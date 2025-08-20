Pine64 свернул проект PinePhone Pro и сосредоточился на архитектуре RISC-V

2.11 , Karl Richter ( ok ), 11:55, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как производить за адекватную цену, если все-равно спрос низкий?

3.19 , Аноним ( - ), 12:09, 20/08/2025
> А как производить за адекватную цену, если все-равно спрос низкий? А этот спрос даже в теории мог быть высоким?)) Ну даже не знаю. Могли бы найти немамонтов чтобы работать бесплатно на "сообщество". С GPL же как-то прокатило.

3.26 , Жироватт ( ok ), 12:29, 20/08/2025
Легко.

Линейки "для нормисов" (нищ-, дешев-, средн-, топ-, флагман-) дают прибыль.

Линейка "для гиков" даёт кадры (из сообщества отбираешь толковых) и возможность экспериментов.

4.30 , Аноним ( - ), 12:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Линейки "для нормисов" Так это уметь делать надо.

А если ты пытакешься сделать "ремонтопригодный" девайс с отделенным gsm модулем, то оно получается настолько уныло, что даже батарейка не влазит.

5.40 , Жироватт ( ok ), 13:03, 20/08/2025
OEM/ODM модели в помощь.

Как-то же OnePlus выехал на софте на абсолютно средних железяках

Как-то же OnePlus выехал на софте на абсолютно средних железяках

4.36 , Аноним ( - ), 12:57, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Линейки "для нормисов" (нищ-, дешев-, средн-, топ-, флагман-) дают прибыль. Смогут конкурировать с китайцами? С гнусманом и пикселями?

Звучит сомнительно. Для нормисов уже есть айфон - просто купил в рассрочку и он работает.

Через 5 лет сдал в официальный Trade In и получил скидку в 100-200 баксов на новый. > "для гиков" даёт кадры Нормальным кадрам нужно платить деньги.

А у них их нет)

5.44 , Жироватт ( ok ), 13:23, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Трапони выпустил свой телефон и пиарит его как самое - ПАТРИОТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ КУПИ ЕЩЕ СИКСПАК БАДА, ЧЮВАК! - на планете. По факту - позапрошлогодний ODM c позолотой, но на МАГА-хайпе оно продаётся и относительно неплохо. Не думаю, что он не смогли бы взять, допустим, ODM-модель (сегодня-6 месяцев) из каталога и накатить на неё свою пересборку ведроида, тем самым спонсируя разработку OEM-"для гиков". > Смогут конкурировать с китайцами? С гнусманом и пикселями? С пикселями - вполне, на самом деле: просто дать людям спокойно собирать для него ведроид/постмаркет/убунтуфонь, поддерживая в открытом доступе DeviceTree с дровами.

С гусмасами - вряд ли, у гнусмасов, как и у мяу (как у айпхонов) все завязано на софтовую ИНФРАСТРУКТУРУ, где андроид в принципе может быть заменён другой POSIX системой

С китайцами - легко, на самом деле, просто дав более локализованные сервисы (софтовые и обслуживание). > Для нормисов уже есть айфон - просто купил Уже давно или гнусь, или айпхон. > Нормальным кадрам нужно платить деньги. Ну да. Деньги с "нормисных" линеек дотирут на спецов и на "гик" линейку.

Откуда удачные решения и софт перекочёвывают на нормисную, повышая её продажи.

Больше денег с нормисфонов - больше возможностей взять спецов и больше денег на гикофон.

Так бизнес, вообще-то и должен работать.

6.48 , Аноним ( - ), 13:37, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но на МАГА-хайпе оно продаётся и относительно неплохо. во-1х, у мандарина есть отличные возможности рекламы

во-2х, за него проголосовало ~50% нас населения 300+ миллионного богатого государства.

даже если среди них каждый сотый будет МАГА головного мозга, то телефоны можно продавать вагонами А гиков сколько? Ну реально упоротых гиков, которые расскажут, что голуби следят за гражданами и нужно срочно заворачиваться в фольгу и ползти на кладбище?

