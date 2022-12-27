Опубликован Codon, компилятор для языка Python

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|1.5, Серб (ok), 14:06, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> перевод кода на лицензию Apache 2.0 через 3 года (1 ноября 2025 года)
Вот 1 ноября 2025 года и приходите, а пока ВОН!!!
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|1.9, Ноня (?), 14:17, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Угадаете, какая судьба постигнет этот очередной компилятор питона или подсказать?
А всё потому что у языков одной реализации без стандарта, с BDFL и принципом развития "а давайте ещё этого хапнем" будущего нет.
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|2.12, Аноним (10), 14:22, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тем не менее, у питона десяток реализаций. Больше, чем у жавы.
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|3.19, Ноня (?), 14:39, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Тем не менее, у питона десяток реализаций.
Пара-тройка подлагивающих, которые регулярно подзабываются и мейнстримом не используемы.
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|1.11, Аноним (11), 14:22, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Всё пытаются и пытаются ускорить питон. А он всё никак не ускоряется и не ускоряется.
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|4.27, myhand (ok), 16:03, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Детки. По-русски правильно писать пайтон.
Потому что это не про змеюку, а в честь тех, у кого чувство юмора было отличным
от нуля, а не как у тебя с Петросяном...
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|5.32, Аноним (-), 16:10, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чувство юмора было офигенным: сделали максимально стебный и непотребный яп, а им кто-то даже пользоваться стал.
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|5.34, Брат Анон (ok), 16:12, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В России традиционно допускается произношение "Питон". равно как и "Ява". Исторически сложилось.
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|6.45, псевдонимус (?), 16:39, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Муханд, где русский учил?
В.. Ну ты понял.
На самом деле в пердонотусовке так принято.
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|5.44, псевдонимус (?), 16:37, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Детки. По-русски правильно писать пайтон.
> Потому что это не про змеюку, а в честь тех, у кого
> чувство юмора было отличным
> от нуля, а не как у тебя с Петросяном...
Ты наркоман? Какого хера на маскоте змейка, которую ты душишь, глядя на маскот?
"пайтон"..бу-э-э.
Пердоноdroчер детектед.
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|5.54, Илья (??), 17:09, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что это не про змеюку, а в честь тех, у кого чувство юмора было отличным
А ты крутой. Поди на питоне прогрормист?
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|3.30, Аноним (-), 16:09, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное надеятся на то что в конце концов лоренцево сокращение поможет.
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|2.24, Аноним (24), 15:26, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>мутная, какая-то, лицуха. Зачем так усложнять?
Разрабы хотят икорки на хлеб намазать.
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|3.51, Аноним (-), 16:43, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У тебя просто там уже всё подвохами разработано, вот и не чувствуешь.
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|2.49, _kp (ok), 16:42, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Суть BSL.. в течение какого-то времени может применяться бесплатно (ТРИАЛ) только при соблюдении дополнительных условий(ДЕМОВЕРСИЯ), для обхода которых требуется (КРЯК)
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|1.25, Аноним (25), 16:00, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По скорости еще не C, по удобству и безопасности уже не Python.
Ну как не жалко этим людям натягивать питончика на ежа, а потом нестыдно добавлять в смузи всё что натекло-накапало при этом.
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|1.26, Аноним (-), 16:01, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> поддерживается большая часть синтаксиса Python
Ну то-есть переписывать все же придется. По-моему они такие не первые уже?
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|2.29, Аноним (29), 16:07, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поддерживается print('Hello world'). Заявленная скорость почти такая же, как и у int main() { prinf('Hello world'); }
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|1.28, myhand (ok), 16:06, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в Codon для целых чисел используется 64-разрядный тип int, в то время как в CPython размерность целых чисел не ограничена
> Для каждой подобной несовместимости компилятор выдаёт детальное диагностическое сообщение с информацией как можно обойти возникшую проблему.
И шо, таки как это уже можно обойти?
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|2.33, Аноним (-), 16:12, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У, блин, питонисты. Я думал что математике в столбик еще в школе учат. Там вообще 1 цифрой оперируют - и ничего, прокатывает.
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|2.36, Брат Анон (ok), 16:15, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В питоняке есть numba, cython, ctypes, ещё и биндинги к LLVM. Можно обойти с любого бока. Только выбирай.
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|2.48, Аноним (-), 16:41, 27/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в Codon для целых чисел используется 64-разрядный тип int, в то время как в CPython размерность целых чисел не ограничена
> Для каждой подобной несовместимости компилятор выдаёт детальное диагностическое сообщение с информацией как можно обойти возникшую проблему.
То есть, ещё одна игрушка.
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|1.37, Анони (?), 16:15, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталось еще PCI-E 5.0 16x ASIC для аппаратного выполнения JS запилить
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|1.39, псевдонимус (?), 16:25, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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До чего лицемерная лицензия:вы тут потестите, поулучшайте, а мы когда нам надо ограничим. Завоняло макакойдб и прочим подобным.
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|1.53, Аноним (-), 17:06, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Codon построен с использованием модульной архитектуры, позволяющей наращивать функциональность через плагины, при помощи которых можно добавлять новые библиотеки, реализовывать оптимизации в компиляторе и даже обеспечивать поддержку дополнительного синтаксиса.
На что только люди не пойдут, лишь бы не улучшать компилятор Python из SBCL и CMUCL.
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|1.56, Аноним (56), 17:14, 27/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я как-то компилил Hello World Python/GTK4 через nuitka. В итоге получил каталог с бинарником и сотней библиотек где-то под 60 мб. Количество занимаемой ОЗУ во время отображения пустого MainWindow идентичное тому что просто тупо запускать на python, скорость запуска идентичная. Вопрос. Нафига козе боян?
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