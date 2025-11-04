The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Представлен маршрутизатор Turris Omnia NG с прошивкой на базе OpenWRT

04.11.2025 22:07

Организация CZ.NIC, являющаяся регистратором чешского домена первого уровня CZ и разработчиком свободного DNS-сервера Knot, представила маршрутизатор Turris Omnia NG, продолжающий развитие выпускаемого последние десять лет устройства Turris Omnia. Как и прошлая модель в новом маршрутизаторе используется собственное ответвление от открытой платформы OpenWRT, поставляемое под именем Turris OS. Устройство поступило в продажу по цене 561 евро. Сопровождение и выпуск обновлений прошивки будут осуществляться в течение 10 лет.

Устройство выходит за рамки обычного маршрутизатора и точки беспроводного доступа, и позиционируется как цифровой центр для дома и малых/средних предприятий. Помимо сетевых возможностей предоставляются средства для развёртывания сетевых хранилищ (NAS, Network-Attached Storage), VPN, резервного копирования, создания сервера печати и запуска произвольных серверных приложений.

На базе платформы Sentinel в прошивке реализован динамический межсетевой экран c элементами для обнаружения вторжений и отслеживания потоков трафика. Прошивка обновляется автоматически без необходимости выполнения каких-либо действий пользователем. Управление осуществляется через web-интерфейс или командную строку.

Из особенностей прошивки также выделяется встроенная возможность запуска Linux-контейнеров при помощи инструментария LXC. В контейнерах можно запускать изолированные приложения, устанавливать произвольные дистрибутивы Linux и создавать виртуальные серверы, для пользователей выглядящие как отдельный компьютер, подключённый к локальной сети.



Аппаратная начинка:

  • 4-ядерный CPU ARMv8 2.2 GHz, 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ eMMC.
  • WAN: 10 Gbps (SFP+), LAN: 10 Gbps (SFP+) и 4 × 2.5 Gbps (RJ45).
  • Wi-Fi 7 2.4/5/6 GHz (до 11530 Mbps), возможность подключения до 8 антенн.
  • Разъём для подключения NVMe-накопителя.
  • Слот M.2 для подключения расширений и порт USB 3.0. Через слот M.2 можно подключить адаптер для 5G.
  • Встроенный цветной экран с разрешением 240 × 240, например, может использоваться для вывода статистики, уведомлений и мониторинга.
  • Пассивное охлаждение.
  • Поддержка монтирования в стойку (Rack-Mount).






  1. Главная ссылка к новости (https://www.nic.cz/page/4581/b...)
  2. OpenNews: Открытый маршрутизатор Turris Omnia собрал более 400 тысяч долларов
  3. OpenNews: Новый открытый маршрутизатор Turris Omnia
  4. OpenNews: Nokia представила сетевую операционную систему SR Linux для маршрутизаторов
  5. OpenNews: Атака на провайдера, выведшая из строя 659 тысяч домашних маршрутизаторов
  6. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64181-turris
Ключевые слова: turris, router
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:05, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    10 гигабитный вайфай? Как оно без асиков работает, там процессор эээ, оперативка тоже ограничит число клиентов?
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:14, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не проще было полноценную ось поставить, и в неё программу чтоб весь функционал железа использовать ?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:23, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообщем он воткнул Пк, в модуль вай-фай.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:22, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Респект за то, что у них своё производство в Чехии:
    https://www.youtube.com/@TurrisTech/videos
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 00:53, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На видео попала японская высокоскоростная SMT-машина от JUKI.
    Двойной респект.
     

  • 1.5, Аноним (3), 23:48, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CPU: Qualcomm IPQ 9574
    https://docs.turris.cz/hw/omnia-ng/omnia-ng/
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:49, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кто знает, как найти хорошие wifi адаптеры для gnu/linux?
     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 00:24, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выбираешь в ближайшем интернет-магазине по характеристикам, потом гуглишь "<название модели> linux". не нашёл проблем - берёшь

    если для хакиров - есть подборки проверенных адаптеров

     

  • 1.7, 3draven (ok), 23:57, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Туда бы 64гб оперативы, без нее это просто роутер с парой приложений и его остпльные возможности не очень то и нужны.
     
  • 1.8, xtotec (ok), 00:02, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На 2гб RAM даже на ARM в LXC контейнерах не особо разгуляешься.
     
  • 1.9, sena (ok), 00:12, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня работает их первая модель Turris Omnia - отличная вещь. Надеюсь этот роутер будет тоже удачным.
     
  • 1.10, 12yoexpert (ok), 00:18, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  561 евро.

    можно десять восьмипортовых 10-гигабитных свичей купить и столько же вайфай роутеров на сдачу

     
  • 1.12, Аноним (12), 00:39, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Щемят уже Microtic или ещё нет?
     
  • 1.13, пгуыыцрщ (?), 00:45, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего круче bananapi-r3 по цена/качество нет:

    MediaTek MT7986(Filogic 830) Quad core ARM Cortex A53+MT7531
    6 4x4 2.4G Wifi(MT7975N) +4x4 5G Wifi(MT7975P)
    2G DDR RAM
    8G eMMC flash
    128MB SPI Nand
    2 SFP 2.5GbE
    5 GbE network port
    Mini PCIe via USB
    M.2 KEY-E PCIe interface
    Mciro SD card interface
    26 PIN GPIO

    Почти тоже самое только дешевле в 5 раз. И нужное по софту самому собрать, а не этот комбайн с чудными картинками 240х240 и сетью-оверкилл.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру