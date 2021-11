Выпуск Nuitka 0.6.17, компилятора для языка Python

2.45 , Аноним ( 49 ), 14:35, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ничего не даст. Компиляция сабжем только незначительно ускоряет запуск и больше ничего. Нивелируется недостатками в виде жжора памяти и дополнительным временем на чтение с диска.

3.56 , kusb ( ? ), 15:30, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странно, не скомпилированный код же по идее должен тратить такты на обдумывание интерпретатором каждой команды?

4.60 , n00by ( ok ), 16:12, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хороший вопрос.







$ cat loop.py

#!/usr/bin/python3.9 import time

t0= time.time()

print("Hello")

j = 0

for k in range(0,10):

for i in range(0,50000000):

j = i - j

j = j + k

t1 = time.time() - t0

print("Time elapsed: ", t1) $ ./loop.py

Hello

Time elapsed: 88.54895782470703 $ nuitka3 --run loop.py

[...]

Hello

Time elapsed: 49.21110701560974







5.61 , n00by ( ok ), 16:20, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё немножко этих интерпретаций







$ cat loop.ref

#!/bin/refal Go = <цикл-1 0 0>; цикл-1 {

10 ?k = ?k;

?k ?j = <цикл-1 <?k + 1> <<цикл-2 0 0> + <?j + ?k>>>;

} цикл-2 {

50000000 ?j = ?j;

?i ?j = <цикл-2 <?i + 1> <?i - ?j>>;

} $ time ./loop.ref real 0m51,589s

user 0m51,579s

sys 0m0,007s







2.53 , Аноним ( 1 ), 15:23, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да только откомпилить для каждого дистрибутива, версии подверсии, под каждое ядро, UEK. И не факт что оно будет один в один работать так же как задумано на обычном питоне.