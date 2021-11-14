Выпуск Nuitka 0.6.17, компилятора для языка Python

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|1.1, Аноним (1), 11:15, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самая удобная штука чтобы поставлять свою питоновскую программу в бинарном виде.
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|4.47, Аноним (3), 14:38, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У питона с нулткой?.... Или у прекрасных женщин с именем Юлия?
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|5.49, Аноним (49), 14:48, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так сразу видно -- жульё, если конечно не думать одним прекрасным местом.
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|2.5, 41 (?), 11:45, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Строго говоря, ещё есть фиксированный двоичные файлы, которые вмещают в себя и интерпретатор, и скрипты. Но скорость выполнения соответствующая будет.
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|3.25, Аноним (1), 13:06, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Спешу тебя огорчить они декомпилируются обратно в питоновский код вплоть до комментариев в коде. И их успешно можно достать и из py2exe и из cx_freeze и из чего угодно.
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|2.20, Аноним (49), 12:52, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если вас не пугает бинарник в полгига конечно. Питоновая программа в бинарном виде… Вы свернули куда-то не туда.
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|3.23, Ant (??), 13:04, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с испльзованием Numpy подтягиваются интеловские библиотеки MKL... и размер становится 800+ Мб, тогда без UPX не обойтись.
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|4.51, n00by (ok), 15:06, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно, надо пожать файл, что бы наплодить ещё этих грязных страниц, а то 800+ Мб маловато.
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|3.26, Аноним (1), 13:08, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Во первых не такие уж они и больше. Во вторых сейчас 2k21 и это никого не пугает.
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|7.59, Аноним (1), 15:56, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И как же так получается что названия 2K–2K21 совпадают со следующим годом после выхода игры? И что характерно компания так делает с 2000 года когда она еще не называлась 2K. Может потому что еще 21 год назад всем нормальны людям было понятно что 2K=2000?
Давай следующее упражнение для твоего мозга WWE 2K14 https://ru.wikipedia.org/wiki/WWE_2K14 в каком году вышла?
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|8.62, Аноним (62), 16:34, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Влияние лунного света на рост телеграфных столбов 2К тут НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЯ Име... текст свёрнут, показать
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|6.64, Аноним (62), 16:37, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нигра с надписью "блейзухи" на футболке в центре обложки.
Безусловно, это прекрасный источник и пример для подражания.
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|2.21, Ant (??), 12:59, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Компилируются ли Python-программ с PyQt, matplotlib, pandas и кучей других библиотек?
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|3.27, Аноним (1), 13:10, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть нюансы, например PyQt в абстракции connect надо явно указывать тип данных в сигналах. Еще есть по мелочи. У меня был PySide и да не сразу как есть но после некоторых приседаний всё заработало. А в негуевых либах у меня проблем не было.
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|3.36, kai3341 (ok), 13:58, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Компилируются ли Python-программ с PyQt, matplotlib, pandas и кучей других библиотек?
Если не используешь флаг "follow-imports", то вопросов нет
Иначе необходимо добавить кучу "nofollow-import-to" и исключить сишные либы. Например, greenlet или pandas
А ещё бывает, что в проекте балуются динамическими импортами. Динамический импорт не отработает, если ты не вкомпилишь статически в бандл соответствующую библиотеку флагом "include-module"
Если у тебя проект объёмнее HELLO WORLD, то сборка в один бинарник -- плохая идея, оно просто не соберётся. Рекомендую бить на модули. Для того, чтобы декларативно описать сценарий модульной сборки, я запилил https://pypi.org/project/nuitkabs/ . Если nuitka сопоставима с gcc, то nuitkabs ближе к Makefile. Подрробнее в описании
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|4.58, Аноним (1), 15:51, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На pypi кстати есть такая опция можно написать описание к своему пакету и стороннему человеку будет понятно что пакет делает.
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|5.67, kai3341 (ok), 17:34, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На pypi кстати есть такая опция можно написать описание к своему пакету
> и стороннему человеку будет понятно что пакет делает.
Оно там есть, и намного полнее того, что я написал тут. Спасибо, КЭП
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|2.6, Аноним (6), 11:45, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Си надо еще осилить.
А тут можно буяк-буяк и вперед пользуйтесь.
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|3.12, QwertyReg (ok), 12:01, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–20 +/–
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Кому вообще в 2k21 осиливать Сишку? Крайне узконаправленный язык, давно мёртвый на десктопе.
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|4.13, kusb (?), 12:12, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вызывающе неверная информация? Учитывая количество программ написанных на си и то, что они похоже используются чаще всего.
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|5.16, 41 (?), 12:18, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Вызывающе неверная информация
Вызывающе толстый троллинг [fixed]. Впрочем, как и всегда.
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|5.54, john_erohin (?), 15:26, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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конкретно про 200021 не скажу, но 20 годами раньше Император встанет с Золотого Трона и начнет раздавать всем кто чего заслужил.
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|6.66, Аноним (62), 16:41, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А откуда инфа что импи в М201 очухается?
Есть подозрение что за 170 килолет он совсем-совсем в духовный маразм впадет.
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|4.30, Аноним (30), 13:21, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как всегда пишешь не подумав, хотя по твоим клиентам тебе и думать нечем...
