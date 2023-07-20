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Выпуск Cython 3.0 и Nuitka 1.7, компиляторов для языка Python

20.07.2023 08:13

После пяти лет разработки опубликован релиз проекта Cython 3.0, развивающего компилятор для языков Python и Cython. Компилятор транслирует Python-код в представление на языках C/C++ и предоставляет дополнительные возможности для взаимодействия кода на языках Python и Си. Cython наиболее востребован для создания Python-обвязок вокруг библиотек на языке Си и для создания модулей на Си, ускоряющих выполнение кода на языке Python. Код компилятора написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Язык Cython является расширенным вариантом языка Python, нацеленным на упрощение интеграции с кодом на языке Си и позволяющим создавать расширения на языке Си для проектов на языке Python так же просто, как писать код на Python. Cython расширяет возможности Python средствами для прямого вызова функций на языке Си, поддерживает определение переменных с типами языка Си и позволяет компилировать итоговый код на языке Cython в представление на языке Си, которое затем собирается штатным системным компилятором. Применение расширенных возможностей языка Cython позволяет значительно повысить эффективность выдаваемого компилятором кода.

Производительность выполнения Python-кода при использовании Cython примерно на 30% выше, чем при использовании CPython при тестировании пакетом pybench. В некоторых случаях, прирост скорости составляет 60-90%, например, при выполнении операций if-elif-else или при работе циклов. Для кода, интенсивно работающего в циклах и использующего встроенные Си-типы Cython (списки, словари, строки), обычно удаётся поднять производительность в разы, а для кода с числовыми вычислениями при использовании статических типов ускорение может достигать 100-1000 раз. Подобная особенность позволяет значительно ускорить работу наиболее критичных к производительности участков Python-кода, переведя их на применение статических Си-типов. 


   def f(x: cython.double):
       return x ** 2 - x

   def integrate_f(a: cython.double, b: cython.double, N: cython.int):
       i: cython.int
       s: cython.double
       dx: cython.double
       s = 0
       dx = (b - a) / N
       for i in range(N):
           s += f(a + i * dx)
       return s * dx

Новый выпуск примечателен изменением схемы нумерации версий. После выпуска 0.29 осуществлён переход на систему семантического версионирования и вместо выпуска 0.30 сформирован релиз 3.0.0. Новая модель представления версий подразумевает использование нотации X.Y.Z, в которой X меняется при внесении значительных изменений и изменений нарушающих обратную совместимость, Y меняется при расширении функциональности и Z при исправлении ошибок.

Присвоение номера версии 3.0 также подчёркивает переход Cython на использование синтаксиса и семантики Python 3 по умолчанию (ранее по умолчанию применялась семантика Python 2.7). В новой версии реализована поддержка большинства возможностей ветки Python 3.11 (в прошлом выпуске поддержка ветки Python 3 ограничивалась Python 3.6 и отдельными возможностями из Python 3.7). Поддержка Python 2.6 прекращена.

Из других существенных улучшений выделяется предоставления возможности указания аннотаций Cython в обычном Python-коде без необходимости использования отдельных файлов на языке Cython. В новой версии также добавлена поддержка Unicode символов в идентификаторах, обеспечена автоматическая генерация ufunc для NumPy, добавлены быстрые расширенные типы @dataclass и @total_ordering, по умолчанию обеспечена безопасная обработка исключений в функциях на Си, добавлена ограниченная поддержка API CPython.


Одновременно доступен выпуск проекта Nuitka 1.7, также развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). В Nuitka обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.11. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

В новой версии Nuitka предложена опция "--python-flag=isolated", включающая новый изолированный режим для ограничения возможностей импорта модулей из файловой системы. Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек sympy, numpy, torch,transformers, pandas, pycountry, statsmodels, no-qt, dask, patsy, matplotlib и tqdm (в основном исключена привязка к pytest, dask, tkinter и IPython). Обеспечена совместимость с новыми версиями библиотеки torch. Внесены различные оптимизации.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.python.org/piperm...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код Cinder, форка CPython, используемого в Instagram
  3. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  4. OpenNews: Представлен Pyston-lite, JIT-компилятор для штатного Python
  5. OpenNews: Опубликован Codon, компилятор для языка Python
  6. OpenNews: Выпуск Nuitka 1.6, компилятора для языка Python
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59466-cython
Ключевые слова: cython, python, nuitka
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:29, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Большинство либ explicitly не поддерживают cython 3. Большинство правда компилируются с ним, но с предупреждениями, но те, которые компилируются с ошибками, обычно не принимают PRы по этому поводу: "не релиз? Ну вот когда будет релизом - тогда и приходите. Closed as not planned."

    Ну и сейчас эти либы стали де-факто сломаны (но их владельцам пофиг, это всё закономерно было, когда отказались, такая же закономерность со всеми либами, использующими спецификатор "<"), ибо даунгрейд других либ - это grave bug.

     
  • 1.3, Анонус (?), 08:32, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то не слышно новостей от проекта HPy. Вроде такой многообещающий был. Особенно для альтернативных реализаций Пайтона.
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:40, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего это они вместе зарелизились это же не связанные друг с другом проекты.
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:45, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как только люди не извращаются, лишь бы не пользоваться языком, изначально лишенным всех этих недостатков. Я понимаю, что Python неплох, как оболочка для вызова Си-кода, но всё же это противоестественно. Есть же Julia, ещё там что-то, очень похожее на Python, но гораздо более быстрое. Берите, пользуйтесь. Нет, будем костыль очередной сооружать.
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 08:50, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mojo
     
     
  • 3.15, tonal (?), 09:16, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mojo раздают или пока только пиарят?
     
  • 2.7, Жижа (?), 08:52, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    люди покупаются на простоту и "экосистему" питона. Жаль, что только изнутри становится понятно что это тормозная экосистема из говна и палок, и есть целые проекты типа сабжа которые пытаются это как-то исправить.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 08:58, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты так же своей маме рассказываешь и она тебя хвалит? но это не значит что ты что-то знаешь, лалка

    питон для своих основных целей более чем адекватный инструмент, а там где нужно быстродействие си тебе в руки

     
  • 2.11, Аноним (10), 08:58, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в идеале язык нужно изучать вдоль и поперёк, с его костылями и недостатками, а на это ВНЕЗАПНО нужно время
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:10, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а c++ можно за 21 день выучить, в этом и есть причина его первого места по популярности во всех рейтингах
     
     
  • 4.14, Аноним (10), 09:14, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    here we go again...

    a] выучить то можно, но писать на нём что то помимо хеллоуворлдов это уже из другой лиги, за это взрослым дяденькам платят как правило хорошие деньги
    b] насчёт первого места во всех рейтингах ты явно погорячился, юный падаван

     

  • 1.13, Аноним (-), 09:11, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все тута знают что админ "чижик грязные штанишки" делает шпиливили с очкариком из альта? ну так знайте о таких фактах коли вы здесь!
     

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