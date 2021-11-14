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Выпуск Nuitka 0.6.17, компилятора для языка Python

14.11.2021 11:05

Доступен выпуск проекта Nuitka 0.6.17, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C++, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.9. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

В новой версии добавлена экспериментальная поддержка оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), позволяющей учитывать особенности, определяемые во время выполнения программы. Оптимизация пока применима только к коду, компилируемому при помощи GCC. Для плагинов предоставлена возможность запроса ресурсов во время компиляции (pkg_resources.require). Значительно расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек numpy, scipy, skimage, pywt и matplotlib, в том числе через исключение лишних функций и подстановку необходимого кода функций на этапе парсинга. Проведена оптимизация кода, связанного с многопоточностью, созданием классов, проверкой атрибутов и вызовом методов. Ускорено выполнение операций с типами bytes, str и list.

  1. Главная ссылка к новости (https://nuitka.net/posts/nuitk...)
  2. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.6.0, компилятора для языка Python
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.10
  4. OpenNews: Выпуск Brython 3.10, реализации языка Python для web-браузеров
  5. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  6. OpenNews: Проект Pyston, предлагающий Python с JIT-компилятором, вернулся к открытой модели разработки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56152-nuitka
Ключевые слова: nuitka, python
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Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:15, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самая удобная штука чтобы поставлять свою питоновскую программу в бинарном виде.  
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:35, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но зачем, если есть Julia?....
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 13:57, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У этого языка противное название.
     
     
  • 4.47, Аноним (3), 14:38, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У питона с нулткой?.... Или у прекрасных женщин с именем Юлия?
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 14:48, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так сразу видно -- жульё, если конечно не думать одним прекрасным местом.
     
  • 2.5, 41 (?), 11:45, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строго говоря, ещё есть фиксированный двоичные файлы, которые вмещают в себя и интерпретатор, и скрипты. Но скорость выполнения соответствующая будет.
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 13:06, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Спешу тебя огорчить они декомпилируются обратно в питоновский код вплоть до комментариев в коде. И их успешно можно достать и из py2exe и из cx_freeze и из чего угодно.
     
  • 2.20, Аноним (49), 12:52, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если вас не пугает бинарник в полгига конечно. Питоновая программа в бинарном виде… Вы свернули куда-то не туда.
     
     
  • 3.23, Ant (??), 13:04, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с испльзованием Numpy подтягиваются интеловские библиотеки MKL... и размер становится 800+ Мб, тогда без UPX не обойтись.
     
     
  • 4.51, n00by (ok), 15:06, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, надо пожать файл, что бы наплодить ещё этих грязных страниц, а то 800+ Мб маловато.
     
  • 3.26, Аноним (1), 13:08, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Во первых не такие уж они и больше. Во вторых сейчас 2k21 и это никого не пугает.
     
     
  • 4.38, YetAnotherOnanym (ok), 14:11, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Изящно набросил. Жаль только, без особого эффекта.
     
  • 4.40, Аноним (40), 14:20, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >2k21

    Сейчас 2021, а не 200021

     
     
  • 5.52, Аноним (1), 15:20, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ага расскажи это разработчикам вот этой игры https://ru.wikipedia.org/wiki/NBA_2K21
     
     
  • 6.55, Аноним (40), 15:28, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты конечно вообще не шаришь. Есть фирма 2К sports, так что 2К это издатель игры.
    Пруфы-пруфики: https://ru.wikipedia.org/wiki/NBA_2K_(%D1%81%D0%B5%D1)
     
     
  • 7.59, Аноним (1), 15:56, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И как же так получается что названия 2K–2K21 совпадают со следующим годом после выхода игры? И что характерно компания так делает с 2000 года когда она еще не называлась 2K. Может потому что еще 21 год назад всем нормальны людям было понятно что 2K=2000?

    Давай следующее упражнение для твоего мозга WWE 2K14 https://ru.wikipedia.org/wiki/WWE_2K14 в каком году вышла?

     
     
  • 8.62, Аноним (62), 16:34, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Влияние лунного света на рост телеграфных столбов 2К тут НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЯ Име... текст свёрнут, показать
     
  • 8.63, Аноним (40), 16:37, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2013-ом ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.64, Аноним (62), 16:37, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нигра с надписью "блейзухи" на футболке в центре обложки.
    Безусловно, это прекрасный источник и пример для подражания.
     
  • 2.21, Ant (??), 12:59, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилируются ли Python-программ с PyQt, matplotlib, pandas и кучей других библиотек?
     
