Представлен маршрутизатор Turris Omnia NG с прошивкой на базе OpenWRT

|
Организация CZ.NIC, являющаяся регистратором чешского домена первого уровня CZ и разработчиком свободного DNS-сервера Knot, представила маршрутизатор Turris Omnia NG, продолжающий развитие выпускаемого последние десять лет устройства Turris Omnia. Как и прошлая модель в новом маршрутизаторе используется собственное ответвление от открытой платформы OpenWRT, поставляемое под именем Turris OS. Устройство поступило в продажу по цене 561 евро. Сопровождение и выпуск обновлений прошивки будут осуществляться в течение 10 лет.
Устройство выходит за рамки обычного маршрутизатора и точки беспроводного доступа, и позиционируется как цифровой центр для дома и малых/средних предприятий. Помимо сетевых возможностей предоставляются средства для развёртывания сетевых хранилищ (NAS, Network-Attached Storage), VPN, резервного копирования, создания сервера печати и запуска произвольных серверных приложений.
На базе платформы Sentinel в прошивке реализован динамический межсетевой экран c элементами для обнаружения вторжений и отслеживания потоков трафика. Прошивка обновляется автоматически без необходимости выполнения каких-либо действий пользователем. Управление осуществляется через web-интерфейс или командную строку.
Из особенностей прошивки также выделяется встроенная возможность запуска Linux-контейнеров при помощи инструментария LXC. В контейнерах можно запускать изолированные приложения, устанавливать произвольные дистрибутивы Linux и создавать виртуальные серверы, для пользователей выглядящие как отдельный компьютер, подключённый к локальной сети.
Аппаратная начинка:
- 4-ядерный CPU ARMv8 2.2 GHz, 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ eMMC.
- WAN: 10 Gbps (SFP+), LAN: 10 Gbps (SFP+) и 4 × 2.5 Gbps (RJ45).
- Wi-Fi 7 2.4/5/6 GHz (до 11530 Mbps), возможность подключения до 8 антенн.
- Разъём для подключения NVMe-накопителя.
- Слот M.2 для подключения расширений и порт USB 3.0. Через слот M.2 можно подключить адаптер для 5G.
- Встроенный цветной экран с разрешением 240 × 240, например, может использоваться для вывода статистики, уведомлений и мониторинга.
- Пассивное охлаждение.
- Поддержка монтирования в стойку (Rack-Mount).