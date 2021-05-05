Facebook открыл код Cinder, форка CPython, используемого в Instagram

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|1.3, Леголас (ok), 10:38, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Cinder применяется в рабочей инфраструктуре Facebook для обеспечения функционирования сервиса Instagram
гламурный однако форк
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|1.6, Аноним (6), 10:44, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь ясно почему инстаграм вызывает чувство сплошного недоразумения.
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|1.10, Ненавижу SJW (?), 10:49, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новость только вышла, а уже прибежали эксперты всего и вся и давай поливать говном и писать про ненужность
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|2.13, Аноним (13), 10:53, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так если даже фэйсбуку это уже не нужно
поняли, что дешевле слить обществу и пусть тянет
а если не получится и ПО протухнет, то перейдут на что-то типа гошечки
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|1.20, bi brother (?), 11:04, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автору новости зачет. Второй и третий абзац прям вышка, такого маркет-буллшита давно не читывал.
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|1.21, Аноним (21), 11:05, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если питон такой супир-пупир-быстрый, то почему все так отчаянно пытаются его ускорить? Дропбокс пытался-пытался - не получилось. Фейсбук пытается-пытается - снова не получается!
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|3.25, Anonymus (?), 11:20, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он достаточно быстрый для большинства задач. а где не хватает - надо писать расширения
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|1.28, kai3341 (ok), 11:34, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годно. Особенно прикольно Eager coroutine evaluation. Не позволяет вообще впердоливать везде async/await, но оптимизирует как раз те моменты, где я скрипел зубами и определял интерфейс асинхронным пра запас
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