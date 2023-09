Выпуск RustPython 0.3, реализации интерпретатора Python на языке Rust

Чтобы можно было легко добавить в программу на расте скрипты на питоне.

Как бонус можно еще и вебассембли скомпилить и получить питон там. Вас же не удивляет что есть Jython на Java и IronPython на .NET?

Они были созданы именно по такой же причине - для (почти)бесшовной интеграции питона в соответствующий стек. Или вы просто про них не слышали, а в новости упомянут только CPython?

У них же прямо на главной https://rustpython.github.io/ написаны цели проекта:

"We want to unlock the same possibilities that Jython and IronPython enable, but for the Rust programming language. In addition, thanks to Rusts’ minimal runtime, we’re able to compile RustPython to WebAssembly and allow users to run their Python code easily in the browser." Неужели никто не идет смотреть первоисточник?