     
  • 3.27, Аноним (1), 13:10, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть нюансы, например PyQt в абстракции connect надо явно указывать тип данных в сигналах. Еще есть по мелочи.  У меня был PySide и да не сразу как есть но после некоторых приседаний всё заработало.  А в негуевых либах у меня проблем не было.  
     
  • 3.36, kai3341 (ok), 13:58, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >  Компилируются ли Python-программ с PyQt, matplotlib, pandas и кучей других библиотек?

    Если не используешь флаг "follow-imports", то вопросов нет
    Иначе необходимо добавить кучу "nofollow-import-to" и исключить сишные либы. Например, greenlet или pandas
    А ещё бывает, что в проекте балуются динамическими импортами. Динамический импорт не отработает, если ты не вкомпилишь статически в бандл соответствующую библиотеку флагом "include-module"

    Если у тебя проект объёмнее HELLO WORLD, то сборка в один бинарник -- плохая идея, оно просто не соберётся. Рекомендую бить на модули. Для того, чтобы декларативно описать сценарий модульной сборки, я запилил https://pypi.org/project/nuitkabs/ . Если nuitka сопоставима с gcc, то nuitkabs ближе к Makefile. Подрробнее в описании

     
     
  • 4.58, Аноним (1), 15:51, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На pypi кстати есть такая опция можно написать описание к своему пакету и стороннему человеку будет понятно что пакет делает.  
     
     
  • 5.67, kai3341 (ok), 17:34, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На pypi кстати есть такая опция можно написать описание к своему пакету
    > и стороннему человеку будет понятно что пакет делает.

    Оно там есть, и намного полнее того, что я написал тут. Спасибо, КЭП

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:33, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Почему бы сразу не написать на с, а не натягивать глаз на глобус?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:45, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Си надо еще осилить.
    А тут можно буяк-буяк и вперед пользуйтесь.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:47, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что там осиливать? Язык высокого уровня как никак.
     
  • 3.12, QwertyReg (ok), 12:01, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –20 +/
    Кому вообще в 2k21 осиливать Сишку? Крайне узконаправленный язык, давно мёртвый на десктопе.
     
     
  • 4.13, kusb (?), 12:12, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вызывающе неверная информация? Учитывая количество программ написанных на си и то, что они похоже используются чаще всего.
     
     
  • 5.16, 41 (?), 12:18, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Вызывающе неверная информация

    Вызывающе толстый троллинг [fixed]. Впрочем, как и всегда.

     
  • 4.19, Аноним (40), 12:43, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >в 2k21

    Откуда вы знаете что произойдет в 200021-ом?

     
     
  • 5.54, john_erohin (?), 15:26, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конкретно про 200021 не скажу, но 20 годами раньше Император встанет с Золотого Трона и начнет раздавать всем кто чего заслужил.
     
     
  • 6.66, Аноним (62), 16:41, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А откуда инфа что импи в М201 очухается?
    Есть подозрение что за 170 килолет он совсем-совсем в духовный маразм впадет.
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:21, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как всегда пишешь не подумав, хотя по твоим клиентам тебе и думать нечем...
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:27, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    си в любом случае надо знать, хотя бы поверхностно всем программистам. как минимум это прослойка на которой описывают кроссязыковое взаимодействие. как некая аналогия с английским в современном мире.
     
     
  • 5.34, QwertyReg (ok), 13:46, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Зачем знать Сишку какому-нибудь питонисту? Он пойдёт и с Пистоном будет зарабатывать по 200k в месяц, ни аза Сишки не зная.
     
     
  • 6.44, YetAnotherOnanym (ok), 14:34, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это называется "торговали - веселились, посчитали - прослезились".
    Открыть "стартап", заказать софт питонисту, разориться на плате за хостинг или потерять клиентов из-за лагов и тормозов - профит, чо... Питонист раз положит в карман 200 чего-то там, второй раз положит в карман 200 чего-то там (если повезёт, конечно), а потом его отовсюду будут гнать пропитанными тряпками.
     
