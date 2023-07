Выпуск Cython 3.0 и Nuitka 1.7, компиляторов для языка Python

2.6 , Аноним ( 4 ), 08:50, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Mojo

3.15 , tonal ( ? ), 09:16, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Mojo раздают или пока только пиарят?

2.7 , Жижа ( ? ), 08:52, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – люди покупаются на простоту и "экосистему" питона. Жаль, что только изнутри становится понятно что это тормозная экосистема из говна и палок, и есть целые проекты типа сабжа которые пытаются это как-то исправить.

3.10 , Аноним ( 10 ), 08:58, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты так же своей маме рассказываешь и она тебя хвалит? но это не значит что ты что-то знаешь, лалка питон для своих основных целей более чем адекватный инструмент, а там где нужно быстродействие си тебе в руки

2.11 , Аноним ( 10 ), 08:58, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в идеале язык нужно изучать вдоль и поперёк, с его костылями и недостатками, а на это ВНЕЗАПНО нужно время

3.12 , Аноним ( 12 ), 09:10, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а c++ можно за 21 день выучить, в этом и есть причина его первого места по популярности во всех рейтингах

4.14 , Аноним ( 10 ), 09:14, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – here we go again... a] выучить то можно, но писать на нём что то помимо хеллоуворлдов это уже из другой лиги, за это взрослым дяденькам платят как правило хорошие деньги

b] насчёт первого места во всех рейтингах ты явно погорячился, юный падаван