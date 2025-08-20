Pine64 свернул проект PinePhone Pro и сосредоточился на архитектуре RISC-V

|
|1.1, Жироватт (ok), 11:28, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Так.
Оффициальная версия понятна - "не было как у айпхоне и хуавее очереди в стор со вчерашнего вечера, это провал, котаны, ошиблись, но где?".
А неоффициальная? Режут косты на фоне общего экономического спада и непонятной тарифной ситуации с Китаем, которая только и говорит, что "вкладывайся в долговременные проекты, особенно не в ОЕМ/ODM, ты ж еще не тра...банкрот"?
|2.6, Аноним (6), 11:38, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Да они бы и в идеальных экономических условиях не смогли бы в смартфоны. Они объективно плохие были. Даже какой-нить нексус с портом линукса выигрывал их поделие.
Они тупо не смогли дать хороший продукт. Есть другие линукс смартфоны получше.
|3.28, Жироватт (ok), 12:31, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну почему не смогли бы.
Поддерживать несколько линеек ("для нормисов" и "для гиков") можно, было бы желание.
Даже если бы "для нормисов" - какой-нибудь шильдик, но с кастомной прошивкой
|4.32, Аноним (-), 12:45, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Поддерживать несколько линеек ("для нормисов" и "для гиков") можно, было бы желание.
В чем будут фишки для нормисов?
Им не нужно соснсольки и БЩ п0ртянки в телефоне.
Им не нужен линукс в кармане.
Безопасность? Ну так доказать "мы безопаснее яблока, которое не могут даже через суд взломать" будет весьма сложно.
А по цене они проиграют и китайцам, и корейцам, и даже индусам)
|5.42, Жироватт (ok), 13:09, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно сделать для варианта "операторский контракт" для европы/штатов. Деньги платит оператор сразу за всю партию. Аналогично и с "приватный бренд ритейла", нормисы будут брать.
С маржи вкладывать в новые контракты "для нормисов" и на разработку "для гиков".
Типичный бизнес в заполненной нише, ребята ниасилили
|6.53, Аноним (53), 14:06, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Нормисам нужен экранчик, память и баллов в антуту побольше, а не вот это вот всё. Нет, не будут брать.
|6.60, нах. (?), 15:24, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Можно сделать для варианта "операторский контракт" для европы/штатов.
нельзя. Оператор тоже не дypaк какой.
Деньги он заплатит когда будет уверен что твою партию - продаст, причем - быстро, а не в течении пяти лет когда даром будет никому не надо.
Поэтому - ваши денежки уходят ... самсунгу, гуглю и ябблу. Если не запрещено - то еще очень плохой дороге достанутся.
Эти вот - нормально берут. ( и volte провижнинг под них будет)
|3.43, Аноним (43), 13:10, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Есть другие линукс смартфоны получше.
Это какие? Я знаю только Librem 5. Знаю также всякие Андроид-форки смартфоны вроде Fairphone.
|2.7, нах. (?), 11:40, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А неоффициальная?
А неофициальная - что телефон не умеющий звонить и smsить никому нафиг не упал за $400.
(а с volte у них, как я понимаю - не сложилось)
|3.25, iPony128052 (?), 12:28, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
с чем-то путаешь?
там модем с проприетарной прошивкой, так что звонить и SMS-ить он умел. И VoLTE так же.
Но естественно не везде, и не совсем софтом.
|2.18, Kilrathi (ok), 12:08, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно еще учесть, что они потеряли часть поддержки энтузиастов свободного железа и ПО, когда в политику ударились: заблокировали работу модемов своих устройств для РФ и Ирана.
|3.23, iPony128052 (?), 12:21, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так у них нейтральная позиция на этот счёт
Что производитель проприетарного модема дали, то и накатили.
Там же нет возможности взять всё кроме блокировки в определёееых регионах.
Но да, вот такой "свободный смартфон".
|4.31, Kilrathi (ok), 12:45, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так у них нейтральная позиция на этот счёт
В том то и дело, что это именно их позиция. Иначе они по-умолчанию/в приоритете использовали свободную версию прошивки без блокировок к quectel-им модемам в своих смартфонах, а не закрытую проприетарную или сменили б поставщика.
> Что производитель проприетарного модема дали, то и накатили.
> Там же нет возможности взять всё кроме блокировки в определёееых регионах.
Есть вариант свободной прошивки к этим модемам. Достаточно обеспечивать ей адекватную поддержку и продавать устройства именно с ней.
|5.33, Аноним (-), 12:47, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Свободная прошивка к этим модемам работает так же хорошо как проприетарная?
Или как "свободные драйвера для видяхи"?
Пользователю (ну кроме самых отбитых) будет не сильно интересно, если телефон не звонит, зато прошивка свободная.
|6.39, Kilrathi (ok), 13:01, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
1. Таки один из ключевых принципов смартфона на СПО как раз в возможности выбора. И покупают их для того, чтоб самим решать: какие системы и прошивки использовать.
Иначе много интереснее было б, например, взять старый айфон, джейлбрекнуть и получить стабильное debian-like решение.
2. На последних foss-версиях звонки, смс и геолокация работают
|7.47, Аноним (-), 13:31, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И покупают их для того, чтоб самим решать: какие системы и прошивки использовать.
Пользователь может накатить свободную прошивку на модем?
Идея "поддерживать и то, и другое" классная только на бумаге.
В реальности требовать открытую прошивку будут только совсем фанатики СПО, большинству она не будет нужна.
А поддерживать зоопарк решений - задача сложная, особенно если у тебя продаж с гулькин нос.
Вариант сделать только открытую тоже плохое решение, тк открытые прошивки зачастую кривые и пользователи будут не довольны.
> 2. На последних foss-версиях звонки, смс и геолокация работают
Хорошо если так.
Обычно заявляется "фсё работает, мамой клянусь!", а в доке
Partial support у таких "минорных" фич как: Camera, GPS, Calls и тд)
|3.52, Аноним (53), 13:59, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Дооо, в РФ и Иране прям этих энтузиастов дофига.
Впрочем, в любом случае всё правильно сделали.
|2.79, Аноним (79), 18:12, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>на фоне общего экономического спада
Какого спада, америка это же первая экономика в мире, все кто туда приезжают сразу мультимиллиардерами становятся!
|1.2, Аноним (2), 11:29, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
конкуренцию андроиду может составить лишь сам гугл своим новым фучшия (хз как произносится).
|2.5, AleksK (ok), 11:37, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Эта "фучшия" уже движется на кладбище проектов гугла. Без линукса гугл сам нифига не может.
|3.10, Аноним (6), 11:49, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Она не мертва: ядро Zircon, Linux-совместимость через Starnix, API и SDK живы, код коммитится. Flutter и всё окружение Google (Android/ChromeOS) развивают. Просто проект не в приоритете. При желании Google в любой момент влить туда бабла и забилить Android/ChromeOS или новую ОС с обратной совместимостью.
|4.14, Аноним (14), 12:03, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Она умерла ещё на этапе зачатия и разработчиков уволили. Единственное применение было реклама, которую невозможно взломать благодаря надёжной цифровой тюрьме, но, оказалось, что взламывается ничуть не хуже даже при такой максимально огороженной архитектуре с высокими костами, и корпорация потеряла интерес.
|5.34, Аноним (-), 12:53, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Отличный спич, а пруфы будут?
Особенно про "взламывается ничуть не хуже".
Их репозиторий живой, коммиты коммитятся.
Судя по релизам, даже что-то полезное делают.
fuchsia.dev/whats-new/release-notes/f27
ИМХО гугл ее перевел в режим "медленно пилим" на случай проблем с андроидом, например если законодатели просто решат отобрать.
|3.56, нах. (?), 14:13, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
гугл то может, но вы не путайте гугл и очередной хвостатый коллектив оставшихся не у дел разработчиков.
В гугле прежде чем таких увольнять или распихивать по отделам первой линии - предлагают подумать, какую бы такую пользу они могли принести компании в рамках своего коллектива. (во всяком случае так было лет пять-семь назад, когда эта фикция и всплыла ненадолго)
И дают некоторое время поиграть в их игрушки в надежде что один из ста таких прожектов таки выстрелит. Остальные 99 - через некоторое время получают розовую бумажку и письмо щастья "в ваших услугах более не нуждаемся" если не сообразили перевестись в более надежный проект.
А топ-топ менеджеров бесплатный линукс пока вполне устраивает. Как загрузчик жаба-рантайма вполне годен, незачем в сложные проекты вкладываться.
|4.65, AleksK (ok), 15:55, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В общем обо*****ся и сделать вид, что так и хотел изначально. Как будто я не помню их промо ролики и видосики разных блогеров, эту фкусию разгоняли как могли. Владелец андроида не может сделать телефон хотя бы на уровне хуавей или рилми, зато в санкции играть любит. О чем тут ещё говорить.
|1.8, name (??), 11:41, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Он уже давно не актуальный, надо на rk3588 пилить, экран нормальный поставить.
|1.9, Аноним (-), 11:43, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
> В качестве причины сворачивания проекта упоминается низкий спрос,
> недостаточный для продолжения производства.
Оказывается, что если производить девайс на откровенно мусорном железе за неадекватную для него цену для аудитории из полутора землекопов - то будет низкий спрос.
Какая неожиданность! Кто бы мог подумать???
|3.19, Аноним (-), 12:09, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А как производить за адекватную цену, если все-равно спрос низкий?
А этот спрос даже в теории мог быть высоким?))
Ну даже не знаю. Могли бы найти немамонтов чтобы работать бесплатно на "сообщество". С GPL же как-то прокатило.
|3.26, Жироватт (ok), 12:29, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Легко.
Линейки "для нормисов" (нищ-, дешев-, средн-, топ-, флагман-) дают прибыль.
Линейка "для гиков" даёт кадры (из сообщества отбираешь толковых) и возможность экспериментов.
|4.30, Аноним (-), 12:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Линейки "для нормисов"
Так это уметь делать надо.
А если ты пытакешься сделать "ремонтопригодный" девайс с отделенным gsm модулем, то оно получается настолько уныло, что даже батарейка не влазит.
|5.40, Жироватт (ok), 13:03, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
OEM/ODM модели в помощь.
Как-то же OnePlus выехал на софте на абсолютно средних железяках
|4.36, Аноним (-), 12:57, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Линейки "для нормисов" (нищ-, дешев-, средн-, топ-, флагман-) дают прибыль.
Смогут конкурировать с китайцами? С гнусманом и пикселями?
Звучит сомнительно.
Для нормисов уже есть айфон - просто купил в рассрочку и он работает.
Через 5 лет сдал в официальный Trade In и получил скидку в 100-200 баксов на новый.
> "для гиков" даёт кадры
Нормальным кадрам нужно платить деньги.
А у них их нет)
|5.44, Жироватт (ok), 13:23, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Трапони выпустил свой телефон и пиарит его как самое - ПАТРИОТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ КУПИ ЕЩЕ СИКСПАК БАДА, ЧЮВАК! - на планете. По факту - позапрошлогодний ODM c позолотой, но на МАГА-хайпе оно продаётся и относительно неплохо.
Не думаю, что он не смогли бы взять, допустим, ODM-модель (сегодня-6 месяцев) из каталога и накатить на неё свою пересборку ведроида, тем самым спонсируя разработку OEM-"для гиков".
> Смогут конкурировать с китайцами? С гнусманом и пикселями?
С пикселями - вполне, на самом деле: просто дать людям спокойно собирать для него ведроид/постмаркет/убунтуфонь, поддерживая в открытом доступе DeviceTree с дровами.
С гусмасами - вряд ли, у гнусмасов, как и у мяу (как у айпхонов) все завязано на софтовую ИНФРАСТРУКТУРУ, где андроид в принципе может быть заменён другой POSIX системой
С китайцами - легко, на самом деле, просто дав более локализованные сервисы (софтовые и обслуживание).
> Для нормисов уже есть айфон - просто купил
Уже давно или гнусь, или айпхон.
> Нормальным кадрам нужно платить деньги.
Ну да. Деньги с "нормисных" линеек дотирут на спецов и на "гик" линейку.
Откуда удачные решения и софт перекочёвывают на нормисную, повышая её продажи.
Больше денег с нормисфонов - больше возможностей взять спецов и больше денег на гикофон.
Так бизнес, вообще-то и должен работать.
|6.48, Аноним (-), 13:37, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> но на МАГА-хайпе оно продаётся и относительно неплохо.
во-1х, у мандарина есть отличные возможности рекламы
во-2х, за него проголосовало ~50% нас населения 300+ миллионного богатого государства.
даже если среди них каждый сотый будет МАГА головного мозга, то телефоны можно продавать вагонами
А гиков сколько? Ну реально упоротых гиков, которые расскажут, что голуби следят за гражданами и нужно срочно заворачиваться в фольгу и ползти на кладбище?
И нужна срочно полностью открытая прошивка для модема, камеры и экрана.
> Так бизнес, вообще-то и должен работать.
Но не сработал)
Хотя для твоей модели нужны неплохие первоначальные инвестиции.
А, судя по новости, у них их нет.
|7.50, Жироватт (ok), 13:50, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сейчас уже много меньше, по данным почти годичной давности сложно судить.
Тогда он и криптокоин продать сумел на хайпе, сейчас уже вряд ли, особенно на фоне почти постоянных riot у демсов и файлов по делу островитянина.
А гик - это не только городской сумасшедший, воюющий с рептилоидным Правительством Иллюминати.
Думается, что при правильном подходе, они со своим пинфоном могли бы спокойно претендовать на В2В-сегмент.
> Но не сработал)
> Хотя для твоей модели нужны неплохие первоначальные инвестиции.
Ага. Судьба стартапов со слабой поддержкой папы-из-правления (привет Хьюлитт, привет Паккард) или с полными сейфами изумрудов и денег (привет Маск!) или венчурных фондов - она такая.
|8.73, Аноним (53), 17:09, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не могли бы Во-первых, B2B-сегменту достаточно айфона Во-вторых, завтра бы они... текст свёрнут, показать
|
|4.82, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:38, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да это бредятина какая-то
У них все «линейки» - по сути, одноплатники, с процами от одноплатников, кое- как затолканные в относительно-компактные корпуса.
На этом в принципе не сделать конкурентного смартфона и по производительности и даже по поддержке камер с норм разрешением тупо потому что аппаратная часть проца этого не позволяет
Т.е там в принципе совсем другой проц нужен - именно смартфонный и со всеми отсюда вытекающими вплоть до того что итоговое устройство будет полностью другим и команда его поддерживать будет совсем другая. Это никакая не «линейка» получается, а по сути отдельная контора в конторе со своим обособленным продуктом. И то, отсталым, т.к сами мобильные процы они разрабатывать не умеют и будут покупать устаревшие у флагманов
|3.35, Аноним (35), 12:57, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Также, как делают китайцы? Покупают mtk/qualcomm/unisoc и клепают на них свои дешман-звонилки, за $50. А тут такое же, если не хуже, железо, за восьмикратный прайс. А за что? Блобы как были, так и остались.
|4.58, нах. (?), 14:19, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Также, как делают китайцы? Покупают mtk/qualcomm/unisoc и клепают на них свои дешман
> -звонилки, за $50.
почти так же и сделали. В смысле, этого китайца через год ты тоже хрен найдешь чтоб ему предъявить за взорвавшуюся батарею или отвалившуюся зарядку. А тут даже вроде обещают еще два. А там и сам наиграешься.
Железо-то не такое же, у китайца ты глаз КПК не отключишь свитчиком, но внезапно выяснилось, что с отключенным оно феерически бесполезно, а с включенным - ну можешь тому китайцу позвонить (но этонеточно, см volte) а рыночек требует whatsapp и госмесенджер weechat...ой, извинити, МАКС, а тут чего ни хватишься - ничего нет.
И вообще не мешайти им, оне вон risc-v внедряют. Л0шье же ж обожает модные фуфелы - так что тут, вполне возможно, продажи и попрут.
Рочиповцев, потративших кучу времени своих инженеров на это мертворожденное нечто, конечно, жаль.
|2.71, anon234 (?), 16:43, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Соглашусь только с мусорным железом. Софт тоже не доделан был. Через год после выхода аккум выжирался за 5 часов и было множество проблем со ждущим режимом. Ну и с дефолтной ОС они сильно промахнулись, куда слили приличную сумму
|3.74, Аноним (-), 17:23, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Соглашусь только с мусорным железом.
Т.е. цена была адекватная?)
А потенциальная аудитории была просто огромная?))
> Софт тоже не доделан был.
> Через ГОД после выхода аккум выжирался за 5 часов
> было множество проблем со ждущим режимом.
Это же не продукт, какой-то полуфа/b/рикат.
