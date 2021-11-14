Выпуск Nuitka 0.6.17, компилятора для языка Python

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:35, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – но зачем, если есть Julia?....

3.35 , Аноним ( 35 ), 13:57, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У этого языка противное название.

4.47 , Аноним ( 3 ), 14:38, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У питона с нулткой?.... Или у прекрасных женщин с именем Юлия?

5.49 , Аноним ( 49 ), 14:48, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так сразу видно -- жульё, если конечно не думать одним прекрасным местом.

2.5 , 41 ( ? ), 11:45, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Строго говоря, ещё есть фиксированный двоичные файлы, которые вмещают в себя и интерпретатор, и скрипты. Но скорость выполнения соответствующая будет.

3.25 , Аноним ( 1 ), 13:06, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Спешу тебя огорчить они декомпилируются обратно в питоновский код вплоть до комментариев в коде. И их успешно можно достать и из py2exe и из cx_freeze и из чего угодно.

2.20 , Аноним ( 49 ), 12:52, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если вас не пугает бинарник в полгига конечно. Питоновая программа в бинарном виде… Вы свернули куда-то не туда.

3.23 , Ant ( ?? ), 13:04, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с испльзованием Numpy подтягиваются интеловские библиотеки MKL... и размер становится 800+ Мб, тогда без UPX не обойтись.

4.51 , n00by ( ok ), 15:06, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Точно, надо пожать файл, что бы наплодить ещё этих грязных страниц, а то 800+ Мб маловато.

3.26 , Аноним ( 1 ), 13:08, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – Во первых не такие уж они и больше. Во вторых сейчас 2k21 и это никого не пугает.

4.38 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:11, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Изящно набросил. Жаль только, без особого эффекта.

4.40 , Аноним ( 40 ), 14:20, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – >2k21 Сейчас 2021, а не 200021

5.52 , Аноним ( 1 ), 15:20, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ага расскажи это разработчикам вот этой игры https://ru.wikipedia.org/wiki/NBA_2K21

6.55 , Аноним ( 40 ), 15:28, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты конечно вообще не шаришь. Есть фирма 2К sports, так что 2К это издатель игры.

Пруфы-пруфики: https://ru.wikipedia.org/wiki/NBA_2K_(%D1%81%D0%B5%D1)

7.59 , Аноним ( 1 ), 15:56, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И как же так получается что названия 2K–2K21 совпадают со следующим годом после выхода игры? И что характерно компания так делает с 2000 года когда она еще не называлась 2K. Может потому что еще 21 год назад всем нормальны людям было понятно что 2K=2000? Давай следующее упражнение для твоего мозга WWE 2K14 https://ru.wikipedia.org/wiki/WWE_2K14 в каком году вышла?

8.62 , Аноним ( 62 ), 16:34, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Влияние лунного света на рост телеграфных столбов 2К тут НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЯ Име... 8.63 , Аноним ( 40 ), 16:37, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В 2013-ом ... 6.64 , Аноним ( 62 ), 16:37, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нигра с надписью "блейзухи" на футболке в центре обложки.

Безусловно, это прекрасный источник и пример для подражания.

2.21 , Ant ( ?? ), 12:59, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Компилируются ли Python-программ с PyQt, matplotlib, pandas и кучей других библиотек?

3.27 , Аноним ( 1 ), 13:10, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть нюансы, например PyQt в абстракции connect надо явно указывать тип данных в сигналах. Еще есть по мелочи. У меня был PySide и да не сразу как есть но после некоторых приседаний всё заработало. А в негуевых либах у меня проблем не было.

3.36 , kai3341 ( ok ), 13:58, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Компилируются ли Python-программ с PyQt, matplotlib, pandas и кучей других библиотек? Если не используешь флаг "follow-imports", то вопросов нет

Иначе необходимо добавить кучу "nofollow-import-to" и исключить сишные либы. Например, greenlet или pandas

А ещё бывает, что в проекте балуются динамическими импортами. Динамический импорт не отработает, если ты не вкомпилишь статически в бандл соответствующую библиотеку флагом "include-module" Если у тебя проект объёмнее HELLO WORLD, то сборка в один бинарник -- плохая идея, оно просто не соберётся. Рекомендую бить на модули. Для того, чтобы декларативно описать сценарий модульной сборки, я запилил https://pypi.org/project/nuitkabs/ . Если nuitka сопоставима с gcc, то nuitkabs ближе к Makefile. Подрробнее в описании

4.58 , Аноним ( 1 ), 15:51, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На pypi кстати есть такая опция можно написать описание к своему пакету и стороннему человеку будет понятно что пакет делает.

5.67 , kai3341 ( ok ), 17:34, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На pypi кстати есть такая опция можно написать описание к своему пакету

> и стороннему человеку будет понятно что пакет делает. Оно там есть, и намного полнее того, что я написал тут. Спасибо, КЭП

