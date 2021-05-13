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Гвидо ван Россум намерен достигнуть двукратного увеличения производительности в CPython 3.11

13.05.2021 23:01

Гвидо ван Россум, создатель языка программирования Python, в своём докладе на конференции Python Language Summit рассказал о планах по оптимизации производительности CPython. К версии 3.11, которая ожидается в 2022 году, разработчики надеются добиться увеличения производительности в два раза. Проектом по оптимизации CPython занимается небольшая команда разработчиков из компании Microsoft, в которую недавно перешёл на работу Гвидо.

При реализации проекта разработчики намерены придерживаться ряда ограничений, таких как сохранение полной совместимости на уровне ABI и кода, а также недопустимость повышения производительности за счёт замедления в пограничных случаях. Из составных частей, которые можно будет изменить для повышения производительности отмечаются байткод, размещение данных в памяти, компилятор и интерпретатор.

Наработки проекта публикуются в отдельном репозитории faster-cpython. Один из участников проекта, ранее занимавшийся разработкой JIT-компилятра HotPy для CPython, опубликовал план, в соответствии с которым считает реалистичным поднять производительность в пять раз и добиться этого результата в выпуске Python 3.13. Проект разделён на четыре стадии:

  • В Python 3.10 планируется реализовать оптимизации в интерпретаторе, связанные с адаптацией процесса интерпретации к типам и значениям в процессе выполнения.
  • В выпуске Python 3.11 ожидается внесение улучшений в runtime и ключевые объекты, а также включение множества мелких специализированных оптимизаций, таких как ускорение бинарных операторов и работы с целыми значениями, умещающимися в одно машинное слово, ускорение вызова и возврата из функций, снижение накладных расходов при работе с памятью и при обработке исключений.
  • В Python 3.12 появится простой JIT-компилятор, применяемый для небольшой части специализированного кода.
  • В Python 3.13 будут добавлены новые возможности генерации машинного кода во время выполнения и расширено применение JIT-компилятора.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Проект Pyston, предлагающий Python с JIT-компилятором, вернулся к открытой модели разработки
  3. OpenNews: Facebook открыл код Cinder, форка CPython, используемого в Instagram
  4. OpenNews: Языку Python исполнилось 30 лет
  5. OpenNews: Утверждено добавление в Python операторов для сопоставления с образцом
  6. OpenNews: Google открыл Atheris, инструментарий для fuzzing-тестирования кода на языке Python
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55146-python
Ключевые слова: python
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  • 1.1, Аноним (1), 23:20, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они решили похоронить жс (единственного конкурента на сегодня)?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:23, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вряд ли выйдет, JS немногим хуже Джавы по скорости
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 23:27, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жс (в частности нода) на мой взгляд всё же ограниченней питона. Питон про беспроблемную интеграцию с си и беспроблемное конвертирование диалекта питона в си (cython).
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 23:31, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, если искать в языке прослойку между си-функциями, то да

    А в ноду классы C++ отлично интегрируются, что несколько на уровень выше интеграции C

     
     
  • 5.14, Аноним (14), 23:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А в ноду классы C++ отлично интегрируются

    Ды вы батенька знаток в извращениях.

     
     
  • 6.24, НяшМяш (ok), 23:54, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему извращения? https://github.com/nodejs/node-addon-api
     
  • 5.21, Аноним (21), 23:48, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Биндили SDK в Python и JavaScript особой разницы нет.
    Разве производительность у Python действительно кошмарная.
    На мой взгляд JavaScript конечно поприличнее и понятнее и без фанатизма напсиать все на JavaScript, что зачастую наблюдаемо у Python-истов.
     
  • 2.4, Аноним (1), 23:25, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На самом деле это круто, всего лишь используя эти подсказки по типам по типам в рантайме на некоторых кейсах можно получить 100000 кратное ускорение. В жит я конечно не верю, это только лишние накладные раскходы. Как и в aot. Я тут на той неделе скомпилировал в nuitka и получил только замедление процентов 30 (по производительности примерно как питон без pgo и всяких no-plt).
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 23:32, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй Numba, это LVM POWER
    Сократил время с 35 часов до 1.5 секунд
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 23:32, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *LLVM конечно же
     
     
  • 5.28, Аноним (1), 00:10, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал, поддерживает питон ещё хуже cython. Nuitka для сравнения всё прожевала прекрасно.

    >TypeError: class members are not yet supported

    и

    >numba.core.errors.UnsupportedError: Failed in object mode pipeline (step: analyzing bytecode)
    >Use of unsupported opcode (FORMAT_VALUE) found

    RIP хотя всё равно там ведь не numpy

     
  • 4.10, Урри (ok), 23:34, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо запуска задачи теперь просто выводит "general error!"?
     
     
  • 5.13, Аноним (3), 23:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно эту функцию, как и Clang/Rust, просто так оптимизировало
    Там длинный цикл, который для хороших языков - мгновение
     
  • 4.12, Аноним (1), 23:37, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробуй Numba, это LVM POWER
    > Сократил время с 35 часов до 1.5 секунд

    Cuda или что? Конечно есть кейсы где какие-то вычисления которые numba сможет распознать и оптимизировать, но в основном от выноса части горчей логики (даже без simd) в cython пользы куда больше.

