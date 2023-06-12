Выпуск Nuitka 1.6, компилятора для языка Python

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|1.1, Аноним (1), 12:20, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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На С делаем Python , потом libpython чтобы поддерживать представление на С , полученном с компилятором из Python , чтобы сделать совместимость с CPython - шизофазия .
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|2.4, Неуклюжий танцор (?), 12:34, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле идея не плохая, хотя бы тем, что доказывает возможность применения автоматического управления жизнью объекта на языках низкого уровня, а вместе с этим таких плюшек как проверка доступа к несуществующему элементу массива, внятный дамп стека при падении и т.п. Хотя конкретно Нуитку использовал когда то у себя, но столкнулся с катастрофическим падением производительности, по сравнению с интерпретатором, и пришлось отказаться от неё, но это было давно и возможно уже не актуально.
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|3.6, Аноним (6), 13:09, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всегда использовал нуитку как способ дистрибуции, а не ускорялку. Никаких супер пупер ускорений не замечал с нуиткой.
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|4.13, Аноним (13), 14:17, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она ощутимо замедляет. Интерпретатор у меня собран с пго и интересными флагами, в итоге в 2 раза быстрее исполняется на ряде задач (6 секунд вместо 12), а сабж мало того что гигабайты блобов в память подгружает, так и исполняет код на скорости дефолтного -O2, если не медленнее. Время запуска каждый раз куда больше, опять же.
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|1.2, Дмитрий (??), 12:28, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем тогда писать на Python? Пишите уж сразу на Си, а то какой-то TypeScript для Си получился...
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|2.5, Аноним (6), 13:08, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может ты сделаешь чтобы си работал как интерпретатор? В интерактивном режиме.
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|2.11, Аноним (11), 13:58, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зачем вообще писать ни C, когда есть ассемблер. Какой-то TypeScript для ассемблера получился..
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|3.14, Аноним (1), 14:28, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то я делал программы напрямую в машинных кодах в шестнадцатиричных числах. Приходилось высчитывать смещение каждый раз при изменении программы. В ассемблере это делать гораздо удобнее, компилятор высчитывает сам. Си - это невероятная роскошь, позволяющая делать что угодно.
Пожалуйста, следите за руками: Машинные коды, Ассемблер, Си. Это эволюция.
Дальше пошли не туда...
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|2.23, Аноним (22), 15:36, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Писать что Си надо уметь, а на Питоне любая обезьяна уже через неделю может писать.
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|3.29, Аноним (13), 16:57, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На си так-то проще писать. Что именно ты не осилил, си или питон?
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|1.7, Вирт (?), 13:17, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Предлагаю переименовать в Никитку,
по-моему звучит намного круче.
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|1.8, Аноним (8), 13:46, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, если ограничить типы данных программы, например, использовать только int и float, то транспилятор Python -> С можно написать минут за десять и строк 100-200 кода python, если знать, что и как делать, и для написания boilerplate code использовать ChatGPT. (Необходимо воспользоваться модулем ast для парсинга кода python и ,например, использовать трансформеры из этого модуля.)
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|2.9, Аноним (9), 13:55, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А если выкинуть list, dict, tuple, плюнуть полностью на ООП, еще пару таких мелких упрощений и можно вопросить - зачем нужен питон если есть С?
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|3.12, Аноним (8), 14:13, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А если выкинуть list, dict, tuple ...
1) поддержку list, dict, tuple можно легко добавить. (Необходимость ООП спорный вопрос, при неумелом использовании скорее вред)
>зачем нужен питон если есть С?
2) мне, например, нужно держать свою кодовую базу на одном языке и транспилировть по необходимости в C++/JavaScript/... специальные DSL
3) у питона огромное community и куча кода-библиотек.
Для меня сейчас особенно актуальны модули для тестирования (pytest, unittest, hypothesis)
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|2.27, vdb (?), 16:27, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, как же, а Модула-2? Считай почти тот же Паскаль, только синтаксис попрямее.
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|1.16, Аноним (16), 14:34, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пестон - не язык, а какой-то му_д_аковатый анахронизм времён Фортрана с его кодами с 6-ой позиции.
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|2.19, Аноним (13), 14:50, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. ты утверждаешь, что питон -- это лучшее технологическое решение, что человечество изобрело за всю свою историю, прямо как фортран?
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