Релиз Mesa 26.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan

07.05.2026 22:54 (MSK)

После трёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 26.1.0. Первый выпуск ветки Mesa 26.1.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 26.1.1.

В Mesa 26.1 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, HoneyKrisp (hk) для GPU Apple, Turnip для GPU Qualcomm, PanVK для GPU ARM Mali, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). В драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) поддерживается Vulkan 1.0, в драйвере kk (KosmicKrisp, Vulkan поверх Metal) - Vulkan 1.1, а драйвере pvr (GPU Imagination PowerVR) - Vulkan 1.2.

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), AMD (r600), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). В драйверах panfrost (GPU ARM Mali) и v3d (GPU Broadcom VideoCore) поддерживается OpenGL 3.1.

Основные новшества:



Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:09, 07/05/2026 [ответить]  
    Единственное нужное в этой mesa и сопровождать некому. Ну ничего, zink поверх venus тоже ничего. В гостях с вендой когда ждать?
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:15, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В гостях с вендой когда ждать?

    До четвертой Юге.

     

  • 3, Аноним (3), 23:26, 07/05/2026 [ответить]  
    >В драйверы для GPU Intel (Iris, Crocus и ANV) добавлена возможность напрямую работать с GPU из виртуальных машин, используя нативные контексты (native context) в VirtIO-GPU.

    Вот это хорошо.

     
