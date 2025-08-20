The OpenNET Project / Index page

Pine64 свернул проект PinePhone Pro и сосредоточился на архитектуре RISC-V

20.08.2025 10:39

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, объявило о снятии с производства и прекращении продаж смартфонов PinePhone Pro. Запасные части для PinePhone Pro будут производиться ещё около двух лет. В качестве причины сворачивания проекта упоминается низкий спрос, недостаточный для продолжения производства.

Новые модели смартфона пока создавать не планируют, но первая модель PinePhone, выпускаемая с 2020 года, остаётся в продаже. В продаже также останутся электронная книга PineNote и планшет PineTab2, построенные на основе SoC Rockchip RK3566 с четырёхядерным процессором ARM Cortex-A55 (1.8 GHz) и GPU ARM Mali-G52 EE. В дальнейшем сообщество Pine64 намерено уделить основное внимание созданию плат и устройств на базе архитектуры RISC-V, помимо уже выпускаемых Oz64, STAR64, StarPro64 и Alpha One.

Смартфон PinePhone Pro позиционировался как устройство для энтузиастов, которые устали от Android и iOS, и хотят получить полностью контролируемое и защищённое окружение на базе альтернативных открытых Linux-платформ. Устройство было построено на основе специально разработанного совместно с компанией Rockchip SoC RK3399S (два ядра ARM Cortex-A72, четыре ядра ARM Cortex-A53 1.5GHz и GPU Mali T860 500MHz) и позволяло на аппаратном уровне отключать LTE/GPS, WiFi, Bluetooth, камеры и микрофон. Поддерживалось подключение модулей-расширений вместо задней крышки.

При подключении клавиатуры, мыши и монитора PinePhone Pro мог применяться как переносная рабочая станция, пригодная для просмотра видео с качеством 1080p. Основные прошивки были основаны на Manjaro Linux с пользовательским окружением KDE Plasma Mobile и postmarketOS, но дополнительно предоставлялись сборки на базе Mobian, Nemo Mobile, Fedora, Arch Linux, Gentoo, GloDroid (порт LineageOS), LuneOS (webOS), NixOS, FreeBSD и Ubuntu Touch.

  • 1.1, Жироватт (ok), 11:28, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так.
    Оффициальная версия понятна - "не было как у айпхоне и хуавее очереди в стор со вчерашнего вечера, это провал, котаны, ошиблись, но где?".
    А неоффициальная? Режут косты на фоне общего экономического спада и непонятной тарифной ситуации с Китаем, которая только и говорит, что "вкладывайся в долговременные проекты, особенно не в ОЕМ/ODM, ты ж еще не тра...банкрот"?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:38, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да они бы и в идеальных экономических условиях не смогли бы в смартфоны. Они объективно плохие были. Даже какой-нить нексус с портом линукса выигрывал их поделие.

    Они тупо не смогли дать хороший продукт. Есть другие линукс смартфоны получше.

     
     
  • 3.28, Жироватт (ok), 12:31, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну почему не смогли бы.
    Поддерживать несколько линеек ("для нормисов" и "для гиков") можно, было бы желание.
    Даже если бы "для нормисов" - какой-нибудь шильдик, но с кастомной прошивкой
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 12:45, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Поддерживать несколько линеек ("для нормисов" и "для гиков") можно, было бы желание.

    В чем будут фишки для нормисов?
    Им не нужно соснсольки и БЩ п0ртянки в телефоне.
    Им не нужен линукс в кармане.
    Безопасность? Ну так доказать "мы безопаснее яблока, которое не могут даже через суд взломать" будет весьма сложно.

    А по цене они проиграют и китайцам, и корейцам, и даже индусам)

     
     
  • 5.42, Жироватт (ok), 13:09, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сделать для варианта "операторский контракт" для европы/штатов. Деньги платит оператор сразу за всю партию. Аналогично и с "приватный бренд ритейла", нормисы будут брать.
    С маржи вкладывать в новые контракты "для нормисов" и на разработку "для гиков".
    Типичный бизнес в заполненной нише, ребята ниасилили

     
     
  • 6.53, Аноним (53), 14:06, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нормисам нужен экранчик, память и баллов в антуту побольше, а не вот это вот всё. Нет, не будут брать.
     
  • 6.60, нах. (?), 15:24, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно сделать для варианта "операторский контракт" для европы/штатов.

    нельзя. Оператор тоже не дypaк какой.

    Деньги он заплатит когда будет уверен что твою партию - продаст, причем - быстро, а не в течении пяти лет когда даром будет никому не надо.

    Поэтому - ваши денежки уходят ... самсунгу, гуглю и ябблу. Если не запрещено - то еще очень плохой дороге достанутся.

    Эти вот - нормально берут. ( и volte провижнинг под них будет)

     
  • 3.43, Аноним (43), 13:10, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть другие линукс смартфоны получше.

    Это какие? Я знаю только Librem 5. Знаю также всякие Андроид-форки смартфоны вроде Fairphone.

     
     
  • 4.46, kravich (ok), 13:30, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свежие Sony Xperia с Sailfish OS
     
  • 2.7, нах. (?), 11:40, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А неоффициальная?

    А неофициальная - что телефон не умеющий звонить и smsить никому нафиг не упал за $400.

    (а с volte у них, как я понимаю - не сложилось)

     
     
  • 3.25, iPony128052 (?), 12:28, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с чем-то путаешь?
    там модем с проприетарной прошивкой, так что звонить и SMS-ить он умел. И VoLTE так же.

    Но естественно не везде, и не совсем софтом.

     
     
  • 4.55, нах. (?), 14:07, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    volte требует поддержки снаружи, не только в модеме.

     
  • 2.18, Kilrathi (ok), 12:08, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно еще учесть, что они потеряли часть поддержки энтузиастов свободного железа и ПО, когда в политику ударились: заблокировали работу модемов своих устройств для РФ и Ирана.
     
     
  • 3.23, iPony128052 (?), 12:21, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у них нейтральная позиция на этот счёт

    Что производитель проприетарного модема дали, то и накатили.
    Там же нет возможности взять всё кроме блокировки в определёееых регионах.

    Но да, вот такой "свободный смартфон".

     
     
  • 4.31, Kilrathi (ok), 12:45, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так у них нейтральная позиция на этот счёт

    В том то и дело, что это именно их позиция. Иначе они по-умолчанию/в приоритете использовали свободную версию прошивки без блокировок к quectel-им модемам в своих смартфонах, а не закрытую проприетарную или сменили б поставщика.

    > Что производитель проприетарного модема дали, то и накатили.
    > Там же нет возможности взять всё кроме блокировки в определёееых регионах.

    Есть вариант свободной прошивки к этим модемам. Достаточно обеспечивать ей адекватную поддержку и продавать устройства именно с ней.

     
     
  • 5.33, Аноним (-), 12:47, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободная прошивка к этим модемам работает так же хорошо как проприетарная?
    Или как "свободные драйвера для видяхи"?

    Пользователю (ну кроме самых отбитых) будет не сильно интересно, если телефон не звонит, зато прошивка свободная.

     
     
  • 6.39, Kilrathi (ok), 13:01, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Таки один из ключевых принципов смартфона на СПО как раз в возможности выбора. И покупают их для того, чтоб самим решать: какие системы и прошивки использовать.
    Иначе много интереснее было б, например, взять старый айфон, джейлбрекнуть и получить стабильное debian-like решение.

    2. На последних foss-версиях звонки, смс и геолокация работают

     
     
  • 7.47, Аноним (-), 13:31, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И покупают их для того, чтоб самим решать: какие системы и прошивки использовать.

    Пользователь может накатить свободную прошивку на модем?

    Идея "поддерживать и то, и другое" классная только на бумаге.
    В реальности требовать открытую прошивку будут только совсем фанатики СПО, большинству она не будет нужна.

    А поддерживать зоопарк решений - задача сложная, особенно если у тебя продаж с гулькин нос.
    Вариант сделать только открытую тоже плохое решение, тк открытые прошивки зачастую кривые и пользователи будут не довольны.

    > 2. На последних foss-версиях звонки, смс и геолокация работают

    Хорошо если так.
    Обычно заявляется "фсё работает, мамой клянусь!", а в доке
    Partial support у таких "минорных" фич как: Camera, GPS, Calls и тд)

     
  • 3.52, Аноним (53), 13:59, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дооо, в РФ и Иране прям этих энтузиастов дофига.
    Впрочем, в любом случае всё правильно сделали.
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:31, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Данные по продажам Q2 2025:
    https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53684525
     
  • 2.79, Аноним (79), 18:12, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на фоне общего экономического спада

    Какого спада, америка это же первая экономика в мире, все кто туда приезжают сразу мультимиллиардерами становятся!

