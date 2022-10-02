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В JIT-компиляторе Pyston-lite реализована поддержка Python 3.10

02.10.2022 15:37

Доступен новый выпуск расширения Pyston-lite, реализующего JIT-компилятор для CPython. В отличие от проекта Pyston, развиваемого обособленно как ответвление от кодовой базы CPython, Pyston-lite оформлен в виде универсального расширения, предназначенного для подключения к штатному интерпретатору Python (CPython). Новый выпуск примечателен обеспечением поддержки веток Python 3.7, 3.9 и 3.10, помимо ранее поддерживаемой ветки 3.8.

Pyston-lite позволяет использовать базовые технологии Pyston без замены интерпретатора, через установку дополнительного расширения при помощи пакетного менеджера PIP или Conda. Pyston-lite уже размещён в репозиториях PyPI и Conda и для установки достаточно выполнить команду "pip install pyston_lite_autoload" или "conda install pyston_lite_autoload -c pyston". Предложено два пакета: pyston_lite (непосредственно JIT) и pyston_lite_autoload (выполняет автоматическую подстановку JIT при запуске процесса Python). Возможно и программное управление включением JIT из приложения без установки модуля autoload, используя функцию pyston_lite.enable().

Дополнительно разработчики объявили, что отныне рассматривают Pyston-lite в качестве своего первичного продукта. Обычный Pyston позволяет добиться более высокой производительности, но его использование затруднено необходимостью замены интерпретатора, в то время как Pyston-lite легко интегрируется в имеющиеся конфигурации. Присутствовавшие в Pyston специфичные оптимизации будут по возможности перенесены в основной состав CPython. В отдалённой перспективе имеется желание перенести в основной состав CPython и реализацию JIT-компилятора.

В текущем виде по сравнению с CPython 3.8 использование Pyston-lite позволяет поднять производительность на 10% в тесте macrobenchmarks и на 28% в тесте pyperformance. Для сравнения прирост производительности при использовании обособленного Pyston составляет 28% и 65% соответственно.

В грядущий выпуск основного проекта CPython 3.11 включены изменения, связанные с кэшированием состояния байткода, ускорением вызова функций и применением быстрых интерпретаторов типовых операций, а также перенесены некоторые оптимизации, подготовленные проектами Cinder и HotPy. В итоге CPython 3.11rc2 в вышеотмеченных тестах демонстрирует прирост производительности в 12% и 26%, что сопоставимо с показателями Pyston-lite (в новом CPython и Pyston-lite применены разные оптимизации, портирование Pyston-lite для CPython 3.11 позволит ещё поднять производительность данной ветки).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pyston.org/2022/0...)
  2. OpenNews: Представлен Pyston-lite, JIT-компилятор для штатного Python
  3. OpenNews: Выпуск Nuitka 1.0, компилятора для языка Python
  4. OpenNews: Проект Pyston, предлагающий Python с JIT-компилятором, вернулся к открытой модели разработки
  5. OpenNews: Выпуск Pyston 2, реализации языка Python с JIT-компилятором
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57860-pyston
Ключевые слова: pyston, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, commiethebeastie (ok), 16:13, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В текущем виде по сравнению с CPython 3.8 использование Pyston-lite позволяет поднять производительность на 10% в тексте macrobenchmarks и на 28% в тесте pyperformance. Для сравнения прирост производительности при использовании обособленного Pyston составляет 28% и 65% соответственно.

    Фигня это всё. В одних местах это просто не нужно, в других не спасёт и нужны llvm базированные компиляторы, либо векторизация. Это не нормально, когда сидящий на одном ядре numpy даёт 3000х прирост при замене циклов на векторы.

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 20:56, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Идите вы лесом с вашим дерьмо-LLVM. Лучше векторизация.
     
  • 2.45, Аноним (45), 23:07, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на одном ядре numpy даёт 3000х прирост при замене циклов на векторы

    а чего не 100500х или 9000х?

     

  • 1.7, Аноним (7), 16:28, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этот питон всё ускоряют и ускоряют. А он всё не ускоряется и не ускоряется. Java, JavaScript (V8) - у всех есть нормальный JIT. А у питона его как не было, так и нет. И не будет. Эдакий современный QBasic.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:31, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто пора с него уходить и всё.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 19:05, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и чего не ушёл до сих пор?
     
