Проект PyScript развивает платформу для выполнения Python-скриптов в web-браузере

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|1.1, lockywolf (ok), 08:48, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Какой жуткий синтаксис. Ну, хотя, в целом, и идея перейти от js на бидон пахнет абсурдом.
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|2.3, Аноним (3), 08:57, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, в принципе, нормально, для тех, кому хочется работать с нормально типизированным языком это вариант. Проблема в том, что батареек не завезли, и никаких тебе jquery, всё сам.
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|4.14, Чел (?), 10:54, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обязательно JQuery. На JS просто тонна полезных библиотек и фреймворков. Те же React или Vue. Для начала пути питона в браузер — это хорошее решение. Но вот сомневаюсь, что найдутся энтузиасты, способные породить что-то хотя бы приближённое к React. Аналог PyScript уже делали — Brighton. Вот только никто им не пользуется до сих пор.
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|2.15, Корец (?), 10:56, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз абсурд полный. Тут js более-менее устаканился, а тут этот кусок нeнужно тянут. Тебе напомнить какой запрос был раньше и как приходилось писать js буквально под каждый браузер? Пусть в вашем пистоне сначала стандарты введут и начнут их придерживаться, а потом поговорим.
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|3.22, Аноним (22), 11:59, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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полный абсурд ваш комментарий.. не вам решать что кому и куда тянуть и на чем писать
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|1.2, Аноним (5), 08:50, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В отличие от <…> JavaScript <…> применяется <…> WebAssembly.
Такое себе отличие.
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|1.4, Аноним (4), 08:58, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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там своего Г хватает, но нет давайте притащим ещё, что уж там, хуже уже точно не будет, так что ок дерзайте!)
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|1.7, Аноним (7), 09:03, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для создания web-интерфейса на Python
Бредовость. Все преимущества WebAssembly заканчиваются ровно в момент пересечения границы WASM <-> DOM, которая есть неимоверно дорогостоящая операция. В WASM полагается запускать процессы с минимальным интерактивом: расчет хэша крупного файла, тяжелый рендер какой-нибудь картинки и т. д.
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|2.8, Аноним (-), 09:25, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кажется, киллер-фича вот эта:
> позволяет ... использовать все возможности языка и библиотеки, в том числе для научных вычислений, такие как numpy, pandas и scikit-learn.
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|1.9, Аноним (9), 09:59, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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поддерживаются отечественные вивальди и яндэкс-браузер? не имеющие аналогов
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|2.11, Аноним (11), 10:28, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А Вы, простите, из какого "отечества"? Vivaldi — норвежско-американский, Yandex — российско-нидерландский.
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|1.17, Аноним (17), 11:08, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что, когда будут тесты в сравнении с JavaScript в паре с bun? Так чтобы очевидно стало, что никакой WebAssembly неспособен спасти чересчур тормозной Python. Спасибо фанатикам Gentoo, что дали осознать какое питон гуано с пятнадцатиминутной подготовкой к компиляции когда то же самое в Void с его xbps-src происходит практически мгновенно. И вот ждать 15 минут ответа, что можно пересобрать пару пакетов это какой-то капец даже не в квадрате, а в кубе.
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|2.18, Аноним (-), 11:23, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда то же самое в Void
С развесистыми use-флагами, которые позволяют один пакет собрать тысячами-миллионами разных способов? Попробуй, разрули такой сильно ветвящийся граф зависимостей, можешь даже на асме.
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|3.24, Аноним (17), 12:07, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не так уж это и сложно. Флаги компиляции можно и в xbps-src выставить. Как правило же это что-то типа поддержки wayland, alsa в брауере, да прочие мелочи. А ассемблер да, хорошо бы, но paludis на Си они уже заигнорили дружно в пользу emerge. Такмнахрена им облегчать жизнь? Кому надо разберутся с ручной установкой paludis.
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|1.23, Аноним (23), 12:03, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чем им не угодил тег script с указанием своего type? Тем что не видно кода, если браузер не поддерживает их новоможную фичу?
Сразу наклепать ипрортов, круто, а как обстоят дела с безопасностью? Добро подаловать новой пачке уязвимостей?
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