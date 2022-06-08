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Представлен Pyston-lite, JIT-компилятор для штатного Python

08.06.2022 23:11

Разработчики проекта Pyston, предлагающего высокопроизводительную реализацию языка Python, использующую современные технологии JIT-компиляции, представили расширение Pyston-lite с реализацией JIT-компилятора для CPython. Если Pyston является ответвлением от кодовой базы CPython и развивается обособленно, то Pyston-lite оформлен в виде универсального расширения, предназначенного для подключения к штатному интерпретатору Python (CPython).

Pyston-lite позволяет использовать базовые технологии Pyston без замены интерпретатора, через установку дополнительного расширения при помощи пакетного менеджера PIP или Conda. Pyston-lite уже размещён в репозиториях PyPI и Conda и для установки достаточно выполнить команду "pip install pyston_lite_autoload" или "conda install pyston_lite_autoload -c pyston". Предложено два пакета: pyston_lite (непосредственно JIT) и pyston_lite_autoload (выполняет автоматическую подстановку JIT при запуске процесса Python). Возможно и программное управление включением JIT из приложения без установки модуля autoload, используя функцию pyston_lite.enable().

Несмотря на то, что Pyston-lite не охватывает все доступные в Pyston оптимизации, его использование позволяет повысить производительность примерно 10-25% по сравнению с обычным Python 3.8. В дальнейшем планируется перенос в Pyston-lite большинства оптимизаций, присутствующих в Pyston, а также расширение поддерживаемых версий CPython (первый выпуск поддерживает только Python 3.8). Из более глобальных планов отмечается совместная работа с командой CPython по реализации новых API для JIT, позволяющих более полно контролировать работу Python. Обсуждается включение предложенных изменений в ветку Python 3.12. В идеале рассматривается возможность переноса всей функциональности из Pyston в расширение, что позволит уйти от поддержания собственного форка CPython.

Кроме Pyston-lite проектом также выпущено обновление полноценного пакета Pyston 2.3.4, в котором предложены новые оптимизации. В тесте pyperformance версия 2.3.4 быстрее выпуска 2.3.3 примерно на 6%. Общий выигрыш производительности по сравнению с CPython оценивается в 66%.

Дополнительно можно отметить развиваемые в рамках цикла разработки CPython 3.11 оптимизации в основном проекте, которые в некоторых тестах позволили поднять производительность на 25%. Например, в CPython 3.11 повышена эффективность кэширования состояния байткода базовых модулей, что на 10-15% ускорит запуск скриптов. Значительно ускорен вызов функций и добавлены специализированные быстрые интерпретаторы типовых операций. Также ведётся работа по переносу некоторых оптимизации, подготовленных проектами Cinder и HotPy.

Дополнительно в рамках проекта nogil ведётся работа над экспериментальным режимом сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock), не допускающей параллельное обращение к разделяемым объектам из разных потоков, что мешает распараллеливанию операций на многоядерных системах. В качестве другого варианта решения проблемы с GIL развивается возможность привязки отдельного GIL к каждому интерпретатору, выполняемому внутри процесса (в одном процессе может выполняться несколько интерпретаторов, но эффективность их параллельного выполнения упирается в GIL).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pyston.org/2022/0...)
  2. OpenNews: Проект Pyston, предлагающий Python с JIT-компилятором, вернулся к открытой модели разработки
  3. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.6.17, компилятора для языка Python
  4. OpenNews: Выпуск Pyston 2, реализации языка Python с JIT-компилятором
  5. OpenNews: Facebook открыл код Cinder, форка CPython, используемого в Instagram
  6. OpenNews: Гвидо ван Россум намерен достигнуть двукратного увеличения производительности в CPython 3.11
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57320-pyston
Ключевые слова: pyston, jit, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:52, 08/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:55, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Kill GIL!
     
  • 1.3, th3m3 (ok), 23:57, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну что хейтеры?) Скоро Python за скорость уже будет не предъявить)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:07, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Будет медленнее не в 30 раз, а в 15.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 02:15, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Медленнее чего? Go?
     
  • 2.5, tty0 (?), 00:07, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только работать он будет нормально исключительно на билд сервере
     
     
  • 3.8, Dzen Python (ok), 00:43, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На кластее из cray'ев. Инфа 146%
     
  • 3.12, th3m3 (ok), 03:07, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и так нормально работает. Даже сейчас. Но ещё будет быстрый из коробки, что тоже неплохо.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:15, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как писали питонисты на C++, так и будут продолжать писать....
     

  • 1.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:15, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно!
     
  • 1.9, DEF (?), 01:25, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешел на Julia и забыл Пистон как страшный сон.
     
  • 1.11, Аноним (11), 02:35, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а зачем вообще в России питон? жили же как-то без него, вот и не...чего начинать
     
     
  • 2.13, th3m3 (ok), 03:08, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, что? Поэтому куча вакансий, да?)
     
  • 2.15, Аноним (15), 03:43, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходи на посконный язык Змей-Горыныч. Программы нужно будет переписать на бересте, которою надо будет с гонцом лично Кощею.
     

  • 1.14, Аноним (15), 03:39, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы решили две более болезненные проблемы Python:
    - Отсутствие многопоточности (GIL)
    - Неумеренные аппетиты к памяти

    Ну повысили на 10% изначально ужасно тормозной рантайм (и то при условии длительной работы программы), ни холодно ни жарко от этого. Легче в C-код перегнать какой-нибудь Nuitka, и то выигрыш больше будет.

     

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