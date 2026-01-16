The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован инструментарий для запуска Debian на устройстве OpenWrt One

16.01.2026 09:55

Компания Collabora подготовила инструментарий openwrt-one-debian для установки и запуска Debian GNU/Linux на открытом маршрутизаторе OpenWrt One. Инструментарий позволяет превратить OpenWrt One из специализированного сетевого устройства с урезанным Linux-окружением в полноценную Linux-систему общего назначения, среди прочего, позволяющую запускать любые сервисы, серверные приложения, инструменты для разработчиков и изолированные контейнеры.

Работа инструментария сводится к прошивке во встроенный 256-мегабайтный NAND Flash загрузчика u-boot и recovery-окружения для установки и загрузки системного образа Debian на NVMe-накопитель, подключённый через слот M.2. NOR Flash не меняется, поэтому при желании всегда можно откатиться на штатное окружение с OpenWrt. Устанавливаемое системное окружение содержит минимальный инструментарий для установки пакетов из репозиториев Debian, SSH-сервер на базе OpenSSH, Hostapd с преднастройками для беспроводных интерфейсов, systemd-networkd с настройками для получения IP-адресов для WAN- и LAN-интерфейсов через DHCP и правила udev для светодиодных индикаторов.

Маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый совместно проектами OpenWrt и Banana Pi, оснащён SoC MediaTek MT7981B (Filogic 820) с двухъядерным CPU Cortex-A53 1.3 GHz, беспроводным чипом MediaTek MT7976C (Wi-Fi 6, 2x2 2.4 GHz + 3x3/2x2 + DFS 5Ghz), 1 ГБ ОЗУ (DDR4), 256 МБ SPI NAND Flash и 16 МБ SPI NOR Flash. Устройство поставляется с двумя портами Ethernet (2.5 GbE + 1 GbE), USB 2.0 host Type-A, слотом M.2 для NVMe SSD, USB-C (Holtek HT42B534-2 UART с преобразователем USB, консолью и поддержкой CDC-ACM), JTAG 10-pin и слотом для расширений mikroBUS. Предоставляются доступны схемы и распайки печатной платы.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
  3. OpenNews: Представлен маршрутизатор Turris Omnia NG с прошивкой на базе OpenWRT
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.5
  5. OpenNews: Уязвимости, позволяющие подменить образы и выполнить код на ASU-серверах проекта OpenWrt
  6. OpenNews: Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64626-openwrt
Ключевые слова: openwrt, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:58, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >>> Устройство поставляется с двумя портами Ethernet (2.5 GbE + 1 GbE)
    >>> В устройстве задействован SoC MediaTek MT7981B (Filogic 820) с двухъядерным CPU Cortex-A53 1.3 GHz и беспроводной чип MediaTek MT7976C (Wi-Fi 6, 2x2 2.4 GHz + 3x3/2x2 + DFS 5Ghz). Маршрутизатор оснащён 1 ГБ ОЗУ (DDR4), 256 МБ SPI NAND Flash и 16 МБ SPI NOR Flash.

    цена данного устройства 100 евро

    цена миникомпика на алишке с 5 портами по 2.5 GbE , процом n150, 8 оперативвы , 256 диска , вифи и блюбуп в комплекте , в районе 20-25 тыр , ставь любой linux и взлетит с вероятностью 99%

    т.е. OpenWrt One по портам урезан , по памяти урезан , архитектура arm , вместо классической х86 , так еще и дорогой

    зачем ?

     
     
  • 2.2, Tty4 (?), 11:04, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Чтобы не заморачиваться и синенький! 💯
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 11:08, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну... эта... зато воткнул и работай?
    Ну и корпус кузявый
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 11:17, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да как бы openwrt можно и на x86
    https://openwrt.org/docs/guide-user/installation/openwrt_x86

    ставь на тот же миникомпик с алишки

    либо поставь OPNsense \ IPfire \ pfSense и работай

    корпуса у китайцев поприкольнее , можно даже найти корпуса под 19" , пихай что хошь в них

     
     
  • 4.11, Жироватт (ok), 11:22, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты сравниваешь конструктор (плату + корпус + сборка + адаптация прошивки и проч.) и готовое, законченное изделие.

    Это немного некорректно.

     
  • 3.12, Фонтимос (?), 11:23, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да корпус можно покрасить по цене балончика с нитролаком.
     
     
  • 4.15, Жироватт (ok), 11:31, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно обклеить радиатором со старой видеокарты или процессора (+15 к хакерности, +1 к теплоотводу с корпуса) и стикерами с какого-нибудь сборища, типа яндексовских/олежетиньковских (+500 к гиковости, -10 к внешнему виду через пару лет).

     
  • 2.4, Аноним (4), 11:15, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цена материнской платы вместе с Core2Duo в коммиссионке - 200 рублей. Получше будет.
     
     
  • 3.8, Жироватт (ok), 11:18, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полноценный четвертый пень последних ревизий с соответствующей матью вполне себе тянет такие вот роутерные/одноплатные приложения-сервисы, с бутылочным горлышком в эзернет-адаптере на матери (исправляется гигабитной PCI-картой, до 4 дырок). Но там да, полноценный mTower и полноразмерная мать нужна
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:34, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Полноценный четвертый пень

    жрет лепестричество как не в себя и греет комнату. Ах да, еще место занимает, шумит и пыль собирает...

     
     
  • 5.19, Жироватт (ok), 11:42, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И?
    Зато исправному старичку, отмолотившему 20 лет подряд, дали работу, для которой иначе нужно что-то *покупать* и *докупать*.
    С липездричеством сейчас особых проблем нет (если ты только не живешь на территории двинутых экологунов, соседушек или у европейцев с конскими ценниками за киловатт), а место и шум важны только если живёшь где-нибудь типа каморки-студии без кладовки/антресоли, куда даже елку приходится покупать одностороннюю.
     
