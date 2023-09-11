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Выпуск RustPython 0.3, реализации интерпретатора Python на языке Rust

11.09.2023 09:16

Доступен выпуск проекта RustPython 0.3, развивающего интерпретатор языка программирования Python, написанный на языке Rust и нацеленный на обеспечение совместимости с CPython 3.11 и более новыми выпусками. Проект основал в 2018 году Shing Lyu, один из разработчиков движка Servo и участник перевода CSS-движка Firefox на компоненты, написанные на языке Rust. Для оценки текущего состояния разработки можно использовать web-интерфейс с интерпретатором RustPython, скомпилированным в WebAssembly. Код распространяется под лицензией MIT.

RustPython состоит из парсера кода на Python в абстрактное синтаксическое дерево (AST), компилятора AST в байткод и виртуальной машины для выполнения байткода. Для ускорения выполнения предоставляется начальная реализация JIT-компилятора, преобразующего python-функции в машинный код. Поддерживается компиляция RustPython в представление на WebAssembly, которое может применяться в качестве Python-интерпретатора, работающего в web-браузере.

Проектом также предоставляются средства для интеграции кода на языке Python в проекты на языке Rust без применения биндингов на основе CPython - RustPython позволяет встраивать Python-конструкции непосредственно в код на языке Rust и использовать Python в качестве языка скриптования в приложениях, написанных на Rust. Из проектов, уже использующих RustPython, отмечаются СУБД GreptimeDB, игровой движок pyckitup, игра Robot Rumble и статический анализатор Ruff.

На текущей стадии развития заявлено о полной поддержке синтаксиса Python, но отсутствии поддержки некоторых модулей из стандартной библиотеки Python (в основном пока не поддерживаются модули с кодом на Си, которые постепенно переводятся на Rust или чистый Python).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/RustPython/...)
  2. OpenNews: В Python устранена уязвимость в реализации TLS
  3. OpenNews: В Microsoft Excel встроена поддержка языка программирования Python
  4. OpenNews: Выпуск Cython 3.0 и Nuitka 1.7, компиляторов для языка Python
  5. OpenNews: Опубликован план избавления CPython от глобальной блокировки интерпретатора
  6. OpenNews: Опубликован secimport 0.8 для sandbox-изоляции отдельных Python-модулей
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59737-rustpythonrust
Ключевые слова: rustpythonrust, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:22, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда буден написан PythonRust ?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:24, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю его назвать Питораст
     
     
  • 3.6, лох (?), 09:30, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю тебя назвать Петросян
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 10:46, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно это читать от Лоха.
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:24, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Петухонораст однозначно лучший нейминг, актуальный продукт.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 10:33, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На кой сам сядешь?
     
  • 4.37, Аноним (37), 10:49, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, погромисты-ауешники подтянулись
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:23, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё пытаются и пытаются ускорить питон. А он всё никак не ускоряется и не ускоряется.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:31, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро будет Можо - осталось ждать не долго
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:05, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    недолго.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:08, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерпретатор нельзя существенно ускорить, переписывая его с одного языка на другой. Программа на Python медленнее до 60 тысяч раз, чем программа на компилируемом языке. Переписывание его с C на Rust представляет только академический интерес.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:25, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Программа на Python медленнее до 60 тысяч раз, чем программа на компилируемом языке.

    Если быть точным, то в 90 раз по сравнению с C/C++/Rust.

     
     
  • 4.25, Аноним (19), 10:31, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку программа на спп столько же компилируется сколько питон приложение работает.
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 10:59, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уровня хелло-врот - да. Но не всё так однозначно уже при десятках тысяч строк.
     
  • 2.17, jt3k (ok), 10:13, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ужеж mojo есть для этого
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 10:25, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mojo топ за свои деньги.
     
  • 3.36, Аноним (36), 10:49, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот видимо им слава Mojo покоя не даёт
     
  • 2.39, Карлос Сношайтилис (ok), 10:50, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А его не особо-то и нужно ускорять. Он не для скорости работы, а для скорости разработки.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:25, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в питоне есть safe/unsafe, как убедиться, что действительно безопасно?
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 09:28, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверное в питоне безопасность определяется отступами, чем больше табов, тем безопаснее
     
  • 2.24, Аноним (19), 10:28, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В питоне ансейф делается сишными модулями, которые требуют компиляции и этим иногда жутко бесят.
     

