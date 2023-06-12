Выпуск Nuitka 1.6, компилятора для языка Python

2.4 , Неуклюжий танцор ( ? ), 12:34, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле идея не плохая, хотя бы тем, что доказывает возможность применения автоматического управления жизнью объекта на языках низкого уровня, а вместе с этим таких плюшек как проверка доступа к несуществующему элементу массива, внятный дамп стека при падении и т.п. Хотя конкретно Нуитку использовал когда то у себя, но столкнулся с катастрофическим падением производительности, по сравнению с интерпретатором, и пришлось отказаться от неё, но это было давно и возможно уже не актуально.

3.6 , Аноним ( 6 ), 13:09, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всегда использовал нуитку как способ дистрибуции, а не ускорялку. Никаких супер пупер ускорений не замечал с нуиткой.

4.13 , Аноним ( 13 ), 14:17, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Она ощутимо замедляет. Интерпретатор у меня собран с пго и интересными флагами, в итоге в 2 раза быстрее исполняется на ряде задач (6 секунд вместо 12), а сабж мало того что гигабайты блобов в память подгружает, так и исполняет код на скорости дефолтного -O2, если не медленнее. Время запуска каждый раз куда больше, опять же.

3.17 , Аноним ( 17 ), 14:39, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > возможность применения автоматического управления жизнью объекта на языках низкого уровня https://v8.dev/blog/oilpan-library

2.22 , Аноним ( 22 ), 15:35, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне себе такая нормальная шизофрения.

