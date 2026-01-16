Опубликован инструментарий для запуска Debian на устройстве OpenWrt One

|
|1.1, Аноним (1), 10:58, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>>> Устройство поставляется с двумя портами Ethernet (2.5 GbE + 1 GbE)
>>> В устройстве задействован SoC MediaTek MT7981B (Filogic 820) с двухъядерным CPU Cortex-A53 1.3 GHz и беспроводной чип MediaTek MT7976C (Wi-Fi 6, 2x2 2.4 GHz + 3x3/2x2 + DFS 5Ghz). Маршрутизатор оснащён 1 ГБ ОЗУ (DDR4), 256 МБ SPI NAND Flash и 16 МБ SPI NOR Flash.
цена данного устройства 100 евро
цена миникомпика на алишке с 5 портами по 2.5 GbE , процом n150, 8 оперативвы , 256 диска , вифи и блюбуп в комплекте , в районе 20-25 тыр , ставь любой linux и взлетит с вероятностью 99%
т.е. OpenWrt One по портам урезан , по памяти урезан , архитектура arm , вместо классической х86 , так еще и дорогой
зачем ?
|
|
|
|
|
|
|
|4.11, Жироватт (ok), 11:22, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты сравниваешь конструктор (плату + корпус + сборка + адаптация прошивки и проч.) и готовое, законченное изделие.
Это немного некорректно.
|
|
|
|4.15, Жироватт (ok), 11:31, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А можно обклеить радиатором со старой видеокарты или процессора (+15 к хакерности, +1 к теплоотводу с корпуса) и стикерами с какого-нибудь сборища, типа яндексовских/олежетиньковских (+500 к гиковости, -10 к внешнему виду через пару лет).
|
|2.4, Аноним (4), 11:15, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Цена материнской платы вместе с Core2Duo в коммиссионке - 200 рублей. Получше будет.
|
|
|
|3.8, Жироватт (ok), 11:18, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Полноценный четвертый пень последних ревизий с соответствующей матью вполне себе тянет такие вот роутерные/одноплатные приложения-сервисы, с бутылочным горлышком в эзернет-адаптере на матери (исправляется гигабитной PCI-картой, до 4 дырок). Но там да, полноценный mTower и полноразмерная мать нужна
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 11:34, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Полноценный четвертый пень
жрет лепестричество как не в себя и греет комнату. Ах да, еще место занимает, шумит и пыль собирает...
|
|
|
|5.19, Жироватт (ok), 11:42, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И?
Зато исправному старичку, отмолотившему 20 лет подряд, дали работу, для которой иначе нужно что-то *покупать* и *докупать*.
С липездричеством сейчас особых проблем нет (если ты только не живешь на территории двинутых экологунов, соседушек или у европейцев с конскими ценниками за киловатт), а место и шум важны только если живёшь где-нибудь типа каморки-студии без кладовки/антресоли, куда даже елку приходится покупать одностороннюю.
|
|
|
|6.23, Аноним (-), 11:52, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Или ты житель приграничных (понятно к кому) областей и у тебя временами вырубают свет.
В итоге роутер можно запитать от повербанка, а старичка нет.
|
|
|
|7.26, Жироватт (ok), 12:07, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В таких местах, а равно как и жителям сельской местности нужно думать отдельно. Например генератор в сараюшке. Или брать устройство не такое умелое, а что-то вроде переносного (4G <-> WiFi) роутера.
|
|6.24, Аноним (-), 11:56, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> для которой иначе нужно что-то *покупать* и *докупать*.
Так тебе и для этого придется докупать сетевуху.
Причем ты предлагаешь унылую на 1GbE, а в сабже 2.5 GbE.
Ради чего?
|
|
|
|7.28, arthi747 (ok), 12:11, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати чего они этих самых дырок зажали? Довольно большие программные возможности и такое бессмысленное западло в железе.
|
|7.29, Жироватт (ok), 12:13, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стоимость сетевухи не сравнима со стоимостью готового такого устройства.
