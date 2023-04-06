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Опубликован инструментарий для создания графических интерфейсов Slint 1.0

06.04.2023 15:17

Опубликован первый значительный выпуск инструментария для построения графических интерфейсов Slint, который подвёл итог трех лет работы над проектом. Версия 1.0 позиционируется как готовая для начала применения в рабочих проектах. Инструментарий написан на языке Rust и поставляется под лицензией GPLv3 или коммерческой лицензией (для использования в проприетарных продуктах без открытия кода). Инструментарий может использоваться как для создания графических приложений для стационарных систем, так и для разработки интерфейсов встраиваемых устройств. Проект развивают Оливье Гоффарт (Olivier Goffart) и Саймон Хаусманн (Simon Hausmann), бывшие разработчики KDE, работавшие над Qt в компании Trolltech.

Основными целями проекта является низкое потребление ресурсов, возможность работы с экранами любого размера, предоставление процесса разработки, удобного как программистам, так и дизайнерам, обеспечение переносимости между различными платформами. Например, приложения на базе Slint могут работать на плате Raspberry Pi Pico, оснащённой микроконтроллером ARM Cortex-M0+ и 264 КБ ОЗУ. Из платформ поддерживаются Linux, Windows, macOS, Blackberry QNX, имеется возможности сборки в псевдокод WebAssembly для запуска в браузере или компиляция самодостаточных приложений, не требующих операционной системы. В планах предоставление возможности создания мобильных приложений для платформ Android и iOS.

Интерфейс определяется с использованием специального декларативного языка разметки ".slint", предоставляющего легко читаемый и понимаемый синтаксис для описания различных графических элементов (один из авторов Slint в своё время отвечал за движок QtQml в Qt Company). Описания интерфейса на языке Slint компилируются в машинный код целевой платформы. Логика работы с интерфейсом не привязана к Rust и может быть определена на любом языке программирования - в настоящее время API и инструментарий для работы со Slint подготовлены для языков Rust, C++ и JavaScript, но в планах поддержка дополнительных языков, таких как Python и Go.

Для вывода предоставляется несколько бэкендов, позволяющий использовать для отрисовки Qt, OpenGL ES 2.0, Skia и программный рендеринг без подключения сторонних зависимостей. Для упрощения разработки предлагается дополнение к Visual Studio Code, сервер LSP (Language Server Protocol) для интеграции с различными средами разработки и online-редактор SlintPad. В планах имеется разработка визуального редактора интерфейса для дизайнеров, позволяющего формировать интерфейс через перетаскивание виджетов и элементов в режиме drag&drop.



  1. Главная ссылка к новости (https://slint-ui.com/blog/anno...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки для создания графических интерфейсов Slint 0.2
  3. OpenNews: Представлен Rust GPU, инструментарий для разработки шейдеров на языке Rust
  4. OpenNews: Прогресс в разработке пользовательского окружения COSMIC, написанного на Rust
  5. OpenNews: Доступна GUI-библиотека SixtyFPS 0.1.0, развиваемая бывшими разработчиками Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58912-slint
Ключевые слова: slint, rust
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (-), 15:51, 06/04/2023 [ответить]  
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    Выглядит симпатично, посмотрим насколько стабильный и безглючный
     
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