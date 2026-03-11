Выпуск Firefox 148.0.2. Продление поддержки Firefox 115. Проверка Firefox AI-моделью Claude Opus

|
Аноним (1), 08:51, 11/03/2026
> В ходе анализа кодовой базы Firefox с использованием AI-модели Claude Opus 4.6 были выявлены 22 подтверждённые уязвимости, 14 из которых присвоен высокий уровень опасности.
Но меня опеннетовцы убедили, что нейронки это бесполезный слоп и хайп.. Не понял?
Сладкая булочка (?), 16:41, 11/03/2026
Anthropic: Надо внедрить ЫЫ в ваш продукт
Mozilla: Но пользователи не поймут
Anthropic: Сделайте баги и потом скажите, что их нашел ЫЫ
Bob (??), 09:04, 11/03/2026
За бабло, сжираемое менеджментом mozilla можно доукомплектовать разрабов и тестеров firefox. Открыв фурри бордель на сдачу.
А за ресурсы ИИ платят все, ценами на железо. Любое! И чёт выхлопа маловато, по сравнению с ростом цен и дефицитом.
Аноним (28), 09:55, 11/03/2026
> Открыв фурри бордель на сдачу.
Уже есть. Palemoon называется.
Аноним (8), 09:06, 11/03/2026
Использование нейросетей для задач мпоиска, анализа и класификации было уже лет 20 как. Это НЕ ии. Это использование инструмена по назначению.
Аноним (19), 09:32, 11/03/2026
> Использование нейросетей для задач мпоиска, анализа и класификации было уже лет 20 как.
Сегодня масштаб их мощностей и тренировочных данных несоразмерно больше, а архитектуры трансформеров 20 лет назад не существовало. Поэтому не сочиняй: 20 лет назад и речи не могло быть о том, чтобы нейронки могли вот так находить баги в незнакомой кодовой базе.
> Это НЕ ии. Это использование инструмена по назначению.
"ИИ" - это обывательское название для широких масс, а вы все продолжаете триггериться, как дети.
Сладкая булочка (?), 15:32, 11/03/2026
> Поэтому не сочиняй: 20 лет назад и речи не могло быть о том, чтобы нейронки могли вот так находить баги в незнакомой кодовой базе.
Антивирусы по твоему как работали, что находили знакомые паттерны в незнакомых бинарниках?
Аноним (68), 16:31, 11/03/2026
> а вы все продолжаете триггериться, как дети
так первые комментаторы это и есть те самые боты ЫЫ, игнорируйте всяких Аноним(1) Аноним(2), короче первую пятерку анонимов, у них интервал поллинга 10 минут.
Аноним (8), 09:14, 11/03/2026
А по-поводу ИИ-генератора кода, есть килотонны адекватных исследований с простыми выводами:
качество кода на уровне тупого необучаемого джуна-идиота.
поддерживать этот код приходится людям (разбираясь в том что оно там насочиняло), ИИ-нейросеть на подобное не способна.
нарушается стиль кода, что критично в низкоуровневых языках (удачи искать утечки памяти в с++). НО есть же хруст... удачи в расте работать с большими объемами данных и арифметикой.
Ну и все это в онлайне, считай ты подарил весь свой код корпорации.
Аноним (-), 09:36, 11/03/2026
> качество кода на уровне тупого необучаемого джуна-идиота
> Ну и все это в онлайне, считай ты подарил весь свой код корпорации
Вы уж определитесь там с ценностью этого кода.
Аоним (?), 11:32, 11/03/2026
ну так-то качество кода и ценность реализуемых идей/алгоритмов, это несколько разные вещи...
Аноним (45), 11:47, 11/03/2026
То есть тупой джун всё-таки генерирует ценные идеи и алгоритмы?
Аоним (?), 11:57, 11/03/2026
> То есть тупой джун всё-таки генерирует ценные идеи и алгоритмы?
нет, он их пытается реализовать
Аоним (?), 11:02, 11/03/2026
> качество кода на уровне тупого необучаемого джуна-идиота
все верно.
тяп-ляп и в прод - вроде работает, но поддерживать это долго чой-то пока не получается
¯\_(ツ)_/¯
https://habr.com/ru/news/1008296/
а так "всё хорошо, прекрасная маркиза" (с)
Аноним (35), 11:10, 11/03/2026
> нарушается стиль кода, что критично в низкоуровневых языках
Может вы их просто готовить не умеете?
