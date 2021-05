Гвидо ван Россум намерен достигнуть двукратного увеличения производительности в CPython 3.11

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:23, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вряд ли выйдет, JS немногим хуже Джавы по скорости

3.5 , Аноним ( 1 ), 23:27, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Жс (в частности нода) на мой взгляд всё же ограниченней питона. Питон про беспроблемную интеграцию с си и беспроблемное конвертирование диалекта питона в си (cython).

4.6 , Аноним ( 3 ), 23:31, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну, если искать в языке прослойку между си-функциями, то да А в ноду классы C++ отлично интегрируются, что несколько на уровень выше интеграции C

5.14 , Аноним ( 14 ), 23:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А в ноду классы C++ отлично интегрируются Ды вы батенька знаток в извращениях.

6.24 , НяшМяш ( ok ), 23:54, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему извращения? https://github.com/nodejs/node-addon-api

5.21 , Аноним ( 21 ), 23:48, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Биндили SDK в Python и JavaScript особой разницы нет.

Разве производительность у Python действительно кошмарная.

На мой взгляд JavaScript конечно поприличнее и понятнее и без фанатизма напсиать все на JavaScript, что зачастую наблюдаемо у Python-истов.

2.4 , Аноним ( 1 ), 23:25, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На самом деле это круто, всего лишь используя эти подсказки по типам по типам в рантайме на некоторых кейсах можно получить 100000 кратное ускорение. В жит я конечно не верю, это только лишние накладные раскходы. Как и в aot. Я тут на той неделе скомпилировал в nuitka и получил только замедление процентов 30 (по производительности примерно как питон без pgo и всяких no-plt).

3.7 , Аноним ( 3 ), 23:32, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй Numba, это LVM POWER

Сократил время с 35 часов до 1.5 секунд

4.8 , Аноним ( 3 ), 23:32, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *LLVM конечно же

5.28 , Аноним ( 1 ), 00:10, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробовал, поддерживает питон ещё хуже cython. Nuitka для сравнения всё прожевала прекрасно. >TypeError: class members are not yet supported и >numba.core.errors.UnsupportedError: Failed in object mode pipeline (step: analyzing bytecode)

>Use of unsupported opcode (FORMAT_VALUE) found RIP хотя всё равно там ведь не numpy

4.10 , Урри ( ok ), 23:34, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вместо запуска задачи теперь просто выводит "general error!"?

5.13 , Аноним ( 3 ), 23:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оно эту функцию, как и Clang/Rust, просто так оптимизировало

Там длинный цикл, который для хороших языков - мгновение

4.12 , Аноним ( 1 ), 23:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Попробуй Numba, это LVM POWER

> Сократил время с 35 часов до 1.5 секунд Cuda или что? Конечно есть кейсы где какие-то вычисления которые numba сможет распознать и оптимизировать, но в основном от выноса части горчей логики (даже без simd) в cython пользы куда больше.

5.15 , Аноним ( 3 ), 23:38, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обычная оптимизация компилируемых языков

6.18 , Аноним ( 1 ), 23:43, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Обычная оптимизация компилируемых языков В 100000 раз? На отдельных задачах можно получить такое ускорение, однако на практике оно виртуальное. Хорошо, если получится 20-30% относительно питона отыграть. А жит приносит пользу только на повторениях, и то не после первой тысячи. Большинство задач завершается задолго до того как он только запустится, а ведь ему ещё разогреться надо.