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:29, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    конкуренцию андроиду может составить лишь сам гугл своим новым фучшия (хз как произносится).
     
     
  • 2.3, нах. (?), 11:36, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "фикция".

    Поэтому - не, не может.

     
  • 2.5, AleksK (ok), 11:37, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Эта "фучшия" уже движется на кладбище проектов гугла. Без линукса гугл сам нифига не может.
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 11:49, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Она не мертва: ядро Zircon, Linux-совместимость через Starnix, API и SDK живы, код коммитится. Flutter и всё окружение Google (Android/ChromeOS) развивают. Просто проект не в приоритете. При желании Google в любой момент влить туда бабла и забилить Android/ChromeOS или новую ОС с обратной совместимостью.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:03, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Она умерла ещё на этапе зачатия и разработчиков уволили. Единственное применение было реклама, которую невозможно взломать благодаря надёжной цифровой тюрьме, но, оказалось, что взламывается ничуть не хуже даже при такой максимально огороженной архитектуре с высокими костами, и корпорация потеряла интерес.
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 12:53, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный спич, а пруфы будут?
    Особенно про "взламывается ничуть не хуже".

    Их репозиторий живой, коммиты коммитятся.
    Судя по релизам, даже что-то полезное делают.
    fuchsia.dev/whats-new/release-notes/f27

    ИМХО гугл ее перевел в режим "медленно пилим" на случай проблем с андроидом, например если законодатели просто решат отобрать.

     
     
  • 6.41, Аноним (14), 13:07, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.56, нах. (?), 14:13, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    гугл то может, но вы не путайте гугл и очередной хвостатый коллектив оставшихся не у дел разработчиков.

    В гугле прежде чем таких увольнять или распихивать по отделам первой линии - предлагают подумать, какую бы такую пользу они могли принести компании в рамках своего коллектива. (во всяком случае так было лет пять-семь назад, когда эта фикция и всплыла ненадолго)

    И дают некоторое время поиграть в их игрушки в надежде что один из ста таких прожектов таки выстрелит. Остальные 99 - через некоторое время получают розовую бумажку и письмо щастья "в ваших услугах более не нуждаемся" если не сообразили перевестись в более надежный проект.

    А топ-топ менеджеров бесплатный линукс пока вполне устраивает. Как загрузчик жаба-рантайма вполне годен, незачем в сложные проекты вкладываться.

     
     
  • 4.65, AleksK (ok), 15:55, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В общем обо*****ся и сделать вид, что так и хотел изначально. Как будто я не помню их промо ролики и видосики разных блогеров, эту фкусию разгоняли как могли. Владелец андроида не может сделать телефон хотя бы на уровне хуавей или рилми, зато в санкции играть любит. О чем тут ещё говорить.
     
     
  • 5.66, нах. (?), 16:08, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:37, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.8, name (??), 11:41, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Он уже давно не актуальный, надо на rk3588 пилить, экран нормальный поставить.
     
     
  • 2.61, 12yoexpert (ok), 15:25, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слишком сильно греется
     
  • 2.70, Аноним (70), 16:38, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не на MT или SD?
     
     
  • 3.77, name (??), 17:52, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохая поддержка linux.
     

  • 1.9, Аноним (-), 11:43, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > В качестве причины сворачивания проекта упоминается низкий спрос,
    > недостаточный для продолжения производства.

    Оказывается, что если производить девайс на откровенно мусорном железе за неадекватную для него цену для аудитории из полутора землекопов - то будет низкий спрос.

    Какая неожиданность! Кто бы мог подумать???

     
     
  • 2.11, Karl Richter (ok), 11:55, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как производить за адекватную цену, если все-равно спрос низкий?
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 12:09, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как производить за адекватную цену, если все-равно спрос низкий?

    А этот спрос даже в теории мог быть высоким?))

    Ну даже не знаю. Могли бы найти немамонтов чтобы работать бесплатно на "сообщество". С GPL же как-то прокатило.

     
  • 3.26, Жироватт (ok), 12:29, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Легко.
    Линейки "для нормисов" (нищ-, дешев-, средн-, топ-, флагман-) дают прибыль.
    Линейка "для гиков" даёт кадры (из сообщества отбираешь толковых) и возможность экспериментов.
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 12:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Линейки "для нормисов"

    Так это уметь делать надо.
    А если ты пытакешься сделать "ремонтопригодный" девайс с отделенным gsm модулем, то оно получается настолько уныло, что даже батарейка не влазит.

