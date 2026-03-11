Выпуск Firefox 148.0.2. Продление поддержки Firefox 115. Проверка Firefox AI-моделью Claude Opus

2.10 , Bob ( ?? ), 09:09, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у любителей кураги) С учётом того, что можно легко поставить Win 10 LTSC IoT с апдейтами по 2032, и максимально визуально приблизить к 7ке. Имея поддержку нового железа с софтом - ну, это как с адептами Win XP. А ранее - Win 98. И это я игнорю то, что большая часть "нового" (лет 10) железа уже неплохо переваривает linux и наоборот. Если не на nvidia, но те же не на 7ке идет)

3.15 , Жироватт ( ok ), 09:20, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На домашний workstation (который стоит рядом с подкроватным локалхостом на линуксе) - да. На серверных системах типа 2008R2(7)/2021R2(8.1) - только при миграции на новые физические и виртуальные машины, и то, если гипервизор сможет запустить 10ку и при этом нормально работать на установленном оборудовании.

На введённых в эксплуатацию системах, где есть запрос на работу с железом той эпохи - нет, никто ради одобрения слопо-анонима с опеннета не побежит закупать замену работающему оборудованию, для которого этот ПК головной.

На сертифицированных системах - нет, там любое минорное обновление надо отдельно проверять и сертифицировать.

4.23 , Bob ( ?? ), 09:39, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А ты не забыл, что это всё в контексте firefox esr?) Он на серверных ОС нужен? - Нет. Мимо. >На введённых в эксплуатацию системах, где есть запрос на работу с железом той эпохи Это банкоматы, ЧПУ, мед оборудование и прочее, где тот браузер и даром не нужен. Опять мимо. >На сертифицированных системах А там свой сертифицированный браузер - шах и мат. В мервом сообщении ветки явный намёк на ретроградов, как с этохи WinXP, поставить могут - но не хотят. Скорее все - на личные машины. Ибо в офисе рулит хром / хромиум с ковида. Всё. Короче, весь твой опус лишь бы что-то ляпнуть, да?)

5.29 , Аноним ( 29 ), 09:59, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как раз для фирмачей ESR норма , а хромые , мягко говоря - популярность не пользуются . И деньги компании считать умеют - тратить на обновление работающего не торопятся .

6.42 , Bob ( ?? ), 11:34, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Как раз для фирмачей Котик, ты, хотя бы, в средней частной фирме, не из зажопинска - когда последний раз работал? Там хром правит бал ещё с ковида. >хромые , мягко говоря - популярность не пользуются Весь энтерпрайз, ХромиумГОСТ и доля рынка Хромиумы vs Firefox - врут, да?) >деньги компании считать умеют И они хотя бы раз грейдили железо с win xp для win 7 и его достаточно для 10ки, которая халявно шла сверху (oem апдейт или в пределах энтерпрайз лицух). Но, да. Со фтрафом до 60к за утечки для мамонтов типа Яндекс - чё переживать?)

5.30 , Жироватт ( ok ), 10:00, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, наоборот. > Он на серверных ОС нужен? Нужен. Кроме изолированных серверных ролей, таких как "безголовые" гипервизоры (core) или "ВМ-для-одной-слубы-слушающей-порт" (тот же core, но с удалённым MUM гипервизора), есть еще такие роли, как "сервер терминалов" или "сервер виндового приложения". Также иногда имеет смысл развернуть "сервер управления" с набором гуишного софта, реализовав в виртуалке универсальное рабочее место администратора.

И это не говоря о тех сценариях, когда инфраструктура унаследована и контроллер домена на гипервизоре с гуи - это реально то, что работает и просто так, без миграций (что деньги и время) не превратишь в "тупой гипервизор + виртуалки" > Это банкоматы, ЧПУ, мед оборудование и прочее... ...типа плоттерного оборудования, которое управляется с обычного писюка.

Старая периферия, построенная как wintel и живущая в ПК, такая как ПАК "Соболь".

Видеорегистраторы, чьё фирменное ПО работает на семерке, а веб - только в эксплорере.

Но про существование такого опеннетные куксперды даже не догадываются.

И которые не составляли сметы на его замену, включая работы по демонтажу, установке и пусконаладке. > А там свой сертифицированный браузер... ...который собирается на такой вот esr-ветке, ага. > Короче, весь твой опус лишь бы... ...показать что подобные опеннетные ыксперты "ставьте 10 лтсц, тля" в принципе живут в мирке "домашних сценариев" и даже не представляют, что жизнь есть за пределами их арендованных одиннадцатых винд.

3.27 , Аноним ( 29 ), 09:54, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мозилловская статистика по железу - https://data.firefox.com/dashboard/hardware , делайте выводы . А с учётом что цены на железо рванули в космос не только лишь в отдельной стране - компы будут гонять как авто на Кубе .

2.13 , Жироватт ( ok ), 09:13, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неплохой наброс, но нет.

2.43 , Аноним ( 43 ), 11:42, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кушай, кушай микрослоп выньдовс 11, не обляпайся. А мы посидим на стабильном.

3.47 , Жироватт ( ok ), 12:03, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не понимаешь! Там циферка больше - а если циферка больше, то луДше!

4.50 , Аноним ( 50 ), 12:10, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При чём тут циферки ?

Для нового оборудования никто не пишет драйверы под EoL версии.

5.55 , Аноним ( 43 ), 13:36, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так себе аргумент. Многие кодеры прикладного софта поддержку 10-ки выкинули еще до того как наступил ее EOL (например, тот же Slack). Может проще не пользоваться продуктами таких горе-производителей?

6.60 , Аноним ( 50 ), 14:15, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не хотите, не пользуйтесь.

3.54 , iPony128052 ( ? ), 13:23, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да я вообще Windows не пользуюсь.

2.49 , Аноним ( 49 ), 12:06, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем, когда есть столько форков современных Фраерфоксов для 7?

https://github.com/adeii/supermium-portable/releases

