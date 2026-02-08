The OpenNET Project / Index page

Опубликована мобильная платформа LineageOS 23.2

08.02.2026 08:43 (MSK)

Доступен выпуск мобильной платформы LineageOS 23.2, продолжающий развитие кодовой базы на основе Android 16. Ветка LineageOS 23.2 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 23.0, и признана готовой для формирования релиза. Сборки подготовлены для 148 моделей устройств. LineageOS также можно запустить в эмуляторе Android Emulator, в QEMU и в среде Android Studio. Дополнительно, предоставлена возможность сборки в режиме Android TV и Android Automotive.

Выпуск LineageOS 23.2 примечателен сирхронизацией с актуальной кодовой базой из репозитория AOSP (Android Open Source Project), соответствующей второму квартальному обновлению платформы Android 16 (QPR2). Выпуск LineageOS 23.1 пропущен, так как AOSP теперь обновляется раз в полгода, а не раз в квартал. В дальнейшем промежуточные релизы LineageOS будут выпускаться не четыре, а два раза в год.

Из функциональных изменений в LineageOS 23.2 отмечается задействование нового оформления и цветовой схемы, соответствующих предложенной в Android 16 концепции дизайна Material Expressive 3. Приложения обновлены и по возможности также переведены на концепцию оформления Material Expressive. Среди прочего новое оформление задействовано в музыкальном проигрывателе Twelve (Music Player), часах Deskclock и калькуляторе ExactCalculator.

Обновлён интерфейс выпадающей панели с быстрыми настройками - плитки в панели теперь полностью настраиваются. В дополнение к базовой теме оформления предложена опциональная расширенная тёмная тема. Расширена функциональность утилит для работы с файлами. Для разработчиков прошивок предложено несколько новых утилит для извлечения RRO (Runtime Resource Overlay), обновления сертификатов приложений, извлечения правил SELinux и файлов конфигурации из системных образов.

Отдельно отмечена значительная переработка программы для управления обновлением прошивки (Updater), в которой полностью переделан интерфейс, улучшено управление обновлениями и добавлена анимация прогресса выполнения операций. Переделанный вариант Updater признан не готовым для включения в состав LineageOS 23.2, но он будет предложен в сроком времени после достижения должного уровня стабильности.

  • 1.1, Аноним (1), 08:55, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –18 +/
    А нечего, что производитель выпускает смартфоны ниже себестоимости? Ему нужно отбивать затраты и выходить в +.
    Такие низкокачественные пиратские васянские сборки отнимают прибыль у производителей! И сами по себе небезопасны... Их нужно запретить!
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 08:57, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Долико ходите не надо, посмотрите где находится Photoshop, а где GIMP (ему до PS как раком до луны!)
     
     
  • 3.18, ойти тихнорь (?), 10:27, 08/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, iPony128052 (?), 09:01, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > производитель выпускает смартфоны ниже себестоимости?

    Более близкие к этому китайские реалми и подобные.
    Там наценка минимальна, ибо отбивается кучей рекламы в прошивке.

    Но так там всё залоченно. Хорошо, если можно получить анлок через месяц письмом с челобитной - читал такое про ксяоми.

     
     
  • 3.7, dir300 (-), 09:12, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Там наценка минимальна, ибо отбивается кучей рекламы в прошивке.

    Щаоми же. Эти были пионерами в этом деле.
    Так еще и загрузчик чтобы разблокировать надо слезно просить их разрешить это сделать.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 09:40, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то давно отрубил: https://opennet.ru/48674-huawei
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 09:53, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По слухам тот кто сливал свежие ядра ушел из щаоми.
    Lineage на моем poco x3 все еще на 4-м ядре.
     
  • 3.8, анонимс (?), 09:13, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сяо-ми. маленькое рисовое зёрнышко.xiǎomǐ
     
  • 3.10, Аноним (11), 09:30, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/58613-realme
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:07, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Задумался о горькой судьбе производителей, даже на слезу пробило.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:25, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не волнуйся, низкокачественные васянские производители смартфонов отобьют затраты с помощью своих небезопасных прошивок на таких как ты.
     
  • 2.12, мелстрой (?), 09:51, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если мне все равно на прибыль производителя?
     
  • 2.20, Аркагоблин (?), 10:39, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крестьян не должны заботить барские проблемы и трудности, как и наоборот
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:05, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Такие низкокачественные пиратские васянские сборки отнимают прибыль у производителей! И сами по себе небезопасны... Их нужно запретить!

    Васянские Windows, надо запретить).

     

  • 1.6, dir300 (-), 09:09, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем они поддерживают телефоны с 2 гигами ОЗУ? Там же в вечном свопе всё было еще со времен 10 андроида.
     
  • 1.14, Аноним (11), 09:55, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сборки подготовлены для 148 моделей устройств

    Кстати, кому интересно, данные по продажам 2025 и самые продаваемые модели (по кварталам):
    - https://counterpointresearch.com/en/insights/global-smartphone-shipments-grew-
    - https://counterpointresearch.com/en/insights/global-smartphone-sales-top-10-be

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:07, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересный рейтинг. Андроид доминирует в категории до $200, Galaxy A16 и A06 это пик популярности, кто может позволить что-то лучшее, берет iPhone 16.

    Весьма показательно..

     
     
  • 3.19, ойти тихнорь (?), 10:30, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-не, сасунги серии S навсегда. И не нужно мне никаких ифонов. Они у меня были и я остался недоволен.
     
  • 3.24, Xo (?), 11:02, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Показательно как люди ведутся на рекламу, покупая дорогой смарт с фишками, которыми ни разу не воспользуются, их дело.
     
  • 3.27, Аноним (25), 11:06, 08/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.16, name (??), 10:17, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший компромисс между свободой и удобством, пока не доделали постмаркет. На некоторых устройствах так вообще единственный вариант использования, производитель со своей мусорной прошивкой не оставляет выбора (привет, ксяоми!).
     
     
  • 2.17, Аноним (11), 10:21, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно ведь просто взять какой-нибудь Пиксель или Самсунг.
     
     
  • 3.21, name (??), 10:48, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но там прошивки всё равно хуже lineage, стоят дороже, самсунг не разлочишь, сомнительные SoC. Слышал, что oneplus неплохие смартфоны под эту прошивку, но они закрываются.
     
     
  • 4.22, ойти тихнорь (?), 10:55, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >прошивки всё равно хуже lineage

    Да ты шо!

     
  • 4.23, Аноним (11), 10:55, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сомнительные SoC

    В чём сомнения ?

     

  • 1.26, Аноним (26), 11:05, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Десктопный режим добавили?
    А то до сих пор на 22 сижу. Жду появления десктопного рабочего стола.
     

