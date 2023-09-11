Выпуск RustPython 0.3, реализации интерпретатора Python на языке Rust

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|1.2, Аноним (2), 09:23, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё пытаются и пытаются ускорить питон. А он всё никак не ускоряется и не ускоряется.
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|2.14, Аноним (14), 10:08, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интерпретатор нельзя существенно ускорить, переписывая его с одного языка на другой. Программа на Python медленнее до 60 тысяч раз, чем программа на компилируемом языке. Переписывание его с C на Rust представляет только академический интерес.
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|3.21, Аноним (21), 10:25, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Программа на Python медленнее до 60 тысяч раз, чем программа на компилируемом языке.
Если быть точным, то в 90 раз по сравнению с C/C++/Rust.
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|4.25, Аноним (19), 10:31, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А толку программа на спп столько же компилируется сколько питон приложение работает.
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|5.43, Аноним (43), 10:59, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уровня хелло-врот - да. Но не всё так однозначно уже при десятках тысяч строк.
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|1.4, Аноним (4), 09:25, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в питоне есть safe/unsafe, как убедиться, что действительно безопасно?
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|2.5, Аноним (4), 09:28, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наверное в питоне безопасность определяется отступами, чем больше табов, тем безопаснее
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|2.24, Аноним (19), 10:28, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В питоне ансейф делается сишными модулями, которые требуют компиляции и этим иногда жутко бесят.
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|1.8, User (??), 09:38, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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0. Разумеется, не допишут.
1. В процессе недо...писиванья поломают совместимость примерно со всем.
2. Поставить можно будет через curl|sudo-rs, и никак иначе.
3. Скорость работы изменится "никак".
4. И даже веселого сра4а на opennet'е из этого проекта не выйдет.
"Запомните этот Х... (икс)!"(Ц)
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|2.26, Анонин (?), 10:31, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 2. Поставить можно будет через curl|sudo-rs, и никак иначе.
И как обычно опеннетный кексперд врет прям на третей фразе
Через курл оно не ставится, а предлагает 3 варианта через пакетные менеджеры - все как лапчатые любят:
cargo install --git https://github.com/RustPython/RustPython
wapm install rustpython
conda install rustpython -c conda-forge
ну и собрать с сорцов
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|2.27, Аноним (19), 10:33, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забросят Раст как какой-нибудь Руби и все эти проекты будут как памятники.
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|2.32, Карлос Сношайтилис (ok), 10:46, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем в новый интерпретатор GIL встраивать, если и в питоне от него избавляются? Вот только процесс не быстрый - сишники не очень умеют в безопасность в многопотоке.
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|3.38, Аноним (33), 10:49, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее Гвидо, как никчёмный архитектор, создал хрень, в которой без существенной переработки кодовой базы не избавиться от GIL.
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|4.41, Аноним (41), 10:56, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Гвидо, как никчёмный архитектор <<<
лол, толщина наброса просто зашкаливает)
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|4.42, Карлос Сношайтилис (ok), 10:57, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не "технические" проблемы. Отключать GIL не хотят из-за боязни повторения истории с переходом версий питона 2-3.
Ты можешь уже запустить питон без гила. Проблема не в питоне, а в сишных модулях. Более того - в _закрытых_ сишных модулях, до которых у комьюнити нет доступа, но которых понаписали вагон и маленькую тележку. Если они будут глючить, все будут сидеть на старых версиях.
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|2.15, Аноним (14), 10:11, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем же, зачем и bash. То же, но с другой стороны. Не понимаю, почему его называют языком программирования и пихают в неокрепшие умы. Не иначе - другая версия троянского обучения. Устранение конкурентов на дальних подступах.
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|3.23, Аноним (23), 10:28, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пихон - на С, а раст - на расте. Он уже давно selfhosted, и больше не требует изначального ocaml вообще.
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|2.31, Анонимусс (?), 10:42, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы можно было легко добавить в программу на расте скрипты на питоне.
Как бонус можно еще и вебассембли скомпилить и получить питон там.
Вас же не удивляет что есть Jython на Java и IronPython на .NET?
Они были созданы именно по такой же причине - для (почти)бесшовной интеграции питона в соответствующий стек.
Или вы просто про них не слышали, а в новости упомянут только CPython?
У них же прямо на главной https://rustpython.github.io/ написаны цели проекта:
"We want to unlock the same possibilities that Jython and IronPython enable, but for the Rust programming language. In addition, thanks to Rusts’ minimal runtime, we’re able to compile RustPython to WebAssembly and allow users to run their Python code easily in the browser."
Неужели никто не идет смотреть первоисточник?
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|3.40, Аноним (2), 10:50, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для скриптования-внутри-приложения обычно используется lua, для которого у раста все уже есть.
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|1.18, ИмяХ (?), 10:21, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Поддерживается компиляция RustPython в представление на WebAssembly
>>средства для интеграции кода на языке Python в проекты на языке Rust без применения биндингов на основе CPython
Эй, сишники, а вам слабо такое сделать?
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