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|4.31, Аноним (31), 13:27, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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си в любом случае надо знать, хотя бы поверхностно всем программистам. как минимум это прослойка на которой описывают кроссязыковое взаимодействие. как некая аналогия с английским в современном мире.
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|5.34, QwertyReg (ok), 13:46, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Зачем знать Сишку какому-нибудь питонисту? Он пойдёт и с Пистоном будет зарабатывать по 200k в месяц, ни аза Сишки не зная.
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|6.44, YetAnotherOnanym (ok), 14:34, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это называется "торговали - веселились, посчитали - прослезились".
Открыть "стартап", заказать софт питонисту, разориться на плате за хостинг или потерять клиентов из-за лагов и тормозов - профит, чо... Питонист раз положит в карман 200 чего-то там, второй раз положит в карман 200 чего-то там (если повезёт, конечно), а потом его отовсюду будут гнать пропитанными тряпками.
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|6.46, Аноним (31), 14:36, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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большинству может и не обязательно, но кому-то надо будет писать расширения. они могут быть хоть ра растах, хоть на чем. но интерфейс будет сишный. ну и знание си дает понимание как работает все под капотом и позволяет писать более лучший код
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|7.48, QwertyReg (ok), 14:38, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> большинству может и не обязательно, но кому-то надо будет писать расширения. они
> могут быть хоть ра растах, хоть на чем. но интерфейс будет
> сишный. ну и знание си дает понимание как работает все под
> капотом и позволяет писать более лучший код
И чем же он позволяет писать "более лучший" код? Уровень абстракции того же Питона позволяет программисту забыть о use-after-free, invalid pointers, утечках и целиком сконцентрироваться на написании бизнес-логики, ведь платят именно за это, а не за затыкание дыр в архитектурно устаревшем языке.
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|8.50, Аноним (50), 15:02, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Уровни абсракции не имеют значения, когда клиенты сваливают к конкуренту с тормо... текст свёрнут, показать
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|9.57, Аноним (57), 15:39, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
И возвращаются обратно позже Ведь лучше работать медленно, чем вообще никак из-... текст свёрнут, показать
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|2.11, Аноним (11), 11:56, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему нельзя, многие так и делают. На чем писать каждый сам решает, этим вот захотелось так.
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|2.28, Аноним (1), 13:13, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Наоборот зачем эти полумеры, лучше сразу писать на Электроне.
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|2.32, BrainFucker (ok), 13:32, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему бы сразу не написать на с,
Если уж и менять питон на что-то, тогда уж лучше на Nim хотя бы.
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|1.37, Урри (ok), 14:07, 14/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Оптимизация пока применима только к коду, компилируемому при помощи GCC.
Подскажите им, что для clang оптимизация включается так же - дописать "-O3" к командной строке.
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|2.43, Аноним (49), 14:31, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пго есть только у гцц, насколько я знаю. В том числе со сбором информации через автопрофилировщик, но прогнать тесты более актуально. Примерно с гцц-9 пго юзать одно удовольствие, в генту можно любой пакет собрать с пго (правда вручную, при обновлении придётся подменять флаги опять). на практике это конечно пара процентов, но для -O3 разница в скорости запуска и исполнения до 60% доходит (или около того). Вообще, на сегодня нет никакого смысла использовать шланг, раньше он был полезен дополнительными проверками и читаемыми сообщениями об ошибках, но с тех пор гцц улучшили. По скорости компиляции гцц тоже лучше (шланг замедлили основательно).
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|2.45, Аноним (49), 14:35, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ничего не даст. Компиляция сабжем только незначительно ускоряет запуск и больше ничего. Нивелируется недостатками в виде жжора памяти и дополнительным временем на чтение с диска.
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|3.56, kusb (?), 15:30, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно, не скомпилированный код же по идее должен тратить такты на обдумывание интерпретатором каждой команды?
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|4.60, n00by (ok), 16:12, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хороший вопрос.
$ cat loop.py
#!/usr/bin/python3.9
import time
t0= time.time()
print("Hello")
j = 0
for k in range(0,10):
for i in range(0,50000000):
j = i - j
j = j + k
t1 = time.time() - t0
print("Time elapsed: ", t1)
$ ./loop.py
Hello
Time elapsed: 88.54895782470703
$ nuitka3 --run loop.py
[...]
Hello
Time elapsed: 49.21110701560974
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|5.61, n00by (ok), 16:20, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё немножко этих интерпретаций
$ cat loop.ref
#!/bin/refal
Go = <цикл-1 0 0>;
цикл-1 {
10 ?k = ?k;
?k ?j = <цикл-1 <?k + 1> <<цикл-2 0 0> + <?j + ?k>>>;
}
цикл-2 {
50000000 ?j = ?j;
?i ?j = <цикл-2 <?i + 1> <?i - ?j>>;
}
$ time ./loop.ref
real 0m51,589s
user 0m51,579s
sys 0m0,007s
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|2.53, Аноним (1), 15:23, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да только откомпилить для каждого дистрибутива, версии подверсии, под каждое ядро, UEK. И не факт что оно будет один в один работать так же как задумано на обычном питоне.
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