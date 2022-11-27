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Выпуск Nuitka 1.2, компилятора для языка Python

27.11.2022 08:12

Доступен выпуск проекта Nuitka 1.2, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.10. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Среди изменений в новой версии:

  • Обеспечен вывод ошибки при попытке использования с версией Python 3.11, которая ещё в полной мере не поддерживается. Для обхода данного ограничения предложен флаг "--experimental=python311".
  • Для macOS добавлена опция "--macos-sign-notarization" для заверения по цифровой подписи, упрощающая создания подписанных приложений для Apple App Store. Внесены оптимизации ускоряющие запуск.
  • В скомпилированные функции добавлены атрибуты "__compiled__" и "__compiled_constant__", которые могут использоваться в прослойках, подобных pyobjc, для генерации более оптимального кода.
  • Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек xarray и pint.
  • Добавлена большая порция новых оптимизаций и проведена работа по улучшению масштабируемости. Реализовано кэширвоание содержимого каталогов при сканировании модулей.


  1. Главная ссылка к новости (https://nuitka.net/posts/nuitk...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.11
  3. OpenNews: Выпуск Brython 3.11, реализации языка Python для web-браузеров
  4. OpenNews: Выпуск Nuitka 1.1, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: В JIT-компиляторе Pyston-lite реализована поддержка Python 3.10
  6. OpenNews: DeepMind открыл код S6, библиотеки с реализацией JIT-компилятора для CPython
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58202-python
Ключевые слова: python, nuitka
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:21, 27/11/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    >скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%

    А мои практические тесты демонстрируют замедление на 30-40%. Зачем может понадобиться замедлять код?

     
     
  • 2.3, Ыыыыыы (?), 08:32, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мои практические тесты демонстрируют деградацию экспертов опеннета. Зачем экспертам может понадобиться деградировать?
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 08:37, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, очень интересна, покажи методику по которой проводил тестирование. Но, признаюсь, я склоняюсь к тому, что в твоей методологии была явная ошибка, и опеннет всегда был таким.
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:00, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы де-градиитвать надо сначала градировать.
     
  • 3.7, Аноним (6), 09:01, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питонисты и деграданты это не одно и то же?
     

  • 1.2, Аноним (-), 08:24, 27/11/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    ОК заипъок
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:53, 27/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    С питоном можно делать две вещи:

    1) пытаться ускорить питон
    2) писать комменты, что это не питон тормозит, а I/O, и что на других языках тоже бы тормозило

     
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