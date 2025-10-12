The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликована мобильная платформа LineageOS 23, основанная на Android 16

12.10.2025 11:37

Представлен выпуск мобильной платформы LineageOS 23, основанный на кодовой базе Android 16. Отмечается, что ветка LineageOS 23 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 22, и признана готовой для формирования первого релиза. Сборки подготовлены для 104 моделей устройств (на 28 устройств меньше, чем в LineageOS 22). LineageOS также можно запустить в эмуляторе Android Emulator, в QEMU и в среде Android Studio. Дополнительно, предоставлена возможность сборки в режиме Android TV и Android Automotive.

Помимо публикации LineageOS 23 опубликовано обновление ветки LineageOS 22.2, для которой сформированы дополнительные сборки для 39 устройств. Также обновлена ветка LineageOS 20, в которую перенесены исправления, связанные с устранением уязвимостей. При установке для всех поддерживаемых устройств по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела.

Выпуск Android 16 поддерживает работу с ядрами Linux, начиная с ветки 5.4, но необходимые изменения были портированы разработчиками LineageOS для ядер вплоть до версии 4.14. В ядра 4.4 и 4.9 необходимые компоненты пока не портированы, что привело к потере совместимости с устройствами на базе SoC Qualcomm MSM8998/MSM8996, Qualcomm MSM8953 и Qualcomm SDM845. Тем не менее, потенциально портирование возможно и зависит от наличие энтузиастов, готовых выполнить данную работу. Для обладателей устройств, для которых доступны только старые ядра Linux, рекомендовано использовать обновление LineageOS 22.2, для которого доступны ядра 4.4 и 4.9.

По сравнению с LineageOS 22, кроме улучшений, специфичных для Android 16, предложены следующие изменения:

  • Расширены возможности по использованию ванильных ядер Linux (мainline), а не только изменённых вариантов ядра, поставляемых платформой Android. Обеспечена совместимость с устройствами, которые поддерживаются в основном ядре Linux и могут быть загружены с использованием немодифицированных ядер.
  • Применены исправления уязвимостей, опубликованные с сентября 2024 по август 2025 года. Google перешёл с ежемесячного на ежеквартальное размещение исправлений ошибок и уязвимостей в репозитории AOSP (Android Open Source Project), поэтому специфичные для Android исправления в LineageOS теперь будут запаздывать. Кроме того, выпуск LineageOS 23 пока базируется на исходном обновлении Android 16 QPR0, а не уже доступном QPR1, так как связанный с QPR1 исходный код ещё не опубликован публично.
  • Полностью переписано приложение для работы с камерой - Aperture (Camera), что позволило расширить его функциональность и упростить сопровождение кода. Добавлена поддержка захвата изображений в форматах JPEG Ultra HDR, RAW и одновременно в RAW и JPEG. Улучшено отображений уведомлений. Добавлены новые индикаторы HDR, RAW, заряда аккумулятора и ограничения ресурсов для предотвращения перегрева.
  • Расширена функциональность музыкального проигрывателя Twelve (Music Player): Добавлена кнопка для воспроизведения случайной композиции. Добавлена статистика на страницу с информацией о проигрываемой композиции. Реализована возможность повторного сканирования музыки в локальном хранилище для отображения добавленных вручную музыкальных файлов без перезапуска. Расширена интеграция с сервисом Jellyfin (добавлена поддержка рекомендаций и избранных композиций, улучшена работа с миниатюрами). Добавлена поддержка воспроизведения MIDI.
  • В состав включён пакет Catapult с реализацией интерфейса работы с контентом на Android TV, оформленного в стиле LineageOS, легко кастомизируемого и сфокусированного на приложениях и контенте. В отличие от оригинального интерфейса Android TV и Google TV, предложенный интерфейс избавлен от бесконтрольного показа рекламы и навязывания рекодмендаций.
  • Улучшена поддержка установки LineageOS в виртуальных окружениях с VirtIO, создаваемых на базе QEMU, crosvm, UTM и libvirt. Упрощён запуск LineageOS в виртуальных машинах на базе QEMU. Добавлена возможность запуска LineageOS в виртуальной машине UTM на Mac-компьютерах с процессорами Apple Silicon. Добавлена поддержка запуска с использованием открытого виртуального устройства Cuttlefish, предоставляющего эмуляцию дополнительных периферийных устройств и позволяющего работать с виртуальным устройством как с реальным.
  • Сборочная система почти избавлена от привязки к файлам Android.mk в связи с переводом Android с утилиты make на инструментарий soong и сборочные файлы Android.bp.
  • Расширена функциональность компонентов для управления обычной и быстрой зарядкой.
  • Из KDE Plasma Mobile перенесены новые рингтоны и звуки предупреждений.
  • Браузерный компонент WebView обновлён до состояния движка Chromium 140.
  • Обновлены до актуальных выпусков приложение для резервного копирования SeedVault и календарь-планировщик Etar.


