Опубликована мобильная платформа LineageOS 23.2

|
|1.1, Аноним (1), 08:55, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–18 +/–
|
А нечего, что производитель выпускает смартфоны ниже себестоимости? Ему нужно отбивать затраты и выходить в +.
Такие низкокачественные пиратские васянские сборки отнимают прибыль у производителей! И сами по себе небезопасны... Их нужно запретить!
|
|
|
|2.2, Аноним (1), 08:57, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Долико ходите не надо, посмотрите где находится Photoshop, а где GIMP (ему до PS как раком до луны!)
|
|2.4, iPony128052 (?), 09:01, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> производитель выпускает смартфоны ниже себестоимости?
Более близкие к этому китайские реалми и подобные.
Там наценка минимальна, ибо отбивается кучей рекламы в прошивке.
Но так там всё залоченно. Хорошо, если можно получить анлок через месяц письмом с челобитной - читал такое про ксяоми.
|
|
|
|3.7, dir300 (-), 09:12, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Там наценка минимальна, ибо отбивается кучей рекламы в прошивке.
Щаоми же. Эти были пионерами в этом деле.
Так еще и загрузчик чтобы разблокировать надо слезно просить их разрешить это сделать.
|
|
|
|
|
|5.13, Аноним (13), 09:53, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По слухам тот кто сливал свежие ядра ушел из щаоми.
Lineage на моем poco x3 все еще на 4-м ядре.
|
|2.5, Аноним (5), 09:07, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Задумался о горькой судьбе производителей, даже на слезу пробило.
|
|2.9, Аноним (9), 09:25, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не волнуйся, низкокачественные васянские производители смартфонов отобьют затраты с помощью своих небезопасных прошивок на таких как ты.
|
|2.25, Аноним (25), 11:05, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Такие низкокачественные пиратские васянские сборки отнимают прибыль у производителей! И сами по себе небезопасны... Их нужно запретить!
Васянские Windows, надо запретить).
|
|1.6, dir300 (-), 09:09, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зачем они поддерживают телефоны с 2 гигами ОЗУ? Там же в вечном свопе всё было еще со времен 10 андроида.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 10:07, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересный рейтинг. Андроид доминирует в категории до $200, Galaxy A16 и A06 это пик популярности, кто может позволить что-то лучшее, берет iPhone 16.
Весьма показательно..
|
|
|
|3.19, ойти тихнорь (?), 10:30, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не-не, сасунги серии S навсегда. И не нужно мне никаких ифонов. Они у меня были и я остался недоволен.
|
|3.24, Xo (?), 11:02, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Показательно как люди ведутся на рекламу, покупая дорогой смарт с фишками, которыми ни разу не воспользуются, их дело.
|
|1.16, name (??), 10:17, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хороший компромисс между свободой и удобством, пока не доделали постмаркет. На некоторых устройствах так вообще единственный вариант использования, производитель со своей мусорной прошивкой не оставляет выбора (привет, ксяоми!).
|
|
|
|
|
|3.21, name (??), 10:48, 08/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно, но там прошивки всё равно хуже lineage, стоят дороже, самсунг не разлочишь, сомнительные SoC. Слышал, что oneplus неплохие смартфоны под эту прошивку, но они закрываются.
|
|1.26, Аноним (26), 11:05, 08/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Десктопный режим добавили?
А то до сих пор на 22 сижу. Жду появления десктопного рабочего стола.
|