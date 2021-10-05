Выпуск языка программирования Python 3.10

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|2.17, Жироватт (ok), 08:28, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну...да.
Учитывая развитие языка как языка proof of и прототипирования first
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|2.19, Жироватт (ok), 08:32, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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3.12
Ибо разделяться на ветки:
-> родненький интерпретатор для домохозяек с хендлерами и бсодами
-> уворованный у IBM интерпретатор Perl/2 но с питоновым синтаксисом и поведением в первом приближении
не собираются
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|1.3, Аноним (3), 07:34, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда уже питонисты начнут пилить поддержку мобилок и нормального гуя из коробки? Весь потанцевал профукали
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|2.5, ET (?), 07:38, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> и нормального гуя из коробки
а чем tkinter плох?
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|2.9, COBA (?), 07:46, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никогда. Потому как цели другие совершенно. И по тому куда и как всё идёт скоро не будет вообще никаких локальных приложений кроме системных. Все будут как сервисы.
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|3.15, Аноним (3), 08:11, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этим влажным мечтам что всё будет в вебе уже столько лет, что даже не смешно. Есть много локальных задач для которых нужны именно локальные приложения, а вебня только вредит и позволяет всё централизованно испортить. Как давеча достали свистеть смузилюбы что их инстамордокниги сдохли
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|2.11, Аноним (11), 07:48, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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PyQt хватит всем. Pyside не знаю зачем, но они вроде взаимозаменяетмые или около того. Ты предлагаешь им изобретать ещё одни кути? А других фреймворков как известно не существует. На телефонах питону не хватает производительности как по мне, там чем больше нейтива тем лучше.
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|3.13, Аноним (3), 08:08, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У этих сбоку прикручиваемых фреймворков с лицензиями вопросики, плюс ты явно не пытался ничего собрать на мобилки на актуальных версиях, особенно PySide, которые прям так у себя в чатике и сказали что раз питон официально не поддерживает мобилки, то и мы не будем
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|2.32, Аноним (32), 09:15, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> потанцевал
Питонисты тоже люди, да и полезно программистам при их сидячей работе.
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|1.4, Имя (?), 07:37, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Предоставлена возможность использования круглых скобок в операторе with для разнесения на несколько строк
Господь Всемогущий, неужели скобки нужны и добавляют читабельности?! Так можно и до инфаркта довести питонбоев, которые 30 лет доказывали обратное.
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|2.7, ET (?), 07:40, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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тут скобки нужны именно для переноса строк кода без использования обратного слэша, насколько я понимаю
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|3.12, Аноним (11), 08:04, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно, как человек страдающий от семиэтажных ифов и слэшей в строках я всецело поддерживаю данное нововведение (в ифах скобки тоже используются кстати).
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|3.18, Имя (?), 08:31, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А если немного формализовать, то скобки тут нужны для выделения блока кода. Для этого же нужны и фигурные скобки в нормальных языках. Я не знаю чем питонистам скобки помешали, мне с ними гораздо проще ориентироваться: они явно показывают где блок начинается и где заканчивается. В питоне же блоки кода висят в воздухе, никогда не знаешь закончился он уже или там еще продолжение.
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|4.21, Жироватт (ok), 08:41, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, как бы это сделано нарочно, чтобы уйти от лесенки из {begin-end|{-}|.code-} и чтобы молодежь сразу писала не слабочитаемые но формально валидные
if(zul()){foreach(z in zul().result){if(z<foo()+1){baz++;for(int k;k<baz;k++){snafu.DoThisFuckingWork(arg);}}else{bar+=(int)z.takeThisFuckingObjectStaff(baz);}}}else{baz--;}
а более читаемое
if(zul())
foreach(z in zul().result)
if(z<foo()+1)
baz++;
for(int k;k<baz;k++)
snafu.DoThisFuckingWork(arg);
else
bar+=(int)z.takeThisFuckingObjectStaff(baz);
else
baz--;
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|5.34, Аноним (34), 09:25, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для этого еще 20 лет назад в мс бейсике было автоформатирование кода при вводе.
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|6.35, Жироватт (ok), 09:37, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все равно нечитабельно, даже с автоформатом
begin
begin
begin
end
end
begin
begin
begin
begin
begin ... end
end
end
end
end
end
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|1.20, Аноним (20), 08:40, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Реализованы операторы "match" и "case" для сопоставления с образцом
Вреднейшее изменение. Единственно верный способ - через ассоциативный контейнер. A if else if else if else if - это говнокод, а match - сахар для него.
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|2.25, Жироватт (ok), 08:49, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Которые да, правда, нужно делать
а) из общего класса "ассоциативный контейнер Х" класс "иммутабельный ассоциативный контейнер Х"
б) каким-то образом оптимизировать по памяти и времени инициализации.
в) у еще будет вопрос с областями видимости контейнера.
В то же время простые константные типы сами по себе неизменяемы сразу и без вопросов, не требуют затрат на создание и кучи меты для хранения и при это явно следуют правилам видимости переменных языка: к примеру, константа заданная в match видна только там и это на деле хорошо.
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|1.22, Аноним (20), 08:42, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Предоставлена возможность использования круглых скобок в операторе with для разнесения на несколько строк определения коллекции контекстных менеджеров. В том числе разрешено оставлять запятую после финального контекстного менеджера в группе
Конечно, круто, но на python 3.4 этого не завезли и не завезут. Ибо они дропнули ХРюшу вместе с 3.4.
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|2.26, Аноним (26), 08:54, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Дропнули двадцатилетнее дырявое говно мамонта.
Пишаль-бидэ.
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|2.28, Жироватт (ok), 08:56, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> они дропнули ХРюшу вместе с 3.4.
Как что-то плохое. Учитывая, что последующие три ОС (виста, семень, восемь-без-единицы) уже в состояниях abadoned и out-of-extended-support соответственно, а восемь-один близко к завершению lifecycle.
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|1.23, Аноним (20), 08:44, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В модуль typing, предоставляющий средства для задания аннотаций типов, добавлен новый оператор, позволяющий использовать синтаксис "X | Y" для выбора одного из типов (тип X или тип Y).
Бэкпортируемо на 3.4
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|1.24, Аноним (20), 08:46, 05/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Удалён старый парсер, на смену которому в прошлой ветке пришёл парсер PEG (Parsing Expression Grammar).
>Мы не осилили LL(*)
- ситуация называется.
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