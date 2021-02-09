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Утверждено добавление в Python операторов для сопоставления с образцом

09.02.2021 21:14

Руководящий совет проекта Python утвердил добавление в язык операторов для сопоставления с образцом (match и case). Поддержка новых операторов появится в выпуске Python 3.10. Новые операторы "match" и "case" позволят улучшить читаемость кода, упростят сопоставление произвольных Python-объектов и отладку, а также повысят надёжность кода благодаря возможности расширенной статической проверки типов.

Реализация во многом напоминает оператор "match", предоставляемый в языках Scala, Rust и F#, который выполняет сравнение результата выполнения указанного выражения со списком образцов, перечисленных в блоках на основе оператора "case". В отличие от оператора "switch", доступного в языках Си, Java и JavaScript, выражения на основе "match" предлагают гораздо более широкую функциональность. 


def http_error(status):
    match status:
        case 400:
            return "Bad request"
        case 401|403|404:
            return "Not allowed"
        case 418:
            return "I'm a teapot"
        case _:
            return "Something else"

Например, возможна распаковка объектов, кортежей, списков и произвольных последовательностей для привязки переменных на основе имеющихся значений. Допускается определение вложенных шаблонов, использование в шаблоне дополнительных условий "if", применение масок ("[x, y, *rest]"), маппинга связок ключ/значение (например, {"bandwidth": b, "latency": l} для извлечения значений "bandwidth" и "latency" и словаря), извлечения подшаблонов (оператор ":="), использования именованных констант в шаблоне. В классах возможна настройка поведения при сопоставлении при помощи метода "__match__()". 


   from dataclasses import dataclass

   @dataclass
   class Point:
       x: int
       y: int

   def whereis(point):
       match point:
           case Point(0, 0):
               print("Origin")
           case Point(0, y):
               print(f"Y={y}")
           case Point(x, 0):
               print(f"X={x}")
           case Point():
               print("Somewhere else")
           case _:
               print("Not a point")

   match point:
       case Point(x, y) if x == y:
           print(f"Y=X at {x}")
       case Point(x, y):
           print(f"Not on the diagonal")


   RED, GREEN, BLUE = 0, 1, 2
   match color:
       case .RED:
           print("I see red!")
       case .GREEN:
           print("Grass is green")
       case .BLUE:
           print("I'm feeling the blues :(")

Ранее, попытки реализации операторов сопоставления с образцом предпринимались в 2001 и 2006 годах (pep-0275, pep-3103), но были отвергнуты в пользу оптимизации конструкции "if ... elif ... else" для составления цепочек сопоставления. На этот раз также не обошлось без разделения мнений и для конечного принятия решения в качестве арбитра был привлечён руководящий совет, который сумел придти к консенсусу.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.python.org/archiv...)
  2. OpenNews: Гвидо ван Россум предложил включить в Python операторы для сопоставления с образцом
  3. OpenNews: Недоработка в Python-скрипте могла привести к неверным результатам в более 100 публикациях по химии
  4. OpenNews: Python переходит на новый цикл формирования значительных выпусков
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.9
  6. OpenNews: В пакетном менеджере PIP прекращена поддержка Python 2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54563-python
Ключевые слова: python, pattern
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  • 1.1, Онаним (?), 21:22, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Только у меня глаза вытекают от этого кода, улучшить читаемость которого уже не поможет ничто? Казалось бы... вообще примитивные конструкции... а нечитабельно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:26, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    ой, ну хватит ныть, иди пиши на хрусте, ведь он идеален
     
     
  • 3.37, Онаним (?), 22:46, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы предложили мне ещё более замечательное творение, но я бы рекомендовал женить оба этих экземпляра друг на друге.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:28, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это с непривычки наверно, синтаксис очень лаконичный и богатый на возможности, но при этом легкочитаемый. Эти конструкции не так просты и примитивны, как может показаться.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:44, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Богатый на возможности ?  В этом цирке пробелов и идиотизма от монтипайтон ? Это говнище со своим особым путем, путем на  . .
     
     
  • 4.16, Redirect (??), 21:53, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так др*чи на своем любимом C++ в 2-3 раза больше кода и не напрягай людям мозги! А тут все просто и лаконично!
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 22:02, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, тут какраз таки тупой цирк, жопой в стаканчик. Что подумает нормальный человек увидев "это" ? Оно сгруперовано или не хватает break , почему не switch, и не работает туева хуча гвнокода на фтором петоне. Эти языки особого пути не должны применяться массово. Выпиливайте кто может !
     