Стиль прекрасно задается в рулах, если где-то не сработало - то натравливаете линтер и гоорите исправить ошибки
Аноним (58), 14:12, 11/03/2026
ИИ не нужно и вредно. За*бался оплачивать электросчета датацентров.
Сладкая булочка (?), 15:35, 11/03/2026
Он работает по шаблонам с большим уровнем ложных срабатываний. Вот сделать доказанный детерминированный вывод об ошибке подобно формальному доказательству - это да, это тема.
iPony128052 (?), 08:52, 11/03/2026
–2
> Компания Mozilla отменила решение о прекращении поддержки ESR-ветки Firefox 115 и продлила публикацию обновлений до конца августа
Сегодня праздник у определённой аудитории, которые отстают от прогресса.
PS: максимально политкорректно
Bob (??), 09:09, 11/03/2026
у любителей кураги)
С учётом того, что можно легко поставить Win 10 LTSC IoT с апдейтами по 2032, и максимально визуально приблизить к 7ке. Имея поддержку нового железа с софтом - ну, это как с адептами Win XP. А ранее - Win 98.
И это я игнорю то, что большая часть "нового" (лет 10) железа уже неплохо переваривает linux и наоборот. Если не на nvidia, но те же не на 7ке идет)
Жироватт (ok), 09:20, 11/03/2026
На домашний workstation (который стоит рядом с подкроватным локалхостом на линуксе) - да.
На серверных системах типа 2008R2(7)/2021R2(8.1) - только при миграции на новые физические и виртуальные машины, и то, если гипервизор сможет запустить 10ку и при этом нормально работать на установленном оборудовании.
На введённых в эксплуатацию системах, где есть запрос на работу с железом той эпохи - нет, никто ради одобрения слопо-анонима с опеннета не побежит закупать замену работающему оборудованию, для которого этот ПК головной.
На сертифицированных системах - нет, там любое минорное обновление надо отдельно проверять и сертифицировать.
Bob (??), 09:39, 11/03/2026
А ты не забыл, что это всё в контексте firefox esr?)
Он на серверных ОС нужен? - Нет. Мимо.
>На введённых в эксплуатацию системах, где есть запрос на работу с железом той эпохи
Это банкоматы, ЧПУ, мед оборудование и прочее, где тот браузер и даром не нужен. Опять мимо.
>На сертифицированных системах
А там свой сертифицированный браузер - шах и мат.
В мервом сообщении ветки явный намёк на ретроградов, как с этохи WinXP, поставить могут - но не хотят. Скорее все - на личные машины. Ибо в офисе рулит хром / хромиум с ковида. Всё.
Короче, весь твой опус лишь бы что-то ляпнуть, да?)
Аноним (29), 09:59, 11/03/2026
Как раз для фирмачей ESR норма , а хромые , мягко говоря - популярность не пользуются . И деньги компании считать умеют - тратить на обновление работающего не торопятся .
Bob (??), 11:34, 11/03/2026
>Как раз для фирмачей
Котик, ты, хотя бы, в средней частной фирме, не из зажопинска - когда последний раз работал? Там хром правит бал ещё с ковида.
>хромые , мягко говоря - популярность не пользуются
Весь энтерпрайз, ХромиумГОСТ и доля рынка Хромиумы vs Firefox - врут, да?)
>деньги компании считать умеют
И они хотя бы раз грейдили железо с win xp для win 7 и его достаточно для 10ки, которая халявно шла сверху (oem апдейт или в пределах энтерпрайз лицух).
Но, да. Со фтрафом до 60к за утечки для мамонтов типа Яндекс - чё переживать?)
Жироватт (ok), 10:00, 11/03/2026
Не, наоборот.
> Он на серверных ОС нужен?
Нужен. Кроме изолированных серверных ролей, таких как "безголовые" гипервизоры (core) или "ВМ-для-одной-слубы-слушающей-порт" (тот же core, но с удалённым MUM гипервизора), есть еще такие роли, как "сервер терминалов" или "сервер виндового приложения". Также иногда имеет смысл развернуть "сервер управления" с набором гуишного софта, реализовав в виртуалке универсальное рабочее место администратора.
И это не говоря о тех сценариях, когда инфраструктура унаследована и контроллер домена на гипервизоре с гуи - это реально то, что работает и просто так, без миграций (что деньги и время) не превратишь в "тупой гипервизор + виртуалки"
> Это банкоматы, ЧПУ, мед оборудование и прочее...
