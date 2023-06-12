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Выпуск Nuitka 1.6, компилятора для языка Python

12.06.2023 11:52

Доступен выпуск проекта Nuitka 1.6, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.11. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Среди изменений в новой версии:

  • Обеспечена полная совместимость с веткой Python 3.11.
  • Переработан инструментарий для тестирования, в котором обеспечен повторно воспроизводимый вывод ошибок компиляции.
  • Добавлена опция "--include-distribution-metadata" для включения метаданных дистрибутива.
  • Для систем отличных от Windows предоставлена возможность включения в обособленный вариант поставки (standalone distribution) символических ссылок, если эти ссылки указывают на внутренние файлы проекта.
  • Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек huggingface_hub, tokenizers, torch, triton и networkx (в основном исключена привязка к pytest и IPython).
  • Проведена оптимизация производительности и масштабируемости. Продолжена работа по реализации оптимизаций тела классов.
  • Улучшено определение зависимостей на платформе macOS.
  • Добавлен параметр "--report-diffable", обеспечивающий генерацию XML-отчётов, в форме, пригодной для последующего сравнения на разных системах.
  • Добавлена опция "--report-user-provided" для вставки в отчёты данных, предоставленных пользователем.
  • В тестовом инструментарии реализована утилита nuitka-watch для определения проблемных с выпусками PyPI.


  1. Главная ссылка к новости (https://nuitka.net/posts/nuitk...)
  2. OpenNews: Выпуск Nuitka 1.3, компилятора для языка Python
  3. OpenNews: В JIT-компиляторе Pyston-lite реализована поддержка Python 3.10
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.11
  5. OpenNews: Опубликован Codon, компилятор для языка Python
  6. OpenNews: В CPython появится возможность отключения глобальной блокировки интерпретатора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59280-nuitka
Ключевые слова: nuitka, python
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:20, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    На С делаем Python , потом libpython чтобы поддерживать представление на С , полученном с компилятором из Python , чтобы сделать совместимость с CPython - шизофазия .
     
     
  • 2.4, Неуклюжий танцор (?), 12:34, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле идея не плохая, хотя бы тем, что доказывает возможность применения автоматического управления жизнью объекта на языках низкого уровня, а вместе с этим таких плюшек как проверка доступа к несуществующему элементу массива, внятный дамп стека при падении и т.п. Хотя конкретно Нуитку использовал когда то у себя, но столкнулся с катастрофическим падением производительности, по сравнению с интерпретатором, и пришлось отказаться от неё, но это было давно и возможно уже не актуально.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:09, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда использовал нуитку как способ дистрибуции, а не ускорялку. Никаких супер пупер ускорений не замечал с нуиткой.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:17, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она ощутимо замедляет. Интерпретатор у меня собран с пго и интересными флагами, в итоге в 2 раза быстрее исполняется на ряде задач (6 секунд вместо 12), а сабж мало того что гигабайты блобов в память подгружает, так и исполняет код на скорости дефолтного -O2, если не медленнее. Время запуска каждый раз куда больше, опять же.
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:39, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > возможность применения автоматического управления жизнью объекта на языках низкого уровня

    https://v8.dev/blog/oilpan-library

     
  • 2.22, Аноним (22), 15:35, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне себе такая нормальная шизофрения.
     

  • 1.2, Дмитрий (??), 12:28, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем тогда писать на Python? Пишите уж сразу на Си, а то какой-то TypeScript для Си получился...
     
     
  • 2.3, Аноним (13), 12:30, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На си нет pytorch и остального. Может, ты напишешь?
     
  • 2.5, Аноним (6), 13:08, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может ты сделаешь чтобы си работал как интерпретатор? В интерактивном режиме.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:57, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    root
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:58, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может сразу на Julia писать?
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:58, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем вообще писать ни C, когда есть ассемблер. Какой-то TypeScript для ассемблера получился..
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 14:28, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то я делал программы напрямую в машинных кодах в шестнадцатиричных числах. Приходилось высчитывать смещение каждый раз при изменении программы. В ассемблере это делать гораздо удобнее, компилятор высчитывает сам. Си - это невероятная роскошь, позволяющая делать что угодно.
    Пожалуйста, следите за руками: Машинные коды, Ассемблер, Си. Это эволюция.
    Дальше пошли не туда...
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 17:05, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как дальше должна была идти эта эволюция? Очень интересно.
     
  • 2.23, Аноним (22), 15:36, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писать что Си надо уметь, а на Питоне любая обезьяна уже через неделю может писать.
     
     
  • 3.29, Аноним (13), 16:57, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На си так-то проще писать. Что именно ты не осилил, си или питон?
     

  • 1.7, Вирт (?), 13:17, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Предлагаю переименовать в Никитку,
    по-моему звучит намного круче.
     
     
  • 2.20, Аноним (6), 15:00, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Ху....
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:46, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, если ограничить типы данных программы, например, использовать только int и float, то транспилятор Python -> С можно написать минут за десять и строк 100-200 кода python, если знать, что и как делать, и для написания boilerplate code использовать ChatGPT. (Необходимо воспользоваться модулем ast для парсинга кода python и ,например, использовать трансформеры из этого модуля.)
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:55, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если выкинуть list, dict, tuple, плюнуть полностью на ООП, еще пару таких мелких упрощений и можно вопросить - зачем нужен питон если есть С?
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 14:13, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А если выкинуть list, dict, tuple ...

    1) поддержку list, dict, tuple можно легко добавить. (Необходимость ООП спорный вопрос, при неумелом использовании скорее вред)

    >зачем нужен питон если есть С?

    2) мне, например, нужно держать свою кодовую базу на одном языке и транспилировть по необходимости в C++/JavaScript/... специальные DSL
    3) у питона огромное community и куча кода-библиотек.
    Для меня сейчас особенно актуальны модули для тестирования (pytest, unittest, hypothesis)

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 16:28, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pyston'утый?
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:28, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучше Паскаля ничего не придумали.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:48, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто надо паскаль на расте переписать
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 16:09, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что может быть лучше краба! Особенно с пивасиком!
     
  • 2.21, Аноним (6), 15:00, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Mojo.
     
  • 2.27, vdb (?), 16:27, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как же, а Модула-2? Считай почти тот же Паскаль, только синтаксис попрямее.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:34, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пестон - не язык, а какой-то му_д_аковатый анахронизм времён Фортрана с его кодами с 6-ой позиции.
     
     
  • 2.19, Аноним (13), 14:50, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ты утверждаешь, что питон -- это лучшее технологическое решение, что человечество изобрело за всю свою историю, прямо как фортран?
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:06, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ты уже написал транслятор со своего языка в Си?
     
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