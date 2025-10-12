Опубликована мобильная платформа LineageOS 23, основанная на Android 16

|
|1.1, Аноним (1), 12:02, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ядра привязанные к железу. Ну когда это ещё прекратится? Нужно концептуально новое ядро для носимых устройств. А не серверный Линукс.
|2.7, Грустный (?), 12:30, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Нужно концептуально новое ядро
Ага, давайте заменим 30 лет legacy на что-то «концептуально новое»!
Прямо как Fuchsia:
- пишут с 2016,
- запустили на… дверном звонке,
- а в смартфонах — «в разработке».
|2.10, Аноним (10), 12:42, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сильно к дровам привязано. Был тот же bsdroid, где ядро от BSD, а поверх Android Framework, и производительность там была сильно лучше, но проект сдулся как раз из-за драйверов.
Единственные кто смогли — хуавей; они сперва заменили ядро на свой патченный линукс, затем поменяли его на своё совместимое, а потом и вовсе выбросили Android Framework. Но хуавей лютейший техногигант и лидер в куче областей, по уровню возможностей к ним близок разве что самсунг, когда-то уже пытавшийся выехать на Bada и Tizen. Правда сейчас у корейцев тупо нехватка хороших специалистов, так что тоже не осилят.
|2.15, Аноним (15), 13:08, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если проблема в линукс, то почему на десктопе такой проблемы нет?
|1.3, Аноним (1), 12:19, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Выходит нужна открытая платформа по типу ibm pc которую сможет скопировать любой желающий. И для неё должна быть единая обновляемая ос. Другого выхода из ситуации несуществует.
|2.11, Аноним (10), 12:45, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Была хорошая статья, где рассказывалось про запредельный уровень костыльности мобильных платформ и километровые errata, которые нужно учитывать.
Пока не будет смены архитектуры на тот же риск (раз уж с х86 на могильниках не получилось) и какой-то стандартизации шин и взаимодействия, ничего не поменяется и система будет подгоняться под шасси, а дрова под конкретные модули.
|1.4, зомбированный (?), 12:22, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Таким образом, в будущем можно будет создать мобильную платформу основанную на кодовой базе Android с возможностью без проблем устанавливать приложения из АРК. Или это не возможно будет сделать?
|1.12, Аноним (-), 13:01, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот бы они ещё публиковали списочек - актуальных(т.е. которые ещё можно купить) и бюджетных(до 15к - край 20к) мобилок. А если ещё и с доп.мета инфой(из серии тип матрицы, ну например не нужен олед, размер озу и т.п.), то цены бы не было, иначе сиди и заполняй табличку на ~150 моделей или сколько их там.
Может кто-то уже составлял/ведёт что-то подобное и готов поделиться, ну или специально брал под линейку определённую модель, то кратко описать удачные кейсы.
|1.13, Rezzet (??), 13:03, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
LineageOS 22 обновится по воздуху до 23 версии или полностью сносить и ставить заново?
|1.14, Аноним (-), 13:07, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не, ну а что вы хотели от стейбл нонсенса.
Если бы линь умел в стабильные интерфейсы хотя бы между минорными релизами ядра - то проблема бы не стояла так остро. А сейчас между 4.14. и 4.4 все разломали.
Но все существование линя построено ради необходимости непрерывного мейнтейна - Торвальд и Ко кушать хочет - поэтому нужно все время что-то адаптировать, подпиливать, портировать. А если бы оно "просто работало", мейнтейнеров стало бы намного меньше.
|