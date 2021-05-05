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Facebook открыл код Cinder, форка CPython, используемого в Instagram

05.05.2021 09:43

Компания Facebook опубликовала исходные тексты проекта Cinder, развивающего ответвление от CPython 3.8.5, основной эталонной реализации языка программирования Python. Cinder применяется в рабочей инфраструктуре Facebook для обеспечения функционирования сервиса Instagram и включает оптимизации для повышения производительности.

Код опубликован для обсуждения возможности переноса подготовленных оптимизаций в основной состав CPython и для помощи другим проектам, занимающимся повышением производительности CPython. Facebook не собирается поддерживать Cinder в форме отдельного открытого проекта и код представлен в том виде, в котором используется в инфраструктуре компании, без дополнительного причёсывания и документирования. Cinder также не пытаются продвигать как альтернативу CPython - основной целью разработки является желание улучшить сам CPython.

Код Cinder отмечается как достаточно надёжный и проверенный в рабочих окружениях, но в случае выявления проблем их придётся решать самостоятельно, так как Facebook не гарантирует, что будет реагировать на внешние сообщения об ошибках и pull-запросы. При этом Fecebook не исключает конструктивное сотрудничество с сообществом и готов обсудить идеи как сделать Cinder ещё быстрее или как ускорить перенос подготовленных изменений в основной состав CPython.

Основные оптимизации, реализованные в Cinder:

  • Inline-кэширование байткода ("shadow bytecode"). Суть метода в выявлении ситуаций выполнения типового опкода, которые можно опитимизировать, и динамической замене подобного опкода на более быстрые специализированные варианты (например, замена часто вызываемых функций).
  • Активное вычисление сопрограмм (Eager coroutine evaluation). Для вызовов async-функций, которые сразу обрабатываются (await не приводит к ожиданию и функция достигает оператора return раньше), результат подобных функций напрямую подставляется без создания сопрограммы и без привлечения цикла обработки событий. В применяемом в Facebook коде, в котором активно используется async/await, оптимизация приводит к ускорению примерно на 5%.
  • Выборочная JIT-компиляция на уровне отдельных методов и функций (method-at-a-time). Включается через опцию "-X jit" или переменную окружения PYTHONJIT=1 и позволяет ускорить выполнение многих тестов производительности в 1.5-4 раза. Так как JIT-компиляция актуальна только для часто выполняемых функций, нецелесообразно применять её для редко используемых функций, накладные расходы на компиляцию которых могут лишь замедлить выполнение программы.

    Через опцию "-X jit-list-file=/path/to/jitlist.txt" или переменную окружения "PYTHONJITLISTFILE=/path/to/jitlist.txt" можно указать файл со списком функций, для которых можно использовать JIT (формат path.to.module:funcname или path.to.module:ClassName.method_name). Список функций для которых следует включить JIT можно определить на основе результатов профилирования. В будущем ожидается поддержка динамической JIT-компиляции на основе внутреннего анализа частоты вызова функций, но с учётом специфики запуска процессов в Instagram, для Facebook подходит и JIT-компиляция на начальном этапе.

    JIT вначале преобразует байткод Python в высокоуровневное промежуточное представление (HIR), которое достаточно близко к байткоду Python, но рассчитано на использование регистровой виртуальной машины, вместо стековой, а также использует информацию о типах и дополнительные детали, важные для производительности (например, подсчёт ссылок). HIR затем преобразуется в форму SSA (static single assignment) и проходит стадии оптимизации, учитывающие результаты подсчёта ссылок и данные о потреблении памяти. В итоге генерируется низкоуровневное промежуточное представление (LIR), близкое к языку ассемблер. После ещё одной фазы оптимизаций на основе LIR при помощи библиотеки asmjit генерируются ассемблерные инструкции.

