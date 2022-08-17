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Выпуск Nuitka 1.0, компилятора для языка Python

17.08.2022 08:34

Доступен выпуск проекта Nuitka 1.0, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C++, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.10. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Выпуск 1.0 не сигнализирует о новом значительном этапе развития, а лишь продолжает принятую проектом нумерацию версий (прошлый выпуск был 0.9). При этом в Nuitka 1.0 отмечаются существенные улучшения, связанные с масштабируемостью и стабильностью, а также добавление новых оптимизаций и возможностей. Среди изменений в новой версии:

  • Проведена работа по приведению в порядок и документированию конфигурации в формате Yaml.
  • Добавлены оптимизации для повышения производительности методов dict, bytes и str.
  • Внесены улучшения в обработчики, обеспечивающие определение типов при сравнениях и двоичных операциях.
  • Снижено потребление памяти компилятором и сокращено время компиляции.
  • Улучшен анализ зависимостей между библиотеками и пакетами для разрешения конфликтов на платформе macOS при установке разных версий.
  • В режим компиляции в один файл (Onefile) добавлена поддержка кэширования файловых путей.
  • Добавлена поддержка вложенного копирования некомпилируемых функций.
  • Предоставлена возможность пометки плагинов устаревшими.
  • Добавлена поддержка Fedora 36.


  1. Главная ссылка к новости (https://nuitka.net/posts/nuitk...)
  2. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.6.17, компилятора для языка Python
  3. OpenNews: Выпуск PyOxidizer для упаковки Python-проектов в самодостаточные исполняемые файлы
  4. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: Проект Pyston, предлагающий Python с JIT-компилятором, вернулся к открытой модели разработки
  6. OpenNews: Представлен Pyston-lite, JIT-компилятор для штатного Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57643-nuitka
Ключевые слова: nuitka, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 08:56, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чтобы продолжить принятую нумерацию следующая версия должна была быть 0.10, лол.
     
     
  • 2.15, Прохожий (??), 09:12, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Понимаю, это не то занятие,  чем занимаются по большей части  местные эксперты, но если подумать, то в числе 0.10 последний ноль не значащий.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 09:44, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > в числе 0.10

    Ты исходишь из ложной предпосылки, будто версия - это число. А на самом деле это строка. Причем можешь считать ее строкой в свободной форме, т. к. может быть например такой: 1.2.3.4-SNAPSHOT, или даже такой: 1.123.45a+bc419a2. И лишь semver добавляет предсказуемости в эту строку. И нет, даже в semver версия - это не число. Это три числа.

     
  • 3.38, Анонус (?), 09:58, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но ведь 0.10 это не число, а строка.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 10:08, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Прохожий явно джаваскриптизёр.  
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:58, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > используются штатные средства CPython для управления объектами

    дык без этого было бы ещё шустрее

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 11:54, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык без этого не работало бы ваще.
     

  • 1.7, Аноним (4), 08:59, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас для задач запихивания питон приложения в бинарник использую PyOxidizer, но Nuitka тоже использовал в своё время. Хорошо что есть конкуренция.  
     
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 09:04, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > PyOxidizer exposes ... for embedding self-contained Python interpreters as a tool and software library.

    Понять можно, если у нас гоняется легаси, которое никто переписывать в здравом уме не будет, а выполнить надо. Зачем оно в принципе нужно для иных целей?

     
     
  • 3.34, Аноним (42), 09:54, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Распространять результат работы заказчику, который например не является айти-компанией, где просто для решения задачи ткнуть в бинарник, сделать действия по инструкции и получить результат. Этот софт для многих заказчиков останется навсегда легаси и священной коровой к которой никогда не надо подходить и что-то менять.  
     
     
  • 4.46, Жироватт (ok), 10:42, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  заказчику, который например не является айти-компанией, где просто для решения задачи ткнуть в бинарник

    Для этого разве не был создан дотнет с шарпеем впридачу, где даже версионированного черта в ступе в пакете с nuget подтянуть можно? Просто твой сценарий, да для таких компаний (100% винда везде) немного мимо.

