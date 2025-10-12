Опубликована мобильная платформа LineageOS 23, основанная на Android 16

Представлен выпуск мобильной платформы LineageOS 23, основанный на кодовой базе Android 16. Отмечается, что ветка LineageOS 23 достигла паритета по функциональности и стабильности c веткой 22, и признана готовой для формирования первого релиза. Сборки подготовлены для 104 моделей устройств (на 28 устройств меньше, чем в LineageOS 22). LineageOS также можно запустить в эмуляторе Android Emulator, в QEMU и в среде Android Studio. Дополнительно, предоставлена возможность сборки в режиме Android TV и Android Automotive. Помимо публикации LineageOS 23 опубликовано обновление ветки LineageOS 22.2, для которой сформированы дополнительные сборки для 39 устройств. Также обновлена ветка LineageOS 20, в которую перенесены исправления, связанные с устранением уязвимостей. При установке для всех поддерживаемых устройств по умолчанию предлагается собственный Lineage Recovery, не требующий выделения отдельного recovery-раздела. Выпуск Android 16 поддерживает работу с ядрами Linux, начиная с ветки 5.4, но необходимые изменения были портированы разработчиками LineageOS для ядер вплоть до версии 4.14. В ядра 4.4 и 4.9 необходимые компоненты пока не портированы, что привело к потере совместимости с устройствами на базе SoC Qualcomm MSM8998/MSM8996, Qualcomm MSM8953 и Qualcomm SDM845. Тем не менее, потенциально портирование возможно и зависит от наличие энтузиастов, готовых выполнить данную работу. Для обладателей устройств, для которых доступны только старые ядра Linux, рекомендовано использовать обновление LineageOS 22.2, для которого доступны ядра 4.4 и 4.9. По сравнению с LineageOS 22, кроме улучшений, специфичных для Android 16, предложены следующие изменения: Расширены возможности по использованию ванильных ядер Linux (мainline), а не только изменённых вариантов ядра, поставляемых платформой Android. Обеспечена совместимость с устройствами, которые поддерживаются в основном ядре Linux и могут быть загружены с использованием немодифицированных ядер.

Применены исправления уязвимостей, опубликованные с сентября 2024 по август 2025 года. Google перешёл с ежемесячного на ежеквартальное размещение исправлений ошибок и уязвимостей в репозитории AOSP (Android Open Source Project), поэтому специфичные для Android исправления в LineageOS теперь будут запаздывать. Кроме того, выпуск LineageOS 23 пока базируется на исходном обновлении Android 16 QPR0, а не уже доступном QPR1, так как связанный с QPR1 исходный код ещё не опубликован публично.

Полностью переписано приложение для работы с камерой - Aperture (Camera), что позволило расширить его функциональность и упростить сопровождение кода. Добавлена поддержка захвата изображений в форматах JPEG Ultra HDR, RAW и одновременно в RAW и JPEG. Улучшено отображений уведомлений. Добавлены новые индикаторы HDR, RAW, заряда аккумулятора и ограничения ресурсов для предотвращения перегрева.

Расширена функциональность музыкального проигрывателя Twelve (Music Player): Добавлена кнопка для воспроизведения случайной композиции. Добавлена статистика на страницу с информацией о проигрываемой композиции. Реализована возможность повторного сканирования музыки в локальном хранилище для отображения добавленных вручную музыкальных файлов без перезапуска. Расширена интеграция с сервисом Jellyfin (добавлена поддержка рекомендаций и избранных композиций, улучшена работа с миниатюрами). Добавлена поддержка воспроизведения MIDI.

В состав включён пакет Catapult с реализацией интерфейса работы с контентом на Android TV, оформленного в стиле LineageOS, легко кастомизируемого и сфокусированного на приложениях и контенте. В отличие от оригинального интерфейса Android TV и Google TV, предложенный интерфейс избавлен от бесконтрольного показа рекламы и навязывания рекодмендаций.

Улучшена поддержка установки LineageOS в виртуальных окружениях с VirtIO, создаваемых на базе QEMU, crosvm, UTM и libvirt. Упрощён запуск LineageOS в виртуальных машинах на базе QEMU. Добавлена возможность запуска LineageOS в виртуальной машине UTM на Mac-компьютерах с процессорами Apple Silicon. Добавлена поддержка запуска с использованием открытого виртуального устройства Cuttlefish, предоставляющего эмуляцию дополнительных периферийных устройств и позволяющего работать с виртуальным устройством как с реальным.

Сборочная система почти избавлена от привязки к файлам Android.mk в связи с переводом Android с утилиты make на инструментарий soong и сборочные файлы Android.bp.

Расширена функциональность компонентов для управления обычной и быстрой зарядкой.

Из KDE Plasma Mobile перенесены новые рингтоны и звуки предупреждений.

Браузерный компонент WebView обновлён до состояния движка Chromium 140.

Обновлены до актуальных выпусков приложение для резервного копирования SeedVault и календарь-планировщик Etar.



