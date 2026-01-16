Опубликован инструментарий для запуска Debian на устройстве OpenWrt One

3.8 , Жироватт ( ok ), 11:18, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полноценный четвертый пень последних ревизий с соответствующей матью вполне себе тянет такие вот роутерные/одноплатные приложения-сервисы, с бутылочным горлышком в эзернет-адаптере на матери (исправляется гигабитной PCI-картой, до 4 дырок). Но там да, полноценный mTower и полноразмерная мать нужна

4.17 , Аноним ( 17 ), 11:34, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Полноценный четвертый пень жрет лепестричество как не в себя и греет комнату. Ах да, еще место занимает, шумит и пыль собирает...

5.19 , Жироватт ( ok ), 11:42, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И?

Зато исправному старичку, отмолотившему 20 лет подряд, дали работу, для которой иначе нужно что-то *покупать* и *докупать*.

С липездричеством сейчас особых проблем нет (если ты только не живешь на территории двинутых экологунов, соседушек или у европейцев с конскими ценниками за киловатт), а место и шум важны только если живёшь где-нибудь типа каморки-студии без кладовки/антресоли, куда даже елку приходится покупать одностороннюю.

6.23 , Аноним ( - ), 11:52, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Или ты житель приграничных (понятно к кому) областей и у тебя временами вырубают свет.

В итоге роутер можно запитать от повербанка, а старичка нет.

7.26 , Жироватт ( ok ), 12:07, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В таких местах, а равно как и жителям сельской местности нужно думать отдельно. Например генератор в сараюшке. Или брать устройство не такое умелое, а что-то вроде переносного (4G <-> WiFi) роутера.

8.35 , Аноним ( - ), 15:55, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А жителям многоэтажек что делать На балкон гену тащить Этаж на восьмой Угу, ... 6.24 , Аноним ( - ), 11:56, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > для которой иначе нужно что-то *покупать* и *докупать*. Так тебе и для этого придется докупать сетевуху.

Причем ты предлагаешь унылую на 1GbE, а в сабже 2.5 GbE.

Ради чего?

7.28 , arthi747 ( ok ), 12:11, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати чего они этих самых дырок зажали? Довольно большие программные возможности и такое бессмысленное западло в железе.

7.29 , Жироватт ( ok ), 12:13, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стоимость сетевухи не сравнима со стоимостью готового такого устройства.

> Причем ты предлагаешь унылую на 1GbE, а в сабже 2.5 GbE. Есть модели и на 2.5 Гбит/с, вроде RTL8125BG за вполне себе такую же несравнимую цену > Ради чего? Чтобы поспоритиь с анонимами на опеннете?

3.20 , прижимистый ( ? ), 11:45, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мне тут эксперт недавно посчитал, что игровой комп мне обойдётся в 15 тыр. То-то я подумал, что это как-то слишком дорого.