  1. Главная ссылка к новости (https://lineageos.org/Changelo...)
  2. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 22, основанная на Android 15
  3. OpenNews: Угроза существованию F-Droid после введения регистрации разработчиков Android-приложений
  4. OpenNews: Google предоставит энтузиастам ограниченную неверифицируемую регистрацию Android-приложений
  5. OpenNews: Google меняет политику публикации исправлений уязвимостей в Android
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64040-lineageos
Ключевые слова: lineageos, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:02, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ядра привязанные к железу. Ну когда это ещё прекратится? Нужно концептуально новое ядро для носимых устройств. А не серверный Линукс.
     
     
  • 2.7, Грустный (?), 12:30, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно концептуально новое ядро

    Ага, давайте заменим 30 лет legacy на что-то «концептуально новое»!  
    Прямо как Fuchsia:  
    - пишут с 2016,  
    - запустили на… дверном звонке,  
    - а в смартфонах — «в разработке».

     
  • 2.9, Аноним (9), 12:34, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На WASM.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:42, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сильно к дровам привязано. Был тот же bsdroid, где ядро от BSD, а поверх Android Framework, и производительность там была сильно лучше, но проект сдулся как раз из-за драйверов.
    Единственные кто смогли — хуавей; они сперва заменили ядро на свой патченный линукс, затем поменяли его на своё совместимое, а потом и вовсе выбросили Android Framework. Но хуавей лютейший техногигант и лидер в куче областей, по уровню возможностей к ним близок разве что самсунг, когда-то уже пытавшийся выехать на Bada и Tizen. Правда сейчас у корейцев тупо нехватка хороших специалистов, так что тоже не осилят.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:08, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если проблема в линукс, то почему на десктопе такой проблемы нет?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:13, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выходит Waydroid можно обновлять.
     
  • 1.3, Аноним (1), 12:19, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выходит нужна открытая платформа по типу ibm pc которую сможет скопировать любой желающий. И для неё должна быть единая обновляемая ос. Другого выхода из ситуации несуществует.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 12:45, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Была хорошая статья, где рассказывалось про запредельный уровень костыльности мобильных платформ и километровые errata, которые нужно учитывать.
    Пока не будет смены архитектуры на тот же риск (раз уж с х86 на могильниках не получилось) и какой-то стандартизации шин и взаимодействия, ничего не поменяется и система будет подгоняться под шасси, а дрова под конкретные модули.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:11, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри на зоопарк дистров Линукс и подумай еще раз
     

  • 1.4, зомбированный (?), 12:22, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таким образом, в будущем можно будет создать мобильную платформу основанную на кодовой базе Android с возможностью без проблем устанавливать приложения из АРК. Или это не возможно будет сделать?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:25, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходный код открыт
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 12:27, 12/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блобные дровишки закрыты. В другом ядро их не вставишь.
     

  • 1.12, Аноним (-), 13:01, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы они ещё публиковали списочек - актуальных(т.е. которые ещё можно купить) и бюджетных(до 15к - край 20к) мобилок. А если ещё и с доп.мета инфой(из серии тип матрицы, ну например не нужен олед, размер озу и т.п.), то цены бы не было, иначе сиди и заполняй табличку на ~150 моделей или сколько их там.

    Может кто-то уже составлял/ведёт что-то подобное и готов поделиться, ну или специально брал под линейку определённую модель, то кратко описать удачные кейсы.

     
  • 1.13, Rezzet (??), 13:03, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LineageOS 22 обновится по воздуху до 23 версии или полностью сносить и ставить заново?
     
  • 1.14, Аноним (-), 13:07, 12/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, ну а что вы хотели от стейбл нонсенса.
    Если бы линь умел в стабильные интерфейсы хотя бы между минорными релизами ядра - то проблема бы не стояла так остро. А сейчас между 4.14. и 4.4 все разломали.

    Но все существование линя построено ради необходимости непрерывного мейнтейна - Торвальд и Ко кушать хочет - поэтому нужно все время что-то адаптировать, подпиливать, портировать. А если бы оно "просто работало", мейнтейнеров стало бы намного меньше.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру