзоту аля flatpak/snap?

     
     
  • 3.56, Аноним (56), 12:58, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нейросеть галюцинирует? Он спокойно устанавливается на все популярные дистры стандартным пакетным менеджером.
     

  • 1.11, Аноним (15), 10:28, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >JetBrains представила очередную IDE, жрущую память как не в себя

    Что ещё ожидать от тех, кто додумался писать IDE на Java?

     
     
  • 2.22, Аноним (24), 10:45, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я был несколько удивлён когда Clion на весьма примитивном проекте выжрал несколько гигабайт памяти и тормозил. Я так понимаю, там типичные проблемы с парсером и подсветкой. Но это не повод жрать память и тормозить на маленьких файлах.
     
     
  • 3.39, Аноним (1), 11:40, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вскод сделал просто переписал подсветку с джаваскрипт на с плюс плюс. Всё полетело.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 12:53, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ннужто scintilla заюзали вместо HTML?! Неужто уже можно на него переходить?
     
  • 2.25, Аноним (7), 10:48, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Начнем с того, что на яве писать гораздо легче, чем на плюсах Следовательно, но... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.33, Бывалый смузихлёб (?), 11:22, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Начнем с того, что на яве писать гораздо легче, чем на плюсах

    Что-то с первого предложения уже не так

     
  • 3.40, Аноним (1), 11:41, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А работодатель бедный. Ты в реальной жизни бывал? Некоторые банки компы больше 8 гигов оперы не выдают. Крутись как хочешь.
     
     
  • 4.43, Аноним (7), 11:44, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Некоторые банки компы больше 8 гигов оперы не выдают

    Звучит как проблема "некоторых банков". Я в таких шарашкиных конторах не работаю.

     
     
  • 5.51, Аноним (51), 12:41, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эти "некоторые банки" существуют дольше чем ты, а их владельцы ходят в "друзьях" президентов США
     
     
  • 6.55, Аноним (7), 12:57, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > существуют дольше чем ты

    Нет, эти "некоторые банки" зародились в 90-е, в то время, как я существую дольше, чем целая Российская Федерация, под чьей юрисдикцией эти нищие банки с восемью гигами и работают.

     
  • 3.54, Аноним (53), 12:54, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Лохи -- народ богатый. Не мамонты, не вымрут.

    Ясно.

     
     
  • 4.57, Аноним (57), 13:03, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они лохи, то почему богатые, и если ты не лох, то почему бедный? Где-то тут не состыковка.
     

  • 1.12, Аноним (18), 10:31, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы писать на расте надо поставить яву. Какая ирония.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:36, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> CLion

    Чтобы писать на плюсах или сишке, надо поставить яву. Какая ирония.


     
     
  • 3.23, Аноним (18), 10:46, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну если ты пользуешься софтом джетбрейнз, то у меня для тебя плохие новости
     
     
  • 4.48, Аноним (17), 12:30, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну если ты пользуешься софтом джетбрейнз, то у меня для тебя плохие новости

    Ну если ты считаешь, что пользуешься логикой и умеешь в аргументацию, то у меня для тебя плохие новости.

     
  • 2.28, Аноним (28), 10:57, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставить ничего не надо, идёт в комплекте
     
  • 2.41, Аноним (1), 11:42, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это дописывай. Раст неполноценный язык.
     

  • 1.59, Аноним (59), 13:11, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О! Где-то послышался хруст?

     

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