    Хотя, хм... а может попробовать из твоего питона подсоединиться к СОМ-серверу 1С, вытянуть оттуда формализованные данные по справочнику отбором, собранным на основе имен excel-файлов в предзаданной папке на сервере. А затем эти данные надо будет преобразовать в форматные строки и по трубе скормить другому легаси, дернув при успехе по СОМ СКУД разработки 2006-2008го года. Думаешь получится?

     
     
  • 5.53, economist (?), 12:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почти так и делаем. Но COM падуч, OData сложно (а напрямую с таблицами БД PostgreSQL - лЫцензия 1С запрещает работать). Поэтому выгрузить справочники в TXT целиком и из 1С, и из СКУД, и все это Python/Pandas скрестить, кинуть pickle в streamlit и раздать по web - вот это работает очхор.

    Сабж будет полезен для бинарника, если не хочется светить исходники и ловить блох на обновлении либ.

     
  • 5.56, Аноним (56), 13:12, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да на той стороне даже просто питон на виндовую машину поставить будет  целая проблема. Там нужно будет согласование всех со всеми и кто-нибудь скажет, а какие гарантии что вот этот ваш Anaconda безопасен кто его поддерживает и всё такое. А у еникея просто мозг бы расплавился от необходимости ставить питон. А так просто нажал запустил и всё работает.  
     
     
  • 6.64, aname (?), 13:55, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, где работают те, кто что- то может сказать про безопасность, обычно, рядом работают и те, кто может поставить. А поставить питухон что в шинде, что в никсонах- не сложно, тем более, инструкций в гугле дохера.

    Единственное нахуя, а главное зачем: это сорцы не светить.

     
  • 6.65, aname (?), 13:56, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контейнеры?
     

  • 1.8, Жироватт (ok), 09:01, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Каждый язык - для своей ниши. В этом нет ничего плохого.

    Питон - для прототипирования и быстрого скриптинга редких задач, для которых шелл уже недостаточен, а писать отдельный бинарник влом.

    Жаль, что не все понимают сию истину. Тогда бы и таких транспайлеров бы не было

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:07, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато после того как код уже написан/отлажен, можно прогнаться компилятором и сделать код быстрее. Как единый бинарник его и хранить/разворачивать/сопровождать проще.
     
  • 2.12, Аноним (6), 09:09, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жиденько ты, жироватт, IRL у питона ниша явно побольше чем в твоих влажных фантазиях
     
     
  • 3.19, Прохожий (??), 09:20, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это лишь потому, что уровень вхождения относительно низок. Но других достоинств у языка и нет, он слишком примитивен и применение его в больших проектах в качестве основного языка чревато сильной головной болью.
     
     
  • 4.21, Аноним (6), 09:22, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    пылающий хейтер в треде!
     
     
  • 5.24, Прохожий (??), 09:25, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то, нет. Я сам Python использую. Только у меня это не для всех дырок затычка.
     
     
  • 6.44, Аноним (-), 10:19, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и страпон используешь?
     
     
  • 7.45, Артём (?), 10:38, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это что-то из питонячих батареек?
     
     
  • 8.48, Аноним (48), 11:00, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это что-то из твоей жэпы ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.66, aname (?), 13:58, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу Заставляет разраба работать... текст свёрнут, показать
     
  • 4.28, Sw00p aka Jerom (?), 09:35, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >применение его в больших проектах

    что это за проекты такие?

     
     
  • 5.30, Прохожий (??), 09:38, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Больше пары десятков тыс. строк (плюс/минус).
     
     
  • 6.61, Аноним (61), 13:33, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. каждый второй привет мир? Ну и, к тому же, для питона некорректно мерять числом строк, в нём 100 сишных строк в каждой строке помещается. Так что умножайте привычные оценки на 100.
     
  • 5.41, Аноним (41), 10:04, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Матрикс синапсе.
    Твоя мамка хдддд
    Еще примеры?
     
  • 3.20, Жироватт (ok), 09:22, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не "ниша", а там, где его в принципе впихнули, вместо изучения нормальных компилируемых языков.
    Спать можно и на потолке, штаны надевать через голову, но никто это за нормальное использование не считает
     
     
  • 4.35, Аноним (42), 09:56, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это сейчас был ор. Вот как раз использование компилируемых языков там где можно заюзать простой питон и есть надевание штанов через голову. Ты походу живешь на потолке.  
     
