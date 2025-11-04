Представлен маршрутизатор Turris Omnia NG с прошивкой на базе OpenWRT

Организация CZ.NIC, являющаяся регистратором чешского домена первого уровня CZ и разработчиком свободного DNS-сервера Knot, представила маршрутизатор Turris Omnia NG, продолжающий развитие выпускаемого последние десять лет устройства Turris Omnia. Как и прошлая модель в новом маршрутизаторе используется собственное ответвление от открытой платформы OpenWRT, поставляемое под именем Turris OS. Устройство поступило в продажу по цене 561 евро. Сопровождение и выпуск обновлений прошивки будут осуществляться в течение 10 лет.

Устройство выходит за рамки обычного маршрутизатора и точки беспроводного доступа, и позиционируется как цифровой центр для дома и малых/средних предприятий. Помимо сетевых возможностей предоставляются средства для развёртывания сетевых хранилищ (NAS, Network-Attached Storage), VPN, резервного копирования, создания сервера печати и запуска произвольных серверных приложений.

На базе платформы Sentinel в прошивке реализован динамический межсетевой экран c элементами для обнаружения вторжений и отслеживания потоков трафика. Прошивка обновляется автоматически без необходимости выполнения каких-либо действий пользователем. Управление осуществляется через web-интерфейс или командную строку.

Из особенностей прошивки также выделяется встроенная возможность запуска Linux-контейнеров при помощи инструментария LXC. В контейнерах можно запускать изолированные приложения, устанавливать произвольные дистрибутивы Linux и создавать виртуальные серверы, для пользователей выглядящие как отдельный компьютер, подключённый к локальной сети.





Аппаратная начинка: