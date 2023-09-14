JetBrains представил IDE RustRover и прекратил разработку открытого плагина intellij-rust

Компания JetBrains представила новую интегрированную среду разработку RustRover, ориентированную на написание приложений на языке Rust. Среда RustRover нацелена на повышение эффективности разработки на языке Rust, удовлетворение потребностей связанной с Rust экосистемы и первичную поддержку данного языка. Проект будет развиваться как коммерческий продукт, но похожее окружение можно сформировать на основе бесплатной community-версии среды IntelliJ IDEA с плагином intellij-rust. В настоящее время для тестирования без ограничений доступен пререлиз RustRover, сборки которого подготовлены для Linux, macOS и Windows. Первый стабильный релиз RustRover планируют опубликовать до сентября 2024 года. Разработка базируется на существующем открытом плагине intellij-rust, добавляющем поддержу языка Rust в IDE CLion и IntelliJ IDEA. Кроме обособленной поставки, RustRover тоже может быть установлен в виде плагина к IntelliJ IDEA Ultimate. На стадии предварительного тестирования продукта дополнительно будет предоставлена возможность использования RustRover в качестве плагина к IDE CLion. На текущей стадии развития функциональность предложенной среды разработки близка к конфигурации IDE CLion с плагином для поддержки Rust, но в дальнейшем обещают существенно расширить имеющуюся функциональность. Что касается открытого плагина для CLion и IntelliJ IDEA, то после анонса проекта RustRover он переведён в разряд устаревших (Deprecated) и не будет официально поддерживаться компанией JetBrains. При этом в код плагина продолжат вносить исправления, обеспечивающие его совместимость с актуальными кодовыми базами CLion и IntelliJ IDEA, но изменения, связанные с исправлением ошибок или добавлением новых возможностей больше добавляться не будут. Старый плагин остаётся открытым и к его разработке могут подключиться энтузиасты, но основные усилия сотрудников JetBrains теперь сосредоточены на развитии закрытого продукта. Из возможностей RustRover можно отметить средства для работы с пакетами Cargo, наличие отладчика, профилировщика, системы запуска тестов, анализатора памяти, механизма выявления дубликатов. В редакторе кода поддерживается подсветка синтаксиса, вывод информации о типах, быстрый доступ к документации, автодополнение языковых конструкций, генерация кода, анализ корректности кода, режим умного рефакторинга, live-шаблоны для вставки типовых конструкций. В процессе написания кода IDE выявляет и предлагает для заполнения пропущенные поля, библиотеки и методы, а также автоматически выявляет типовые ошибки и выдаёт рекомендации по их исправлению. Кроме того, RustRover поддерживает все общие возможности среды IntelliJ IDEA, включая средства для командой работы и интеграцию с системами управления версиями.



