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Проект PyScript развивает платформу для выполнения Python-скриптов в web-браузере

03.05.2022 08:18

Представлен проект PyScript, позволяющий интегрировать в web-страницы обработчики, написанные на языке Python, и создавать на Python интерактивные web-приложения. Приложениям предоставляется доступ к DOM и интерфейс для двунаправленного взаимодействия с объектами JavaScript. Логика разработки web-приложений сохраняется, а отличия сводятся к возможности использования языка Python вместо JavaScrpt. Исходные тексты PyScript распространяются под лицензией Apache 2.0.

В отличие от проекта Brython, компилирующего Python-код в JavaScript, в PyScript для выполнения Python-кода применяется Pyodide - выполняемый на стороне браузера порт CPython, скомпилированный в WebAssembly. Использование Pyodide позволяет добиться полной совместимости с Python 3 и использовать все возможности языка и библиотеки, в том числе для научных вычислений, такие как numpy, pandas и scikit-learn. Со стороны PyScript предоставляется прослойка для интеграции Python-кода с JavaScript, вставки кода в web-страницы, импорта модулей, организации ввода/вывода и решения других сопутствующих задач. Проектом предоставляется набор виджетов (кнопки, текстовые блоки и т.п.) для создания web-интерфейса на Python.

Использование PyScript сводится к подключению скрипта pyscript.js и таблицы стилей pyscript.css, после чего появляется возможность интеграции на страницы Python-кода, размещаемого внутри тега <py-script>, или подключения файлов через тег <py-script src=...>. Проектом также предоставляется тег <py-repl> с реализацией среды для интерактивного выполнения кода (REPL). Для определения путей к локальным модулям применяется тег "<py-env>". 


   <html>
      ...
      <py-script> print('Hello World!') </py-script>
  
      <py-env>
        - numpy
        - matplotlib
        - paths:
          - /data.py
      </py-env>
      <py-script src="./test.py"></py-script>
      ...  
   </html>


  1. Главная ссылка к новости (https://www.anaconda.com/blog/...)
  2. OpenNews: В основной ветке Python появилась возможность сборки для работы в браузере
  3. OpenNews: Выпуск Brython 3.10, реализации языка Python для web-браузеров
  4. OpenNews: Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере
  5. OpenNews: PyPy.js - реализация языка Python для web-браузеров
  6. OpenNews: Работа по интеграции языка Python в web-браузеры
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57125-pyscript
Ключевые слова: pyscript, python, pyodide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 08:48, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Какой жуткий синтаксис. Ну, хотя, в целом, и идея перейти от js на бидон пахнет абсурдом.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:57, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, в принципе, нормально, для тех, кому хочется работать с нормально типизированным языком это вариант. Проблема в том, что батареек не завезли, и никаких тебе jquery, всё сам.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 08:59, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем в современном браузере jquery?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 10:45, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем в современном браузере питон?
     
  • 4.14, Чел (?), 10:54, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно JQuery. На JS просто тонна полезных библиотек и фреймворков. Те же React или Vue. Для начала пути питона в браузер — это хорошее решение. Но вот сомневаюсь, что найдутся энтузиасты, способные породить что-то хотя бы приближённое к React. Аналог PyScript уже делали — Brighton. Вот только никто им не пользуется до сих пор.
     
     
  • 5.16, Самый Лучший Гусь (?), 10:59, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Брал я этот ваш вуй на понюшку. Ничем он не лучше того, что предлагает питончик.
     
  • 2.15, Корец (?), 10:56, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз абсурд полный. Тут js более-менее устаканился, а тут этот кусок нeнужно тянут. Тебе напомнить какой запрос был раньше и как приходилось писать js буквально под каждый браузер? Пусть в вашем пистоне сначала стандарты введут и начнут их придерживаться, а потом поговорим.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:59, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    полный абсурд ваш комментарий.. не вам решать что кому и куда тянуть и на чем писать
     

  • 1.2, Аноним (5), 08:50, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В отличие от <…> JavaScript <…> применяется <…> WebAssembly.

    Такое себе отличие.

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:58, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    там своего Г хватает, но нет давайте притащим ещё, что уж там, хуже уже точно не будет, так что ок дерзайте!)
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:01, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Теперь и страницы будут грузиться со скоростью Питона. Браво.
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:03, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для создания web-интерфейса на Python

    Бредовость. Все преимущества WebAssembly заканчиваются ровно в момент пересечения границы WASM <-> DOM, которая есть неимоверно дорогостоящая операция. В WASM полагается запускать процессы с минимальным интерактивом: расчет хэша крупного файла, тяжелый рендер какой-нибудь картинки и т. д.

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 09:25, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется, киллер-фича вот эта:

    > позволяет ... использовать все возможности языка и библиотеки, в том числе для научных вычислений, такие как numpy, pandas и scikit-learn.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:59, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поддерживаются отечественные вивальди и яндэкс-браузер? не имеющие аналогов
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:28, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А Вы, простите, из какого "отечества"? Vivaldi — норвежско-американский, Yandex — российско-нидерландский.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:35, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там внутри ещё и движок СПО, международный.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:03, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > выполняемый на стороне браузера

    бедный браузер...

     
  • 1.12, Аноним (12), 10:45, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Классный проект, можно кошмарить юзеров сразу и js и питоном
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:08, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, когда будут тесты в сравнении с JavaScript в паре с bun? Так чтобы очевидно стало, что никакой WebAssembly неспособен спасти чересчур тормозной Python. Спасибо фанатикам Gentoo, что дали осознать какое питон гуано с пятнадцатиминутной подготовкой к компиляции когда то же самое в Void с его xbps-src происходит практически мгновенно. И вот ждать 15 минут ответа, что можно пересобрать пару пакетов это какой-то капец даже не в квадрате, а в кубе.
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:23, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда то же самое в Void

    С развесистыми use-флагами, которые позволяют один пакет собрать тысячами-миллионами разных способов? Попробуй, разрули такой сильно ветвящийся граф зависимостей, можешь даже на асме.

     
     
  • 3.24, Аноним (17), 12:07, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так уж это и сложно. Флаги компиляции можно и в xbps-src выставить. Как правило же это что-то типа поддержки wayland, alsa в брауере, да прочие мелочи. А ассемблер да, хорошо бы, но paludis на Си они уже заигнорили дружно в пользу emerge. Такмнахрена им облегчать жизнь? Кому надо разберутся с ручной установкой paludis.
     

  • 1.19, ИмяХ (?), 11:28, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новое непаханое поле для уязвимостей и бекдоров.
     
  • 1.21, Z (??), 11:53, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Смузихлёбов ожидает отдельный котел в аду.
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:03, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем им не угодил тег script с указанием своего type? Тем что не видно кода, если браузер не поддерживает их новоможную фичу?
    Сразу наклепать ипрортов, круто, а как обстоят дела с безопасностью? Добро подаловать новой пачке уязвимостей?
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:15, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть что-то, чего веб-макаки ещё не затащили в браузер?
     
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