  • 6.46, Аноним (31), 14:36, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    большинству может и не обязательно, но кому-то надо будет писать расширения. они могут быть хоть ра растах, хоть на чем. но интерфейс будет сишный. ну и знание си дает понимание как работает все под капотом и позволяет писать более лучший код
     
     
  • 7.48, QwertyReg (ok), 14:38, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > большинству может и не обязательно, но кому-то надо будет писать расширения. они
    > могут быть хоть ра растах, хоть на чем. но интерфейс будет
    > сишный. ну и знание си дает понимание как работает все под
    > капотом и позволяет писать более лучший код

    И чем же он позволяет писать "более лучший" код? Уровень абстракции того же Питона позволяет программисту забыть о use-after-free, invalid pointers, утечках и целиком сконцентрироваться на написании бизнес-логики, ведь платят именно за это, а не за затыкание дыр в архитектурно устаревшем языке.

     
     
  • 8.50, Аноним (50), 15:02, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уровни абсракции не имеют значения, когда клиенты сваливают к конкуренту с тормо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.57, Аноним (57), 15:39, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И возвращаются обратно позже Ведь лучше работать медленно, чем вообще никак из-... текст свёрнут, показать
     
  • 9.65, QwertyReg (ok), 16:39, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, с какого тормозилова Я даже молчу про сферы, где Сишка тупо не справится ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.68, Аноним (50), 17:48, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол... текст свёрнут, показать
     
  • 2.7, Аноним (8), 11:46, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что... Да!
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:56, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему нельзя, многие так и делают. На чем писать каждый сам решает, этим вот захотелось так.
     
  • 2.28, Аноним (1), 13:13, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Наоборот зачем эти полумеры, лучше сразу писать на Электроне.
     
  • 2.32, BrainFucker (ok), 13:32, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему бы сразу не написать на с,

    Если уж и менять питон на что-то, тогда уж лучше на Nim хотя бы.

     

  • 1.37, Урри (ok), 14:07, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Оптимизация пока применима только к коду, компилируемому при помощи GCC.

    Подскажите им, что для clang оптимизация включается так же - дописать "-O3" к командной строке.

     
     
  • 2.42, Аноним (50), 14:22, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -O4 уже есть.
     
  • 2.43, Аноним (49), 14:31, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пго есть только у гцц, насколько я знаю. В том числе со сбором информации через автопрофилировщик, но прогнать тесты более актуально. Примерно с гцц-9 пго юзать одно удовольствие, в генту можно любой пакет собрать с пго (правда вручную, при обновлении придётся подменять флаги опять). на практике это конечно пара процентов, но для -O3 разница в скорости запуска и исполнения до 60% доходит (или около того). Вообще, на сегодня нет никакого смысла использовать шланг, раньше он был полезен дополнительными проверками и читаемыми сообщениями об ошибках, но с тех пор гцц улучшили. По скорости компиляции гцц тоже лучше (шланг замедлили основательно).
     

  • 1.41, Аноним (50), 14:21, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, ещё бы в дебчике питонятину откомпилять.
     
     
  • 2.45, Аноним (49), 14:35, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ничего не даст. Компиляция сабжем только незначительно ускоряет запуск и больше ничего. Нивелируется недостатками в виде жжора памяти и дополнительным временем на чтение с диска.
     
     
  • 3.56, kusb (?), 15:30, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, не скомпилированный код же по идее должен тратить такты на обдумывание интерпретатором каждой команды?
     
     
  • 4.60, n00by (ok), 16:12, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший вопрос.



    $ cat loop.py
    #!/usr/bin/python3.9

    import time
    t0= time.time()
    print("Hello")
    j = 0
    for k in range(0,10):
        for i in range(0,50000000):
            j = i - j
        j = j + k
    t1 = time.time() - t0
    print("Time elapsed: ", t1)

    $ ./loop.py
    Hello
    Time elapsed:  88.54895782470703

    $ nuitka3 --run loop.py
    [...]
    Hello
    Time elapsed:  49.21110701560974



     
     
  • 5.61, n00by (ok), 16:20, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё немножко этих интерпретаций



    $ cat loop.ref
    #!/bin/refal

    Go = <цикл-1 0 0>;

    цикл-1 {
      10 ?k = ?k;
      ?k ?j = <цикл-1 <?k + 1> <<цикл-2 0 0> + <?j + ?k>>>;
    }

    цикл-2 {
      50000000 ?j = ?j;
      ?i       ?j = <цикл-2 <?i + 1> <?i - ?j>>;
    }

    $ time ./loop.ref

    real 0m51,589s
    user 0m51,579s
    sys 0m0,007s



     
  • 2.53, Аноним (1), 15:23, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да только откомпилить для каждого дистрибутива, версии подверсии, под каждое ядро, UEK. И не факт что оно будет один в один работать так же как задумано на обычном питоне.  
     

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