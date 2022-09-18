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DeepMind открыл код S6, библиотеки с реализацией JIT-компилятора для CPython

18.09.2022 06:35

Компания DeepMind, получившая известность своими разработками в области искусственного интеллекта, открыла исходные тексты проекта S6, развивавшего JIT-компилятор для языка Python. Проект интересен оформлением в виде библиотеки-расширения, интегрируемой с штатным CPython, обеспечивающей полную совместимость с CPython и не требующей модификации кода интерпретатора. Проект развивался с 2019 года, но к сожалению был свёрнут и больше не развивается. Так как созданные наработки могут оказаться полезными для улучшения Python было принято решение открыть исходные тексты. Код JIT-компилятора написан на языке C++, основан на CPython 3.7. и открыт под лицензией Apache 2.0.

По решаемым задачам S6 для Python сравнивается с движком V8 для JavaScript. Библиотека заменяет существующий обработчик интерпретатора байткода ceval.c собственной реализацией, использующей JIT-компиляцию для ускорения выполнения. S6 проверяет, скомпилирована ли уже текущая функция и, если да - исполняет скомпилированный код, а если нет - запускает функцию в режиме интерпретации байткода, похожем на интерпретатор CPython. При интерпретации подсчитывается число выполненных инструкций и обращений, связанных с обрабатываемой функцией. После достижения определённого рубежа для ускорения часто выполняемого кода инициируется процесс компиляции. Компиляция производится в промежуточное представление strongjit, которое после оптимизации преобразуется в машинные инструкции целевой системы при помощи библиотеки asmjit.

В зависимости от характера нагрузки S6 при оптимальных условиях демонстрирует повышение скорости выполнения тестов до 9.5 раз в сравнении с обычным CPython. При запуске 100 итераций тестового набора Richards наблюдается ускорение в 7 раз, а при запуске теста Raytrace, в котором присутствует большой объём математических вычислений, - в 3-4.5 раза.

Из задач которые плохо поддаются оптимизации при помощи S6, называются проекты, использующие C API, такие как NumPy, а также операции, связанные с необходимостью проверки типов большого числа значений. Низкая производительность также наблюдается для единичных вызовов ресурсоёмких функций из-за использования в S6 собственной неоптимизированной реализации Python-интерпретатора (разработка не достигла стадии проведения оптимизации режима интерпретации). Например, в тесте Unpack Sequence, выполняющем распаковку больших наборов массивов/кортежей, при единичном вызове наблюдаться замедление до 5 раз, а при цикличном вызове - производительность составляет 0.97 от CPython.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлен Pyston-lite, JIT-компилятор для штатного Python
  3. OpenNews: Гвидо ван Россум намерен достигнуть двукратного увеличения производительности в CPython 3.11
  4. OpenNews: Проект Pyston, предлагающий Python с JIT-компилятором, вернулся к открытой модели разработки
  5. OpenNews: Facebook открыл код Cinder, форка CPython, используемого в Instagram
  6. OpenNews: DeepMind открыл код симулятора физических процессов MuJoCo
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57797-s6
Ключевые слова: s6, deepmind, python
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.2, Аноним (-), 08:01, 18/09/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    Это из серии: "ощущаю что даже рядом висящие процессы стали работать веселее" ?
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:03, 18/09/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, собственно, бесполезно чуть более, чем полностью. Вполне предсказумо. Использовать по типу нумбы нельзя, это не pypy, версия языка поддерживается доисторическая -- на ней уже несколько лет никто не пишет. Лицензия могильника уместна.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:59, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть много чего бесполезного по факту, но полезного потому что есть исходники. Например исходники Unix бесполезны, но покопаться в них интересно для изучения того как раньше работала ОС. Особенно читая книгу Архитектура Unix - Морис Бах.
     

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