     
     
  • 5.40, Жироватт (ok), 13:03, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OEM/ODM модели в помощь.
    Как-то же OnePlus выехал на софте на абсолютно средних железяках
     
  • 4.36, Аноним (-), 12:57, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Линейки "для нормисов" (нищ-, дешев-, средн-, топ-, флагман-) дают прибыль.

    Смогут конкурировать с китайцами? С гнусманом и пикселями?
    Звучит сомнительно.

    Для нормисов уже есть айфон - просто купил в рассрочку и он работает.
    Через 5 лет сдал в официальный Trade In и получил скидку в 100-200 баксов на новый.

    > "для гиков" даёт кадры

    Нормальным кадрам нужно платить деньги.
    А у них их нет)

     
     
  • 5.44, Жироватт (ok), 13:23, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трапони выпустил свой телефон и пиарит его как самое - ПАТРИОТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ КУПИ ЕЩЕ СИКСПАК БАДА, ЧЮВАК! - на планете. По факту - позапрошлогодний ODM c позолотой, но на МАГА-хайпе оно продаётся и относительно неплохо.

    Не думаю, что он не смогли бы взять, допустим, ODM-модель (сегодня-6 месяцев) из каталога и накатить на неё свою пересборку ведроида, тем самым спонсируя разработку OEM-"для гиков".

    > Смогут конкурировать с китайцами? С гнусманом и пикселями?

    С пикселями - вполне, на самом деле: просто дать людям спокойно собирать для него ведроид/постмаркет/убунтуфонь, поддерживая в открытом доступе DeviceTree с дровами.
    С гусмасами - вряд ли, у гнусмасов, как и у мяу (как у айпхонов) все завязано на софтовую ИНФРАСТРУКТУРУ, где андроид в принципе может быть заменён другой POSIX системой
    С китайцами - легко, на самом деле, просто дав более локализованные сервисы (софтовые и обслуживание).

    > Для нормисов уже есть айфон - просто купил

    Уже давно или гнусь, или айпхон.

    > Нормальным кадрам нужно платить деньги.

    Ну да. Деньги с "нормисных" линеек дотирут на спецов и на "гик" линейку.
    Откуда удачные решения и софт перекочёвывают на нормисную, повышая её продажи.
    Больше денег с нормисфонов - больше возможностей взять спецов и больше денег на гикофон.
    Так бизнес, вообще-то и должен работать.

     
     
  • 6.48, Аноним (-), 13:37, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но на МАГА-хайпе оно продаётся и относительно неплохо.

    во-1х, у мандарина есть отличные возможности рекламы
    во-2х, за него проголосовало ~50% нас населения 300+ миллионного богатого государства.
    даже если среди них каждый сотый будет МАГА головного мозга, то телефоны можно продавать вагонами

    А гиков сколько? Ну реально упоротых гиков, которые расскажут, что голуби следят за гражданами и нужно срочно заворачиваться в фольгу и ползти на кладбище?
    И нужна срочно полностью открытая прошивка для модема, камеры и экрана.

    > Так бизнес, вообще-то и должен работать.

    Но не сработал)
    Хотя для твоей модели нужны неплохие первоначальные инвестиции.
    А, судя по новости, у них их нет.

     
     
  • 7.50, Жироватт (ok), 13:50, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас уже много меньше, по данным почти годичной давности сложно судить.
    Тогда он и криптокоин продать сумел на хайпе, сейчас уже вряд ли, особенно на фоне почти постоянных riot у демсов и файлов по делу островитянина.

    А гик - это не только городской сумасшедший, воюющий с рептилоидным Правительством Иллюминати.
    Думается, что при правильном подходе, они со своим пинфоном могли бы спокойно претендовать на В2В-сегмент.

    > Но не сработал)
    > Хотя для твоей модели нужны неплохие первоначальные инвестиции.

    Ага. Судьба стартапов со слабой поддержкой папы-из-правления (привет Хьюлитт, привет Паккард) или с полными сейфами изумрудов и денег (привет Маск!) или венчурных фондов - она такая.

