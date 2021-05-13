Гвидо ван Россум намерен достигнуть двукратного увеличения производительности в CPython 3.11

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|3.5, Аноним (1), 23:27, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Жс (в частности нода) на мой взгляд всё же ограниченней питона. Питон про беспроблемную интеграцию с си и беспроблемное конвертирование диалекта питона в си (cython).
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|4.6, Аноним (3), 23:31, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, если искать в языке прослойку между си-функциями, то да
А в ноду классы C++ отлично интегрируются, что несколько на уровень выше интеграции C
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|5.14, Аноним (14), 23:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А в ноду классы C++ отлично интегрируются
Ды вы батенька знаток в извращениях.
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|5.21, Аноним (21), 23:48, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Биндили SDK в Python и JavaScript особой разницы нет.
Разве производительность у Python действительно кошмарная.
На мой взгляд JavaScript конечно поприличнее и понятнее и без фанатизма напсиать все на JavaScript, что зачастую наблюдаемо у Python-истов.
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|2.4, Аноним (1), 23:25, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На самом деле это круто, всего лишь используя эти подсказки по типам по типам в рантайме на некоторых кейсах можно получить 100000 кратное ускорение. В жит я конечно не верю, это только лишние накладные раскходы. Как и в aot. Я тут на той неделе скомпилировал в nuitka и получил только замедление процентов 30 (по производительности примерно как питон без pgo и всяких no-plt).
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|3.7, Аноним (3), 23:32, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй Numba, это LVM POWER
Сократил время с 35 часов до 1.5 секунд
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|5.28, Аноним (1), 00:10, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробовал, поддерживает питон ещё хуже cython. Nuitka для сравнения всё прожевала прекрасно.
>TypeError: class members are not yet supported
и
>numba.core.errors.UnsupportedError: Failed in object mode pipeline (step: analyzing bytecode)
>Use of unsupported opcode (FORMAT_VALUE) found
RIP хотя всё равно там ведь не numpy
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|4.10, Урри (ok), 23:34, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вместо запуска задачи теперь просто выводит "general error!"?
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|5.13, Аноним (3), 23:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно эту функцию, как и Clang/Rust, просто так оптимизировало
Там длинный цикл, который для хороших языков - мгновение
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|4.12, Аноним (1), 23:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попробуй Numba, это LVM POWER
> Сократил время с 35 часов до 1.5 секунд
Cuda или что? Конечно есть кейсы где какие-то вычисления которые numba сможет распознать и оптимизировать, но в основном от выноса части горчей логики (даже без simd) в cython пользы куда больше.
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|6.18, Аноним (1), 23:43, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Обычная оптимизация компилируемых языков
В 100000 раз? На отдельных задачах можно получить такое ускорение, однако на практике оно виртуальное. Хорошо, если получится 20-30% относительно питона отыграть. А жит приносит пользу только на повторениях, и то не после первой тысячи. Большинство задач завершается задолго до того как он только запустится, а ведь ему ещё разогреться надо.
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|1.9, Урри (ok), 23:33, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лечение симптомов не поможет общей болезни.
Хотя ускорение питона я могу только приветствовать. Ибо хочешь, не хочешь, а на нем крутится очень много кода и очень много машинных ресурсов потребляются в никуда. Теперь потребляться будет меньше.
Надеюсь.
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|2.16, Аноним (14), 23:40, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так питонисты же кричали кругом что нету никакой просадки посравнению с сями. И даже какие-то псевдотесты в сферическом вакууме делали.
Куда это всё делось?
Такое уж было много много раз. Результат один. Вот такой вот. Но да, удачи, полезное дело.
А так оно было и есть. То-же сейчас и с растом. Фрактал там в дырень провалится.
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|3.17, Аноним (17), 23:43, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Так питонисты же кричали кругом что нету никакой просадки посравнению с сями
показывай, где "кричали" (ссылки), трепло
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|1.11, Аноним (14), 23:35, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Удачи чел. Искренне.
А к питонистам вопрос: Кто там кричал что у питона нет проседание по производительности по сравнения сями? А?
Или это были выходцы из армии фрактала?
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|2.19, Аноним (17), 23:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто там кричал что у питона нет проседание по производительности по сравнения сями?
показывай, где "кричали" (ссылки), трепло
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|3.23, Аноним (21), 23:50, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В облсати разработки или в области выполнения?
Вообще лучше б они запилили WinRT и UWP в Python, а то Tkinter времен мамонтов очень стремно сегодня использовать.
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|2.25, Аноним (25), 23:55, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есил крутить Джангу, то наверное это довольно медленно, поэтому Фейсбук тут публикует какие-то примочки.
Я кручу ML и там вообще нет разницы, потому что 99.9% времени все крутится внутри видюхи, а если нет готовых решений и нужно подробить числа, то если используется numpy все оборочивается в JIT декоратор jax чтобы он типичные вызовы numpy в CUDA преобразовал, если numpy не используется, то оборачивается в JIT декоратор numba, чтобы он скомпилировал в LLVM байткод и все очень и очень быстро, практически не уступает по скорости чистому с/с++.
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|1.22, Аноним (22), 23:50, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Раньше заявлялось что питон это не про скорость. Т.е. его заранее писали не обращая существенного внимания на производительность. А теперь внезапно его пытаются продать за быстроту. Зачем делать из хлеба троллейбус ещё и с эмблемой мелкософта...
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|2.27, Аноним (27), 00:05, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Низкая производительность - это основной недостаток питона. Она низкая не только в сравнении с луа и джаваскриптами всякими, но и с равнозначно сложным перлом.
Решили наконец что-то сделать с объективной проблемой языка.
Продавать питон не надо. Его уже напродавали так, что деваться некуда от него.
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|3.31, Аноним (1), 00:15, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то луа не то чтобы быстрый даже не смотря на все свои особенности. Не надо путать с луажит который не очень то совместим и не очень то жив.
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|3.32, Аноним (1), 00:17, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, а давно питон медленнее перла, лол? Там есть конечно кое-где, но это скорее исключения.
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|1.26, Аноним (27), 00:01, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не верю. Никаких в 5 раз быстрее точно не будет. И в 2 тоже. Смотря как считать, конечно.
Реальный код будет ускорен на какие-нибудь проценты. Что конечно тоже очень хорошо.
Главное, что начали признавать проблему. Все время отмахивались, что нет разницы, сколько работает питон, типа это клей между сишным кодом. А тут зашевелились, смотри-ка.
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|1.29, Аноним (-), 00:11, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они там numba изобретают? Так есть уже. А вот про изничтожение GIL опять ничего.
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|1.33, Аноним (33), 00:20, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Питон это наверное самый вредный из всех существующих языков. Раньше его чуть ли не обожествлял, а сейчас вижу в нем одни недостатки.
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