И нужна срочно полностью открытая прошивка для модема, камеры и экрана. > Так бизнес, вообще-то и должен работать. Но не сработал)

Хотя для твоей модели нужны неплохие первоначальные инвестиции.

А, судя по новости, у них их нет.

7.50 , Жироватт ( ok ), 13:50, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас уже много меньше, по данным почти годичной давности сложно судить.

Тогда он и криптокоин продать сумел на хайпе, сейчас уже вряд ли, особенно на фоне почти постоянных riot у демсов и файлов по делу островитянина. А гик - это не только городской сумасшедший, воюющий с рептилоидным Правительством Иллюминати.

Думается, что при правильном подходе, они со своим пинфоном могли бы спокойно претендовать на В2В-сегмент. > Но не сработал)

> Хотя для твоей модели нужны неплохие первоначальные инвестиции. Ага. Судьба стартапов со слабой поддержкой папы-из-правления (привет Хьюлитт, привет Паккард) или с полными сейфами изумрудов и денег (привет Маск!) или венчурных фондов - она такая.

8.73 , Аноним ( 53 ), 17:09, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не могли бы Во-первых, B2B-сегменту достаточно айфона Во-вторых, завтра бы они... 4.82 , Смузихлеб забывший пароль ( ? ), 18:38, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да это бредятина какая-то

У них все «линейки» - по сути, одноплатники, с процами от одноплатников, кое- как затолканные в относительно-компактные корпуса. На этом в принципе не сделать конкурентного смартфона и по производительности и даже по поддержке камер с норм разрешением тупо потому что аппаратная часть проца этого не позволяет Т.е там в принципе совсем другой проц нужен - именно смартфонный и со всеми отсюда вытекающими вплоть до того что итоговое устройство будет полностью другим и команда его поддерживать будет совсем другая. Это никакая не «линейка» получается, а по сути отдельная контора в конторе со своим обособленным продуктом. И то, отсталым, т.к сами мобильные процы они разрабатывать не умеют и будут покупать устаревшие у флагманов

3.35 , Аноним ( 35 ), 12:57, 20/08/2025
Также, как делают китайцы? Покупают mtk/qualcomm/unisoc и клепают на них свои дешман-звонилки, за $50. А тут такое же, если не хуже, железо, за восьмикратный прайс. А за что? Блобы как были, так и остались.

4.58 , нах. ( ? ), 14:19, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Также, как делают китайцы? Покупают mtk/qualcomm/unisoc и клепают на них свои дешман

> -звонилки, за $50. почти так же и сделали. В смысле, этого китайца через год ты тоже хрен найдешь чтоб ему предъявить за взорвавшуюся батарею или отвалившуюся зарядку. А тут даже вроде обещают еще два. А там и сам наиграешься. Железо-то не такое же, у китайца ты глаз КПК не отключишь свитчиком, но внезапно выяснилось, что с отключенным оно феерически бесполезно, а с включенным - ну можешь тому китайцу позвонить (но этонеточно, см volte) а рыночек требует whatsapp и госмесенджер weechat...ой, извинити, МАКС, а тут чего ни хватишься - ничего нет. И вообще не мешайти им, оне вон risc-v внедряют. Л0шье же ж обожает модные фуфелы - так что тут, вполне возможно, продажи и попрут.

4.59 , Аноним ( 27 ), 14:41, 20/08/2025
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58613

2.71 , anon234 ( ? ), 16:43, 20/08/2025
Соглашусь только с мусорным железом. Софт тоже не доделан был. Через год после выхода аккум выжирался за 5 часов и было множество проблем со ждущим режимом. Ну и с дефолтной ОС они сильно промахнулись, куда слили приличную сумму

3.74 , Аноним ( - ), 17:23, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Соглашусь только с мусорным железом. Т.е. цена была адекватная?)

А потенциальная аудитории была просто огромная?)) > Софт тоже не доделан был.

> Через ГОД после выхода аккум выжирался за 5 часов

> было множество проблем со ждущим режимом. Это же не продукт, какой-то полуфа/b/рикат.

Нормальные пользователи не потерпели бы такого отношения к себе. Были бы суды и т.д.