     
  • 6.34, Школьник (ok), 22:38, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас 2021ый год на дворе, и паттерн-матчинг есть уже в куче языков (кое в каких - уже не первый десяток лет), в тексте новости даже указано, какие были взяты за образцы при разработке этого в Питоне. Но тем, кому недосуг вылезти за пределы познания, жестко ограниченные Си и плюсами (в лучшем случае старой версией Джавы), - те, конечно, будут дивиться, как бараны на новые ворота, всем этим case без break и switch, и негодовать, как же это кто-то посмел вывести их из зоны комфорта.

    ЗЫ Кстати сказать, в тех же Плюсах не каждый case обязан заканчиваться break, и этим иногда пользуются.

     
  • 3.15, Аноним (15), 21:49, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > синтаксис очень лаконичный и богатый на возможности

    Вот скажи, что это: 401|403|404... Бинарное "или"? Или case? Очень богатый синтаксис! Богатый на баги.

     
     
  • 4.29, мое правило (?), 22:27, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вы задвинули. Это то же самое что и int *i = new int(10); i = i + 1;. Вот что же это такое, что же это может быть... Придирки в стиле "я взял молоток, а он не пилит доску". Просто почитать документацию, и убедится в однозначности кода видимо не судьба.
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:30, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Да, только у тебя, надеюсь, они вытекут окончательно, и ты ослепнешь и больше не будешь засорять интернет своими тупыми мусорными комментариями
     

  • 1.2, Леголас (ok), 21:23, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    без малого эпохальное событие
     
     
  • 2.18, Redirect (??), 21:56, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если честно, я рад! Напрягает часто ветвить if ... elif ... else ...
     

  • 1.3, Аноним (6), 21:26, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну в принципе норм, главное же чтоб не свитчи как в си, а нормальные матчи. Ну там чтобы матчить регулярки например. В прошлый раз не взлетело, но с тех пор уже нормально доработали и есть надежда, что в этот раз получится сделать.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:27, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    2021 год все таки. Пора бы. Может к 2030 массивы введут.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:37, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это которые from array import array?
     

  • 1.8, Котовшив (?), 21:33, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Питон это новый C++ в плохом смысле.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 21:45, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это точно, отвращение вызывает.
     

  • 1.10, kai3341 (ok), 21:39, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В конечном счёте, из новости не следует, что все if/else нужно срочно заменить на новый-банановый match. С виду match чуток вырвиглазый. Очень хочется надеяться, что match даёт манёвр для оптимизаций
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 21:53, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > case 401|403|404:

    вот за такое надо руки у авторов вырвать... похоже, из ж*пы.

     
     
  • 3.21, kai3341 (ok), 21:59, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > case 401|403|404:

    Вот как раз это выглядит как оптимизация

     

  • 1.11, Аноним (12), 21:40, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ЙА повелитель петона !
     
     
  • 2.20, A.Stahl (ok), 21:58, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИА-ИА того же мненИА!
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 22:04, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осёл, ты из какого мультега ? Де мартышка с папугаим ?
     
     
  • 4.27, A.Stahl (ok), 22:23, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, из того где медвед со свиньйой за синтаксическим цукером охотились.

     

  • 1.14, петон (?), 21:47, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помой меня
     
  • 1.19, Анон1234567890 (?), 21:57, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Смотрю на примеры и го мне начинает нравиться всё больше и больше.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:28, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и го отсюда. Новость про Пайтон.
     

  • 1.22, AntonAlekseevich (ok), 22:01, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    УРА! Жду ebuild(ой, в смысле BUILDPKG[Один [корень] сборочный файл пакета]) с этим безобразием!
     
  • 1.25, name (??), 22:10, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я скорее на хипстреский Go пересяду, чем читать этот python
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 22:31, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ознакомьтесь с Ruby перед этим. Чистенький, маленький, эффективный. Ещё и платят много.
     
     
  • 3.36, Аноним (9), 22:39, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, все супер, только работы не найти
     

  • 1.26, Аноним (26), 22:10, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, а если я перед этим сделаю

    from re import match

    то никому не поплохеет?

     
  • 1.28, Аноним (28), 22:25, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А запятые в питоне не в моде что ли? Поясните, почему пайп?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 22:33, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы на bash было похоже конечно же
     
  • 2.35, Аноним (9), 22:39, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что с запятыми получится tuple
     

  • 1.32, Zitz (?), 22:31, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    JavaScript поадекватнее смотрится.
     
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