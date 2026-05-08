Обновление OpenWrt 25.12.3

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:36, 08/05/2026 [ответить] +1 + / – На wr842n всё так же проблемно накатить? После того как перешли на musl стало ничего не установить и sysupgrade не работает.

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:23, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну так собери сам сборку, там в целом ничего особо сложного. А вообще, для wr842n есть dd-wrt, она полегче и постабильнее.

3.4 , Аноним ( 1 ), 13:04, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Единственный способ обновлять -- билдить каждый день из транка? Ну так оно конечно работало. А dd-wrt это ж варез от васянов (да и из того же openwrt собирают обычно).

4.7 , Аноним ( 7 ), 13:12, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – там почти ничего от openwrt нет, это поделие одного единственного васяна которым он занят последние 20 лет. Никто этот код кроме него самого в svn даже не прочитает никогда.

5.9 , Аноним ( 1 ), 13:26, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там у каждого роутера по-своему. Но всегда с нарушением лицензий и авторских прав. Hence варез.

4.8 , Аноним ( 7 ), 13:14, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему из танка? можно и из релиза, билдить нужно только модули ядра, остальное залетит из репы официальной.

3.5 , Аноним ( 7 ), 13:10, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1 мейнтейнер и отсутствие значимых коммитов за последние 12 лет это не стабильнее, это умерло и разложилось.



1.3 , Аноним ( 3 ), 12:24, 08/05/2026 [ответить] + / – > Устранены уязвимости в ядре Linux (CVE-2026-31431 - Copy Fail) Так там же почти все сервисы, за редким исключением вроде dnsmasq, запущены от рута

1.6 , Аноним ( 6 ), 13:11, 08/05/2026 [ответить] –1 + / – ждите 25.12.4 с исправлением Dirty Frag