> Причем ты предлагаешь унылую на 1GbE, а в сабже 2.5 GbE.
Есть модели и на 2.5 Гбит/с, вроде RTL8125BG за вполне себе такую же несравнимую цену
> Ради чего?
Чтобы поспоритиь с анонимами на опеннете?
|
|3.20, прижимистый (?), 11:45, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А мне тут эксперт недавно посчитал, что игровой комп мне обойдётся в 15 тыр. То-то я подумал, что это как-то слишком дорого.
|
|2.7, Аноним (7), 11:17, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем для работающего 24x365 девайса, от которого не требуется крутить виндософт, энергонеэффективная x86 ? А для ARMов уже достаточно есть дистров.
|
|
|
|3.9, Жироватт (ok), 11:20, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сейчас бы, в 2026 году, меряться энергоэффективностьи и прочими экосектантскими жупелами.
И сколько тонн яровых выбросов углерода дают поля неэффективных х86 по сравнению с озимими фермами, не нагревающих климат армов?
|
|
|
|4.31, Sm0ke85 (ok), 13:13, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Сейчас бы, в 2026 году, меряться энергоэффективностьи и прочими экосектантскими жупелами.
Я так понимаю и в импульсных схемах блоков питания ты смысла не видишь, поэтому комп питаешь от сети через 10кг трансформатор, мост с 1кг радиатором и конденсатор с кулак...
|
|3.10, Аноним (1), 11:22, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у проца n100/150 6 Ватт потребление по паспорту
сам сижу дома на n100 , в упсу воткнуто : миникопмик + 2 коммутатора + алиса + хаб зигби ~33 Ватт
монитор в другую упсу воткнут , так как жрет больше чем все вышеперечисленное оборудование =)
|
|2.13, Аноним (13), 11:24, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тратить почти три раза больше за неурезанный роутер как-то не очень хочется. Можно собрать из старого системника по цене этого самого OpenWrt One и пусть он стоит жужжит где-нибудь. Вот только непонятно зачем.
|
|2.25, Аноним (25), 12:06, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гораздо выгоднее на Авито за пару-тройку тысяч купить 3-4 пень.
|
|1.14, Sorlag (?), 11:29, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А какой толк этой железке, когда там криптопроца нет?
Шифровать трафик весь на CPU и получить 40-50 Мбит по туннелю - такое себе(((
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 11:37, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дом греть! Даже кинетики на двух ядерных мипсах гигабит PPPoE выдают...
|
|2.30, Аноним (30), 12:19, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да какой там криптопроц, говоришь? А ты в железо-то глянь! Там не только AES есть, но и SHA, и всякие ускорения для трафика. CPU Cortex-A53, конечно, не зверь, но и 40-50 мбит по туннелю получить – это, знаешь ли, преувеличение. С таким железом WireGuard, OpenVPN, да и IPsec вполне себе потянет, если правильно настроить. Так что не надо тут про "такое себе", всё работает как надо, если руки из нужного места растут.
|
|1.27, myster (ok), 12:07, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
256 МБ для ПЗУ - это немного, я бы там с Debian не заморачивался.
Лучше взять аналогичный одноплатник с 32 ГБ ПЗУ (например, NanoPi R5C).
Туда уже можно и Debian, и всё, что хочешь, установить.
Очень жаль, что Collabora выбрали OpenWrt One для своего эксперимента.
|
|1.32, Аноним (32), 13:36, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Версия Two выглядит намного перспективней, но что-то апдейтов по ней нет, ну и судя по текущей обстановке мира железа - вряд ли предвидится. А One реально не понятно для чего существует, когда минипк лучше.
|
|1.36, Аноним (-), 16:00, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>ystemd-networkd с настройками для получения IP-адресов для WAN- и LAN-интерфейсов через DHCP и правила udev для светодиодных индикаторов.
Хоспаде! Есть же хорошие утилиты навроде NetworkManager или dhcpcd. Их много зачем им systemd-networkd?
|