Нормальные пользователи не потерпели бы такого отношения к себе. Были бы суды и т.д.
|1.12, курлык (?), 12:01, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
А потом выяснится, что и на RISC-V тоже будет "низкий спрос, недостаточный для продолжения производства", что тогда? Запасаемся попкорном и наблюдаем за кином :)
|2.17, Аноним (14), 12:06, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если сейчас мы на этапе, где каждый производитель вынужден покупать кастомный дизайн арм (а от разработчиков ПО ожидается их поддержка), то у арма ровно никаких преимуществ перед мипсом простите рисвом.
|2.49, Аноним (43), 13:39, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень сильно сомневаюсь что европейская конторка сможет соревноваться с StarFive Technology ну или тем более китайцами у которых и разработка и производство.
|1.21, Аноним (21), 12:13, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Единственный телефон где gsm-модем не впаян в процессор и тот сворачивают. До такого уровня безопасности всяким GrapheneOS не добраться в принципе, железо пикселей не позволяет
|2.24, iPony128052 (?), 12:23, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
единственный смарфтон, который я знаю, что апдейтом заблокировалась работа в РФ
да, вот это безопасность
|3.38, Аноним (-), 12:59, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Именно!
Телефон как бы намекает "тут жить не безопасно!"
Плюс без телефона ты не сможешь гуглить экстремистские материалы!
Он заботится о тебе, а ты про него так(
|2.57, Аноним (43), 14:15, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну можно было бы разработать программный OsmocomBB а есть аппаратный отктытый FreeCalypso
|2.80, Аноним (79), 18:25, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И что с того, что модем распаян отдельно? Чтобы если что его выпаять? Ну это же бред. Еслиб они сделали _полностью_ открытую прошивку для модема, вот этим можно было бы козырять. А с инж. точки зрения, модем в чипе всегда лучше, т.к. минитюаризация и экономия места на плате. Все равно модемы закрытые, а места для батареи лучше чтоб было поболее.
|1.37, Аноним (37), 12:58, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Основные прошивки были основаны на Manjaro Linux с пользовательским окружением KDE
То есть опыт десктопа их ничему не научил и им показалось, что люди начнут зачем-то покупать это?
Открытый софт с железом нужен, но не с этим чудовищем, а на Графине.
|1.45, Аноним (43), 13:23, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Правильно ли понимаю, что покупая что PinePhone, что PinePhone Pro из коробки не была предустановленна операционная система с магазином приложений и надо было самостоятельно закачивать на выбор из несклольких дистрибутивов, аля Manjaro mobile и т.д.?
Читая заголовок и первые слова в предложении новости подумал что наконец-то перейдут от производства смартфона на ARM64 на производство смартфона на RISC-V. Подумал, что вот наконец-то полностью свободный смартфон появится, не тут то было.
Librem 5 производят или тоже подох, известно?
Скорее RISC-V смартфоны появятся в Китае или в России.
|1.51, Аноним (51), 13:56, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А смысл тогда RISC-V тогда покупать? Они его потом свернут и сосредоточатся на... чём-нибудь ещё.
|1.64, пинеанатом (?), 15:46, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А вот люди не читающие опеннет даже и не знали, что оно существовало. Теперь уже и не узнают.
|1.68, жявамэн (ok), 16:35, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
кусок фекалия на RK3399 по цене свежего флагмана,
ммм чтоже могло пойти не так в их бизнесмодели...
|1.69, Аноним (69), 16:36, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кроме как Линкс энтузиастам которые пожизненно-девственники, оно нафиг никому не нужно было. Кто будет платить гору денег за телефон которые почти-работает иногда. Эта компания попахивает шарлатанством.
З.Ы.: 99% проценту населения открытость платформы нафиг не волнует; не волнует что с их данными делают и куда их сливают.
|2.75, Аноним (-), 17:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>телефон которые почти-работает иногда.
Ложь.
>Эта компания попахивает шарлатанством.
Ты русский?
>99% проценту населения открытость платформы нафиг не волнует; не волнует что с их данными делают и куда их сливают.
Эти 99% видимо представлены лично тобою. Отучайся говорить за других.
|3.76, Аноним (53), 17:48, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Эти 99% видимо представлены лично тобою. Отучайся говорить за других.
Эти 99% представлены теми, кто прошёл мимо сабжа.
99,99% скорее, думаю.
|1.78, Аноним (78), 17:56, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зря. Я бы наверное купил бы что то подобное в качестве своего следующего телефона, будь у меня такая возможность, учитывая санкции и другие проблемы с покупкой и доставкой из за бугра.
|2.81, Аноним (79), 18:29, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Недавно на кикстартере выкатили краудфайндинг по похожему по духу телефону, лучше уж его брать, а здесь за один только локнутый в рф модем сразу большое "нет".
|