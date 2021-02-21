Языку Python исполнилось 30 лет

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|1.3, Леголас (ok), 10:41, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С юбилеем! А то, что новость опубликована 21, может означать, что отметили как надо (:
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|3.27, Аноним (6), 11:33, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня на 30-ти летний старперский интерпретатор первая ассоциация скорее какой qbasic. тяжко представить что пихтон на тех корчах вообще ворочался
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|1.10, Аноним (4), 10:50, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неплохо. При том что он опять стал Языком Года и в ноябре обошёл таки жабу с её миллионами строк легаси
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|2.18, Аноним (18), 11:02, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В свое время это место стабильно занимал вижуалбейсик. Не вижу чем тут можно гордиться.
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|3.24, Аноним (4), 11:26, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это где вы такие грибы нашли? Это какой-то ваш личный рейтинг? Просто так то всякие тиобы не в курсе. А гордиться ему вполне есть чем по сравнению с мёртвым языком о котором (и то с болью) вспоминают только извраты в MSO
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|3.31, Аноним (31), 11:48, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>пацкаль жи
Нумерация с единицы и begin end - спасибо, ешьте сами.
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|5.41, Аноним (4), 12:19, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переобуваться на бегу так, чтобы никто не ассертил - отличные грабли
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|1.23, mos87 (ok), 11:18, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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и до нулевых он никому не нужен был.
да и после не должен был бы... но обезьяны не могут ни в док-ю, ни в perlmonks.
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|2.26, Аноним (4), 11:30, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И до нулевых в других странах учили python как академический, а у нас пёрлись по наглухо проприетарным украденным турбопасцалю/барсику которые можно было запустить только на украденной ОС, и то зачастую с костылями (типа y2k patch), которые почили в бозе и земля им стекловатой.
Но вы продолжайте переться от перла и какой-нибудь такой же унылой шляпы, например FoxPro... они примерно одной степени тухлости, но некоторые всё продолжают некрофильствовать
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|2.40, Аноним (4), 12:12, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы ты не ныл, неосилятор
Никто тебе не запрещает манкикодить твою лапшу на чём-то более унылом и ненужном импа Pathologically Eclectic Rubbish Lister или костылей для хомяка. Просто нормальный кастомер за это не заплатит
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|1.35, Аноним (35), 12:04, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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шикарный инструмент. альтернативы нету и пофиг с какой скоростью оно работает
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