     
  • 5.40, Аноним (-), 10:01, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    посмотри на ник этого господина и всё станет понятно, зачем тратить время доказывая что-то местным завсегдатаям?
     
     
  • 6.58, Аноним (56), 13:15, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж ну и ник впервые такой вижу, а уже в шоке кто мог вообще придумать такой ник!?
     
  • 5.52, Аноним (52), 12:07, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заюзал sbcl и оно прямо в асм
     
  • 4.60, Аноним (-), 13:26, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не "ниша", а там, где его в принципе впихнули, вместо изучения нормальных компилируемых языков.

    Вот откуда вы это тащите? Вы понимаете, что в том-же C, помимо написания самой программы, нужно еще кучу дополнительных вещей не забывать (например, про места, где выделялась память), но и еще и помнить кучу взаимосвязей между файлами?
    И вместо того, чтобы заниматься творчеством, если можно так выразиться, ты вынужден заниматься ведением заметок и периодическими перепроверками, а также созданием соглашений для себя (или даже для других), чтобы то, что ты написал, осталось в виде стройной структуры.
    В Python нет необходимости в вышеуказанных напрягах, на нем сразу можно заниматься чистым творчеством. Вот во многом поэтому его и любят.

     
  • 2.29, Аноним (29), 09:38, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То какие-то там недоязыки, а Пайтон(C)(R) для всего. Не знали?
     
  • 2.54, topin89 (ok), 12:47, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У компиляции есть ещё одно достоинство -- возможность распространять без исходников. Если почитать, на какие ухищрения шли люди из Drobpox, чтоб даже по байт-коду не смогли восстановить, становится понятно, что кому-то подобное нужно
     

  • 1.10, pashev.ru (?), 09:06, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлена поддержка Fedora 36.

    Это признак ковнокода. Не Федора и не 36, а «поддержка <любого дистрибутива>».

     
     
  • 2.13, Аноним (6), 09:10, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дооооооо, проблема в программах, а не в дистрах с их 100500 костылями
     
     
  • 3.14, Аноним (6), 09:11, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и велосипедами
     
  • 2.37, Аноним (42), 09:58, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага ты хочешь гигантские статические бинарники на каждый чих? Тогда электрон тебе покажется легковесной пушинкой.
     
     
  • 3.55, topin89 (ok), 12:52, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цены на память упали, объёмы подросли. Я был бы очень да же за почти статический бинари, оставить в динамике только стандартные библиотеки языков, да и то не всегда. Это всяко лучше, чем делать контейнеры на каждый чих.
    Проблема электрона не сколько в объёме на диске, сколько в безумном жоре оперативы.
     
     
  • 4.57, Аноним (56), 13:14, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статические бинари тоже едят оперу.
     
  • 4.62, Аноним (62), 13:49, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем контейнеры, если изоляция ненужна? И монолитный бинарь тоже ни к чему. Можно просто положить все зависимости в пакет, который развернётся в отдельную папку.
     
     
  • 5.67, aname (?), 14:01, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это флатпак?
     

  • 1.16, БиоБабай (?), 09:16, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужен выпуск проекта <...> 1.0, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Rust в представление на языке C/C++
     
     
  • 2.23, Прохожий (??), 09:24, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда вы такие беретесь, интересно? Во-первых, Раст - это компилятор. Во-вторых, там и так LLVM используется. В-третьих, это оффтопик.
     
     
  • 3.25, trolleybus (?), 09:29, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Во-первых, Раст - это компилятор.

    Во-первых, Раст - это язык.

     
     
  • 4.27, Прохожий (??), 09:35, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо, Кэп. Это как бы само собой, вроде.
     
  • 4.47, Жироватт (ok), 10:43, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во-первых, Раст - это религия

    Поправил, не благодари

     
  • 3.50, Аноним (49), 11:59, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот вместо LLVM и надо в C++.
     
  • 3.59, Аноним (56), 13:16, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забываешь что это компилятор ненужного языка раст.
     
  • 2.51, Аноним (49), 12:00, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Теперь-то уже нужно в Carbon.
     

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