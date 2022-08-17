Выпуск Nuitka 1.0, компилятора для языка Python

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|1.4, Аноним (4), 08:56, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Чтобы продолжить принятую нумерацию следующая версия должна была быть 0.10, лол.
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|2.15, Прохожий (??), 09:12, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Понимаю, это не то занятие, чем занимаются по большей части местные эксперты, но если подумать, то в числе 0.10 последний ноль не значащий.
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|3.31, Аноним (31), 09:44, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> в числе 0.10
Ты исходишь из ложной предпосылки, будто версия - это число. А на самом деле это строка. Причем можешь считать ее строкой в свободной форме, т. к. может быть например такой: 1.2.3.4-SNAPSHOT, или даже такой: 1.123.45a+bc419a2. И лишь semver добавляет предсказуемости в эту строку. И нет, даже в semver версия - это не число. Это три числа.
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|1.6, Аноним (6), 08:58, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> используются штатные средства CPython для управления объектами
дык без этого было бы ещё шустрее
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|1.7, Аноним (4), 08:59, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сейчас для задач запихивания питон приложения в бинарник использую PyOxidizer, но Nuitka тоже использовал в своё время. Хорошо что есть конкуренция.
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|2.9, Жироватт (ok), 09:04, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> PyOxidizer exposes ... for embedding self-contained Python interpreters as a tool and software library.
Понять можно, если у нас гоняется легаси, которое никто переписывать в здравом уме не будет, а выполнить надо. Зачем оно в принципе нужно для иных целей?
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|3.34, Аноним (42), 09:54, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Распространять результат работы заказчику, который например не является айти-компанией, где просто для решения задачи ткнуть в бинарник, сделать действия по инструкции и получить результат. Этот софт для многих заказчиков останется навсегда легаси и священной коровой к которой никогда не надо подходить и что-то менять.
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|4.46, Жироватт (ok), 10:42, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> заказчику, который например не является айти-компанией, где просто для решения задачи ткнуть в бинарник
Для этого разве не был создан дотнет с шарпеем впридачу, где даже версионированного черта в ступе в пакете с nuget подтянуть можно? Просто твой сценарий, да для таких компаний (100% винда везде) немного мимо.
Хотя, хм... а может попробовать из твоего питона подсоединиться к СОМ-серверу 1С, вытянуть оттуда формализованные данные по справочнику отбором, собранным на основе имен excel-файлов в предзаданной папке на сервере. А затем эти данные надо будет преобразовать в форматные строки и по трубе скормить другому легаси, дернув при успехе по СОМ СКУД разработки 2006-2008го года. Думаешь получится?
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|5.53, economist (?), 12:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почти так и делаем. Но COM падуч, OData сложно (а напрямую с таблицами БД PostgreSQL - лЫцензия 1С запрещает работать). Поэтому выгрузить справочники в TXT целиком и из 1С, и из СКУД, и все это Python/Pandas скрестить, кинуть pickle в streamlit и раздать по web - вот это работает очхор.
Сабж будет полезен для бинарника, если не хочется светить исходники и ловить блох на обновлении либ.
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|5.56, Аноним (56), 13:12, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да на той стороне даже просто питон на виндовую машину поставить будет целая проблема. Там нужно будет согласование всех со всеми и кто-нибудь скажет, а какие гарантии что вот этот ваш Anaconda безопасен кто его поддерживает и всё такое. А у еникея просто мозг бы расплавился от необходимости ставить питон. А так просто нажал запустил и всё работает.
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|6.64, aname (?), 13:55, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там, где работают те, кто что- то может сказать про безопасность, обычно, рядом работают и те, кто может поставить. А поставить питухон что в шинде, что в никсонах- не сложно, тем более, инструкций в гугле дохера.
Единственное нахуя, а главное зачем: это сорцы не светить.
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|1.8, Жироватт (ok), 09:01, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Каждый язык - для своей ниши. В этом нет ничего плохого.
Питон - для прототипирования и быстрого скриптинга редких задач, для которых шелл уже недостаточен, а писать отдельный бинарник влом.
Жаль, что не все понимают сию истину. Тогда бы и таких транспайлеров бы не было
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|2.11, Аноним (11), 09:07, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато после того как код уже написан/отлажен, можно прогнаться компилятором и сделать код быстрее. Как единый бинарник его и хранить/разворачивать/сопровождать проще.