     
     
  • 8.73, Аноним (53), 17:09, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могли бы Во-первых, B2B-сегменту достаточно айфона Во-вторых, завтра бы они... текст свёрнут, показать
     
  • 4.82, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:38, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это бредятина какая-то
    У них все «линейки» - по сути, одноплатники, с процами от одноплатников, кое- как затолканные в относительно-компактные корпуса.

    На этом в принципе не сделать конкурентного смартфона и по производительности и даже по поддержке камер с норм разрешением тупо потому что аппаратная часть проца этого не позволяет

    Т.е там в принципе совсем другой проц нужен - именно смартфонный и со всеми отсюда вытекающими вплоть до того что итоговое устройство будет полностью другим и команда его поддерживать будет совсем другая. Это никакая не «линейка» получается, а по сути отдельная контора в конторе со своим обособленным продуктом. И то, отсталым, т.к сами мобильные процы они разрабатывать не умеют и будут покупать устаревшие у флагманов

     
  • 3.35, Аноним (35), 12:57, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Также, как делают китайцы? Покупают mtk/qualcomm/unisoc и клепают на них свои дешман-звонилки, за $50. А тут такое же, если не хуже, железо, за восьмикратный прайс. А за что? Блобы как были, так и остались.
     
     
  • 4.58, нах. (?), 14:19, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Также, как делают китайцы? Покупают mtk/qualcomm/unisoc и клепают на них свои дешман
    > -звонилки, за $50.

    почти так же и сделали. В смысле, этого китайца через год ты тоже хрен найдешь чтоб ему предъявить за взорвавшуюся батарею или отвалившуюся зарядку. А тут даже вроде обещают еще два. А там и сам наиграешься.

    Железо-то не такое же, у китайца ты глаз КПК не отключишь свитчиком, но внезапно выяснилось, что с отключенным оно феерически бесполезно, а с включенным - ну можешь тому китайцу позвонить (но этонеточно, см volte) а рыночек требует whatsapp и госмесенджер weechat...ой, извинити, МАКС, а тут чего ни хватишься - ничего нет.

    И вообще не мешайти им, оне вон risc-v внедряют. Л0шье же ж обожает модные фуфелы - так что тут, вполне возможно, продажи и попрут.
    Рочиповцев, потративших кучу времени своих инженеров на это мертворожденное нечто, конечно, жаль.

     
  • 4.59, Аноним (27), 14:41, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58613
     
  • 2.71, anon234 (?), 16:43, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соглашусь только с мусорным железом. Софт тоже не доделан был. Через год после выхода аккум выжирался за 5 часов и было множество проблем со ждущим режимом. Ну и с дефолтной ОС они сильно промахнулись, куда слили приличную сумму
     
     
  • 3.74, Аноним (-), 17:23, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Соглашусь только с мусорным железом.

    Т.е. цена была адекватная?)
    А потенциальная аудитории была просто огромная?))

    > Софт тоже не доделан был.
    > Через ГОД после выхода аккум выжирался за 5 часов
    > было множество проблем со ждущим режимом.

    Это же не продукт, какой-то полуфа/b/рикат.
    Нормальные пользователи не потерпели бы такого отношения к себе. Были бы суды и т.д.

     

  • 1.12, курлык (?), 12:01, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А потом выяснится, что и на RISC-V тоже будет "низкий спрос, недостаточный для продолжения производства", что тогда? Запасаемся попкорном и наблюдаем за кином :)
     
  • 1.15, Tron is Whistling (?), 12:03, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А потом и RISC-V свернут и сосредоточатся на... чём-нибудь ещё.
    В общем, умерла, так умерла.
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 12:06, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сейчас мы на этапе, где каждый производитель вынужден покупать кастомный дизайн арм (а от разработчиков ПО ожидается их поддержка), то у арма ровно никаких преимуществ перед мипсом простите рисвом.
     
  • 2.49, Аноним (43), 13:39, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень сильно сомневаюсь что европейская конторка сможет соревноваться с StarFive Technology ну или тем более китайцами у которых и разработка и производство.  
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:04, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужен x86.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 12:10, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:17, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сходите в любой коипутерный магазин, полно их там.
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:13, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный телефон где gsm-модем не впаян в процессор и тот сворачивают. До такого уровня безопасности всяким GrapheneOS не добраться в принципе, железо пикселей не позволяет
     
     
  • 2.24, iPony128052 (?), 12:23, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    единственный смарфтон, который я знаю, что апдейтом заблокировалась работа в РФ

    да, вот это безопасность

     
     
  • 3.38, Аноним (-), 12:59, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно!
    Телефон как бы намекает "тут жить не безопасно!"
    Плюс без телефона ты не сможешь гуглить экстремистские материалы!
    Он заботится о тебе, а ты про него так(
     
  • 3.62, нах. (?), 15:26, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хм, значит хорошие сапоги... но денег все равно нет

     
  • 2.57, Аноним (43), 14:15, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну можно было бы разработать программный OsmocomBB а есть аппаратный отктытый FreeCalypso
     
  • 2.80, Аноним (79), 18:25, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что с того, что модем распаян отдельно? Чтобы если что его выпаять? Ну это же бред. Еслиб они сделали _полностью_ открытую прошивку для модема, вот этим можно было бы козырять. А с инж. точки зрения, модем в чипе всегда лучше, т.к. минитюаризация и экономия места на плате. Все равно модемы закрытые, а места для батареи лучше чтоб было поболее.
     

  • 1.29, Аноним (-), 12:32, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.37, Аноним (37), 12:58, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Основные прошивки были основаны на Manjaro Linux с пользовательским окружением KDE

    То есть опыт десктопа их ничему не научил и им показалось, что люди начнут зачем-то покупать это?

    Открытый софт с железом нужен, но не с этим чудовищем, а на Графине.

     
  • 1.45, Аноним (43), 13:23, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильно ли понимаю, что покупая что PinePhone, что PinePhone Pro из коробки не была предустановленна операционная система с магазином приложений и надо было самостоятельно закачивать на выбор из несклольких дистрибутивов, аля Manjaro mobile и т.д.?

    Читая заголовок и первые слова в предложении новости подумал что наконец-то перейдут от производства смартфона на ARM64 на производство смартфона на RISC-V. Подумал, что вот наконец-то полностью свободный смартфон появится, не тут то было.

    Librem 5 производят или тоже подох, известно?

    Скорее RISC-V смартфоны появятся в Китае или в России.

     
     
  • 2.54, Аноним (27), 14:06, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://shop.puri.sm/product-category/phones/
     

  • 1.51, Аноним (51), 13:56, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А смысл тогда RISC-V тогда покупать? Они его потом свернут и сосредоточатся на... чём-нибудь ещё.
     
  • 1.63, Аноним (63), 15:27, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.64, пинеанатом (?), 15:46, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот люди не читающие опеннет даже и не знали, что оно существовало. Теперь уже и не узнают.
     
     
  • 2.67, Аноним (43), 16:16, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не, ну на Хабре уж точно писали.
     
     
  • 3.72, Аноним (51), 17:02, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.68, жявамэн (ok), 16:35, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кусок фекалия на  RK3399 по цене свежего флагмана,
    ммм чтоже могло пойти не так в их бизнесмодели...
     
  • 1.69, Аноним (69), 16:36, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кроме как Линкс энтузиастам которые пожизненно-девственники, оно нафиг никому не нужно было. Кто будет платить гору денег за телефон которые почти-работает иногда. Эта компания попахивает шарлатанством.


    З.Ы.: 99% проценту населения открытость платформы нафиг не волнует; не волнует что с их данными делают и куда их сливают.

     
     
  • 2.75, Аноним (-), 17:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >телефон которые почти-работает иногда.

    Ложь.
    >Эта компания попахивает шарлатанством.

    Ты русский?
    >99% проценту населения открытость платформы нафиг не волнует; не волнует что с их данными делают и куда их сливают.

    Эти 99% видимо представлены лично тобою. Отучайся говорить за других.

     
     
  • 3.76, Аноним (53), 17:48, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Эти 99% видимо представлены лично тобою. Отучайся говорить за других.

    Эти 99% представлены теми, кто прошёл мимо сабжа.
    99,99% скорее, думаю.

     

  • 1.78, Аноним (78), 17:56, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зря. Я бы наверное купил бы что то подобное в качестве своего следующего телефона, будь у меня такая возможность, учитывая санкции и другие проблемы с покупкой и доставкой из за бугра.
     
     
  • 2.81, Аноним (79), 18:29, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно на кикстартере выкатили краудфайндинг по похожему по духу телефону, лучше уж его брать, а здесь за один только локнутый в рф модем сразу большое "нет".
     