     
  • 6.23, Аноним (-), 11:52, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или ты житель приграничных (понятно к кому) областей и у тебя временами вырубают свет.
    В итоге роутер можно запитать от повербанка, а старичка нет.
     
     
  • 7.26, Жироватт (ok), 12:07, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таких местах, а равно как и жителям сельской местности нужно думать отдельно. Например генератор в сараюшке. Или брать устройство не такое умелое, а что-то вроде переносного (4G <-> WiFi) роутера.
     
     
  • 8.35, Аноним (-), 15:55, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А жителям многоэтажек что делать На балкон гену тащить Этаж на восьмой Угу, ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.24, Аноним (-), 11:56, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для которой иначе нужно что-то *покупать* и *докупать*.

    Так тебе и для этого придется докупать сетевуху.
    Причем ты предлагаешь унылую на 1GbE, а в сабже 2.5 GbE.
    Ради чего?

     
     
  • 7.28, arthi747 (ok), 12:11, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати чего они этих самых дырок зажали? Довольно большие программные возможности и такое бессмысленное западло в железе.
     
  • 7.29, Жироватт (ok), 12:13, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоимость сетевухи не сравнима со стоимостью готового такого устройства.
    > Причем ты предлагаешь унылую на 1GbE, а в сабже 2.5 GbE.

    Есть модели и на 2.5 Гбит/с, вроде RTL8125BG за вполне себе такую же несравнимую цену

    > Ради чего?

    Чтобы поспоритиь с анонимами на опеннете?

     
  • 3.20, прижимистый (?), 11:45, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне тут эксперт недавно посчитал, что игровой комп мне обойдётся в 15 тыр. То-то я подумал, что это как-то слишком дорого.
     
  • 2.5, Аноним (-), 11:15, 16/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:17, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем для работающего 24x365 девайса, от которого не требуется крутить виндософт, энергонеэффективная x86 ? А для ARMов уже достаточно есть дистров.
     
     
  • 3.9, Жироватт (ok), 11:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы, в 2026 году, меряться энергоэффективностьи и прочими экосектантскими жупелами.
    И сколько тонн яровых выбросов углерода дают поля неэффективных х86 по сравнению с озимими фермами, не нагревающих климат армов?
     
     
  • 4.21, прижимистый (?), 11:46, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спроси у родителей за цену на электричество.
     
     
  • 5.22, Жироватт (ok), 11:49, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1500-1600 рублей в месяц. Что сказать-то хотел?
     
  • 4.31, Sm0ke85 (ok), 13:13, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сейчас бы, в 2026 году, меряться энергоэффективностьи и прочими экосектантскими жупелами.

    Я так понимаю и в импульсных схемах блоков питания ты смысла не видишь, поэтому комп питаешь от сети через 10кг трансформатор, мост с 1кг радиатором и конденсатор с кулак...

     
  • 3.10, Аноним (1), 11:22, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у проца n100/150 6 Ватт потребление по паспорту

    сам сижу дома на n100 , в упсу воткнуто : миникопмик + 2 коммутатора + алиса + хаб зигби ~33 Ватт

    монитор в другую упсу воткнут , так как жрет больше чем все вышеперечисленное оборудование =)

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:24, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тратить почти три раза больше за неурезанный роутер как-то не очень хочется. Можно собрать из старого системника по цене этого самого OpenWrt One и пусть он стоит жужжит где-нибудь. Вот только непонятно зачем.
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:06, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гораздо выгоднее на Авито за пару-тройку тысяч купить 3-4 пень.
     

  • 1.14, Sorlag (?), 11:29, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какой толк этой железке, когда там криптопроца нет?
    Шифровать трафик весь на CPU и получить 40-50 Мбит по туннелю - такое себе(((
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:37, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дом греть! Даже кинетики на двух ядерных мипсах гигабит PPPoE выдают...
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:19, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какой там криптопроц, говоришь? А ты в железо-то глянь! Там не только AES есть, но и SHA, и всякие ускорения для трафика. CPU Cortex-A53, конечно, не зверь, но и 40-50 мбит по туннелю получить – это, знаешь ли, преувеличение. С таким железом WireGuard, OpenVPN, да и IPsec вполне себе потянет, если правильно настроить. Так что не надо тут про "такое себе", всё работает как надо, если руки из нужного места растут.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:32, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём openwrt-one-devuan.
     
  • 1.27, myster (ok), 12:07, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    256 МБ для ПЗУ - это немного, я бы там с Debian не заморачивался.
    Лучше взять аналогичный одноплатник с 32 ГБ ПЗУ (например, NanoPi R5C).
    Туда уже можно и Debian, и всё, что хочешь, установить.

    Очень жаль, что Collabora выбрали OpenWrt One для своего эксперимента.

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:34, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/64181-turris
     
     
  • 3.34, myster (ok), 15:18, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://opennet.ru/64181-turris

    FSP+ 10 Gbps конечно хорошо, но нет Wifi 7.
    Banana Pi BPI-R4 выглядит вкуснее.

     

  • 1.32, Аноним (32), 13:36, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Версия Two выглядит намного перспективней, но что-то апдейтов по ней нет, ну и судя по текущей обстановке мира железа - вряд ли предвидится. А One реально не понятно для чего существует, когда минипк лучше.
     
  • 1.36, Аноним (-), 16:00, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ystemd-networkd с настройками для получения IP-адресов для WAN- и LAN-интерфейсов через DHCP и правила udev для светодиодных индикаторов.

    Хоспаде! Есть же хорошие утилиты навроде NetworkManager или dhcpcd. Их много зачем им systemd-networkd?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру