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Выпуск языка программирования Python 3.10

05.10.2021 07:23

После года разработки представлен значительный выпуск языка программирования Python 3.10. Новая ветка будет поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей.

Одновременно началось альфа-тестирование ветки Python 3.11 (в соответствии с новым графиком разработки работа над новой веткой начинается за пять месяцев до релиза предыдущей ветки и к моменту очередного релиза достигает стадии альфа-тестирования). Ветка Python 3.11 будет находиться на стадии альфа-выпусков в течение семи месяцев, во время которых будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок. После этого в течение трёх месяцев будет проводиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находиться на стадии кандидата в релизы, на которой будет выполнена финальная стабилизация.

Среди добавленных в Python 3.10 новшеств:

  • Реализованы операторы "match" и "case" для сопоставления с образцом, которые позволяют улучшить читаемость кода, упростить сопоставление произвольных Python-объектов и повысить надёжность кода благодаря возможности расширенной статической проверки типов. Реализация во многом напоминает оператор "match", предоставляемый в языках Scala, Rust и F#, который выполняет сравнение результата выполнения указанного выражения со списком образцов, перечисленных в блоках на основе оператора "case". 

    
def http_error(status):
    match status:
        case 400:
            return "Bad request"
        case 401|403|404:
            return "Not allowed"
        case 418:
            return "I'm a teapot"
        case _:
            return "Something else"

    Возможна распаковка объектов, кортежей, списков и произвольных последовательностей для привязки переменных на основе имеющихся значений. Допускается определение вложенных шаблонов, использование в шаблоне дополнительных условий "if", применение масок ("[x, y, *rest]"), маппинга связок ключ/значение (например, {"bandwidth": b, "latency": l} для извлечения значений "bandwidth" и "latency" из словаря), извлечения подшаблонов (оператор ":="), использования именованных констант в шаблоне. В классах возможна настройка поведения при сопоставлении при помощи метода "__match__()". 

    
   from dataclasses import dataclass

   @dataclass
   class Point:
       x: int
       y: int

   def whereis(point):
       match point:
           case Point(0, 0):
               print("Origin")
           case Point(0, y):
               print(f"Y={y}")
           case Point(x, 0):
               print(f"X={x}")
           case Point():
               print("Somewhere else")
           case _:
               print("Not a point")

   match point:
       case Point(x, y) if x == y:
           print(f"Y=X at {x}")
       case Point(x, y):
           print(f"Not on the diagonal")


   RED, GREEN, BLUE = 0, 1, 2
   match color:
       case RED:
           print("I see red!")
       case GREEN:
           print("Grass is green")
       case BLUE:
           print("I'm feeling the blues :(")
  • Предоставлена возможность использования круглых скобок в операторе with для разнесения на несколько строк определения коллекции контекстных менеджеров. В том числе разрешено оставлять запятую после финального контекстного менеджера в группе: 
    
   with (
       CtxManager1() as example1,
       CtxManager2() as example2,
       CtxManager3() as example3,
   ):
       ...
  • Улучшено информирование о местоположении в коде ошибок, связанных с незакрытыми фигурными скобками и кавычками в строковых литералах. Например, при незакрытой фигурной скобке вместо информировании об ошибке синтаксиса в следом идущей конструкции, указатель теперь подсвечивает открывающуюся фигурную скобку и информирует об отсутствии закрывающего блока. 
    
   File "example.py", line 1
       expected = {9: 1, 18: 2, 19: 2, 27: 3, 28: 3, 29: 3, 36: 4, 37: 4,
                  ^
   SyntaxError: '{' was never closed

    Добавлены дополнительные специализированные сообщения об ошибках синтаксиса: отсутствие символа ":" перед блоком и в словарях, не выделение кортежа скобками, отсутствие запятой в списках, указание блока "try" без "except" и "finally", использование "=" вместо "==" в сравнениях, указание *-выражений в f-строках. Кроме того, обеспечено выделение всего проблемного выражения, а не только его начала, и более явное информирование о контексте ошибок, связанных с неверной расстановкой отступов. 

    
   >>> def foo():
   ...    if lel:
   ...    x = 2
      File "<stdin>", line 3
       x = 2
       ^
   IndentationError: expected an indented block after 'if' statement in line 2

    В ошибках, вызванных опечатками в названии атрибутов и имён переменных в функции, обеспечен вывод рекомендации с правильным именем. 

    
   >>> collections.namedtoplo
   Traceback (most recent call last):
     File "<stdin>", line 1, in <module>
   AttributeError: module 'collections' has no attribute 'namedtoplo'.    Did you mean: namedtuple?
  • Для отладочных инструментов и профилировщиков обеспечено указание в событиях трассировки точных номеров строк выполненного кода.
  • Добавлена настройка sys.flags.warn_default_encoding для вывода предупреждения о потенциальных ошибках, связанных с обработкой в TextIOWrapper и open() файлов в кодировке UTF-8 без явного указания опции 'encoding="utf-8"' (по умолчанию используется кодировка ASCII). Также в новом выпуске предоставлена возможность указания значения 'encoding="locale"' для установки кодировки на основе текущей локали.
  • В модуль typing, предоставляющий средства для задания аннотаций типов, добавлен новый оператор, позволяющий использовать синтаксис "X | Y" для выбора одного из типов (тип X или тип Y). 
    
   def square(number: int | float) -> int | float:
      return number ** 2

эквивалентно ранее поддерживаемой конструкции:

   def square(number: Union[int, float]) -> Union[int, float]:
       return number ** 2
  • В модуль typing добавлен оператор Concatenate и переменная ParamSpec, которые позволяют передать дополнительную информацию для статической проверки типов при использовании Callable. В модуль typing также добавлены специальные значения TypeGuard для аннотирования функций защиты типов и TypeAlias для явного определения псевдонима типа. 
    
   StrCache: TypeAlias = 'Cache[str]'  # a type alias
  • В функции zip() реализован необязательный флаг "strict", при указании которого осуществляется проверка на одинаковую длину перебираемых аргументов. 
    
   >>> list(zip(('a', 'b', 'c'), (1, 2, 3), strict=True))
   [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]

   >>> list(zip(range(3), ['fee', 'fi', 'fo', 'fum'], strict=True))
   Traceback (most recent call last):
   ...
   ValueError: zip() argument 2 is longer than argument 1
  • Предложены новые встроенные функции aiter() и anext() с реализацией асинхронных аналогов функциям iter() и next().
  • На 30-40% ускорена работа конструкторов str(), bytes() и bytearray() при работе с мелкими объектами.
  • Сокращено число операций импорта в модуле runpy. Команда "python3 -m имя_модуля" теперь запускается в среднем в 1.4 раза быстрее за счёт сокращения импортируемых модулей с 69 до 51.
  • В инструкции LOAD_ATTR задействован механизм кэширования отдельных опкодов, который позволил ускорить работу с обычными атрибутами до 36%, а со слотами до 44%.
  • При сборке Python с опцией "--enable-optimizations" теперь включается режим "-fno-semantic-interposition", позволяющий по сравнению со сборкой с опцией "--enable-shared" ускорить работу интерпретатора до 30%.
  • В модулях hashlib и ssl добавлена поддержка OpenSSL 3.0.0 и прекращена поддержка версий OpenSSL старше 1.1.1.
  • Удалён старый парсер, на смену которому в прошлой ветке пришёл парсер PEG (Parsing Expression Grammar). Удалён модуль formatter. Из API asyncio удалён параметр loop.Удалены методы, ранее объявленные устаревшими. Удалены функции Py_UNICODE_str*, манипулирующие строками Py_UNICODE*.
  • Объявлен устаревшим модуль distutils, который запланирован для удаления в Python 3.12. Вместо distutils рекомендовано использовать модули setuptools, packaging, platform, shutil, subprocess и sysconfig. В число устаревших и намеченных для удаления переведена структура wstr в PyUnicodeObject.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
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  3. OpenNews: Гвидо ван Россум намерен достигнуть двукратного увеличения производительности в CPython 3.11
  4. OpenNews: Проект Pyston, предлагающий Python с JIT-компилятором, вернулся к открытой модели разработки
  5. OpenNews: Facebook открыл код Cinder, форка CPython, используемого в Instagram
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55907-python
Ключевые слова: python
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:25, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Реализованы операторы "match" и "case"

