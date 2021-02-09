Утверждено добавление в Python операторов для сопоставления с образцом

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:26, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – ой, ну хватит ныть, иди пиши на хрусте, ведь он идеален

3.37 , Онаним ( ? ), 22:46, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы предложили мне ещё более замечательное творение, но я бы рекомендовал женить оба этих экземпляра друг на друге.

2.6 , Аноним ( 6 ), 21:28, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Это с непривычки наверно, синтаксис очень лаконичный и богатый на возможности, но при этом легкочитаемый. Эти конструкции не так просты и примитивны, как может показаться.

3.12 , Аноним ( 12 ), 21:44, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Богатый на возможности ? В этом цирке пробелов и идиотизма от монтипайтон ? Это говнище со своим особым путем, путем на . .

4.16 , Redirect ( ?? ), 21:53, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Так др*чи на своем любимом C++ в 2-3 раза больше кода и не напрягай людям мозги! А тут все просто и лаконично!

5.23 , Аноним ( 23 ), 22:02, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Нет, тут какраз таки тупой цирк, жопой в стаканчик. Что подумает нормальный человек увидев "это" ? Оно сгруперовано или не хватает break , почему не switch, и не работает туева хуча гвнокода на фтором петоне. Эти языки особого пути не должны применяться массово. Выпиливайте кто может !

6.34 , Школьник ( ok ), 22:38, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас 2021ый год на дворе, и паттерн-матчинг есть уже в куче языков (кое в каких - уже не первый десяток лет), в тексте новости даже указано, какие были взяты за образцы при разработке этого в Питоне. Но тем, кому недосуг вылезти за пределы познания, жестко ограниченные Си и плюсами (в лучшем случае старой версией Джавы), - те, конечно, будут дивиться, как бараны на новые ворота, всем этим case без break и switch, и негодовать, как же это кто-то посмел вывести их из зоны комфорта. ЗЫ Кстати сказать, в тех же Плюсах не каждый case обязан заканчиваться break, и этим иногда пользуются.

3.15 , Аноним ( 15 ), 21:49, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > синтаксис очень лаконичный и богатый на возможности Вот скажи, что это: 401|403|404... Бинарное "или"? Или case? Очень богатый синтаксис! Богатый на баги.

4.29 , мое правило ( ? ), 22:27, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вы задвинули. Это то же самое что и int *i = new int(10); i = i + 1;. Вот что же это такое, что же это может быть... Придирки в стиле "я взял молоток, а он не пилит доску". Просто почитать документацию, и убедится в однозначности кода видимо не судьба.

2.7 , Аноним ( 7 ), 21:30, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Да, только у тебя, надеюсь, они вытекут окончательно, и ты ослепнешь и больше не будешь засорять интернет своими тупыми мусорными комментариями