     
     
  • 5.15, Аноним (3), 23:38, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычная оптимизация компилируемых языков
     
     
  • 6.18, Аноним (1), 23:43, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Обычная оптимизация компилируемых языков

    В 100000 раз? На отдельных задачах можно получить такое ускорение, однако на практике оно виртуальное. Хорошо, если получится 20-30% относительно питона отыграть. А жит приносит пользу только на повторениях, и то не после первой тысячи. Большинство задач завершается задолго до того как он только запустится, а ведь ему ещё разогреться надо.

     

  • 1.2, Аноним (3), 23:22, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично, будет теперь не оооочень медленно, а оочень медленно
     
  • 1.9, Урри (ok), 23:33, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лечение симптомов не поможет общей болезни.

    Хотя ускорение питона я могу только приветствовать. Ибо хочешь, не хочешь, а на нем крутится очень много кода и очень много машинных ресурсов потребляются в никуда. Теперь потребляться будет меньше.

    Надеюсь.

     
     
  • 2.16, Аноним (14), 23:40, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так питонисты же кричали кругом что нету никакой просадки посравнению с сями. И даже какие-то псевдотесты в сферическом вакууме делали.

    Куда это всё делось?

    Такое уж было много много раз. Результат один. Вот такой вот. Но да, удачи, полезное дело.

    А так оно было и есть. То-же сейчас и с растом. Фрактал там в дырень провалится.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:43, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Так питонисты же кричали кругом что нету никакой просадки посравнению с сями

    показывай, где "кричали" (ссылки), трепло

     

  • 1.11, Аноним (14), 23:35, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удачи чел. Искренне.

    А к питонистам вопрос: Кто там кричал что у питона нет проседание по производительности по сравнения сями? А?

    Или это были выходцы из армии фрактала?

     
     
  • 2.19, Аноним (17), 23:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто там кричал что у питона нет проседание по производительности по сравнения сями?

    показывай, где "кричали" (ссылки), трепло

     
  • 2.20, Аноним (20), 23:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё просто: питон станет в 2 раза быстрее сей.
     
     
  • 3.23, Аноним (21), 23:50, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В облсати разработки или в области выполнения?

    Вообще лучше б они запилили WinRT и UWP в Python, а то Tkinter времен мамонтов очень стремно сегодня использовать.

     
  • 2.25, Аноним (25), 23:55, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есил крутить Джангу, то наверное это довольно медленно, поэтому Фейсбук тут публикует какие-то примочки.
    Я кручу ML и там вообще нет разницы, потому что 99.9% времени все крутится внутри видюхи, а если нет готовых решений и нужно подробить числа, то если используется numpy все оборочивается в JIT декоратор jax чтобы он типичные вызовы numpy в CUDA преобразовал, если numpy не используется, то оборачивается в JIT декоратор numba, чтобы он скомпилировал в LLVM байткод и все очень и очень быстро, практически не уступает по скорости чистому с/с++.
     

  • 1.22, Аноним (22), 23:50, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше заявлялось что питон это не про скорость. Т.е. его заранее писали не обращая существенного внимания на производительность. А теперь внезапно его пытаются продать за быстроту. Зачем делать из хлеба троллейбус ещё и с эмблемой мелкософта...
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 00:05, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Низкая производительность - это основной недостаток питона. Она низкая не только в сравнении с луа и джаваскриптами всякими, но и с равнозначно сложным перлом.
    Решили наконец что-то сделать с объективной проблемой языка.

    Продавать питон не надо. Его уже напродавали так, что деваться некуда от него.

     
     
  • 3.31, Аноним (1), 00:15, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то луа не то чтобы быстрый даже не смотря на все свои особенности. Не надо путать с луажит который не очень то совместим и не очень то жив.
     
  • 3.32, Аноним (1), 00:17, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, а давно питон медленнее перла, лол? Там есть конечно кое-где, но это скорее исключения.
     

  • 1.26, Аноним (27), 00:01, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не верю. Никаких в 5 раз быстрее точно не будет. И в 2 тоже. Смотря как считать, конечно.
    Реальный код будет ускорен на какие-нибудь проценты. Что конечно тоже очень хорошо.
    Главное, что начали признавать проблему. Все время отмахивались, что нет разницы, сколько работает питон, типа это клей между сишным кодом. А тут зашевелились, смотри-ка.
     
  • 1.29, Аноним (-), 00:11, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они там numba изобретают? Так есть уже. А вот про изничтожение GIL опять ничего.
     
  • 1.30, kai3341 (ok), 00:15, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличные новости ^_^
     
  • 1.33, Аноним (33), 00:20, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Питон это наверное самый вредный из всех существующих языков. Раньше его чуть ли не обожествлял, а сейчас вижу в нем одни недостатки.
     
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