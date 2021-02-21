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Языку Python исполнилось 30 лет

21.02.2021 10:29

20 февраля 1991 года Гвидо ван Россум опубликовал в группе alt.sources первый выпуск языка программирования Python, над которым работал с декабря 1989 года в рамках проекта по созданию скриптового языка для решения задач системного администрирования в операционной системе Amoeba, который был бы более высокого уровня, чем Си, но, в отличие от Bourne shell, предоставлял бы более удобный доступ к системным вызовам ОС.

Имя для проекта было выбрано в честь комедийной группы Монти Пайтон (Monty Python). В первой версии была реализована поддержка классов с наследованием, обработка исключений, система модулей и базовые типы list, dict и str. Реализация модулей и исключений была заимствована из языка Modula-3, а стиль кодирования на основе отступов из языка ABC, в разработке которого Гвидо ранее принимал участие.

В процессе создания Python Гвидо руководствовался следующими принципами:

  • Принципы, которые позволили сэкономить время при разработке:
    • Заимствование полезных идей из других проектов.
    • Стремление к простоте, но без чрезмерного упрощения (принцип Эйншейна "Всё должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще").
    • Следование философии UNUX, в соответствии с которой программы реализуют какую-то одну функциональность, но делают это хорошо.
    • Не слишком заботиться о производительности, оптимизации можно добавлять по мере необходимости, когда они понадобятся.
    • Не пытаться бороться с сложившимися вещами, а плыть по течению.
    • Избегать перфекционизма, обычно хватает и уровня "достаточно хорошо".
    • Иногда можно срезать углы, особенно, если что-то можно сделать позднее.
  • Остальные принципы:
    • Реализация не должна быть привязана к конкретной платформе. Некоторые возможности могут быть доступны не всегда, но базовая функциональность должна работать везде.
    • Не нагружать пользователей деталями, обработку которых может взять на себя машина.
    • Поддержка и продвижение платформонезависимого пользовательского кода, но без ограничения доступа к возможностям и особенностям платформ.
    • Большие сложные системы должны предоставлять несколько уровней для расширения.
    • Ошибки не должны быть фатальными и незамеченными - пользовательский код должен иметь возможность перехватить и обработать ошибки.
    • Ошибки в пользовательском коде не должны влиять на функциональность виртуальной машины и не должны приводить к неопределённому поведению интерпретатора и краху процессов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Утверждена новая модель управления разработкой Python
  3. OpenNews: Гвидо ван Россум покидает Dropbox и выходит на пенсию
  4. OpenNews: Гвидо ван Россум решил отстраниться от руководства проектом Python
  5. OpenNews: Почему Ruby и Python не могут занять место стареющей Java
  6. OpenNews: Гвидо ван Россум предложил на несколько лет заморозить возможности языка Python
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54627-python
Ключевые слова: python
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  • 1.1, Аноним (1), 10:39, 21/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.14, me (??), 10:55, 21/02/2021 Скрыто модератором
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  • 1.2, Fracta1L (ok), 10:40, 21/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.4, Аноним (4), 10:42, 21/02/2021 Скрыто модератором
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  • 1.3, Леголас (ok), 10:41, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    С юбилеем! А то, что новость опубликована 21, может означать, что отметили как надо (:
     
  • 1.5, ююю (?), 10:43, 21/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.8, Аноним (8), 10:49, 21/02/2021 Скрыто модератором
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  • 3.11, kek (??), 10:51, 21/02/2021 Скрыто модератором
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  • 4.15, Gentoo Developer (?), 10:58, 21/02/2021 Скрыто модератором
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  • 4.16, Аноним (16), 11:00, 21/02/2021 Скрыто модератором
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  • 2.13, Уши и мозг (?), 10:55, 21/02/2021 Скрыто модератором
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  • 2.17, Gentoo Developer (?), 11:00, 21/02/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.6, Аноним (6), 10:45, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    лол, а я думал он не сильно старше електрона
     
     
  • 2.7, Lex (??), 10:49, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это электрон, только старперский
     
     
  • 3.27, Аноним (6), 11:33, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня на 30-ти летний старперский интерпретатор первая ассоциация скорее какой qbasic. тяжко представить что пихтон на тех корчах вообще ворочался
     

  • 1.9, Lex (??), 10:50, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ... шел тридцатый год питона
     
     
  • 2.25, anonimus (?), 11:27, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тридцать первый.
     

  • 1.10, Аноним (4), 10:50, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неплохо. При том что он опять стал Языком Года и в ноябре обошёл таки жабу с её миллионами строк легаси
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:02, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В свое время это место стабильно занимал вижуалбейсик. Не вижу чем тут можно гордиться.
     
     
  • 3.24, Аноним (4), 11:26, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это где вы такие грибы нашли? Это какой-то ваш личный рейтинг? Просто так то всякие тиобы не в курсе. А гордиться ему вполне есть чем по сравнению с мёртвым языком о котором (и то с болью) вспоминают только извраты в MSO
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:53, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как будто это все было вчера 😭
     
     
  • 2.28, Таненбаум (?), 11:37, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все стареем
     

  • 1.19, Zitz (?), 11:08, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Python or JavaScript ?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:11, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 12:28, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     
  • 2.29, Аноним (6), 11:37, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пацкаль жи
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:48, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >пацкаль жи

    Нумерация с единицы и begin end - спасибо, ешьте сами.

     
     
  • 4.38, Рейка Сметанова (ok), 12:07, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в FreePascal нумерация давно с 0
     
     
  • 5.41, Аноним (4), 12:19, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переобуваться на бегу так, чтобы никто не ассертил - отличные грабли
     
  • 4.39, Аноним (6), 12:09, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    луа тоже обходи стороной тогда
     

  • 1.23, mos87 (ok), 11:18, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    и до нулевых он никому не нужен был.
    да и после не должен был бы... но обезьяны не могут ни в док-ю, ни в perlmonks.
     
     
  • 2.26, Аноним (4), 11:30, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И до нулевых в других странах учили python как академический, а у нас пёрлись по наглухо проприетарным украденным турбопасцалю/барсику которые можно было запустить только на украденной ОС, и то зачастую с костылями (типа y2k patch), которые почили в бозе и земля им стекловатой.
    Но вы продолжайте переться от перла и какой-нибудь такой же унылой шляпы, например FoxPro... они примерно одной степени тухлости, но некоторые всё продолжают некрофильствовать
     
     
  • 3.43, Аноним (42), 12:28, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом клепали библиотеки для научных вычисления
     
  • 2.33, SubGun (??), 11:50, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот такой вот он, хайп в IT.
     

  • 1.30, Котовшив (?), 11:43, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этот день и водка не во вред
    Мне сегодня 30 лет!
    (с)
     
  • 1.32, SubGun (??), 11:49, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы Гвидо никогда не видел этот АВС.
     
     
  • 2.40, Аноним (4), 12:12, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы ты не ныл, неосилятор
    Никто тебе не запрещает манкикодить твою лапшу на чём-то более унылом и ненужном импа Pathologically Eclectic Rubbish Lister или костылей для хомяка. Просто нормальный кастомер за это не заплатит
     

  • 1.35, Аноним (35), 12:04, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    шикарный инструмент. альтернативы нету и пофиг с какой скоростью оно работает
     
  • 1.36, Кот Анонима (?), 12:04, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь он стал волшебником.
     
  • 1.37, Аноним (37), 12:07, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это пять.
     

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