    Не прошло и 30 лет) уря

     
     
  • 2.8, Ivan_83 (ok), 07:43, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно что у них не было такой базовой возможности.
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 08:28, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну...да.
    Учитывая развитие языка как языка proof of и прототипирования first
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:34, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А после версии 3.11 будут версии NT и 95?
     
     
  • 2.19, Жироватт (ok), 08:32, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    3.12

    Ибо разделяться на ветки:
    -> родненький интерпретатор для домохозяек с хендлерами и бсодами
    -> уворованный у IBM интерпретатор Perl/2 но с питоновым синтаксисом и поведением в первом приближении
    не собираются

     
  • 2.29, Аноним (-), 08:57, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прятно видеть человека сидевшего под маздаевским ДОСом.
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:34, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже питонисты начнут пилить поддержку мобилок и нормального гуя из коробки? Весь потанцевал профукали
     
     
  • 2.5, ET (?), 07:38, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > и нормального гуя из коробки

    а чем tkinter плох?

     
     
  • 3.14, Аноним (3), 08:08, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всем
     
  • 2.9, COBA (?), 07:46, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда. Потому как цели другие совершенно. И по тому куда и как всё идёт скоро не будет вообще никаких локальных приложений кроме системных. Все будут как сервисы.
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 08:11, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этим влажным мечтам что всё будет в вебе уже столько лет, что даже не смешно. Есть много локальных задач для которых нужны именно локальные приложения, а вебня только вредит и позволяет всё централизованно испортить. Как давеча достали свистеть смузилюбы что их инстамордокниги сдохли
     
     
  • 4.31, bugmenot (ok), 09:03, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охлади своё траханье
     
  • 2.11, Аноним (11), 07:48, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    PyQt хватит всем. Pyside не знаю зачем, но они вроде взаимозаменяетмые или около того. Ты предлагаешь им изобретать ещё одни кути? А других фреймворков как известно не существует. На телефонах питону не хватает производительности как по мне, там чем больше нейтива тем лучше.
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 08:08, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У этих сбоку прикручиваемых фреймворков с лицензиями вопросики, плюс ты явно не пытался ничего собрать на мобилки на актуальных версиях, особенно PySide, которые прям так у себя в чатике и сказали что раз питон официально не поддерживает мобилки, то и мы не будем
     
     
  • 4.16, Аноним (11), 08:13, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Других всё равно нет.
     
  • 2.32, Аноним (32), 09:15, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > потанцевал

    Питонисты тоже люди, да и полезно программистам при их сидячей работе.

     

  • 1.4, Имя (?), 07:37, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Предоставлена возможность использования круглых скобок в операторе with для разнесения на несколько строк

    Господь Всемогущий, неужели скобки нужны и добавляют читабельности?! Так можно и до инфаркта довести питонбоев, которые 30 лет доказывали обратное.

     
     
  • 2.7, ET (?), 07:40, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    тут скобки нужны именно для переноса строк кода без использования обратного слэша, насколько я понимаю
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 08:04, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, как человек страдающий от семиэтажных ифов и слэшей в строках я всецело поддерживаю данное нововведение (в ифах скобки тоже используются кстати).
     
