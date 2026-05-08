Обновление OpenWrt 25.12.3

Представлен корректирующий выпуск дистрибутива OpenWrt 25.12.3, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает более 2200 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 41 целевой платформы.
Среди изменений:
- Добавлена поддержка устройств:
- mediatek filogic: ASUS RT-AX52 PRO, D-Link AQUILA PRO AI E30, Huasifei WH3000 Pro, Keenetic KAP-630 / Netcraze NAP-630, Zbtlink ZBT-Z8106AX-T, Zyxel WX5600-T0.
- ramips EDUP EP-RT2983, Cudy LT300 v3
- x86: DFI ADN553, DFI ASL553
- Внесены исправления, связанные с работой платформ:
- ath79 (Netgear WNDAP360, Extreme Networks WS-AP3805i, Mikrotik),
- ipq50xx (Linksys MX5500),
- lantiq (Netgear DGN3500),
- mediatek (Bananapi BPI-R4, Keenetic KN-1812, Netgear EAX17, CMCC RAX3000M, Zbtlink ZBT-Z8103AX-D),
- mvebu (ClearFog Base/Pro),
- qualcommax (Xiaomi AX6000, Linksys MX5300),
- ramips (Yuncore CPE200, Wavlink WL-WN575A3, Xiaomi Mi Router 4C).
- В uqmi / umbim добавлена опция "devpath" для выбора модема по пути к устройству USB.
- Для гостевых систем добавлены модули ядра kmod-vsock и kmod-vsock-virtio.
- Обновлены версии ядра Linux 6.12.85, mbedtls 3.6.6, OpenSSL 3.5.6, wireless-regdb 2026.03.18, wolfSSL 5.9.1 и xdp-tools 1.6.3.
- Устранены уязвимости в ядре Linux (CVE-2026-31431 - Copy Fail),
mbedtls, OpenSSL и wolfSSL.