  • 1.8, User (??), 09:38, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    0. Разумеется, не допишут.
    1. В процессе недо...писиванья поломают совместимость примерно со всем.
    2. Поставить можно будет через curl|sudo-rs, и никак иначе.
    3. Скорость работы изменится "никак".
    4. И даже веселого сра4а на opennet'е из этого проекта не выйдет.
    "Запомните этот Х... (икс)!"(Ц)
     
     
  • 2.26, Анонин (?), 10:31, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2. Поставить можно будет через curl|sudo-rs, и никак иначе.

    И как обычно опеннетный кексперд врет прям на третей фразе
    Через курл оно не ставится, а предлагает 3 варианта через пакетные менеджеры - все как лапчатые любят:
    cargo install --git https://github.com/RustPython/RustPython
    wapm install rustpython
    conda install rustpython -c conda-forge
    ну и собрать с сорцов

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 10:37, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >cargo wapm conda

    dpkg, rpm и pacman нет - сразу ффтопку.

     
  • 2.27, Аноним (19), 10:33, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забросят Раст как какой-нибудь Руби и все эти проекты будут как памятники.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:44, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А GIL будет?
     
     
  • 2.32, Карлос Сношайтилис (ok), 10:46, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в новый интерпретатор GIL встраивать, если и в питоне от него избавляются? Вот только процесс не быстрый - сишники не очень умеют в безопасность в многопотоке.
     
     
  • 3.38, Аноним (33), 10:49, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее Гвидо, как никчёмный архитектор, создал хрень, в которой без существенной переработки кодовой базы не избавиться от GIL.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 10:56, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Гвидо, как никчёмный архитектор <<<

    лол, толщина наброса просто зашкаливает)

     
  • 4.42, Карлос Сношайтилис (ok), 10:57, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не "технические" проблемы. Отключать GIL не хотят из-за боязни повторения истории с переходом версий питона 2-3.

    Ты можешь уже запустить питон без гила. Проблема не в питоне, а в сишных модулях. Более того - в _закрытых_ сишных модулях, до которых у комьюнити нет доступа, но которых понаписали вагон и маленькую тележку. Если они будут глючить, все будут сидеть на старых версиях.

     

  • 1.10, Ivan7 (ok), 09:48, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем Python?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 10:11, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем же, зачем и bash. То же, но с другой стороны. Не понимаю, почему его называют языком программирования и пихают в неокрепшие умы. Не иначе - другая версия троянского обучения.  Устранение конкурентов на дальних подступах.
     

  • 1.11, Ivan7 (ok), 09:49, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А C++ когда на Rust перепишут?
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 10:12, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Rust не на С++ написан? Как, впрочем, и Python ...
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:28, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пихон - на С, а раст - на расте. Он уже давно selfhosted, и больше не требует изначального ocaml вообще.
     
  • 3.28, Карлос Сношайтилис (ok), 10:33, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust не на С++ написан, как, впрочем, и Python.
    Но откуда это могут знать опеннетовские иксперды...
     
  • 2.35, Аноним (36), 10:47, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу после того как Rust перепишут на паскале или 1С
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:58, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем ?!?
     
     
  • 2.31, Анонимусс (?), 10:42, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы можно было легко добавить в программу на расте скрипты на питоне.
    Как бонус можно еще и вебассембли скомпилить и получить питон там.

    Вас же не удивляет что есть Jython на Java и IronPython на .NET?
    Они были созданы именно по такой же причине - для (почти)бесшовной интеграции питона в соответствующий стек.

    Или вы просто про них не слышали, а в новости упомянут только CPython?
    У них же прямо на главной https://rustpython.github.io/ написаны цели проекта:
    "We want to unlock the same possibilities that Jython and IronPython enable, but for the Rust programming language. In addition, thanks to Rusts’ minimal runtime, we’re able to compile RustPython to WebAssembly and allow users to run their Python code easily in the browser."

    Неужели никто не идет смотреть первоисточник?

     
     
  • 3.40, Аноним (2), 10:50, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для скриптования-внутри-приложения обычно используется lua, для которого у раста все уже есть.
     
  • 2.34, Аноним (36), 10:46, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растофаряне тоже хотят в быструю и понятную разработку
     

  • 1.18, ИмяХ (?), 10:21, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Поддерживается компиляция RustPython в представление на WebAssembly
    >>средства для интеграции кода на языке Python в проекты на языке Rust без применения биндингов на основе CPython

    Эй, сишники, а вам слабо такое сделать?

     
     
  • 2.22, Аноним (19), 10:27, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигму на спа написали как-то и без питона справились.
     
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