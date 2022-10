В JIT-компиляторе Pyston-lite реализована поддержка Python 3.10

2.39 , Аноним ( 37 ), 21:12, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Guile. На нём даже пакетный менеджер и системный менеджер реализованы.

3.42 , fumanchez ( ok ), 21:56, 02/10/2022 ну выглядит интересно, но это чисто для программистов - простой пользователь или сисадмин точно не будет писать на lisp'е

2.41 , economist ( ? ), 21:35, 02/10/2022 Дело даже не в структурах и либах. Колво кода, примеров, ответов на StackOverflow для Python настолько велико, что для скриптоты он лучше чем традиционные Bash/PowerShell. Возможно это главное его преимущество. В офисных технологиях Python вытесняет VBA, движение началось пять лет назад с PyXLL, XlWings итд. Плюс сам MSO уходит со сцены, вместо него будет шире применяться OpenOffice|LibreOffice c 60-80% совместимостью с кодом VBA и уже содержащий Python внутри.

3.43 , fumanchez ( ok ), 22:05, 02/10/2022 да как раз-таки в структурах и дело, если бы bash был не таким стремным, все бы им и пользовались - что-то парсить в bash это ад даже как-то подкорректировать выхлоп одной программы средствами баша, чтобы просто перекинуть его в другую, мне лично не удавалось - я просто забивал через полчаса после знакомства с приколами шелла

4.47 , Аноним ( 47 ), 00:03, 03/10/2022 Надо было сначала освоить шелл как следует, а уже потом пытаться что-то написать. Читается по диагонали одна книжка и мануалы по мелочи. Все становится просто и понятно.

К питону вы почему-то не ленитесь доки читать. Это другое (тм) похоже.

2.48 , Аноним ( 47 ), 00:04, 03/10/2022 Перл подходит лучше питона для всего и работает быстрее. Не благодари.