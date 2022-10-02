В JIT-компиляторе Pyston-lite реализована поддержка Python 3.10

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|1.6, commiethebeastie (ok), 16:13, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В текущем виде по сравнению с CPython 3.8 использование Pyston-lite позволяет поднять производительность на 10% в тексте macrobenchmarks и на 28% в тесте pyperformance. Для сравнения прирост производительности при использовании обособленного Pyston составляет 28% и 65% соответственно.
Фигня это всё. В одних местах это просто не нужно, в других не спасёт и нужны llvm базированные компиляторы, либо векторизация. Это не нормально, когда сидящий на одном ядре numpy даёт 3000х прирост при замене циклов на векторы.
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|2.45, Аноним (45), 23:07, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на одном ядре numpy даёт 3000х прирост при замене циклов на векторы
а чего не 100500х или 9000х?
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|1.7, Аноним (7), 16:28, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Этот питон всё ускоряют и ускоряют. А он всё не ускоряется и не ускоряется. Java, JavaScript (V8) - у всех есть нормальный JIT. А у питона его как не было, так и нет. И не будет. Эдакий современный QBasic.
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|2.24, Варенье (?), 18:10, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну так питон нужен чтобы заменять жирные bash-портянки, склеивать сишные либы и быстро делать прототипы на коленке. Для этого производительность не так и важна. Проблема только в том, что его пихают повсюду
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|3.32, Курсы (?), 19:53, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> питон нужен чтобы ...
... и хорошо зарабатывать на вайтишках и мамашках будущих "успешных успехов" ;)
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|3.44, Аноним (44), 22:15, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это какая-то мантра, что Питон для прототипов? Если он реально для прототипов, то где примеры как эти прототипы становятся продуктами?
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|4.46, Аноним (7), 23:27, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот пример: был у fedora пакетный менеджер, звался он yum, и был он на питоне. Его переписали на си, и получился dnf. Правда после этого выяснилось, что dnf оказывается все еще на питоне, так что его пришлось снова переписать на си, так получился dnf5. Теперь ждем новость, в котором dnf5 снова переписывают на си.
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|2.27, Аноним (27), 18:25, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нашли с чем сравнивать.
Напомню, джаву лет 20 пилили с огромными вложениями и ещё большими обещаниями вплоть до "будет конкурентом плюсам по производительности", но до сих пор известна только жором памяти.
В js тоже влили невероятное количество денег и сами разработчики js машин говорят что дальнейшим улучшениям мешают сами спецификации js.
И в отличии от вышеприведённых, питон никогда и не претендовал на производительность, даже наоборот.
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|1.18, Аноним (18), 17:12, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В текущем виде по сравнению с CPython 3.8 использование Pyston-lite позволяет поднять производительность на 10% в тексте macrobenchmarks и на 28% в тесте pyperformance.
А с потреблением памяти что становится?
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|1.34, BrainFucker (ok), 19:59, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А можно сразу писать на cython, если так хочется и производительности, и питоновского синтаксиса.
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|1.36, fumanchez (ok), 20:53, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну а кто, если не Пут^WПитон? Кто из скриптоты подходит для мелкой автоматизации? В shell-скриптах нет нормальных коллекций и функций, в lua не хватает нормальной работы с файлами, tcl походу сдох.
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|2.39, Аноним (37), 21:12, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Guile. На нём даже пакетный менеджер и системный менеджер реализованы.
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|3.42, fumanchez (ok), 21:56, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну выглядит интересно, но это чисто для программистов - простой пользователь или сисадмин точно не будет писать на lisp'е
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|2.41, economist (?), 21:35, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дело даже не в структурах и либах. Колво кода, примеров, ответов на StackOverflow для Python настолько велико, что для скриптоты он лучше чем традиционные Bash/PowerShell. Возможно это главное его преимущество.
В офисных технологиях Python вытесняет VBA, движение началось пять лет назад с PyXLL, XlWings итд. Плюс сам MSO уходит со сцены, вместо него будет шире применяться OpenOffice|LibreOffice c 60-80% совместимостью с кодом VBA и уже содержащий Python внутри.
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|3.43, fumanchez (ok), 22:05, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да как раз-таки в структурах и дело, если бы bash был не таким стремным, все бы им и пользовались - что-то парсить в bash это ад
даже как-то подкорректировать выхлоп одной программы средствами баша, чтобы просто перекинуть его в другую, мне лично не удавалось - я просто забивал через полчаса после знакомства с приколами шелла
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|4.47, Аноним (47), 00:03, 03/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо было сначала освоить шелл как следует, а уже потом пытаться что-то написать. Читается по диагонали одна книжка и мануалы по мелочи. Все становится просто и понятно.
К питону вы почему-то не ленитесь доки читать. Это другое (тм) похоже.
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|2.48, Аноним (47), 00:04, 03/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перл подходит лучше питона для всего и работает быстрее. Не благодари.
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|1.40, Аноним (40), 21:35, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Фигня это всё. Выигрыш в производительности около-нулевая в реальных проектах.
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