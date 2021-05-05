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Проект Pyston, предлагающий Python с JIT-компилятором, вернулся к открытой модели разработки

05.05.2021 22:23

Разработчики проекта Pyston, предлагающего высокопроизводительную реализацию языка Python, использующую современные технологии JIT-компиляции, представили новый выпуск Pyston 2.2 и объявили о возвращении проекта в число открытых. Реализация нацелена на достижение высокой производительности, близкой к производительности традиционных системных языков, таких как C++. Код ветки Pyston 2 опубликован на GitHub под лицензией PSFL (Python Software Foundation License), аналогичной лицензии на CPython.

Напомним, что ранее проект Pyston курировала компания Dropbox, которая в 2017 году прекратила финансирование разработки. Разработчики Pyston основали свою компанию и выпустили существенно переработанную ветку Pyston 2, которая была объявлена стабильной и готовой для широкого использования. При этом разработчики прекратили публикацию исходных текстов и перешли к предоставлению только бинарных сборок. Теперь Pyston решено опять сделать открытым проектом, а компанию перевести на бизнес-модель, связанную с разработкой открытого ПО. Более того, рассматривается возможность переноса оптимизаций из Pyston в штатный CPython.

Отмечается, что Pyston 2.2 в тестах производительности, оценивающих нагрузки свойственные приложениям для web-сервера, быстрее штатного Python на 30%. Также отмечается значительное увеличение производительности Pyston 2.2 по сравнению с прошлыми выпусками, чего удалось добиться в основном за счёт добавления оптимизаций для новых областей, а также усовершенствованию JIT и механизмов кэширования.

Помимо оптимизации производительности новый выпуск также интересен переносом изменений из ветки CPython 3.8.8. С точки зрения совместимости со штатным Python, проект Pyston преподносится как наиболее совместимая с CPython альтернативная реализация, так как Pyston является ответвлением от основной кодовой базы CPython. В Pyston поддерживаются все возможности CPython, в том числе C API для разработки расширений на языке Си. Среди основных отличий Pyston от CPython выделяется использование DynASM JIT, inline-кэширования и общих оптимизаций.

Из изменений в Pyston 2.2 также упоминается проведение чистки кодовой базы от многих отладочных возможностей CPython, которые негативно влияют на производительность, но при этом почти не востребованы у разработчиков. Приводится статистика, в соответствии с которой удаление отладочных средств приводит к ускорению работы на 2%, при том, что лишь примерно 2% разработчиков используют данные функции.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pyston.org/2021/0...)
  2. OpenNews: Выпуск Pyston 2, реализации языка Python с JIT-компилятором
  3. OpenNews: Выпуск компилятора Nuitka 0.6.6. Прекращение поддержки Python 2.7 перенесено на апрель
  4. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: Выпуск Pyston 0.6, реализации языка Python с JIT-компилятором
  6. OpenNews: Dropbox прекращает разработку Pyston. Опубликован финальный выпуск 0.6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55088-pyston
Ключевые слова: pyston, python
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:36, 05/05/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    *шутка за 300*
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:39, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "шутка про тракториста"
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:39, 05/05/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот что Facebook животворящий делает. Как засуетились после публикации Cinder.
     
  • 1.5, Онаним (?), 22:54, 05/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Развили пропитоспистонов.
     
     
  • 2.6, Онаним (?), 22:54, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    развЕли
    впрочем и развИли тоже
    одна питоносила = одна спихономасса помноженное на одно пистоноускорение
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:01, 05/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Может, хватит насиловать свою змею? Есть море других прекрасных языков, при этом быстрых без костылей.
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:04, 05/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Закроем, откроем, завтра опять закроем. В опенсорсе многое на репутации держится
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:05, 05/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Pyston, сделай JIT-компилятор попроще! Только не разбей..
     

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