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|2.12, Аноним (6), 09:09, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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жиденько ты, жироватт, IRL у питона ниша явно побольше чем в твоих влажных фантазиях
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|3.19, Прохожий (??), 09:20, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это лишь потому, что уровень вхождения относительно низок. Но других достоинств у языка и нет, он слишком примитивен и применение его в больших проектах в качестве основного языка чревато сильной головной болью.
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|5.24, Прохожий (??), 09:25, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то, нет. Я сам Python использую. Только у меня это не для всех дырок затычка.
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|6.61, Аноним (61), 13:33, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. каждый второй привет мир? Ну и, к тому же, для питона некорректно мерять числом строк, в нём 100 сишных строк в каждой строке помещается. Так что умножайте привычные оценки на 100.
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|3.20, Жироватт (ok), 09:22, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не "ниша", а там, где его в принципе впихнули, вместо изучения нормальных компилируемых языков.
Спать можно и на потолке, штаны надевать через голову, но никто это за нормальное использование не считает
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|4.35, Аноним (42), 09:56, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это сейчас был ор. Вот как раз использование компилируемых языков там где можно заюзать простой питон и есть надевание штанов через голову. Ты походу живешь на потолке.
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|5.40, Аноним (-), 10:01, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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посмотри на ник этого господина и всё станет понятно, зачем тратить время доказывая что-то местным завсегдатаям?
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|6.58, Аноним (56), 13:15, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да уж ну и ник впервые такой вижу, а уже в шоке кто мог вообще придумать такой ник!?
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|4.60, Аноним (-), 13:26, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не "ниша", а там, где его в принципе впихнули, вместо изучения нормальных компилируемых языков.
Вот откуда вы это тащите? Вы понимаете, что в том-же C, помимо написания самой программы, нужно еще кучу дополнительных вещей не забывать (например, про места, где выделялась память), но и еще и помнить кучу взаимосвязей между файлами?
И вместо того, чтобы заниматься творчеством, если можно так выразиться, ты вынужден заниматься ведением заметок и периодическими перепроверками, а также созданием соглашений для себя (или даже для других), чтобы то, что ты написал, осталось в виде стройной структуры.
В Python нет необходимости в вышеуказанных напрягах, на нем сразу можно заниматься чистым творчеством. Вот во многом поэтому его и любят.
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|2.29, Аноним (29), 09:38, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То какие-то там недоязыки, а Пайтон(C)(R) для всего. Не знали?
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|2.54, topin89 (ok), 12:47, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У компиляции есть ещё одно достоинство -- возможность распространять без исходников. Если почитать, на какие ухищрения шли люди из Drobpox, чтоб даже по байт-коду не смогли восстановить, становится понятно, что кому-то подобное нужно
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|1.10, pashev.ru (?), 09:06, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Добавлена поддержка Fedora 36.
Это признак ковнокода. Не Федора и не 36, а «поддержка <любого дистрибутива>».
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|2.13, Аноним (6), 09:10, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дооооооо, проблема в программах, а не в дистрах с их 100500 костылями
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|2.37, Аноним (42), 09:58, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага ты хочешь гигантские статические бинарники на каждый чих? Тогда электрон тебе покажется легковесной пушинкой.
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|3.55, topin89 (ok), 12:52, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Цены на память упали, объёмы подросли. Я был бы очень да же за почти статический бинари, оставить в динамике только стандартные библиотеки языков, да и то не всегда. Это всяко лучше, чем делать контейнеры на каждый чих.
Проблема электрона не сколько в объёме на диске, сколько в безумном жоре оперативы.
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|4.62, Аноним (62), 13:49, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем контейнеры, если изоляция ненужна? И монолитный бинарь тоже ни к чему. Можно просто положить все зависимости в пакет, который развернётся в отдельную папку.
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|1.16, БиоБабай (?), 09:16, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нужен выпуск проекта <...> 1.0, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Rust в представление на языке C/C++
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|2.23, Прохожий (??), 09:24, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда вы такие беретесь, интересно? Во-первых, Раст - это компилятор. Во-вторых, там и так LLVM используется. В-третьих, это оффтопик.
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