...типа плоттерного оборудования, которое управляется с обычного писюка.
Старая периферия, построенная как wintel и живущая в ПК, такая как ПАК "Соболь".
Видеорегистраторы, чьё фирменное ПО работает на семерке, а веб - только в эксплорере.
Но про существование такого опеннетные куксперды даже не догадываются.
И которые не составляли сметы на его замену, включая работы по демонтажу, установке и пусконаладке.
> А там свой сертифицированный браузер...
...который собирается на такой вот esr-ветке, ага.
> Короче, весь твой опус лишь бы...
...показать что подобные опеннетные ыксперты "ставьте 10 лтсц, тля" в принципе живут в мирке "домашних сценариев" и даже не представляют, что жизнь есть за пределами их арендованных одиннадцатых винд.
Аноним (43), 11:42, 11/03/2026
Кушай, кушай микрослоп выньдовс 11, не обляпайся. А мы посидим на стабильном.
Аноним (50), 12:10, 11/03/2026
При чём тут циферки ?
Для нового оборудования никто не пишет драйверы под EoL версии.
Аноним (43), 13:36, 11/03/2026
Так себе аргумент. Многие кодеры прикладного софта поддержку 10-ки выкинули еще до того как наступил ее EOL (например, тот же Slack). Может проще не пользоваться продуктами таких горе-производителей?
Аноним (12), 09:10, 11/03/2026
Тогда надо версию и для Linux прикрывать! Ибо меньше 5% калек.
Bob (??), 09:50, 11/03/2026
Корячить легаси под мёртвую платформу и пилить на гранты под живую - разница как между 21й пальцем и любым из оставшихся)
Но, возможно, у некоторых её и нет - потому сравнивают несравниваемое, как дошкольники)
Аноним (11), 09:09, 11/03/2026
Пусть лучше запилят поддержку Windows 95 вместо того чтобы сжигать ресурсы на ИИ для выявления уязвимостей.
Жироватт (ok), 09:25, 11/03/2026
Ну, если говорить по гамбургскому счету, то 2008r2, оно же "серверная семь" до сих пор самая удачная по соотношению качества кода (сам Руссинович в ядре там отметился и смог) и по потребляемым ресурсам.
Далее было постепенное ухудшение с плато на 2012R2 - "серверная 8.1" - а далее начался индусопокалипсис.
Bob (??), 09:52, 11/03/2026
Там веб браузер нужен? Или та ось должна крутиться на конкретном железе в закрытом контуре lan отдельной конторы?)
Жироватт (ok), 10:03, 11/03/2026
> Там веб браузер нужен?
Нужен. См. выше.
Если у ребёнка не запускается 11я винда и это повод поканючить у мамки "рекомендованный", то бизнес умеет считать деньги и будет использовать системы пока она будет приносить прибыль
EmmGold (ok), 09:38, 11/03/2026
У меня 148(и какие-то до) иногда начинает в отсечку жрать проц. Перезапускаешь и опять нормально, некоторое время.
Nicho (ok), 09:54, 11/03/2026
Компактный режим уже вернут, а ускорят загрузку сайтов страниц? вернут поддержку топовых расширений на xul? добавят полезные функции и улучшат встроенные, то мб и будет будет толк
Аноним (-), 11:14, 11/03/2026
> вернут поддержку топовых расширений на xul?
Зачем?
Авторы уже наверное померли от старости, а сами расширения нужны горстке прдолей.
И это без учета, что оно небось лезло в кишки браузера, чего сейчас здравомыслящий человек просто не позволит.
Аоним (?), 10:43, 11/03/2026
> Компания Mozilla отменила решение о прекращении поддержки ESR-ветки Firefox 115
Эта музыка будет вечной (c)
teelledro (ok), 12:13, 11/03/2026
Пару недель тестил 148 версию лисы и вернулся к 140 из реп ибо рандомные кратковременные зависания самого браузера стали надоедать.
Аноним (58), 14:15, 11/03/2026
С какой стороны он открыт? Ты можешь форкнуть, но комитить тебе не разрешат.
Аноним (70), 17:03, 11/03/2026
Может, резервирует или типа того. Часто пишут, что память не должна быть свободной, если она есть.
Аноним (-), 17:38, 11/03/2026
>Часто пишут, что память не должна быть свободной, если она есть.
Тут одна тонкость. Система при этом не должна тормозить.
