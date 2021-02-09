Утверждено добавление в Python операторов для сопоставления с образцом

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|1.1, Онаним (?), 21:22, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Только у меня глаза вытекают от этого кода, улучшить читаемость которого уже не поможет ничто? Казалось бы... вообще примитивные конструкции... а нечитабельно.
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|3.37, Онаним (?), 22:46, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы предложили мне ещё более замечательное творение, но я бы рекомендовал женить оба этих экземпляра друг на друге.
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|2.6, Аноним (6), 21:28, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это с непривычки наверно, синтаксис очень лаконичный и богатый на возможности, но при этом легкочитаемый. Эти конструкции не так просты и примитивны, как может показаться.
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|3.12, Аноним (12), 21:44, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Богатый на возможности ? В этом цирке пробелов и идиотизма от монтипайтон ? Это говнище со своим особым путем, путем на . .
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|4.16, Redirect (??), 21:53, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так др*чи на своем любимом C++ в 2-3 раза больше кода и не напрягай людям мозги! А тут все просто и лаконично!
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|5.23, Аноним (23), 22:02, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет, тут какраз таки тупой цирк, жопой в стаканчик. Что подумает нормальный человек увидев "это" ? Оно сгруперовано или не хватает break , почему не switch, и не работает туева хуча гвнокода на фтором петоне. Эти языки особого пути не должны применяться массово. Выпиливайте кто может !
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|6.34, Школьник (ok), 22:38, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас 2021ый год на дворе, и паттерн-матчинг есть уже в куче языков (кое в каких - уже не первый десяток лет), в тексте новости даже указано, какие были взяты за образцы при разработке этого в Питоне. Но тем, кому недосуг вылезти за пределы познания, жестко ограниченные Си и плюсами (в лучшем случае старой версией Джавы), - те, конечно, будут дивиться, как бараны на новые ворота, всем этим case без break и switch, и негодовать, как же это кто-то посмел вывести их из зоны комфорта.
ЗЫ Кстати сказать, в тех же Плюсах не каждый case обязан заканчиваться break, и этим иногда пользуются.
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|3.15, Аноним (15), 21:49, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> синтаксис очень лаконичный и богатый на возможности
Вот скажи, что это: 401|403|404... Бинарное "или"? Или case? Очень богатый синтаксис! Богатый на баги.
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|4.29, мое правило (?), 22:27, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вы задвинули. Это то же самое что и int *i = new int(10); i = i + 1;. Вот что же это такое, что же это может быть... Придирки в стиле "я взял молоток, а он не пилит доску". Просто почитать документацию, и убедится в однозначности кода видимо не судьба.
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|2.7, Аноним (7), 21:30, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Да, только у тебя, надеюсь, они вытекут окончательно, и ты ослепнешь и больше не будешь засорять интернет своими тупыми мусорными комментариями
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|2.18, Redirect (??), 21:56, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если честно, я рад! Напрягает часто ветвить if ... elif ... else ...
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|1.3, Аноним (6), 21:26, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну в принципе норм, главное же чтоб не свитчи как в си, а нормальные матчи. Ну там чтобы матчить регулярки например. В прошлый раз не взлетело, но с тех пор уже нормально доработали и есть надежда, что в этот раз получится сделать.
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|1.10, kai3341 (ok), 21:39, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В конечном счёте, из новости не следует, что все if/else нужно срочно заменить на новый-банановый match. С виду match чуток вырвиглазый. Очень хочется надеяться, что match даёт манёвр для оптимизаций
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|2.17, Аноним (15), 21:53, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> case 401|403|404:
вот за такое надо руки у авторов вырвать... похоже, из ж*пы.
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|4.27, A.Stahl (ok), 22:23, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, из того где медвед со свиньйой за синтаксическим цукером охотились.
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|2.31, Аноним (31), 22:31, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ознакомьтесь с Ruby перед этим. Чистенький, маленький, эффективный. Ещё и платят много.
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|1.26, Аноним (26), 22:10, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересно, а если я перед этим сделаю
from re import match
то никому не поплохеет?
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