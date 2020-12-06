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Google открыл Atheris, инструментарий для fuzzing-тестирования кода на языке Python

06.12.2020 11:01

Компания Google объявила об открытии исходных текстов проекта Atheris, развивающего специализированный инструментарий для fuzzing-тестирования кода на языке Python и расширений для CPython, написанных на C/C++. Проект использует движок на основе libFuzzer и может применяться совместно с инструментами Address Sanitizer и Undefined Behavior Sanitizer для выявления дополнительных ошибок. Код открыт под лицензией Apache 2.0.

Поддерживается проверка кода на Python 2.7 и Python 3.3+, но для полноценного учёта покрытия кода (coverage guided) рекомендуется использовать ветки Python 3.8 и 3.9, в которых появилась поддержка статистики opcode-by-opcode. В процессе работы Atheris перебирает возможные комбинации входных данных и генерирует отчёт о всех выявленных сбоях и неперехваченных исключениях. Например, при проверке в Atheris библиотеки разбора формата YAML было выявлено, что некоторые YAML-конструкции, такие как указание "-_" вместо целого значения или использование списка вместо ключа, приводят к возникновению непредусмотренного исключения вместо штатной ошибки YAMLErrors.

Atheris также можно применять для выявления отличий в поведении библиотек, нацеленных для выполнения идентичных задач. Например, при сводной проверке Python-пакета "idna" и библиотеки "libidn2", которые выполняют задачу декодирования интернационализированных доменных имён, было выявлено, что они не всегда выдают одинаковый результат. В частности, если в домене использовались Unicode-последовательности [U+0130, U+1df9], то "idna" и "libidn2" преобразовывали интернационализированное доменное имя в разные хосты.

Напомним, что при fuzzing-тестировании осуществляется генерация потока всевозможных случайных комбинаций входных данных, приближенных к реальным данным (например, html-страницы с случайными параметрами тегов, архивы или изображения с аномальными заголовками и т.п.), и фиксация возможных сбоев в процессе их обработки. Если какая-то последовательность приводит к исключению или не соответствует ожидаемой реакции, то такое поведение с высокой вероятностью свидетельствует об ошибке или уязвимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
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  4. OpenNews: Проект Mozilla представил FuzzDB, базу данных типовых шаблонов атак
  5. OpenNews: Итоги пяти месяцев изучения безопасности СПО проектом OSS-Fuzz
  6. OpenNews: Google открыл код ClusterFuzz, платформы для выявления ошибок и уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54204-fuzzer
Ключевые слова: fuzzer, atheris
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:14, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я одного не могу понять, а почему Гугл НЕ создал эту программу открытой изначально?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:20, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    наверно потому, что сам он этого не делал, а опять купил, как и ВСЕ остальные проекты? Да-да, даже нынешний поисковик гугла - купленный.
     
     
  • 3.9, макаронофикус (?), 12:28, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> нынешний поисковик гугла - купленный.

    Поделись, пжа, источником.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:54, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.gazeta.ru/tech/2020/09/08/13240712/sputnik_is_gone.shtml
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:23, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А с чего им делиться с конкурентами полезными наработками, в которые они вложили деньги? А вот когда оно стало ненужно или полезность не оправдала ожиданий - выкидываешь в опен сорс - кушайте, не обляпайтесь. Гугл теперь выглядит белым и пушистым - "поделился", а поддерживают пусть кто хочет своими силами. Бонус поинты за рализ только сырцов без документации и инструментов сборки - вроде и открыли, а долбиться никто не захочет.
     
  • 2.12, погроммист (?), 13:03, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В компаниях вроде гугла используется тонна внутренних сервисов и библиотек: от собственной системы сборки и CI, до собственной VCS и диалекта ЯП. Оно сильно интегрировано между собой, что даёт серьезный буст производительности разработчикам, но затрудняет открытие сорцов. Нужно потратить уйму времени на рутинное отвязывание кода от всего этого NIH добра, а также настроить синхронизацию внешнего кода с внутренней монорепой, выделить человека для связи с общественностью (категоризацию багов, внешнего код ревью).
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:42, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дав ваще беспредел! Скрывают от сообщества сырые неюзабельные прототипы без документации!
     

  • 1.2, mos87 (ok), 11:19, 06/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 11:23, 06/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:58, 06/12/2020 Скрыто модератором
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  • 3.10, Аноним (10), 12:52, 06/12/2020 Скрыто модератором
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  • 2.6, Аноним (-), 11:49, 06/12/2020 Скрыто модератором
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  • 1.7, Аноним (-), 11:51, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > libFuzzer

    Хочу такую же, но для gcc !!!

     
     
  • 2.13, погроммист (?), 13:11, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его вроде можно и к GCC >= 9.0 прикрутить (но я не пробовал). См. man gcc /-fsanitize-coverage=
     
  • 2.14, Аноним (15), 13:40, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не пофиг, чем *тестовую* сборку делать?
     

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