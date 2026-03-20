Обновление OpenWrt 24.10.6 и 25.12.1

|2.4, Аноним (4), 08:34, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Уровень оттестированности или сырости зависит от конкретного девайса.
|2.11, Жироватт (ok), 09:50, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если возьмёшь сборку в свои руки и вылижешь для конкретного списка железяк и начнешь продавать - продукт.
Если хочешь "скочять бизшплатно без смс прашивку с КВН для пилиграма для китайского Sun Huei Vchai Vin Sukhim на платформе MTK DaiPoderzhatDrugim9000, которую можно купить только в городке LyaoChao провинции Гуандон" - то сырой продукт.
|3.22, Fareast (ok), 11:22, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
солидный покупатель которому нужно продуктовое качество. много софта, как то его сортировать надо по уровню качества, чтобы скачал нормальное и работаешь без постоянных обновлений каждый день хотя бы год, можно так писать код?
|1.3, Аноним83 (?), 08:11, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
TP-Link RE450 v1 - же не собирается: там флешка 8мб с неудачной раскладкой памяти, так что под опенврт доступно только 6мб - чего не хватает для сборки того что в базе.
Кастомная сборка в которой выключено всё ненужное кое как влезает туда.
Собственно это продавалось как репитер, работает как АП, поэтому роутерный функционал там не нужен совсем, и ппп/впн и фаервол и тп.
|2.13, Жироватт (ok), 09:53, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А зачем тебе для тупого репитера - опенврт?
Или пожадничал на нормальном шлюзе?
|3.16, Аноним83 (?), 11:01, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что оно точкой доступа у меня всегда работало.
Репитер мне даром не нужен.
Когда выбирал были какие то пляски с арчерами, в которые вникать не хотелось, и стоило оно дешевле.
|1.5, Аноним (5), 08:51, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Tp-link archer c6 не работает wi-fi, приходится на стсрых версиях сидеть. Чинить не собираются.
|2.6, Аноним83 (?), 09:09, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я не парюсь про старые версии - всё равно на качество работы это никак не влияет.
|1.7, Аноним (8), 09:13, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа
на какой коммутатор можно поставить openwrt?
|2.18, Аноним83 (?), 11:04, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А смысл?
От коммутатора обычно надо совсем мало и базовая прошивка вендора это реализует.
|3.19, timur.davletshin (ok), 11:09, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> От коммутатора обычно надо совсем мало...
Для таких unmanaged switch есть. Там вообще ничего не надо.
|1.17, Аноним (17), 11:03, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
обновился через Attended SysUpgrade впервые, и действительно ничего не сломалось. это гораздо удобнее чем каждый раз вытаскивать список установленных пакетов, совать его в селектор, потом руками скачивать образ прошивки и перепрошивать.