  • 2.24, Варенье (?), 18:10, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну так питон нужен чтобы заменять жирные bash-портянки, склеивать сишные либы и быстро делать прототипы на коленке. Для этого производительность не так и важна. Проблема только в том, что его пихают повсюду
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 19:17, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи это закончившим курсы.
     
  • 3.32, Курсы (?), 19:53, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > питон нужен чтобы ...

    ... и хорошо зарабатывать на вайтишках и мамашках будущих "успешных успехов" ;)

     
  • 3.44, Аноним (44), 22:15, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какая-то мантра, что Питон для прототипов? Если он реально для прототипов, то где примеры как эти прототипы становятся продуктами?
     
     
  • 4.46, Аноним (7), 23:27, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот пример: был у fedora пакетный менеджер, звался он yum, и был он на питоне. Его переписали на си, и получился dnf. Правда после этого выяснилось, что dnf оказывается все еще на питоне, так что его пришлось снова переписать на си, так получился dnf5. Теперь ждем новость, в котором dnf5 снова переписывают на си.
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:25, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нашли с чем сравнивать.
    Напомню, джаву лет 20 пилили с огромными вложениями и ещё большими обещаниями вплоть до "будет конкурентом плюсам по производительности", но до сих пор известна только жором памяти.
    В js тоже влили невероятное количество денег и сами разработчики js машин говорят что дальнейшим улучшениям мешают сами спецификации js.
    И в отличии от вышеприведённых, питон никогда и не претендовал на производительность, даже наоборот.
     

  • 1.18, Аноним (18), 17:12, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В текущем виде по сравнению с CPython 3.8 использование Pyston-lite позволяет поднять производительность на 10% в тексте macrobenchmarks и на 28% в тесте pyperformance.

    А с потреблением памяти что становится?

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 19:49, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет памяти - нет проблемы.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 19:55, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет питона - нет проблемы.
     
     
  • 4.35, kai3341 (ok), 20:08, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Нет питона - нет проблемы.

    Для анонимуса тоже справедливо

     

  • 1.34, BrainFucker (ok), 19:59, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно сразу писать на cython, если так хочется и производительности, и питоновского синтаксиса.
     
  • 1.36, fumanchez (ok), 20:53, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну а кто, если не Пут^WПитон? Кто из скриптоты подходит для мелкой автоматизации? В shell-скриптах нет нормальных коллекций и функций, в lua не хватает нормальной работы с файлами, tcl походу сдох.
     
     
  • 2.39, Аноним (37), 21:12, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Guile. На нём даже пакетный менеджер и системный менеджер реализованы.
     
     
  • 3.42, fumanchez (ok), 21:56, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну выглядит интересно, но это чисто для программистов - простой пользователь или сисадмин точно не будет писать на lisp'е
     
  • 2.41, economist (?), 21:35, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дело даже не в структурах и либах. Колво кода, примеров, ответов на StackOverflow для Python настолько велико, что для скриптоты он лучше чем традиционные Bash/PowerShell. Возможно это главное его преимущество.  

    В офисных технологиях Python вытесняет VBA, движение началось пять лет назад с PyXLL, XlWings итд. Плюс сам MSO уходит со сцены, вместо него будет шире применяться OpenOffice|LibreOffice c 60-80% совместимостью с кодом VBA и уже содержащий Python внутри.  

     
     
  • 3.43, fumanchez (ok), 22:05, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да как раз-таки в структурах и дело, если бы bash был не таким стремным, все бы им и пользовались - что-то парсить в bash это ад

    даже как-то подкорректировать выхлоп одной программы средствами баша, чтобы просто перекинуть его в другую, мне лично не удавалось - я просто забивал через полчаса после знакомства с приколами шелла

     
     
  • 4.47, Аноним (47), 00:03, 03/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было сначала освоить шелл как следует, а уже потом пытаться что-то написать. Читается по диагонали одна книжка и мануалы по мелочи. Все становится просто и понятно.
    К питону вы почему-то не ленитесь доки читать. Это другое (тм) похоже.
     
  • 2.48, Аноним (47), 00:04, 03/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перл подходит лучше питона для всего и работает быстрее. Не благодари.
     

  • 1.40, Аноним (40), 21:35, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Фигня это всё. Выигрыш  в производительности около-нулевая в реальных проектах.
     

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