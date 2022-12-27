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Опубликован Codon, компилятор для языка Python

27.12.2022 12:52

Стартап Exaloop опубликовал код проекта Codon, развивающего компилятор для языка Python, способный генерировать на выходе чистый машинный код, не привязанный к Python runtime. Компилятор развивается авторами Python-подобного языка Seq и позиционируется как продолжение его развития. Проектом также предлагается собственный runtime для исполняемых файлов и библиотека функций, заменяющая библиотечные вызовы на языке Python. Исходные тексты компилятора, runtime и стандартной библиотеки написаны с использованием языков C++ (с привлечением наработок из LLVM) и Python, и распространяются под лицензией BSL (Business Source License).

Лицензия BSL была предложена сооснователями MySQL в качестве альтернативы модели Open Core. Суть BSL в том, что код расширенной функциональности изначально доступен для внесения изменений, но в течение какого-то времени может применяться бесплатно только при соблюдении дополнительных условий, для обхода которых требуется приобретение коммерческой лицензии. Дополнительные лицензионные условия проекта Сodon предписывают перевод кода на лицензию Apache 2.0 через 3 года (1 ноября 2025 года). До этого времени лицензия разрешает копирование, распространение и модификацию, при условии использования не в коммерческих целях.

Производительность выдаваемых на выходе исполняемых файлов преподносится как близкая к программам, написанным на языке Си. По сравнению с использованием CPython прирост производительности при компиляции с использованием Codon оценивается в 10-100 раз для однопоточном выполнении. При этом в отличие от Python в Codon дополнительно реализована возможность применения многопоточности, которая позволяет добиться ещё большего увеличения производительности. Codon также позволяет выполнять компиляцию на уровне отдельных функций для использования скомпилированного представления в существующих Python-проектах.

Codon построен с использованием модульной архитектуры, позволяющей наращивать функциональность через плагины, при помощи которых можно добавлять новые библиотеки, реализовывать оптимизации в компиляторе и даже обеспечивать поддержку дополнительного синтаксиса. Например, параллельно развивается несколько плагинов для использования в биоинформатике и финансовой математике. Для управления памятью используется сборщик мусора Boehm.

Компилятором поддерживается большая часть синтаксиса Python, но компиляция в машинный код накладывает ряд ограничений, мешающих использованию Codon в качестве прозрачной замены CPython. Например, в Codon для целых чисел используется 64-разрядный тип int, в то время как в CPython размерность целых чисел не ограничена. Для достижения совместимости с Codon больших кодовых баз может потребоваться внесение изменений в код. Как правило несовместимости вызваны отсутствием реализации для Codon определённых Python-модулей и невозможностью использования некоторых динамических возможностей языка. Для каждой подобной несовместимости компилятор выдаёт детальное диагностическое сообщение с информацией как можно обойти возникшую проблему.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/exaloop/cod...)
  2. OpenNews: Выпуск Nuitka 1.2, компилятора для языка Python
  3. OpenNews: В JIT-компиляторе Pyston-lite реализована поддержка Python 3.10
  4. OpenNews: DeepMind открыл код S6, библиотеки с реализацией JIT-компилятора для CPython
  5. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  6. OpenNews: Представлен HOPE, JIT-компилятор для языка Python, транслирующий в C++
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58395-codon
Ключевые слова: codon, python, complie
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 14:01, 27/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.3, Анонон (?), 14:03, 27/12/2022 Скрыто модератором
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  • 2.6, Мононим (?), 14:08, 27/12/2022 Скрыто модератором
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  • 3.16, Аноним (16), 14:34, 27/12/2022 Скрыто модератором
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  • 2.17, Full Master (?), 14:34, 27/12/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.2, Аноним (2), 14:01, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Остаётся carbon.
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:03, 27/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.10, Аноним (10), 14:21, 27/12/2022 Скрыто модератором
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  • 3.43, псевдонимус (?), 16:33, 27/12/2022 Скрыто модератором
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  • 2.14, pashev.ru (?), 14:28, 27/12/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.5, Серб (ok), 14:06, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > перевод кода на лицензию Apache 2.0 через 3 года (1 ноября 2025 года)

    Вот 1 ноября 2025 года и приходите, а пока ВОН!!!

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 14:13, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ок, уходим :(
     

  • 1.9, Ноня (?), 14:17, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Угадаете, какая судьба постигнет этот очередной компилятор питона или подсказать?

    А всё потому что у языков одной реализации без стандарта, с BDFL и принципом развития "а давайте ещё этого хапнем" будущего нет.

     
     
  • 2.12, Аноним (10), 14:22, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тем не менее, у питона десяток реализаций. Больше, чем у жавы.
     
     
  • 3.19, Ноня (?), 14:39, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Тем не менее, у питона десяток реализаций.

    Пара-тройка подлагивающих, которые регулярно подзабываются и мейнстримом не используемы.

     
  • 3.21, анон (?), 15:03, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как будто это что-то хорошее, ага
     
  • 2.40, псевдонимус (?), 16:28, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем не менее эта пакость успешно пожрала мозги огромного количества кодеров.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:22, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всё пытаются и пытаются ускорить питон. А он всё никак не ускоряется и не ускоряется.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 14:38, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Он ускоряется, но, при этом, и удлиняется.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:07, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Рожденный ползать - летать не может
     
     
  • 4.27, myhand (ok), 16:03, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Детки.  По-русски правильно писать пайтон.

    Потому что это не про змеюку, а в честь тех, у кого чувство юмора было отличным
    от нуля, а не как у тебя с Петросяном...

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 16:10, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раз на логотипе змея - значит официально про змейку.
     
  • 5.32, Аноним (-), 16:10, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чувство юмора было офигенным: сделали максимально стебный и непотребный яп, а им кто-то даже пользоваться стал.
     
