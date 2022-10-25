The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Brython 3.11, реализации языка Python для web-браузеров

25.10.2022 13:01

Представлен релиз проекта Brython 3.11 (Browser Python) с реализацией языка программирования Python 3 для выполнения на стороне web-браузера, позволяющей использовать Python вместо JavaScript для разработки скриптов для Web. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD.

Подключив библиотеки brython.js и brython_stdlib.js, web-разработчик может использовать язык Python для определения логики работы сайта на стороне клиента, применяя Python вместо JavaScript. Для включения Python-кода на страницы используется тег <script> с mime-типом "text/python". Допускается как встраивание кода на страницу, так и загрузка внешних скриптов (<script type="text/python" src="test.py">). Из скрипта предоставляется полный доступ к элементам и событиям DOM. Помимо доступа к стандартной библиотеке Python предлагаются специализированные библиотеки для взаимодействия с DOM и JavaScript-библиотеками, такими как jQuery, D3, Highcharts и Raphael. Поддерживается использование CSS-фреймворков Bootstrap3, LESS и SASS.

Выполнение Python-кода из блоков <script> производится через предварительную компиляцию этого кода, выполняемую обработчиком Brython после загрузки страницы. Компиляция инициируется при помощи вызова функции brython(), например через добавление "<body onload="brython()">". На основе Python-кода формируется представление на языке JavaScript, которое затем выполняется штатным JavaScript-движком браузера (для сравнения, проект PyPy.js предлагает для выполнения Python-кода в браузере скомпилированный в asm.js интерпретатор CPython, а Skulpt реализует интерпретатор на JavaScript).

Итоговая производительность большинства операций во встраиваемых в web-страницы Python-сценариях близка к производительности CPython. Задержка возникает только на этапе компиляции, но для её устранения предоставляется возможность загрузки предварительно скомпилированного в JavaScript кода, которая применяется для ускорения загрузки стандартной библиотеки (Brython предоставляет инструментарий для создания JavaScript-библиотек на основе модулей Python).

Новый выпуск примечателен обеспечением совместимости с CPython 3.11 и реализацией большей части новых возможностей данной ветки, включая поддержку групп исключений и выражения "except*", детализации проблемных выражений в диагностических сообщениях и прикрепления примечаний к исключениям.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/brython-dev...)
  2. OpenNews: Проект PyScript развивает платформу для выполнения Python-скриптов в web-браузере
  3. OpenNews: Выпуск Brython 3.10, реализации языка Python для web-браузеров
  4. OpenNews: В JIT-компиляторе Pyston-lite реализована поддержка Python 3.10
  5. OpenNews: Выпуск Nuitka 1.1, компилятора для языка Python
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57976-brython
Ключевые слова: brython, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:05, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь действительно это использует?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:08, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не существует ни одной причины для этого. А что?
     
  • 2.4, Анонимов Аноним Анонимович (?), 13:09, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как минимум те, кто разрабатывает. И те, кто тестирует.
     

  • 1.2, Аноним (-), 13:06, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы опеннет на что-то такое переписать или более модный фреймворк. Глядишь и луддитов меньше стало в комментариях потому что те отключают скрипты.
     
     
  • 2.6, 1 (??), 13:26, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так напиши свой опеннет со смузями и чирлидершами.
     
  • 2.9, Ыыыыыы (?), 13:38, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оперетте идеален! Иди пиши свои свистелки в другом месте
     

  • 1.5, iiiypuk (?), 13:13, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Bootstrap3

    Старенько

     
  • 1.7, Аноним (7), 13:32, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е питон работает поверх жс библиотеки? Какие тормоза будут представили?
     
     
  • 2.8, Ыыыыыы (?), 13:36, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пост видимо не читал ты. Компилится в жс и потом он выполняется, тормоза такие же как в нативном жс будут плюс время на компиляцию.
     
     
  • 3.10, Без аргументов (?), 13:47, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще нейронку туда впихнут
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:48, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как правильно в терминологии компуктер сца енс его назвать ? Это не интерпретатор и не конпилятор , трансклюкатор наверное ?
     
  • 1.12, pashev.ru (?), 13:58, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Брайтон, би-еач!
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру