Опубликована мобильная платформа LineageOS 23.2

Доступен выпуск мобильной платформы LineageOS 23.2, продолжающий развитие кодовой базы на основе Android 16. Ветка LineageOS 23.2 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 23.0, и признана готовой для формирования релиза. Сборки подготовлены для 148 моделей устройств. LineageOS также можно запустить в эмуляторе Android Emulator, в QEMU и в среде Android Studio. Дополнительно, предоставлена возможность сборки в режиме Android TV и Android Automotive.

Выпуск LineageOS 23.2 примечателен сирхронизацией с актуальной кодовой базой из репозитория AOSP (Android Open Source Project), соответствующей второму квартальному обновлению платформы Android 16 (QPR2). Выпуск LineageOS 23.1 пропущен, так как AOSP теперь обновляется раз в полгода, а не раз в квартал. В дальнейшем промежуточные релизы LineageOS будут выпускаться не четыре, а два раза в год.

Из функциональных изменений в LineageOS 23.2 отмечается задействование нового оформления и цветовой схемы, соответствующих предложенной в Android 16 концепции дизайна Material Expressive 3. Приложения обновлены и по возможности также переведены на концепцию оформления Material Expressive. Среди прочего новое оформление задействовано в музыкальном проигрывателе Twelve (Music Player), часах Deskclock и калькуляторе ExactCalculator.

Обновлён интерфейс выпадающей панели с быстрыми настройками - плитки в панели теперь полностью настраиваются. В дополнение к базовой теме оформления предложена опциональная расширенная тёмная тема. Расширена функциональность утилит для работы с файлами. Для разработчиков прошивок предложено несколько новых утилит для извлечения RRO (Runtime Resource Overlay), обновления сертификатов приложений, извлечения правил SELinux и файлов конфигурации из системных образов.

Отдельно отмечена значительная переработка программы для управления обновлением прошивки (Updater), в которой полностью переделан интерфейс, улучшено управление обновлениями и добавлена анимация прогресса выполнения операций. Переделанный вариант Updater признан не готовым для включения в состав LineageOS 23.2, но он будет предложен в сроком времени после достижения должного уровня стабильности.



