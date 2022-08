Выпуск Nuitka 1.0, компилятора для языка Python

2.9 , Жироватт ( ok ), 09:04, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > PyOxidizer exposes ... for embedding self-contained Python interpreters as a tool and software library. Понять можно, если у нас гоняется легаси, которое никто переписывать в здравом уме не будет, а выполнить надо. Зачем оно в принципе нужно для иных целей?

3.34 , Аноним ( 42 ), 09:54, 17/08/2022 Распространять результат работы заказчику, который например не является айти-компанией, где просто для решения задачи ткнуть в бинарник, сделать действия по инструкции и получить результат. Этот софт для многих заказчиков останется навсегда легаси и священной коровой к которой никогда не надо подходить и что-то менять.

4.46 , Жироватт ( ok ), 10:42, 17/08/2022 > заказчику, который например не является айти-компанией, где просто для решения задачи ткнуть в бинарник Для этого разве не был создан дотнет с шарпеем впридачу, где даже версионированного черта в ступе в пакете с nuget подтянуть можно? Просто твой сценарий, да для таких компаний (100% винда везде) немного мимо. Хотя, хм... а может попробовать из твоего питона подсоединиться к СОМ-серверу 1С, вытянуть оттуда формализованные данные по справочнику отбором, собранным на основе имен excel-файлов в предзаданной папке на сервере. А затем эти данные надо будет преобразовать в форматные строки и по трубе скормить другому легаси, дернув при успехе по СОМ СКУД разработки 2006-2008го года. Думаешь получится?

5.53 , economist ( ? ), 12:32, 17/08/2022 Почти так и делаем. Но COM падуч, OData сложно (а напрямую с таблицами БД PostgreSQL - лЫцензия 1С запрещает работать). Поэтому выгрузить справочники в TXT целиком и из 1С, и из СКУД, и все это Python/Pandas скрестить, кинуть pickle в streamlit и раздать по web - вот это работает очхор. Сабж будет полезен для бинарника, если не хочется светить исходники и ловить блох на обновлении либ.

5.56 , Аноним ( 56 ), 13:12, 17/08/2022 Да на той стороне даже просто питон на виндовую машину поставить будет целая проблема. Там нужно будет согласование всех со всеми и кто-нибудь скажет, а какие гарантии что вот этот ваш Anaconda безопасен кто его поддерживает и всё такое. А у еникея просто мозг бы расплавился от необходимости ставить питон. А так просто нажал запустил и всё работает.

6.64 , aname ( ? ), 13:55, 17/08/2022 Там, где работают те, кто что- то может сказать про безопасность, обычно, рядом работают и те, кто может поставить. А поставить питухон что в шинде, что в никсонах- не сложно, тем более, инструкций в гугле дохера. Единственное нахуя, а главное зачем: это сорцы не светить.

6.65 , aname ( ? ), 13:56, 17/08/2022 Контейнеры?