  • Режим strict для модулей. Функциональность включает три компонента : Тип StrictModule. Статический анализатор, способный определить, что выполнение модуля не оказывает влияние на код за пределами этого модуля. Загрузчик модулей, определяющий, что модули переведены в режим strict (в коде указывается "import __strict__"), проверяющий отсутствие пересечений с другими модулями и загружающий strict-модули в sys.modules в виде объекта StrictModule.
  • Static Python - экспериментальный компилятор байткода, использующий аннотации типов для генерации байткода, специфичного для каждого типа и выполняемого быстрее благодаря применению JIT-компиляции. В некоторых тестах сочетание Static Python и JIT демонстрирует повышение производительно до 7 раз, по сравнению с типовым CPython. Во многих ситуациях результаты оцениваются как близкие к применению компиляторов MyPyC и Cython.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Утверждено добавление в Python операторов для сопоставления с образцом
  3. OpenNews: Google открыл Atheris, инструментарий для fuzzing-тестирования кода на языке Python
  4. OpenNews: Выпуск Pyston 2, реализации языка Python с JIT-компилятором
  5. OpenNews: Доступен Snek 1.5, Python-подобный язык программирования для встраиваемых систем
  6. OpenNews: Недоработка в Python-скрипте могла привести к неверным результатам в более 100 публикациях по химии
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55083-cinder
Ключевые слова: cinder, python, facebook, optimization
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Анонин (?), 10:36, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Не нужно, есть pypy/cython/numba/nuitka
     
     
  • 2.5, Гимли (?), 10:41, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    а мужики-то не знают!
     
  • 2.9, Арагорн (?), 10:47, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > nuitka

    Никитка?

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:52, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никому не нужна твоя хуитка.
     
     
  • 3.14, Анонин (?), 10:54, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя неправильный никнейм.
     
     
  • 4.17, Леголас (ok), 10:59, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это самый правильный и расово верный ник для интернетов
     

  • 1.3, Леголас (ok), 10:38, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Cinder применяется в рабочей инфраструктуре Facebook для обеспечения функционирования сервиса Instagram

    гламурный однако форк

     
     
  • 2.18, Анонин (?), 11:00, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с сюрпризом
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:40, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как с лопаты
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:44, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь ясно почему инстаграм вызывает чувство сплошного недоразумения.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:44, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Fecebook

    фекальная книга? исправьте

     
     
  • 2.15, Леголас (ok), 10:56, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у самого лапки?
     
  • 2.27, Аноним (-), 11:29, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ты прав. Должно быть - фекальная яма.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:45, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жёстко!
     
  • 1.10, Ненавижу SJW (?), 10:49, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новость только вышла, а уже прибежали эксперты всего и вся и давай поливать говном и писать про ненужность
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:53, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так если даже фэйсбуку это уже не нужно
    поняли, что дешевле слить обществу и пусть тянет
    а если не получится и ПО протухнет, то перейдут на что-то типа гошечки
     
  • 2.16, Леголас (ok), 10:57, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прибежали эксперты

    ну так естсна, в адресную строку-то посмотри)

     

  • 1.12, Аноним (11), 10:53, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо того чтоб уйти с Джанги они переписали Питон. Неожиданный ход.
     
  • 1.19, InuYasha (??), 11:04, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что бы там эти выродки ни открывали, они всегда останутся корпорацией зла.
    https://gizmodo.com/signal-tried-to-run-the-most-honest-facebook-ad-campaig-18
     
  • 1.20, bi brother (?), 11:04, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автору новости зачет. Второй и третий абзац прям вышка, такого маркет-буллшита давно не читывал.
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:05, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если питон такой супир-пупир-быстрый, то почему все так отчаянно пытаются его ускорить? Дропбокс пытался-пытался - не получилось. Фейсбук пытается-пытается - снова не получается!
     
     
  • 2.22, Леголас (ok), 11:10, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что он небыстрый
     
     
  • 3.25, Anonymus (?), 11:20, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он достаточно быстрый для большинства задач. а где не хватает - надо писать расширения
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:14, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что насчет acython?
     
  • 1.24, user90 (?), 11:17, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сразу 3 ненужно в одном заголовке - это уметь нада!
     
     
  • 2.26, Аноним (21), 11:26, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже четыре.
     

  • 1.28, kai3341 (ok), 11:34, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно. Особенно прикольно Eager coroutine evaluation. Не позволяет вообще впердоливать везде async/await, но оптимизирует как раз те моменты, где я скрипел зубами и определял интерфейс асинхронным пра запас
     

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