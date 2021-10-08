Выпуск Brython 3.10, реализации языка Python для web-браузеров

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|1.1, Аноним (1), 23:12, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А разве в html и xhtml не допускается сокращение whitespace при разборе?
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|2.26, Аноним (26), 07:58, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол, питон ещё более тормозной чем жс, а тут вдобавок работа устроена через жс библиотеку
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|1.2, Аноним (2), 23:24, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Питон вместо жабаскрипта - это нужно. Из двух зол выбираем меньшее.
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|1.6, Dzen Python (ok), 23:49, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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ПрЫлестно, ну просто прЫлестно.
Так, я правильно догнал, что перед рендерингом страницы:
1) после загрузки текста компом клиента идет вызов прослойки;
2) прослойка подтягивает за собой сомоё себя и специфичные фреймворки;
3) прослойко компилирует (какая нах*й компиляция? простая трансляция между видами говен) сам питоновый скрипт и подтянутые питоновые фреймворки в представление на js;
4) передаёт управление движку разбора js с параметрами в виде портянок из насранного;
5) движок стандартно определяет js'ные зависимости у портянки и разрешает их уже на уровне чисто js'ных "либ";
6) Стандартный разбор, предкомпиляция и исполнение полученного js
?
Больше абстракций и прослоек богам абстракций и прослоек!
Так победим!
Инновации! Нанопитон! Брайтон!
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|3.12, Аноним (12), 01:17, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Значит в вебе вы совершенно не разбираетесь. Раз считаете это будущим.
Будущее вполне очерчено и очевидно. Революций не предвидится.
Это чистый JavaScript с новыми улучшениями - функциональными фишечкамм вроде pattern matching и т.п.
Всё больше новых возможностей Web API, вроде WebGPU.
Это безусловно TypeScript. За 5 лет TypeScript обгонит чистый JavaScript .
Это WASM.
React как был, так и останется доминирующим web framework-ом. Но с новыми классными и крутыми обещанными фичами вроде Concurrent Mode.
Надо совсем ничего не понимать в веб или быть отбитым фанатиком, считая что Elm - это будущее. Нет, все эти проекты сейчас не более чем прикольные концепты/поделки. В production их никто тянуть не будет.
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|4.13, имя_ (?), 01:43, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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та ладно, elm давно уже пиарится, по крайней мере noredink уж точно, даже работу предлагают, связанную с ним
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|5.19, Аноним (12), 03:23, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его пишет один программист-основатель в свободное от работы время. Коммиты раз в несколько месяцев.
Последний релиз в 2019 году. О чём тут вообще говорить.
А то что какие-то дурачки на него заложились...
И теперь если понаписали кучу кода что им ещё делать? Только нанимать.
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|6.23, Аноним (23), 05:08, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эльм полная ерунда, но коммиты раз в месяц это вполне себе нормальное развитие. У многих баги годами висят, а мажорные версии выходят каждые 2 недели.
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|4.15, Аноним (2), 02:18, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Будущее вполне очерчено и очевидно
>Это чистый JavaScript с новыми улучшениями
>Надо совсем ничего не понимать в веб или быть отбитым фанатиком
Это про фанатиков.
>считая что Elm - это будущее. Нет, все эти проекты сейчас не более чем прикольные концепты/поделки
Вот именно. Концепция rust-elm там и задана. В том числе, как новон средство доставки этих ваших копипаст и рекламных идентификаторов с маячками.
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|4.16, Аноним (2), 02:26, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Всё больше новых возможностей Web API, вроде WebGPU.
Это чтобы майнить, как хром?)
>Это безусловно TypeScript. За 5 лет TypeScript обгонит чистый JavaScript .
Крайний раз слышал это года 3 назад. А Вы еще 5 накинули.
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|5.17, Аноним (12), 03:11, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Практически все крупные open-source проекты и библиотеки были переписаны на TypeScript. Особенно в 2020-2021 много было.
Накинул 5 лет для окончательной и тотальной победы над чистым JavaScript.
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|2.21, СССР (?), 03:43, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а людине думают, люди схавают, скажут хайпово, удобно, что моль это лекарство от их боли, что типа у нас на бэке и на фронте один язык, как они бедные раньше жили то.
увы но человек мельчает , это видно.
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|1.14, Аноним (14), 02:12, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Теоретически такие вещи интересно делать как фреимворк, а не как голый Python. По аналогии с Microsoft Blazor. Это фреимворк, который тянет .NET Core в WASM и качает скомпилированные dll-ки вместо JavaScript. Звучит дико, но это новость из той же оперы, что и Brython.
Такое интересно для фулстек девелоперов... вот только им нужен фреимворк, который собирает этот фулстек а не просто язык, и что-то мне подсказывает, что Jango с его MVC с этим не совместить. В такой ситуации интересна генерация кода для RESTful API фронтенда к бекенду, на основании объектов... хотя о чем это я это же питон...
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|1.18, jOKer (ok), 03:14, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, это все не то. Детские игрушки
На самом деле, что бы питон для браузера взлетел, требуется _сборка_ вебпаком питонячьего SPA в js. По итогу, должен появится бандл который затем будет исполнен на стороне браузера. Нужна виртуальная DOM и вменяемый шаблонизатор.... А все об чем здесь чирикают школоло, не более того
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