JetBrains представил IDE RustRover и прекратил разработку открытого плагина intellij-rust

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|2.50, Аноним (50), 12:34, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Просто не было чего-то готового на Сишке, чтоб можно было переписать на Расте.
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|2.15, Аноним (15), 10:34, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все, кому нужно, давно используют rust-analyzer вместе с любым LSP-клиентом. Проблема только в том, что связка LSP-сервер и LSP-клиент нерационально использует память, не говоря уже об оверхедах на сериализацию и работу с диском. В этом виноваты:
* Microsoft, придумавшие неудачное решение с разделением по процессам и общению по сети
* создатели LSP-клиентов и серверов, поддержавшие неудачный протокол вместо создания консорциума, который оптимизирует LSP, устранив оверхеды. Такой LSP будет несовместим с оригинальным LSP, ибо потребует другой модели взаимодействия клиента и сервера.
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|3.36, YetAnotherOnanym (ok), 11:32, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> неудачный протокол вместо создания консорциума, который оптимизирует
Преизобильно примеров, когда стартап выкатывал технически далёкий от идеала протокол и захватывал рынок, пока консорциум жевал сопли с оптимизацией. Такова селяви.
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|3.37, Аноним (1), 11:35, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Этот оверхед по памяти у LSP ничто по сравнению с любым продуктом джетбрейнсов.
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|4.52, Аноним (52), 12:50, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я полностью согласен с этим утверждением. Но тем не менее от этого оверхэда у LSP мне с 2 гигами памяти (на которых Visual Studio 2013 с Resharper летала, Qt Creator без LSP еле ползал, а Qt Creator с clangd LSP вообще не работает даже на 8гиговой рабочей машине, не говоря уже о моей личной 2хгиговой) очень больно. Сам rust-analyser на 8 гиговой машине компилировался довольно долго и жрал кучу памяти, зачастую краша сесию XOrg и сам жрал дофига памяти и жутко тормозил. Но это уже претензии к rust analyzer во многом и к расту - его бинарник сам занимал, если верно помню, около 200 мегабайт, с огромным деревом зависимостей из всякого говна, которое LSP-серверу вообще ни к чему, но прописано в зависимостях какой-нибудь зависимости.
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|2.58, User (??), 13:08, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вообще "да" - на "настоящий" язык похож стал, даже вот IDE появилась...
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|1.3, Аноним (3), 10:00, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Блин, народ годы ждёт не вот это, а когда они в востребованных IDE баги пофиксят, типа проблем с рендером на нескольких мониторах (когда к ноуту со скейлом 125% подключается обычный монитор) и прочее это вот из багтрекера вместо ответа бота аля "спасибо, мы сейчас очень заняты, ответим вам никогда-нибудь"
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|2.18, Аноним (18), 10:36, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем фиксить то, что не уменьшает клиентскую базу? Потратить бюджет, чтобы порадовать юзеров? Пффф
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|3.47, Аноним (47), 12:13, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они уже очень давно таскают свой форк openjdk вместе со своими IDE.
Баги в экзотичных конфигурациях известны, но их править не будут, поскольку есть миллион более приоритетных багов, которые проявляются не у двух человек, а у тысяч.
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|1.5, Аноним (5), 10:00, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В обсуждениях до этого часто всплывали вопросы, что будет с официальным ростовским плагином, который можно было установить на тот же бесплатный PyCharm и не иметь проблем.
Теперь же всё стало очевидно — халява кончилась. Хочешь писать на расте, значит плати.
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|2.8, Аноним (8), 10:19, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Растоманы настолько фанатичные, что даже в тексте вакансии можо увидеть: "Хочешь работать у нас и писать на Rust'е? Плати!"
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|3.16, Ф1 (?), 10:35, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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rust-analyzer бесплатный, цепляется к любому редактору или ide через lsp (vscode например) во многом лучше идеевского плагина.
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|2.31, Бывалый смузихлёб (?), 11:18, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Именно поэтому настрадавшиеся сидят на VS Code или его подобиях и забот не знают
Реинкарнация Блокнот++, которую мы заслужили. Бесплатная с огромным обилием плагинов и уютной работой от джавы, жс, веба и вплоть до написания прошивок под esp32 с esp-idf
Ладно, раньше интеллиджу аналогов не было, но последние годы уже далеко не так
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|1.7, Аноним (7), 10:04, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Если программировать на vscode, то ничего платить не надо кстати. (Тип комментария: Информация к размышлению, пища для ума)
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|1.9, Аноним (9), 10:21, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если программировать на helix, то ничего платить не надо кстати. (Тип комментария: Информация к размышлению, пища для ума)
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|2.45, leap42 (ok), 11:58, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если программировать на helix, то ничего платить не надо кстати. (Тип комментария: Информация к размышлению, пища для ума)
А чем оно лучше neovim с учётом того, что последний есть в репе, а ради helix надо держать какую-то мерзоту аля flatpak/snap?
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|3.56, Аноним (56), 12:58, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это нейросеть галюцинирует? Он спокойно устанавливается на все популярные дистры стандартным пакетным менеджером.
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|1.11, Аноним (15), 10:28, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>JetBrains представила очередную IDE, жрущую память как не в себя
Что ещё ожидать от тех, кто додумался писать IDE на Java?
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|2.22, Аноним (24), 10:45, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я был несколько удивлён когда Clion на весьма примитивном проекте выжрал несколько гигабайт памяти и тормозил. Я так понимаю, там типичные проблемы с парсером и подсветкой. Но это не повод жрать память и тормозить на маленьких файлах.
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|3.39, Аноним (1), 11:40, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вскод сделал просто переписал подсветку с джаваскрипт на с плюс плюс. Всё полетело.
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|4.53, Аноним (53), 12:53, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ннужто scintilla заюзали вместо HTML?! Неужто уже можно на него переходить?
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|2.25, Аноним (7), 10:48, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Начнем с того, что на яве писать гораздо легче, чем на плюсах Следовательно, но... большой текст свёрнут, показать
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|3.40, Аноним (1), 11:41, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А работодатель бедный. Ты в реальной жизни бывал? Некоторые банки компы больше 8 гигов оперы не выдают. Крутись как хочешь.
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|4.43, Аноним (7), 11:44, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Некоторые банки компы больше 8 гигов оперы не выдают
Звучит как проблема "некоторых банков". Я в таких шарашкиных конторах не работаю.
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|5.51, Аноним (51), 12:41, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эти "некоторые банки" существуют дольше чем ты, а их владельцы ходят в "друзьях" президентов США
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|6.55, Аноним (7), 12:57, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> существуют дольше чем ты
Нет, эти "некоторые банки" зародились в 90-е, в то время, как я существую дольше, чем целая Российская Федерация, под чьей юрисдикцией эти нищие банки с восемью гигами и работают.
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|4.57, Аноним (57), 13:03, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если они лохи, то почему богатые, и если ты не лох, то почему бедный? Где-то тут не состыковка.
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|2.17, Аноним (17), 10:36, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> CLion
Чтобы писать на плюсах или сишке, надо поставить яву. Какая ирония.
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|3.23, Аноним (18), 10:46, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну если ты пользуешься софтом джетбрейнз, то у меня для тебя плохие новости
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|4.48, Аноним (17), 12:30, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну если ты пользуешься софтом джетбрейнз, то у меня для тебя плохие новости
Ну если ты считаешь, что пользуешься логикой и умеешь в аргументацию, то у меня для тебя плохие новости.
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