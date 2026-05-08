Обновление OpenWrt 25.12.3

08.05.2026 11:19 (MSK)

Представлен корректирующий выпуск дистрибутива OpenWrt 25.12.3, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает более 2200 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 41 целевой платформы.

Среди изменений:

  • Добавлена поддержка устройств:
    • mediatek filogic: ASUS RT-AX52 PRO, D-Link AQUILA PRO AI E30, Huasifei WH3000 Pro, Keenetic KAP-630 / Netcraze NAP-630, Zbtlink ZBT-Z8106AX-T, Zyxel WX5600-T0.
    • ramips EDUP EP-RT2983, Cudy LT300 v3
    • x86: DFI ADN553, DFI ASL553
  • Внесены исправления, связанные с работой платформ:
    • ath79 (Netgear WNDAP360, Extreme Networks WS-AP3805i, Mikrotik),
    • ipq50xx (Linksys MX5500),
    • lantiq (Netgear DGN3500),
    • mediatek (Bananapi BPI-R4, Keenetic KN-1812, Netgear EAX17, CMCC RAX3000M, Zbtlink ZBT-Z8103AX-D),
    • mvebu (ClearFog Base/Pro),
    • qualcommax (Xiaomi AX6000, Linksys MX5300),
    • ramips (Yuncore CPE200, Wavlink WL-WN575A3, Xiaomi Mi Router 4C).
  • В uqmi / umbim добавлена опция "devpath" для выбора модема по пути к устройству USB.
  • Для гостевых систем добавлены модули ядра kmod-vsock и kmod-vsock-virtio.
  • Обновлены версии ядра Linux 6.12.85, mbedtls 3.6.6, OpenSSL 3.5.6, wireless-regdb 2026.03.18, wolfSSL 5.9.1 и xdp-tools 1.6.3.
  • Устранены уязвимости в ядре Linux (CVE-2026-31431 - Copy Fail), mbedtls, OpenSSL и wolfSSL.


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:36, 08/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    На wr842n всё так же проблемно накатить? После того как перешли на musl стало ничего не установить и sysupgrade не работает.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:23, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так собери сам сборку, там в целом ничего особо сложного. А вообще, для wr842n есть dd-wrt, она полегче и постабильнее.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 13:04, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Единственный способ обновлять -- билдить каждый день из транка? Ну так оно конечно работало. А dd-wrt это ж варез от васянов (да и из того же openwrt собирают обычно).
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:12, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там почти ничего от openwrt нет, это поделие одного единственного васяна которым он занят последние 20 лет. Никто этот код кроме него самого в svn даже не прочитает никогда.
     
     
  • 5.9, Аноним (1), 13:26, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там у каждого роутера по-своему. Но всегда с нарушением лицензий и авторских прав. Hence варез.
     
  • 4.8, Аноним (7), 13:14, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему из танка? можно и из релиза, билдить нужно только модули ядра, остальное залетит из репы официальной.
     
  • 3.5, Аноним (7), 13:10, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 мейнтейнер и отсутствие значимых коммитов за последние 12 лет это не стабильнее, это умерло и разложилось.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:24, 08/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Устранены уязвимости в ядре Linux (CVE-2026-31431 - Copy Fail)

    Так там же почти все сервисы, за редким исключением вроде dnsmasq, запущены от рута

     
  • 1.6, Аноним (6), 13:11, 08/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    ждите 25.12.4 с исправлением Dirty Frag
     