  • 5.34, Брат Анон (ok), 16:12, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В России традиционно допускается произношение "Питон". равно как и "Ява". Исторически сложилось.
     
  • 5.38, Первая Буква (?), 16:18, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Муханд, где русский учил?
     
     
  • 6.45, псевдонимус (?), 16:39, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Муханд, где русский учил?

    В.. Ну ты понял.

    На самом деле в пердонотусовке так принято.

     
  • 5.44, псевдонимус (?), 16:37, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Детки.  По-русски правильно писать пайтон.
    > Потому что это не про змеюку, а в честь тех, у кого
    > чувство юмора было отличным
    > от нуля, а не как у тебя с Петросяном...

    Ты наркоман? Какого хера на маскоте змейка,  которую ты душишь,  глядя на маскот?

    "пайтон"..бу-э-э.

    Пердоноdroчер детектед.

     
  • 5.46, Аноним (-), 16:39, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Детки

    По-рашен корректли райт чилдрен.

     
  • 5.47, Аноним (-), 16:40, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вообще, правильно произносить пи-ту-хон.
     
  • 5.54, Илья (??), 17:09, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что это не про змеюку, а в честь тех, у кого чувство юмора было отличным

    А ты крутой. Поди на питоне прогрормист?

     
     
  • 6.58, Аноним (-), 17:33, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Садится на питон и программирует до одури.
     
  • 3.30, Аноним (-), 16:09, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное надеятся на то что в конце концов лоренцево сокращение поможет.
     
  • 2.41, псевдонимус (?), 16:30, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под искалеченых пирдоном пытаются подстроиться.

    Везде ведь это омно совали.

     

  • 1.23, Аноним (23), 15:15, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мутная, какая-то, лицуха. Зачем так усложнять?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:26, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >мутная, какая-то, лицуха. Зачем так усложнять?

    Разрабы хотят икорки на хлеб намазать.

     
  • 2.35, Брат Анон (ok), 16:13, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вроде норм. Подвоха явного не вижу, скрытого не нащупываю.
     
     
  • 3.51, Аноним (-), 16:43, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя просто там уже всё подвохами разработано, вот и не чувствуешь.
     
  • 2.42, псевдонимус (?), 16:30, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы рабы улучшили. А потом купили свой труд.
     
  • 2.49, _kp (ok), 16:42, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть BSL..  в течение какого-то времени может применяться бесплатно (ТРИАЛ) только при соблюдении дополнительных условий(ДЕМОВЕРСИЯ), для обхода которых требуется (КРЯК)
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:00, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По скорости еще не C, по удобству и безопасности уже не Python.

    Ну как не жалко этим людям натягивать питончика на ежа, а потом нестыдно добавлять в смузи всё что натекло-накапало при этом.

     
  • 1.26, Аноним (-), 16:01, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддерживается большая часть синтаксиса Python

    Ну то-есть переписывать все же придется. По-моему они такие не первые уже?

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:07, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддерживается print('Hello world'). Заявленная скорость почти такая же, как и у int main() { prinf('Hello world'); }
     

  • 1.28, myhand (ok), 16:06, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в Codon для целых чисел используется 64-разрядный тип int, в то время как в CPython размерность целых чисел не ограничена
    > Для каждой подобной несовместимости компилятор выдаёт детальное диагностическое сообщение с информацией как можно обойти возникшую проблему.

    И шо, таки как это уже можно обойти?

     
     
  • 2.33, Аноним (-), 16:12, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У, блин, питонисты. Я думал что математике в столбик еще в школе учат. Там вообще 1 цифрой оперируют - и ничего, прокатывает.
     
  • 2.36, Брат Анон (ok), 16:15, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В питоняке есть numba, cython, ctypes, ещё и биндинги к LLVM. Можно обойти с любого бока. Только выбирай.
     
  • 2.48, Аноним (-), 16:41, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в Codon для целых чисел используется 64-разрядный тип int, в то время как в CPython размерность целых чисел не ограничена
    > Для каждой подобной несовместимости компилятор выдаёт детальное диагностическое сообщение с информацией как можно обойти возникшую проблему.

    То есть, ещё одна игрушка.

     

  • 1.37, Анони (?), 16:15, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось еще PCI-E 5.0 16x ASIC для аппаратного выполнения JS запилить
     
     
  • 2.50, Аноним (-), 16:42, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И он будет стопориться на 64 битах.
     

  • 1.39, псевдонимус (?), 16:25, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До чего лицемерная лицензия:вы тут потестите,  поулучшайте, а мы когда нам надо ограничим. Завоняло макакойдб и прочим подобным.
     
  • 1.53, Аноним (-), 17:06, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Codon построен с использованием модульной архитектуры, позволяющей наращивать функциональность через плагины, при помощи которых можно добавлять новые библиотеки, реализовывать оптимизации в компиляторе и даже обеспечивать поддержку дополнительного синтаксиса.

    На что только люди не пойдут, лишь бы не улучшать компилятор Python из SBCL и CMUCL.

     
  • 1.55, Аноним (55), 17:14, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Натянули на питона кодон, а безопасность почему-то снизилась...
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 17:16, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодон потек просто
     

  • 1.56, Аноним (56), 17:14, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я как-то компилил Hello World Python/GTK4 через nuitka. В итоге получил каталог с бинарником и сотней библиотек где-то под 60 мб. Количество занимаемой ОЗУ во время отображения пустого MainWindow идентичное тому что просто тупо запускать на python, скорость запуска идентичная. Вопрос. Нафига козе боян?
     
     
  • 2.59, Аноним (-), 17:34, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мог бы дёрнуть ecl
     

  • 1.60, saahriktu (ok), 17:39, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо, но лучше по возможности сразу писать на Паскале.
     

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