  • 3.18, Имя (?), 08:31, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если немного формализовать, то скобки тут нужны для выделения блока кода. Для этого же нужны и фигурные скобки в нормальных языках. Я не знаю чем питонистам скобки помешали, мне с ними гораздо проще ориентироваться: они явно показывают где блок начинается и где заканчивается. В питоне же блоки кода висят в воздухе, никогда не знаешь закончился он уже или там еще продолжение.
     
     
  • 4.21, Жироватт (ok), 08:41, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, как бы это сделано нарочно, чтобы уйти от лесенки из {begin-end|{-}|.code-} и чтобы молодежь сразу писала не слабочитаемые но формально валидные

    if(zul()){foreach(z in zul().result){if(z<foo()+1){baz++;for(int k;k<baz;k++){snafu.DoThisFuckingWork(arg);}}else{bar+=(int)z.takeThisFuckingObjectStaff(baz);}}}else{baz--;}

    а более читаемое


    if(zul())
       foreach(z in zul().result)
          if(z<foo()+1)
             baz++;
             for(int k;k<baz;k++)
               snafu.DoThisFuckingWork(arg);
          else
            bar+=(int)z.takeThisFuckingObjectStaff(baz);
    else
       baz--;

     
     
  • 5.34, Аноним (34), 09:25, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого еще 20 лет назад в мс бейсике было автоформатирование кода при вводе.
     
     
  • 6.35, Жироватт (ok), 09:37, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все равно нечитабельно, даже с автоформатом

    begin
       begin
          begin
          end
       end
       begin
          begin
             begin
                begin
                   begin ... end
                end
             end
          end
       end
    end

     

  • 1.20, Аноним (20), 08:40, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Реализованы операторы "match" и "case" для сопоставления с образцом

    Вреднейшее изменение. Единственно верный способ - через ассоциативный контейнер. A if else if else if else if - это говнокод, а match - сахар для него.

     
     
  • 2.25, Жироватт (ok), 08:49, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которые да, правда, нужно делать
    а) из общего класса "ассоциативный контейнер Х" класс "иммутабельный ассоциативный контейнер Х"
    б) каким-то образом оптимизировать по памяти и времени инициализации.
    в) у еще будет вопрос с областями видимости контейнера.

    В то же время простые константные типы сами по себе неизменяемы сразу и без вопросов, не требуют затрат на создание и кучи меты для хранения и при это явно следуют правилам видимости переменных языка: к примеру, константа заданная в match видна только там и это на деле хорошо.

     

  • 1.22, Аноним (20), 08:42, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предоставлена возможность использования круглых скобок в операторе with для разнесения на несколько строк определения коллекции контекстных менеджеров. В том числе разрешено оставлять запятую после финального контекстного менеджера в группе

    Конечно, круто, но на python 3.4 этого не завезли и не завезут. Ибо они дропнули ХРюшу вместе с 3.4.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 08:54, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Дропнули двадцатилетнее дырявое говно мамонта.

    Пишаль-бидэ.

     
  • 2.28, Жироватт (ok), 08:56, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > они дропнули ХРюшу вместе с 3.4.

    Как что-то плохое. Учитывая, что последующие три ОС (виста, семень, восемь-без-единицы) уже в состояниях abadoned и out-of-extended-support соответственно, а восемь-один близко к завершению lifecycle.

     

  • 1.23, Аноним (20), 08:44, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В модуль typing, предоставляющий средства для задания аннотаций типов, добавлен новый оператор, позволяющий использовать синтаксис "X | Y" для выбора одного из типов (тип X или тип Y).

    Бэкпортируемо на 3.4

     
  • 1.24, Аноним (20), 08:46, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Удалён старый парсер, на смену которому в прошлой ветке пришёл парсер PEG (Parsing Expression Grammar).
    >Мы не осилили LL(*)

    - ситуация называется.

     
  • 1.33, Аноним12345 (?), 09:17, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Живее всех живых
     
  • 1.36, Аноним (36), 09:52, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там поживает сахарный мальчик с лицом педика?
     
  • 1.37, Аноним (36), 09:57, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорят, что-то случилось с мордокнигой?
     

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